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Новини Коронавірус і карантин
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11,25 млн українців виїжджали за кордон у "ковідному" 2020-му: Польща, Угорщина і РФ у трійці лідерів

11,25 млн українців виїжджали за кордон у

У минулому році за кордон, попри карантин, змогли потрапити понад 11 млн 250 тис. громадян України, вони здійснили подорож в 123 країни світу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, найбільш відвідуваними стали три країни, які межують з Україною: на першому місці Польща - близько 4 млн. людей, на другому - Угорщина - 1 млн 635 тис; на третьому - РФ - 1 млн громадян України.

Серед лідерів минулого року були також такі країни як Туреччина, де побувало 965 тисяч українців, та Єгипет – 730 тисяч.

Досить велика кількість українців їздили до Румунії – понад 626 тис., Білорусі – 496 тис., Словаччини – 336 тис., Молдови – 328 тис., Німеччини – 222 тис. та ОАЕ – 100 тис. осіб.

Популярною для українців стала також така країна як Австрія, куди здійснили свою подорож 68 тис. наших співвітчизників. Не менш цікавими були: Італія – майже 60 тис., Іспанія – 53,5 тис., Велика Британія – 44,5 тис., Болгарія – 42 тис., Ізраїль – 41 тис., Грузія – 33,6 тис., Греція – 26,5 тис., Данія – 24 тис., Катар – близько 20 тис. та Домініканська Республіка – 14, 5 тис. осіб.

До таких Балканських країн як Чорногорія, Хорватія та Албанія їздило 23 тис., 16,2 тис. та 12 тис. українців відповідно.

Також для наших співвітчизників найцікавішими стали Литва, де побувало 33 тис., Латвія – 19,5 тис., та Фінляндія – майже 10 тис. українців.

Також дивіться: Нардеп "ЄС" Гончаренко цікавився можливістю в'їзду російських акторів, які схвалюють окупацію Криму. Він запевняє, що просто хотів дізнатися, а не просив впустити. ВIДЕО

А от іноземців в Україну у минулому році прибуло майже втричі менше – приблизно 3,4 млн. Гості до нас завітали зі 192 країн світу.

Найбільше в Україну приїздило знову ж таки із країн, що межують з нашою державою. І тут лідерами стали громадяни Молдови – 933 тис., Білорусі – 463,5 тис., РФ –390 тис., Польщі –272 тис., Румунії – 229 тис та Угорщини – 217 тис. А також Туреччини –149 тис., Німеччини – 74 тис., Ізраїлю – 57 тис. та США – 42 тис.

Крім того, в Україну завітало 34,5 тис. громадян Великої Британії, близько 30 тисяч громадян Литви, 26 тис. – Азербайджану, більше 25 тис. – Італії, 23 тис. – Індії, 22,5 тис – Грузії, понад 22 тисячі – Болгарії, майже 21 тис. – Сербії.

А з таких країн як Чехія, Латвія, Китай, Єгипет, Узбекистан та Вірменія в Україні побувало від 10 до 20 тис. подорожувальників.

Переважна більшість іноземців перебували в Україні з приватною та туристичною метою, а 70 тисяч осіб прямували через нашу країну транзитом.

Держприкордонслужба ДПСУ (5943) карантин (18172) статистика (2247) туризм (1560) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Скоро некому будет платить коммуналку Ринату, Суркисам и прочим Коломойским. Подумайте об этом, элитка, воры в законе, олигархи или кто там вы по масти. На что ваши дети в Европах жить будут?
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23.01.2021 10:45
+5
Непогано так користуються безвізом.
А ляпали своїми дурними язиками, що безвіз на хліб не намажеш.
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23.01.2021 10:45
+2
Зато сколько получили постоянный вид на жительство и гражданство не показывают,что бы не видно было какие безвозвратные потери трудовых ресурсов. Бездари и временщики..
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23.01.2021 10:46
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Тепер зась. Там введуть сертифікацію про вакцинацію і всьо. Дякуйте, дуже дякуйте зеленим недоумкам.
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23.01.2021 10:40 Відповісти
Скоро некому будет платить коммуналку Ринату, Суркисам и прочим Коломойским. Подумайте об этом, элитка, воры в законе, олигархи или кто там вы по масти. На что ваши дети в Европах жить будут?
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23.01.2021 10:45 Відповісти
Всё идёт по плану, украинцы разъедутся, Зеля и Коломойский начнут продавать землю и осуществлять проект ,,Небесный Иерусалим,,. Плацдарм в Умани уже есть
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23.01.2021 10:53 Відповісти
Дякуєм СН, ЄС і Голосу за цей закон.
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23.01.2021 11:21 Відповісти
Почему вы считаете, что вы и ваши дети нужны олигархам? Вы обуза. Нужно миллионов 5-ть на сельское хозяйство и добычу ресурсов. Все остальные лишние люди.
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23.01.2021 12:43 Відповісти
Непогано так користуються безвізом.
А ляпали своїми дурними язиками, що безвіз на хліб не намажеш.
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23.01.2021 10:45 Відповісти
Зато сколько получили постоянный вид на жительство и гражданство не показывают,что бы не видно было какие безвозвратные потери трудовых ресурсов. Бездари и временщики..
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23.01.2021 10:46 Відповісти
Ну уж нет. Нет тупее сброда, чем слуга урода.
А ты за зелю голосовал, да? Умничка ты! Думающий, дальновидный человек. Жаль только, что интеллекта тебе не хватает отличать симулякры пропагандонские типа Голобородьки от дрыщавого писюниста. Сильно были внешне похожи, да? Вот ты, горемыка, и растерялся...
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23.01.2021 11:04 Відповісти
я не голосовал вообще, не за кого
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23.01.2021 11:07 Відповісти
Ну как бы гордится не чем ))
Это позиция не против всех, это позиция - мне пох..й.
Тогда чему вы удивляетесь о том что творится вокруг вас ?
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23.01.2021 11:44 Відповісти
Ваша позиция-свалить из страны, это чем-то лучше? Все равно все зависит от хозяев из американского посольства, поэтому мне все равно
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23.01.2021 11:54 Відповісти
Люди находятся заграницей, по тому что это законно, каждый человек имеет право на передвижения, это первое.
Второе, люди не только работают заграницей ( и это их право) , но так же проходят лечение, ездят в командировки, в гости, на отдых или экскурсии .
Украине к сожалению ещё ох как далеко до уровня жизни как в Европе , и причина этому такие как ты .
Человеку в Европе все равно куда ты идёшь, едешь, где работаешь, нет привычки кого то учить или осуждать за что то , это все дело лично каждого человека, тут свобода даже от чужого мнения.
Но такие как ты влезут, осудят, сядут на лавочку у подъезда, и будут шушукаться кто наркоман и проститутка в подъезде, это весь твой удел .
И почему ты решило что можешь кого то в чем то обвинять ?
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23.01.2021 12:04 Відповісти
Все просто, Вам не нужно указывать другим, голосовать или нет, сидеть на лавочке или нет, изображать патриота тоже не надо
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23.01.2021 12:11 Відповісти
А при чем тут патриотизм ? ))))
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23.01.2021 12:38 Відповісти
Если бы от американского посольства что то зависело,мы бы так не жили.А так им по большому счету пох на Украину,точно так же как пох народу который в большинстве своем на выборы не ходит но рассчитывает на лучшую жизнь.
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23.01.2021 15:10 Відповісти
кто может и хочет работать - выезжает, кто туп как пробка и в свободное время коротает часы со "Сватами" и прочими сериальчиками, лентяй и бездарь - увы, остаются.. либо у кого пока обстоятельства не позволяют.... я в прошлом году уехать хотел... но ковидом заболел и обстоятельства сложились не наилучшим образом.. застрял.
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23.01.2021 10:55 Відповісти
Я пам*ятаю, як Ви писали, що фактично все вирішено.
Потім бачу, що продовжуєте писати під українським прапорцем.
Але не питала: є приватні речі, особисті причини, зміна рішення.
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23.01.2021 21:05 Відповісти
я дуже сильно прив'язаний до фахівців, які реабілітують дитину. Вони перед карантином теж тікали, але не встигли .... а карантин трохи додав можливостей - зараз дистанційно працюю з Польщою та Іспанією - навіщо кудись їхати, як тут, і там карантин, та ті ж самі обмеження. Ковідом перехворів, паралельно робив з дитиною унікальне обладнання зі станочного профілю - тож на телевізор немає взагалі часу, та й на цензор лише щоб хоч трохи відволіктися заходжу....
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28.01.2021 11:13 Відповісти
Я бажаю Вам усього доброго, Вячеславе.
Тримайтеся !
Щасти !
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29.01.2021 06:28 Відповісти
Всі хто поїхав працювати в Європу, до України повертатися не хочуть. Всім набридло, що українці мають все зароблене віддавати на комунальні платежі і їжу.
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23.01.2021 10:55 Відповісти
за рубежом тоже не все гладко.. у меня сестра в Испании - там комунальные тоже не малые и при том, что нет центрального отопления.... сейчас на улице +9 а в квартире недалеко от Барселоны - чуть больше 15 при полах, из плитки без подогрева....Так что прежде чем решиться на авантюру -и нтересуйтесь информацией на местном языке и на форумах желаемой страны, а не на русских форумах...
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23.01.2021 10:59 Відповісти
Любые комфортные минусы, перекрывает заработная плата
Ваша Сестра уже уехала из Испании и вернулась назад, или все ещё мучится там ?
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23.01.2021 11:34 Відповісти
Пишу с иронией конечно )))
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23.01.2021 11:36 Відповісти
1 млн відвідали Росію. Якого біса - на заробітки, чи "торкнутися скреп"? Гадаю, що переважна більшисть з них це ватні колоборанти , чи вже агенти ФСБ , чи в стадії вербування. 6 років війни, а наче її немає - шастають крізь кордон з агрессором вільно туди-сюди. Порошенку треба було ще в 14 році закрити кордони, в гарячій стадії.
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23.01.2021 11:49 Відповісти
Угугу, нам очень важно ваше мнение.
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23.01.2021 13:36 Відповісти
Агааа))) у лугандонії у 14році можна було закрити кордони?))) а ще нагадай ким він закрив би ті кордони))) новоросамі які робили вигляд що служать Україні прикордонниками...?
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24.01.2021 13:36 Відповісти
Тут не це дивне, а Британія, у якої виявили штам короновірусу , який є більш небезпеечний за "традиційний" ковід для влади України, є навіть бажаний тут, бо влада не скасувала рейси до Лондона в час коли рабів закрили в лодауні на карантин.
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23.01.2021 15:17 Відповісти
Не вірна статистика бо, на мадярію їздять не українці а ті хто мають утлевел, українцям вамоши кажуть віссссо...
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24.01.2021 13:31 Відповісти
 
 