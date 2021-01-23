Акції за Навального в РФ: почалися перші жорсткі затримання, у Москві кладуть плитку і ставлять паркани. ВIДЕО (оновлено)
Вранці 23 січня російський ОМОН почав жорстко розганяти людей, які збиралися на акції для підтримки опозиціонера Олексія Навального.
Відео розгону опублікував блогер Сергій Наумович, передає Цензор.НЕТ.
Автор відео не говорить, де саме відбувається розгін.
Начались задержания pic.twitter.com/5cjyvnKRw7— РАЗДАЙБЕДА (@ILIA_RBD) January 23, 2021
Затримання у Владивостоці
Ну что за животные pic.twitter.com/oAFkI369kX— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021
Затримання в Хабаровську
Водночас, як повідомляє "Медуза", в Москві вранці 23 січня робітники комунальних служб Москви стали перекладати тротуарну плитку на Пушкінській площі, де прихильники Навального анонсували акцію протесту з вимогою звільнити політика з СІЗО.
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Увечері 22 січня в районі Пушкінської площі встановили паркани, обмеживши площу і перекривши виходи на проїжджу частину.
Акція "Свободу Навальному!" в Москві намічена на 14:00. У фейсбуці на сторінці московського мітингу 5,6 тис.користувачів повідомили, що підуть на акцію, ще понад 10 тисяч сказали, що їх "цікавить" ця подія.
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Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
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У х@йла проблеми, поєтому однозначно поддержим Навального.
І мертвим,
І живим
Залишу я пораду, наче спадок:
Кладіть бруківку в декілька шарів -
Воно надійніше.
Та і про всяк випадок…
А станеться гулянка,
Чи пікнік,
Чи ранок із бажанням похмелиться:
Скляні пляшки не кидайте в смітник,
Залиште трохи -
Раптом знадобиться…
А маєте авто чи чоперок,
І в гаражі півметри вільних місця:
Старі покришки киньте у куток,
Нехай лежать -
Вони ж не просять їсти.
І взагалі, дорослий чоловік
В хазяйстві має будівельну каску,
Листок заліза, биту, дробовик,
Кувалду, респіратор, вогнегасник!..
І доки півник ще не здох двоглавий,
Допоки друзі і часи мінливі,
Тримайте в гардеробі балаклаву.
Бо на віку, бач, як на довгій ниві…
Та ви що, а це не та країна яка у 2014 му напала на Україну і окупувала Крим і частину Донбасу?
Та мені хоч кацапи на Красній площі розтріляють іншу тисячу кацапів пофіг доки вони не виведуть свої війська з Криму і Донбасу
да не плитку они кладут... Это собянкин на народ кладет.....
(те еще твари.... все. )
шийся на трон император и он вынужден эту империю сохранять и восстанавливать потерян-
ное либо при любых модификациях либерализма он её разваливает - то есть либо "сталин"
либо "горбачёв" ............ овальный "сталин" ???............ююююююююю ну если таки да то более
искусного маскировщика свет ещё не видывал а если нет то...... нам главное вовремя забрать
свой бутерброд.