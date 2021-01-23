11,25 млн українців виїжджали за кордон у "ковідному" 2020-му: Польща, Угорщина і РФ у трійці лідерів

У минулому році за кордон, попри карантин, змогли потрапити понад 11 млн 250 тис. громадян України, вони здійснили подорож в 123 країни світу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, найбільш відвідуваними стали три країни, які межують з Україною: на першому місці Польща - близько 4 млн. людей, на другому - Угорщина - 1 млн 635 тис; на третьому - РФ - 1 млн громадян України.

Серед лідерів минулого року були також такі країни як Туреччина, де побувало 965 тисяч українців, та Єгипет – 730 тисяч.

Досить велика кількість українців їздили до Румунії – понад 626 тис., Білорусі – 496 тис., Словаччини – 336 тис., Молдови – 328 тис., Німеччини – 222 тис. та ОАЕ – 100 тис. осіб.

Популярною для українців стала також така країна як Австрія, куди здійснили свою подорож 68 тис. наших співвітчизників. Не менш цікавими були: Італія – майже 60 тис., Іспанія – 53,5 тис., Велика Британія – 44,5 тис., Болгарія – 42 тис., Ізраїль – 41 тис., Грузія – 33,6 тис., Греція – 26,5 тис., Данія – 24 тис., Катар – близько 20 тис. та Домініканська Республіка – 14, 5 тис. осіб.

До таких Балканських країн як Чорногорія, Хорватія та Албанія їздило 23 тис., 16,2 тис. та 12 тис. українців відповідно.

Також для наших співвітчизників найцікавішими стали Литва, де побувало 33 тис., Латвія – 19,5 тис., та Фінляндія – майже 10 тис. українців.

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А от іноземців в Україну у минулому році прибуло майже втричі менше – приблизно 3,4 млн. Гості до нас завітали зі 192 країн світу.

Найбільше в Україну приїздило знову ж таки із країн, що межують з нашою державою. І тут лідерами стали громадяни Молдови – 933 тис., Білорусі – 463,5 тис., РФ –390 тис., Польщі –272 тис., Румунії – 229 тис та Угорщини – 217 тис. А також Туреччини –149 тис., Німеччини – 74 тис., Ізраїлю – 57 тис. та США – 42 тис.

Крім того, в Україну завітало 34,5 тис. громадян Великої Британії, близько 30 тисяч громадян Литви, 26 тис. – Азербайджану, більше 25 тис. – Італії, 23 тис. – Індії, 22,5 тис – Грузії, понад 22 тисячі – Болгарії, майже 21 тис. – Сербії.

А з таких країн як Чехія, Латвія, Китай, Єгипет, Узбекистан та Вірменія в Україні побувало від 10 до 20 тис. подорожувальників.

Переважна більшість іноземців перебували в Україні з приватною та туристичною метою, а 70 тисяч осіб прямували через нашу країну транзитом.