Акції за Навального в РФ: почалися перші жорсткі затримання, у Москві кладуть плитку і ставлять паркани. ВIДЕО (оновлено)

Вранці 23 січня російський ОМОН почав жорстко розганяти людей, які збиралися на акції для підтримки опозиціонера Олексія Навального.

Відео розгону опублікував блогер Сергій Наумович, передає Цензор.НЕТ.

Автор відео не говорить, де саме відбувається розгін.





Затримання у Владивостоці

Ну что за животные pic.twitter.com/oAFkI369kX — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

Затримання в Хабаровську

Водночас, як повідомляє "Медуза", в Москві вранці 23 січня робітники комунальних служб Москви стали перекладати тротуарну плитку на Пушкінській площі, де прихильники Навального анонсували акцію протесту з вимогою звільнити політика з СІЗО.

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Увечері 22 січня в районі Пушкінської площі встановили паркани, обмеживши площу і перекривши виходи на проїжджу частину.







Акція "Свободу Навальному!" в Москві намічена на 14:00. У фейсбуці на сторінці московського мітингу 5,6 тис.користувачів повідомили, що підуть на акцію, ще понад 10 тисяч сказали, що їх "цікавить" ця подія.

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Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.