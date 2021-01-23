Процес щодо імпічменту Трампа розпочнеться 8 лютого, - лідер демократичної більшості сенату США Шумер

Американські сенатори в лютому розпочнуть розгляд питання про імпічмент колишнього президента США Дональда Трампа, оголосив лідер сенатської демократичної більшості Чак Шумер.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"І у менеджерів Палати представників, і у захисту буде час, щоб скласти свої юридичні записки, як це було в попередніх судових процесах. (...) Щойно будуть підготовлені короткі звіти, виступи сторін почнуться на тижні з 8 лютого", - сказав Шумер, виступаючи в Сенаті.

Раніше він повідомив, що статті з обвинуваченнями Трампа будуть передані Палатою представників Сенату 25 січня. Згідно з домовленістю Шумера з лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом, вони будуть зачитані о 19:00 в понеділок (02.00 вівторка за Києвом). Сенатори будуть приведені до присяги у вівторок, а Трампу буде вручена повістка.

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Макконнелл на зустрічі з однопартійцями запропонував перенести процес з імпічменту Трампа на лютий. Відповідну пропозицію було передано Макконнеллом Шумеру.

Згідно із законом Сенат США, розглядаючи справу про імпічмент, має засідати щодня, крім неділі, не відволікаючись на вирішення інших питань. Таким чином, негайний запуск процесу щодо імпічменту відтермінує розгляд та затвердження сенаторами кандидатів, висунутих президентом Джо Байденом на пости в уряді.

Палата представників оголосила імпічмент Трампу за обвинуваченням у підбурюванні до безладів і заколоту, які 6 січня вилилися в спроби захоплення Капітолію США.

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