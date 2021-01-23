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Процес щодо імпічменту Трампа розпочнеться 8 лютого, - лідер демократичної більшості сенату США Шумер

Процес щодо імпічменту Трампа розпочнеться 8 лютого, - лідер демократичної більшості сенату США Шумер

Американські сенатори в лютому розпочнуть розгляд питання про імпічмент колишнього президента США Дональда Трампа, оголосив лідер сенатської демократичної більшості Чак Шумер.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає  Цензор.НЕТ.

"І у менеджерів Палати представників, і у захисту буде час, щоб скласти свої юридичні записки, як це було в попередніх судових процесах. (...) Щойно будуть підготовлені короткі звіти, виступи сторін почнуться на тижні з 8 лютого", - сказав Шумер, виступаючи в Сенаті.

Раніше він повідомив, що статті з обвинуваченнями Трампа будуть передані Палатою представників Сенату 25 січня. Згідно з домовленістю Шумера з лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом, вони будуть зачитані о 19:00 в понеділок (02.00 вівторка за Києвом). Сенатори будуть приведені до присяги у вівторок, а Трампу буде вручена повістка.

Також читайте: Конгресвумен Грін ініціювала імпічмент Байдена

Макконнелл на зустрічі з однопартійцями запропонував перенести процес з імпічменту Трампа на лютий. Відповідну пропозицію було передано Макконнеллом Шумеру.

Згідно із законом Сенат США, розглядаючи справу про імпічмент, має засідати щодня, крім неділі, не відволікаючись на вирішення інших питань. Таким чином, негайний запуск процесу щодо імпічменту відтермінує розгляд та затвердження сенаторами кандидатів, висунутих президентом Джо Байденом на пости в уряді.

Палата представників оголосила імпічмент Трампу за обвинуваченням у підбурюванні до безладів і заколоту, які 6 січня вилилися в спроби захоплення Капітолію США.

Також читайте: Байден: Трамп залишив мені великодушний прощальний лист

імпічмент (279) США (22590) Трамп Дональд (5526) Сенат США (597)


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Топ коментарі
+10
Радость от прихода демократов к власти напоминает энтузиазм Дмитрия Гордона и зелепузиков от прихода во власть Зеленскаго.
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23.01.2021 10:15
+9
здали крим виборці овоча, кучми, тощо
і ці ж ідійоти ніяк не зрозуміють, що винні ВОНИ.
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23.01.2021 10:09
+9
Розпочалося знищення Трампа, як "політичної фігури" істеблішменту США... А там, "не за горами", (а, може, й паралельно), почнеться його знищення фінансове - у нього боргів, як у собаки - бліх...
"Фсьо... Приплив... "Баста, карапузики! Кінчилися танці!...".
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23.01.2021 10:11
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СЮР!
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23.01.2021 10:41 Відповісти
месть. и страх, ведь он обещал вернуться через 4 года.
а юридически ни одного доказанного преступления.
он и его юристы всё делали - комар носа не подточит.
ну и ладно, будет две неудачных попытки импичмента.
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23.01.2021 10:42 Відповісти
Книга рекордов Гиннесса.
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23.01.2021 10:46 Відповісти
да хоть 10 неудачных импичментов.
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23.01.2021 10:48 Відповісти
Угу ... Це ж політика. У демократичній країні. Рейтинги мають значення.
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23.01.2021 11:12 Відповісти
верно. Каждый неудачный импичмент ему в плюс.
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23.01.2021 11:28 Відповісти
Прекрасная новость, демократы признают его ещё действующим президентом, каким он собственно и должен быть в результате нормального подсчёта голосов, а не того что было, это путь к двоевластие. Ну-ну, спящий Джо уже начал стрелять себе в ногу отменяя все указы Трампа, пусть выстрелят себе ещё и в голову.
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23.01.2021 10:48 Відповісти
Американцы отделяют политику от цирка. Удачи.
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23.01.2021 10:59 Відповісти
Как же его боятся! Лишь бы он не баллотировался ещё раз. Заблокировали ВСЕ каналы,где мог и может выступать Трамп.( Просто свобода слова,правда не для всех). Мне плевать что у них там,это их дело. Но это мировой игрок и если там настолько все плохо то чего ждать нам? Нами управляют в своих интересах мировые игроки через продажных обезьян чиновников( если кто-то до сих пор думает "силовики" под руководством типа Бакланова охраняют нашу внешнюю и внутреннюю безопасность тот... слишком оптимистичен). Пасионариев истребляют войной,в тылу свиньи рвут корыто. Ещё и это,победа мировых либерастов,считающих человека червем,а не Божьем творением. Пандемиебесие вспыхнет с новой силой,разрушение среднего и малого бизнеса продолжится. Останутся корпорации и роботы( НЕЛЬЗЯ отходить от своего дома на пятьсот метров,правда ж это не контроль и "роботизация"?)
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23.01.2021 11:09 Відповісти
В Украине несколько сотен тысяч резервистов... Так что есть шанс что обезьян-чиновников порвут на ленточки.
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23.01.2021 13:18 Відповісти
А к чему на украинском сайте ссылка на время "мск"?
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23.01.2021 11:10 Відповісти
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23.01.2021 12:50 Відповісти
Іще одним свідченням того, що прихильникам глобалізму, а насправді - олігархічного фашизму, сказати нема чого, є те, що вони відчайдушно спамлять опонентів. Або використовують набір дурнуватих фраз про козломордію, якусь бутилку та мокшан. І все. Шо, ідіоти, заціпило?
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24.01.2021 09:09 Відповісти
они будут зачитаны 19:00 в понедельник (03:00 мск вторника).Источник: https://censor.net/ru/n3243596 ?????
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23.01.2021 11:11 Відповісти
никакого внешнего управления - придурок президент в Украине тому подтверждение.....
а бошки рано или поздно включать вроде нада,,,,,
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23.01.2021 11:14 Відповісти
Рад познакомиться. Правда придурок странное для вас имя. Ну и пишите вы его с маленькой буквы. А президента выбирали не избиратели а телевизор ( Голобородько) и Ютуб( по приколу) Такой выбор говорит что такими именами как у Вас могут называться многие. Избиратели Трампа хоть голосовали за то что бы Америка( США) снова стала великой,а большинство ,выбравших президента с командой,набранной на улице,по приколу.
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23.01.2021 11:37 Відповісти
короче на год нам рыжее развлекалово обеспечено.... - без quana не возня...
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23.01.2021 11:19 Відповісти
Байден уже избавился от кнопки для вызова официанта с колой, которую установил Трамп

Процес щодо імпічменту Трампа розпочнеться 8 лютого, - лідер демократичної більшості сенату США Шумер - Цензор.НЕТ 9728

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Процес щодо імпічменту Трампа розпочнеться 8 лютого, - лідер демократичної більшості сенату США Шумер - Цензор.НЕТ 216

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Процес щодо імпічменту Трампа розпочнеться 8 лютого, - лідер демократичної більшості сенату США Шумер - Цензор.НЕТ 6683

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23.01.2021 12:37 Відповісти
И это еще больше повысит популярность Трампа.
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23.01.2021 12:51 Відповісти
Тільки мова про трампа, так зразу в коментах куча кацапні, яка прикидається то порохоботами, то зеботами, то взагалі якимись вумними, аж страшно, експердами. Кацапня, це Україна, ми не вибираємо президента Америки, і те що ви нам втираєте за трампа нам до світлодіодної лампочки. Українець в мізках від народження демократ, вільна людина, і ніяка рогохвостокопитна а лаптях істота не переконає що гулаг, царь, боярє й інге кріпатство кацапське це добре.
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23.01.2021 13:00 Відповісти
А прикольно: он уже не президент, но все равно нужна длительная и наверняка дорогостоящая процедура по импичменту. А говорят на Западе распилов нету)))
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23.01.2021 15:58 Відповісти
Буде ж ще веселіше,вже ж розпочали процедуру імпічмента Байдена.
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23.01.2021 16:35 Відповісти
Я бачила, що ініціаторка поки відклала його, бо щодня надходить нова інформація і вона її додає.
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23.01.2021 20:23 Відповісти
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