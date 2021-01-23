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Акції за Навального в РФ: почалися перші жорсткі затримання, у Москві кладуть плитку і ставлять паркани. ВIДЕО (оновлено)

Вранці 23 січня російський ОМОН почав жорстко розганяти людей, які збиралися на акції для підтримки опозиціонера Олексія Навального.

Відео розгону опублікував блогер Сергій Наумович, передає Цензор.НЕТ.

Автор відео не говорить, де саме відбувається розгін.


Начались задержания pic.twitter.com/5cjyvnKRw7

— РАЗДАЙБЕДА (@ILIA_RBD) January 23, 2021

Затримання у Владивостоці

Ну что за животные pic.twitter.com/oAFkI369kX

— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

Затримання в Хабаровську

Водночас, як повідомляє "Медуза", в Москві вранці 23 січня робітники комунальних служб Москви стали перекладати тротуарну плитку на Пушкінській площі, де прихильники Навального анонсували акцію протесту з вимогою звільнити політика з СІЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вішатися і різати вени не планую, по сходах ходжу акуратно, - Навальний

Акції за Навального в РФ: почалися перші жорсткі затримання, у Москві кладуть плитку і ставлять паркани 01

Увечері 22 січня в районі Пушкінської площі встановили паркани, обмеживши площу і перекривши виходи на проїжджу частину.

Акції за Навального в РФ: почалися перші жорсткі затримання, у Москві кладуть плитку і ставлять паркани 02
Акції за Навального в РФ: почалися перші жорсткі затримання, у Москві кладуть плитку і ставлять паркани 03
Акції за Навального в РФ: почалися перші жорсткі затримання, у Москві кладуть плитку і ставлять паркани 04

Акція "Свободу Навальному!" в Москві намічена на 14:00. У фейсбуці на сторінці московського мітингу 5,6 тис.користувачів повідомили, що підуть на акцію, ще понад 10 тисяч сказали, що їх "цікавить" ця подія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про мітинги на підтримку Навального: Як такої акції немає, є провокатори

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

акція (1452) затримання (4336) москва (1244) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+113
Акции за Навального в РФ: начались первые жесткие задержания, в Москве кладут плитку и ставят заборы - Цензор.НЕТ 2284
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23.01.2021 09:17
+78
Акції за Навального в РФ: почалися перші жорсткі затримання, у Москві кладуть плитку і ставлять паркани - Цензор.НЕТ 7582
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23.01.2021 09:35
+61
ничего никуда не понесется
Рабы - с
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23.01.2021 09:22
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Поддержим Навального!
У х@йла проблеми, поєтому однозначно поддержим Навального.
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23.01.2021 19:10 Відповісти
Навальний не бутерброд, щоб його підтримувати.
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23.01.2021 23:05 Відповісти
Надеюсь наш, бежавший в россию, Беркут нас не посрамит, отметелит кацапню по полной программе.
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23.01.2021 20:22 Відповісти
Главная причина нападения путина на Украину, как это неприятно для нас, ему нужен был мальчик для битья, и Украина подошла на эту роль лучше всего из-за своей слабости. В 2012 году были сильные протесты в России и кресло под путиным начало шататься. А быстрая победоносная война, да еще с захватом желанных территорий (Крым) подняла рейтинг путина до небес. Донбасс последовал лишь для закрепления захвата Крыма и плюс экономический удар по Украине, чтобы Украине было тяжелее обороняться. Также Украина отлично отыгрывает роль назначенную путиным и его пропагандистами, роль страшилки для собственного населения.
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23.01.2021 20:45 Відповісти
Украина подошла на эту роль лучше всего из-за своей слабости слушай!! белорос!!иди ,,мирняки-шествия"в менске показывай!!(всему миру так как вы сильные!!) а Украинцы показали наглядно свою ,,слабость"и на майдане!! и кацапью в реале!!надо будет ещё впендюрят!!(если ещё что от них кацапов останется)философ хренов!!
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23.01.2021 21:53 Відповісти
Причина нападу - бажання України іти не в ..опу із назвою паРаша, а до цивілізації. Ну а без України раша відчуває себе неповноцінною, а у випадку успіху України -це буде смерть недоімперії.
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23.01.2021 22:57 Відповісти
Ну да, а за мальчика для побиття хутин держит всех кокцапов с Беларусью вместе взятой.
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24.01.2021 09:30 Відповісти
І ненародженим,
І мертвим,
І живим
Залишу я пораду, наче спадок:
Кладіть бруківку в декілька шарів -
Воно надійніше.
Та і про всяк випадок…
А станеться гулянка,
Чи пікнік,
Чи ранок із бажанням похмелиться:
Скляні пляшки не кидайте в смітник,
Залиште трохи -
Раптом знадобиться…
А маєте авто чи чоперок,
І в гаражі півметри вільних місця:
Старі покришки киньте у куток,
Нехай лежать -
Вони ж не просять їсти.
І взагалі, дорослий чоловік
В хазяйстві має будівельну каску,
Листок заліза, биту, дробовик,
Кувалду, респіратор, вогнегасник!..
І доки півник ще не здох двоглавий,
Допоки друзі і часи мінливі,
Тримайте в гардеробі балаклаву.
Бо на віку, бач, як на довгій ниві…
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23.01.2021 22:51 Відповісти
Рюцький протест)
Акції за Навального в РФ: почалися перші жорсткі затримання, у Москві кладуть плитку і ставлять паркани - Цензор.НЕТ 3098
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23.01.2021 22:52 Відповісти
вони без пакетика обсираються
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23.01.2021 23:07 Відповісти
Утром 23 января российский ОМОН начал жестко разгонять людей, которые собирались на акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Источник: https://censor.net/ru/n3243595

Та ви що, а це не та країна яка у 2014 му напала на Україну і окупувала Крим і частину Донбасу?
Та мені хоч кацапи на Красній площі розтріляють іншу тисячу кацапів пофіг доки вони не виведуть свої війська з Криму і Донбасу
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23.01.2021 23:59 Відповісти
.

да не плитку они кладут... Это собянкин на народ кладет.....
(те еще твари.... все. )
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24.01.2021 01:47 Відповісти
Акції за Навального в РФ: почалися перші жорсткі затримання, у Москві кладуть плитку і ставлять паркани - Цензор.НЕТ 9492
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24.01.2021 03:08 Відповісти
то шо , рак его доедает, трясця б ще його взяло з пранцями.
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24.01.2021 09:27 Відповісти
"- Ouch! Ouch! Нітроґай! Ouch... Ouch... Да больна, я ґаварю."
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24.01.2021 03:29 Відповісти
КАКОЙ НА ВАЛЬНЫЙ Я НО БОЛЬНИЧНЫЙ ВЫШЕЛ НЕТ БЛАНКОФФ ШОБ МНЕ ОПЛАТИЛИ И ПОЛТАВА УКРАИНА
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24.01.2021 09:18 Відповісти
Бг-ггг... не смешите мои капцi... Раком сжираемый муйлуша усиливается...А-ХА-ХА-ХА-ХА-А... Вы мабуть еще не читали о свободолюбивом бурято-ненецком хурале и таукитайцах, подводящих дороги к своим историческим землям в одностороннем порядке, с толщиной бетонного покрытия в один метр, ШОБЫ ВЫДЕРЖАЛИ таукитайскую ТЯЖЕЛУЮ ТЕХНИКУ, НАПИЧКАННУЮ БАЛИСТИЧЕСКИМИ РАКЕТАМИ С ЯДРЕНОЙ ГОЛОВОЙ,. У кацапов была возможность усилиться при Киевской РУСИ. ан нет, выбрали путь коллаборанта- лизоблюдить Орде... Теперь вон и пыня на бурята смахивает заточкой, тока не поймет где его терены... Вот так мы и являемся свидетелями рождения новой нации с голубыми , но уже раскосыми глазами... Они слышали, шо вроде была Киевская Русь, но не знают где их родина...ХЕХ...
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24.01.2021 09:41 Відповісти
дело по большому счёту не в овальном или кто там ещё- расися это империя и либо взобрав
шийся на трон император и он вынужден эту империю сохранять и восстанавливать потерян-
ное либо при любых модификациях либерализма он её разваливает - то есть либо "сталин"
либо "горбачёв" ............ овальный "сталин" ???............ююююююююю ну если таки да то более
искусного маскировщика свет ещё не видывал а если нет то...... нам главное вовремя забрать
свой бутерброд.
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24.01.2021 10:24 Відповісти
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