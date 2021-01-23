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Новини Коронавірус і карантин
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За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 928 нових випадків, одужали - 13 138

За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 928 нових випадків, одужали - 13 138

В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 4 928 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, видужало - 13 138 осіб, померло 116 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає  Цензор.НЕТ.

"4 928 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано  1 862 особи; летальних випадків - 116; видужали - 13 138 осіб", - написав Степанов в фейсбуці в суботу вранці.

Також читайте: Щорічно в Україні рак виявляють у тисячі дітей, - Степанов

На день раніше, 22 січня, повідомлялося про 5 348 нових випадків, 21 січня зафіксували 5 583 випадки інфікування COVID-19, 20 січня зареєстрували 4 383 нові випадки інфікування, 19 січня повідомлялося про 3 939 нових випадки захворювання, 18 січня зафіксували 3034 нові випадки інфікування коронавірусом , 17 січня було зафіксовано 5 990 нових випадків інфікування COVID-19, 16 січня повідомлялося про 7 729 випадків захворювання.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок суботи становить 1 187 897 осіб, 21 778 осіб - померли від COVID-19, одужали - 942 107 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Києві (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.

За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 928 нових випадків, одужали - 13 138 01

За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 928 нових випадків, одужали - 13 138 02

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Офигенная болезнь! Чтобы ее обнаружить нужно сделать некий тест! Так эта болезнь просто не видна ни по симптомам ни по анализу крови.
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23.01.2021 09:35
+3
Про непростых там ничего, конечно, но то, что сказано - смешно, да.
"Ожидается, что простым людям вакцина обеспечит лучшую защиту", - подчеркнул Инь Вэйдун.

Интересно, наши истерички, которые тут якобы в очереди за вакциной, к какой категории себя относят? Вроде как - простые - кто за пенса себя выдает, кто на минималке сидит, но китайскую не хотят.
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23.01.2021 09:10
+3
Украина скоро сама победит коронавирус, а лохив мире какиета вакцЫны колют от абичной прастуды
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23.01.2021 09:14
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В статье про китайскую вакцину от Sinovac Biotech,-"Ожидается, что простым людям вакцина обеспечит лучшую защиту" https://censor.net/ru/n3243385https://censor.net/ru/n3243385 А людям не простым всё-таки лучше подойдёт вакцина от Pfizer, поставляемая "в бедные страны, а также страны со средним уровнем доходов в рамках инициативы ВОЗ COVAX."
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23.01.2021 08:57 Відповісти
Про непростых там ничего, конечно, но то, что сказано - смешно, да.
"Ожидается, что простым людям вакцина обеспечит лучшую защиту", - подчеркнул Инь Вэйдун.

Интересно, наши истерички, которые тут якобы в очереди за вакциной, к какой категории себя относят? Вроде как - простые - кто за пенса себя выдает, кто на минималке сидит, но китайскую не хотят.
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23.01.2021 09:10 Відповісти
Я вже казав- тобі навіть від правцю щеплення протипоказані. Помолишся і все зашибісь.
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23.01.2021 09:22 Відповісти
Теперь я знаю, с кого Фрейд свои типы писал - с тех, кто за вакциной от ковида в очереди записывается.
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23.01.2021 14:42 Відповісти
Тема не раскрыта - они простые или непростые?
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23.01.2021 15:24 Відповісти
Это китайцы у Байдена позаимствовали, Биден же сказал:
"Бедные дети столь же умны и талантливы, что и белые дети».

Вот оригинал в газете Нью-Йорк Таймз:

Joe Biden Says 'Poor Kids' Are Just as Bright as 'White Kids'
https://www.nytimes.com/2019/08/09/us/politics/joe-biden-poor-kids.html

Оговорочка по Фрейду называется или "хорошим людям - хорошую цену, а обычным людям - обычную".
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23.01.2021 14:41 Відповісти
* Байден - опечатка
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23.01.2021 14:44 Відповісти
Украина скоро сама победит коронавирус, а лохив мире какиета вакцЫны колют от абичной прастуды
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23.01.2021 09:14 Відповісти
А количество проведенных тестов? Или "какаяразница"?!
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23.01.2021 09:26 Відповісти
Офигенная болезнь! Чтобы ее обнаружить нужно сделать некий тест! Так эта болезнь просто не видна ни по симптомам ни по анализу крови.
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23.01.2021 09:35 Відповісти
Как тот суслик: его как бы нет, но он есть.
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23.01.2021 14:43 Відповісти
Чому число смертей від коронавірусу не зменшуеться відповідно до зменшення числа хворих?
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23.01.2021 09:31 Відповісти
Тому що не тестують. І навіть померлим від ковіду ковід не пишуть в довідці про смерть. Шпиталізувати неможливо. Люди помирають вдома, у кого нема грошей та зв'язків. Більше того- у знайомого мільйонера дружина померла, поки він піднімав на ноги всю київську прокуратуру, щоб допомогли її покласти в лікарню. В результаті погодилися, але поклали запізно. 46 років. Ковід не писали.
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23.01.2021 09:38 Відповісти
Дадада, всё так и есть, давай ещё про обблёванные больницы с докторами по локоть в крови.
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23.01.2021 10:37 Відповісти
Я сам маю саме що не є безпосереднє відношення до медицини.
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23.01.2021 14:58 Відповісти
Точно-точно не уменьшается? Мне чота казалося, что в декабре по 200+ всё время было. Не стоит также забывать, что умирают не на следующий день после того как заболели.
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23.01.2021 10:36 Відповісти
Смерть идет с опозданием от момента диагноза.
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23.01.2021 10:55 Відповісти
А ПОЧЕМУ большое количество госпитализированных? до 40% ?
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23.01.2021 11:29 Відповісти
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смотрите пацаны, я вам объясню почему ваш цирк никто не забудет. Почему вас будут догонять даже после того как партия "слуга народа" перестанет существовать.

(фото 1) Количество тестов падает почти в 0. Стата из гугла. Мы сейчас тестируем примерно на уровне октября 2020 года. Позорище.

За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 928 нових випадків, одужали - 13 138 - Цензор.НЕТ 1960
За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 4 928 нових випадків, одужали - 13 138 - Цензор.НЕТ 3081

https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZWAs2puO1OXmmYdwTlCF3191Grw2w3F0S8GXfJnZNa-pRjjZV6aSO6OEAV61gcRnoUnhk59SyO1Jn0ljGtOcO_vrn08IJoimdrO44WK2GD4TdtTWrUoAIfpFEwHMlF9eBPJZAIl3ioVlaFCcoC8Ic9ioe3z1ZbVDLybPL1td4nvXQ&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZWAs2puO1OXmmYdwTlCF3191Grw2w3F0S8GXfJnZNa-pRjjZV6aSO6OEAV61gcRnoUnhk59SyO1Jn0ljGtOcO_vrn08IJoimdrO44WK2GD4TdtTWrUoAIfpFEwHMlF9eBPJZAIl3ioVlaFCcoC8Ic9ioe3z1ZbVDLybPL1td4nvXQ&__tn__=-]K-y-R Geo Leros
сколько там Степанов обещал нам тестов до конца года? 100К в день кажется?

(фото 2) несмотря на то что "Зе-команда победила эпидемию" - статистика смертности из держ.стата показывает резкий рост по сравнению с предыдущими годами.

(фото 3) Вместо того чтобы закупить качественную вакцину, Украина закупает хрен знает что, эффективность 50/50. Как шутит https://www.facebook.com/profile.php?id=100008226073197&__cft__[0]=AZWAs2puO1OXmmYdwTlCF3191Grw2w3F0S8GXfJnZNa-pRjjZV6aSO6OEAV61gcRnoUnhk59SyO1Jn0ljGtOcO_vrn08IJoimdrO44WK2GD4TdtTWrUoAIfpFEwHMlF9eBPJZAIl3ioVlaFCcoC8Ic9ioe3z1ZbVDLybPL1td4nvXQ&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008226073197&__cft__[0]=AZWAs2puO1OXmmYdwTlCF3191Grw2w3F0S8GXfJnZNa-pRjjZV6aSO6OEAV61gcRnoUnhk59SyO1Jn0ljGtOcO_vrn08IJoimdrO44WK2GD4TdtTWrUoAIfpFEwHMlF9eBPJZAIl3ioVlaFCcoC8Ic9ioe3z1ZbVDLybPL1td4nvXQ&__tn__=-]K-y-R Oleksandr Derkach
"или заболеешь или нет".

(фото 4) Кроме того что мы закупаем гавно, мы это еще и делаем через компании-прокладки, чтобы Зе-команда могла заработать на смерти Украинцев.

Уважаемые граждане, если вы хотели новость про "деньги на крови" - то вот вам.

Я предупреждал что Зе-команда это смерть. Смерть нашей экономики, смерть наших граждан.

Будет ли это смерть нашей страны, зависит уже от нас с вами.
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23.01.2021 12:13 Відповісти
Обратите внимание, какой переменчивый вирус ковида: один день картинка с вирусом красным другой день - картинка с вирусом синим, а сегодня желто-оранжевый вирус ковида, праздничный, по случаю выходных.
Не то что вирус оспы, скучный, неприметный.
Зато вакцина от ковида лечит ковид любой, включая и серо-буро-малиновый.
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23.01.2021 14:34 Відповісти
По состоянию на 23 января, во всем мире сделали свыше 60,3 миллионов прививок против коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные информационным агентством https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/?srnd=premium-europe&sref=xhkXeGSl Bloomberg .

Уточняется, что к настоящему моменту вакцинация населения стартовала уже в 55 странах мира.
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24.01.2021 08:30 Відповісти
 
 