Сьогодні в Україні день жалоби за загиблими в харківському будинку для літніх людей

В Україні 23 січня оголошено днем жалоби у зв'язку з пожежею в харківському будинку для літніх людей "Золотий час", в результаті якого загинули 15 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідний указ № 23/2021 "Про оголошення в Україні дня жалоби" підписав президент Володимир Зеленський.

Цього дня на всій території України буде приспущено Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Також, згідно з документом, в країні повинні відмінити розважально-концертні заходи та внести відповідні зміни до програм теле- і радіопередач.

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Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.