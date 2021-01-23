За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 928 нових випадків, одужали - 13 138
В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 4 928 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, видужало - 13 138 осіб, померло 116 пацієнтів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"4 928 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано 1 862 особи; летальних випадків - 116; видужали - 13 138 осіб", - написав Степанов в фейсбуці в суботу вранці.
На день раніше, 22 січня, повідомлялося про 5 348 нових випадків, 21 січня зафіксували 5 583 випадки інфікування COVID-19, 20 січня зареєстрували 4 383 нові випадки інфікування, 19 січня повідомлялося про 3 939 нових випадки захворювання, 18 січня зафіксували 3034 нові випадки інфікування коронавірусом , 17 січня було зафіксовано 5 990 нових випадків інфікування COVID-19, 16 січня повідомлялося про 7 729 випадків захворювання.
Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок суботи становить 1 187 897 осіб, 21 778 осіб - померли від COVID-19, одужали - 942 107 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Києві (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.
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"Ожидается, что простым людям вакцина обеспечит лучшую защиту", - подчеркнул Инь Вэйдун.
Интересно, наши истерички, которые тут якобы в очереди за вакциной, к какой категории себя относят? Вроде как - простые - кто за пенса себя выдает, кто на минималке сидит, но китайскую не хотят.
"Бедные дети столь же умны и талантливы, что и белые дети».
Вот оригинал в газете Нью-Йорк Таймз:
Joe Biden Says 'Poor Kids' Are Just as Bright as 'White Kids'
https://www.nytimes.com/2019/08/09/us/politics/joe-biden-poor-kids.html
Оговорочка по Фрейду называется или "хорошим людям - хорошую цену, а обычным людям - обычную".
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2856495031231670&id=100006136038244&__cft__[0]=AZWAs2puO1OXmmYdwTlCF3191Grw2w3F0S8GXfJnZNa-pRjjZV6aSO6OEAV61gcRnoUnhk59SyO1Jn0ljGtOcO_vrn08IJoimdrO44WK2GD4TdtTWrUoAIfpFEwHMlF9eBPJZAIl3ioVlaFCcoC8Ic9ioe3z1ZbVDLybPL1td4nvXQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 19 ч. ·
https://www.facebook.com/sluganarodu.official/?__cft__[0]=AZWAs2puO1OXmmYdwTlCF3191Grw2w3F0S8GXfJnZNa-pRjjZV6aSO6OEAV61gcRnoUnhk59SyO1Jn0ljGtOcO_vrn08IJoimdrO44WK2GD4TdtTWrUoAIfpFEwHMlF9eBPJZAIl3ioVlaFCcoC8Ic9ioe3z1ZbVDLybPL1td4nvXQ&__tn__=kK-y-R
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смотрите пацаны, я вам объясню почему ваш цирк никто не забудет. Почему вас будут догонять даже после того как партия "слуга народа" перестанет существовать.
(фото 1) Количество тестов падает почти в 0. Стата из гугла. Мы сейчас тестируем примерно на уровне октября 2020 года. Позорище.
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZWAs2puO1OXmmYdwTlCF3191Grw2w3F0S8GXfJnZNa-pRjjZV6aSO6OEAV61gcRnoUnhk59SyO1Jn0ljGtOcO_vrn08IJoimdrO44WK2GD4TdtTWrUoAIfpFEwHMlF9eBPJZAIl3ioVlaFCcoC8Ic9ioe3z1ZbVDLybPL1td4nvXQ&__tn__=-]K-y-R
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сколько там Степанов обещал нам тестов до конца года? 100К в день кажется?
(фото 2) несмотря на то что "Зе-команда победила эпидемию" - статистика смертности из держ.стата показывает резкий рост по сравнению с предыдущими годами.
(фото 3) Вместо того чтобы закупить качественную вакцину, Украина закупает хрен знает что, эффективность 50/50. Как шутит https://www.facebook.com/profile.php?id=100008226073197&__cft__[0]=AZWAs2puO1OXmmYdwTlCF3191Grw2w3F0S8GXfJnZNa-pRjjZV6aSO6OEAV61gcRnoUnhk59SyO1Jn0ljGtOcO_vrn08IJoimdrO44WK2GD4TdtTWrUoAIfpFEwHMlF9eBPJZAIl3ioVlaFCcoC8Ic9ioe3z1ZbVDLybPL1td4nvXQ&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008226073197&__cft__[0]=AZWAs2puO1OXmmYdwTlCF3191Grw2w3F0S8GXfJnZNa-pRjjZV6aSO6OEAV61gcRnoUnhk59SyO1Jn0ljGtOcO_vrn08IJoimdrO44WK2GD4TdtTWrUoAIfpFEwHMlF9eBPJZAIl3ioVlaFCcoC8Ic9ioe3z1ZbVDLybPL1td4nvXQ&__tn__=-]K-y-R Oleksandr Derkach
"или заболеешь или нет".
(фото 4) Кроме того что мы закупаем гавно, мы это еще и делаем через компании-прокладки, чтобы Зе-команда могла заработать на смерти Украинцев.
Уважаемые граждане, если вы хотели новость про "деньги на крови" - то вот вам.
Я предупреждал что Зе-команда это смерть. Смерть нашей экономики, смерть наших граждан.
Будет ли это смерть нашей страны, зависит уже от нас с вами.
Не то что вирус оспы, скучный, неприметный.
Зато вакцина от ковида лечит ковид любой, включая и серо-буро-малиновый.
Об этом свидетельствуют данные, предоставленные информационным агентством https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/?srnd=premium-europe&sref=xhkXeGSl Bloomberg .
Уточняется, что к настоящему моменту вакцинация населения стартовала уже в 55 странах мира.