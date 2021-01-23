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Новини
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Сьогодні в Україні день жалоби за загиблими в харківському будинку для літніх людей

Сьогодні в Україні день жалоби за загиблими в харківському будинку для літніх людей

В Україні 23 січня оголошено днем жалоби у зв'язку з пожежею в харківському будинку для літніх людей "Золотий час", в результаті якого загинули 15 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідний указ № 23/2021 "Про оголошення в Україні дня жалоби" підписав президент Володимир Зеленський.

Цього дня на всій території України буде приспущено Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Також, згідно з документом, в країні повинні відмінити розважально-концертні заходи та внести відповідні зміни до програм теле- і радіопередач.

Також читайте: Затриманим після пожежі в харківському нелегальному будинку престарілих оголошено про підозру, - прокуратура

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

пожежа (4314) жалоба (160) Харків (5572)


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Топ коментарі
+7
Сегодня в Украине день траура по погибшим в харьковском доме престарелых - Цензор.НЕТ 4918

..
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23.01.2021 10:11
+3
Как говорит клован-"сегодня кейс траура".
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23.01.2021 10:06
+3
Показуха.. как была так осталась. Да плевать всем на этот пожар и на этих 15 человек. Ежедневно на дорогах гибнут сотни, от ковида сотни умирают, от несчастных случаев сотни и тп. А тут из-за каких-то 15 человек всю страну в траур... Я бы еще понял Харьков, но всю страну заставить претворяться что их это как-то касается - это перебор...
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23.01.2021 11:23
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23.01.2021 10:04 Відповісти
Как говорит клован-"сегодня кейс траура".
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23.01.2021 10:06 Відповісти
Туда простые украинцы сплавляют своих больных и маразматических родителей и родственников, что бы не мозолили глаза и жилплощадь не занимали. Типа собачьих гостиниц с клетками, шоб не разбежались.
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23.01.2021 10:11 Відповісти
Сегодня в Украине день траура по погибшим в харьковском доме престарелых - Цензор.НЕТ 4918

..
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23.01.2021 10:11 Відповісти
а ще сьогодні сьомі роковини...

23 січня, під час Революції Гідності, у Львові, Рівному, Луцьку, Тернополі була оголошена жалоба за загиблими напередодні активістами Євромайдану.

Зранку цього дня стало відомо, що протягом ночі «Беркут» та «тітушки» щонайменше у чотирьох місцях по Києву зупинили та побили учасників Автомайдану. За даними активістів, зникли щонайменше 15 автомайданівців. Крім того, було повідомлено про зникнення одного з лідерів цього руху Дмитра Булатова. За тиждень Булатова знайшли в селі Вишеньки Бориспільського району Київської області. За словами активіста Автомайдану, його били і катували невідомі.
В центрі Києва, на барикадах Майдану, бойові дії не припинялися ні вночі, ні вранці. Проте вдень опозиційні сили попросили мітингувальників утриматись від зіткнень - мали початися переговори з Януковичем. Віталій Кличко, який прибув на місце протистояння, закликав до перемир'я, аж поки не закінчаться перемовини. Переговори тривали до пізнього вечора, але ні до чого не призвели: тодішня влада відхилила більшість вимог, а запропоновані нею у відповідь умови не прийняв Майдан.
Тим часом протести поширилися по всій Україні. 23 січня в низці українських міст - Тернополі, Львові, Рівному, Черкасах, Івано-Франківську та Хмельницькому протестувальники блокували та захоплювали будівлі обласних державних адміністрацій. Загалом до кінця січня в Україні були захоплені 10 адміністрацій.
Цього ж дня мережу сколихнуло відео знущань працівників «Беркуту» над активістом Михайлом Гаврилюком.
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23.01.2021 12:21 Відповісти
А когда в Украине будет день траура о десятках тысяч пенсионеров умерших от нищеты и ужасных условий проживания при политике Зели и Коломойского?
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23.01.2021 10:43 Відповісти
День траура по умершим от нищеты пенсионерам? Вряд ли. Многие знающие люди на Цензоре утверждают, что все они дети совка, ватники и неправильно голосуют, тормозя наше светлое будущее
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23.01.2021 11:38 Відповісти
Показуха.. как была так осталась. Да плевать всем на этот пожар и на этих 15 человек. Ежедневно на дорогах гибнут сотни, от ковида сотни умирают, от несчастных случаев сотни и тп. А тут из-за каких-то 15 человек всю страну в траур... Я бы еще понял Харьков, но всю страну заставить претворяться что их это как-то касается - это перебор...
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23.01.2021 11:23 Відповісти
Ви праві на 100%, хай би краще взяли за одне місце тих, хто дав згоду і тих, що кришували цей так званий інтернат. А то влаштовують всеукраїнські поминки... це ж простіше зробити.
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23.01.2021 12:22 Відповісти
R.I.P.
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23.01.2021 11:54 Відповісти
https://twitter.com/ZShlem
https://twitter.com/ZShlem

Шлем

@ZShlem


Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшим пенсионерам в Харькове
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23.01.2021 12:37 Відповісти
В Україні жалоба, а в програмі 1+1 17:30-19:30 Вечірній квартал знову збирає поржать.
Дурням закон не писаний.
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23.01.2021 18:20 Відповісти
все программы на всех тв поменяли. лишь бы пернуть...
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23.01.2021 19:53 Відповісти
 
 