За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 928 нових випадків, одужали - 13 138

В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 4 928 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, видужало - 13 138 осіб, померло 116 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"4 928 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано 1 862 особи; летальних випадків - 116; видужали - 13 138 осіб", - написав Степанов в фейсбуці в суботу вранці.

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На день раніше, 22 січня, повідомлялося про 5 348 нових випадків, 21 січня зафіксували 5 583 випадки інфікування COVID-19, 20 січня зареєстрували 4 383 нові випадки інфікування, 19 січня повідомлялося про 3 939 нових випадки захворювання, 18 січня зафіксували 3034 нові випадки інфікування коронавірусом , 17 січня було зафіксовано 5 990 нових випадків інфікування COVID-19, 16 січня повідомлялося про 7 729 випадків захворювання.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок суботи становить 1 187 897 осіб, 21 778 осіб - померли від COVID-19, одужали - 942 107 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Києві (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.