11,25 млн українців виїжджали за кордон у "ковідному" 2020-му: Польща, Угорщина і РФ у трійці лідерів
У минулому році за кордон, попри карантин, змогли потрапити понад 11 млн 250 тис. громадян України, вони здійснили подорож в 123 країни світу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, найбільш відвідуваними стали три країни, які межують з Україною: на першому місці Польща - близько 4 млн. людей, на другому - Угорщина - 1 млн 635 тис; на третьому - РФ - 1 млн громадян України.
Серед лідерів минулого року були також такі країни як Туреччина, де побувало 965 тисяч українців, та Єгипет – 730 тисяч.
Досить велика кількість українців їздили до Румунії – понад 626 тис., Білорусі – 496 тис., Словаччини – 336 тис., Молдови – 328 тис., Німеччини – 222 тис. та ОАЕ – 100 тис. осіб.
Популярною для українців стала також така країна як Австрія, куди здійснили свою подорож 68 тис. наших співвітчизників. Не менш цікавими були: Італія – майже 60 тис., Іспанія – 53,5 тис., Велика Британія – 44,5 тис., Болгарія – 42 тис., Ізраїль – 41 тис., Грузія – 33,6 тис., Греція – 26,5 тис., Данія – 24 тис., Катар – близько 20 тис. та Домініканська Республіка – 14, 5 тис. осіб.
До таких Балканських країн як Чорногорія, Хорватія та Албанія їздило 23 тис., 16,2 тис. та 12 тис. українців відповідно.
Також для наших співвітчизників найцікавішими стали Литва, де побувало 33 тис., Латвія – 19,5 тис., та Фінляндія – майже 10 тис. українців.
А от іноземців в Україну у минулому році прибуло майже втричі менше – приблизно 3,4 млн. Гості до нас завітали зі 192 країн світу.
Найбільше в Україну приїздило знову ж таки із країн, що межують з нашою державою. І тут лідерами стали громадяни Молдови – 933 тис., Білорусі – 463,5 тис., РФ –390 тис., Польщі –272 тис., Румунії – 229 тис та Угорщини – 217 тис. А також Туреччини –149 тис., Німеччини – 74 тис., Ізраїлю – 57 тис. та США – 42 тис.
Крім того, в Україну завітало 34,5 тис. громадян Великої Британії, близько 30 тисяч громадян Литви, 26 тис. – Азербайджану, більше 25 тис. – Італії, 23 тис. – Індії, 22,5 тис – Грузії, понад 22 тисячі – Болгарії, майже 21 тис. – Сербії.
А з таких країн як Чехія, Латвія, Китай, Єгипет, Узбекистан та Вірменія в Україні побувало від 10 до 20 тис. подорожувальників.
Переважна більшість іноземців перебували в Україні з приватною та туристичною метою, а 70 тисяч осіб прямували через нашу країну транзитом.
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А ляпали своїми дурними язиками, що безвіз на хліб не намажеш.
А ты за зелю голосовал, да? Умничка ты! Думающий, дальновидный человек. Жаль только, что интеллекта тебе не хватает отличать симулякры пропагандонские типа Голобородьки от дрыщавого писюниста. Сильно были внешне похожи, да? Вот ты, горемыка, и растерялся...
Это позиция не против всех, это позиция - мне пох..й.
Тогда чему вы удивляетесь о том что творится вокруг вас ?
Второе, люди не только работают заграницей ( и это их право) , но так же проходят лечение, ездят в командировки, в гости, на отдых или экскурсии .
Украине к сожалению ещё ох как далеко до уровня жизни как в Европе , и причина этому такие как ты .
Человеку в Европе все равно куда ты идёшь, едешь, где работаешь, нет привычки кого то учить или осуждать за что то , это все дело лично каждого человека, тут свобода даже от чужого мнения.
Но такие как ты влезут, осудят, сядут на лавочку у подъезда, и будут шушукаться кто наркоман и проститутка в подъезде, это весь твой удел .
И почему ты решило что можешь кого то в чем то обвинять ?
Потім бачу, що продовжуєте писати під українським прапорцем.
Але не питала: є приватні речі, особисті причини, зміна рішення.
Тримайтеся !
Щасти !
Ваша Сестра уже уехала из Испании и вернулась назад, или все ещё мучится там ?