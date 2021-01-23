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Агент ФСБ і "МДБ ЛНР" із псевдо Джигурда викритий контррозвідкою СБУ на Херсонщині. ВIДЕО (оновлено)

Служба безпеки України викрила та задокументувала протиправну діяльність мешканця Херсонщини, який входить до агентурного апарату ФСБ РФ та афілійованого з нею так званого "МДБ ЛНР".

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

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У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що у січні 2021 року через закритий канал зв’язку агент за грошову винагороду отримав від кураторів завдання сприяти поширенню штучно спровокованих масових протестів і, зокрема, так званого "тарифного майдану". Метою була дискредитація органів державної влади та дестабілізація ситуації в країні. Для цього він вже організував низку протестних заходів.

Раніше співробітники СБ України задокументували, що за вказівкою ФСБ РФ фігурант, який очолював одну з проросійських партій, здійснював збір тенденційної інформації щодо кризових явищ в соціально-економічній сфері. За задумом російських спецслужб це мало сформувати сталий протестний потенціал у прикордонному з тимчасово анексованим Кримом регіоні, а згодом – поширитись і по всій країні.

У лютому 2020 року під час перебування у Сімферополі за завданням кураторів фігурант провів зустрічі з високопосадовцями "влади АРК", зокрема так званим головою "Республіки Крим" С.Аксьоновим.

Російський агент також отримав доручення ініціювати збір підписів серед населення Херсонської області щодо відновлення водопостачання до АРК та розгорнути відповідну інформаційну кампанію. Крім цього, він мав популяризувати сепаратистські настрої та ідею автономізації окремих областей України.

Під час перебування у тимчасово окупованому Луганську у травні 2020 року фігурант був завербований представником так званої "МДБ ЛНР" і отримав псевдонім Джигурда.

Триває досудове слідство за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Блогер Денис Казанський повідомив пізніше, що затриманого звуть Едуард Коваленко.

"Едуарда Коваленка, що працює на Росію, і про якого я вже неодноразово писав, нарешті пов'язали", - зазначив він.

Агент ФСБ і МДБ ЛНР із псевдо Джигурда викритий контррозвідкою СБУ на Херсонщині 01

контррозвідка (470) СБУ (12788) ФСБ (1449) Херсонська область (5716)


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Топ коментарі
+47
если бы еще СБУ занялась Медведчуком и Бойко то воще бы цены не было бы ребятам!!!!
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23.01.2021 11:04
+28
Еще одного мутанта в котел !.
.
Агент ФСБ и "МГБ ЛНР" с псевдо Джигурда разоблачен контрразведкой СБУ на Херсонщине - Цензор.НЕТ 8897
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23.01.2021 11:00
+19
Агент ФСБ и "МГБ ЛНР" с псевдо Джигурда разоблачен контрразведкой СБУ на Херсонщине - Цензор.НЕТ 2072
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23.01.2021 11:09
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Надо сделать из него джигурнду, чтоб другим не повадно было.
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23.01.2021 11:00 Відповісти
Самое главное вовремя,после зашквара с внутри СБУ шными разборками.щас будут каждый день "Джигурдяев" вытягивать,для отвлечения внимания
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23.01.2021 15:15 Відповісти
Так его при Порохе посадили, а бубочка его обменял)
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24.01.2021 04:29 Відповісти
Вот значит пора делать из него настоящую джигурду... Сама его судьба указывает на это.
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24.01.2021 11:35 Відповісти
Он с 2001 по 2004 возглавлял УНА-УНСО) И про 30 тыс он не трындит, так как тогда купил себе крутого джипяру и малолеток на нем к себе возил... В итоге все пробухал)))
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24.01.2021 12:29 Відповісти
Тем более пора.
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24.01.2021 12:30 Відповісти
Так я же не против))) У меня к нему свои счеты, но я не рассчитывал, что его так быстро загребут)))
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24.01.2021 13:06 Відповісти
Еще одного мутанта в котел !.
.
Агент ФСБ и "МГБ ЛНР" с псевдо Джигурда разоблачен контрразведкой СБУ на Херсонщине - Цензор.НЕТ 8897
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23.01.2021 11:00 Відповісти
если бы еще СБУ занялась Медведчуком и Бойко то воще бы цены не было бы ребятам!!!!
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23.01.2021 11:04 Відповісти
В ОПе вообще можно через одного паковать на пожизненное за державну зраду, а СБУ шелупонь по пивнухам собирает.
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23.01.2021 11:14 Відповісти
...ти Мертвеччука із Бойком не чіпай. Їх сам Порошенко п'ять років не чіпав!
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24.01.2021 16:37 Відповісти
Дамбасня продалась лаптям.
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23.01.2021 11:05 Відповісти
Козаки з такими зрадниками вели себе просто - зв"язували руки, в штани і за пазуху насипали піску і відправляли "попить дніпровської водички...".
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23.01.2021 11:06 Відповісти
"попить дніпровської водички...".

Что-то крысчане вспомнились...
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23.01.2021 11:15 Відповісти
- В.А., собственный корреспондент РИА "Новости". "Как вы относитесь к возможной подаче воды Днепра в Северо-Крымский канал, как к предотвращению гуманитарной катастрофы?"
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой Днепра, украинцы «наполнят» его водой меня!...
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23.01.2021 11:22 Відповісти
І нехай с того світу розкаже крисчанам, яка вона на смак та дніпровська вода 🙂
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23.01.2021 11:18 Відповісти
Быстро работают по отключения внимания от бордака в СБУ в связи с буйствами в их ведомстве. Поверим, если назовете фамилии депутатов от пророссийской партии ОПЗЖ и взятие именно их за дупу, а не эту шестерку
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23.01.2021 11:06 Відповісти
Ого як завернули. Так вже на цього дестабілізатора і вагнеровців запишіть.
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23.01.2021 11:06 Відповісти
Агент ФСБ и "МГБ ЛНР" с псевдо Джигурда разоблачен контрразведкой СБУ на Херсонщине - Цензор.НЕТ 5289
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23.01.2021 11:07 Відповісти
не дали черту на русне заработать. в 14 году кацапня так красноперых большевичков в Херсоне подогревала а когда до дела дошло и нужно было коммунякам на улицу выйти они отморозились и дурака включили. Вот так они бабло с русни и состригли.
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23.01.2021 11:08 Відповісти
Киеве бывшего первого замглавы СБУ полковника Дмитрия Нескромного задержали по обвинению в организации заказного убийства начальника главного главного управления внутренней безопасности СБУ Наумова. Нескоромный удрал от храбрых СБУшников прямо в наручниках (!) подле киевского бизнес-центра.

Но конечно какой-то Джигурде уйти не удалось.
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23.01.2021 11:08 Відповісти
Прикольно, если это правда....брать его должны были "альфонсы"...
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23.01.2021 11:10 Відповісти
А какая конкретно пророссийская партия имеется в виду? Случайно не ОПЗЖ?
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23.01.2021 11:08 Відповісти
Агент ФСБ и "МГБ ЛНР" с псевдо Джигурда разоблачен контрразведкой СБУ на Херсонщине - Цензор.НЕТ 2072
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23.01.2021 11:09 Відповісти
Це саме ТЕ, чим і повинна займатись Служба Безпеки України.
БубАчкині ставленики воліють займатись рекетом.
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23.01.2021 11:11 Відповісти
это все мелочь. официальный агент ***** со всеми регалиями и полномочиями, "украинский политик" мертвячук, если кто не догадался, как работал, так и работает над уничтожением Украины как государства. и этому мелкому агенту до масштабов "работы" мертвячука за 10 жизней не наработать.
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23.01.2021 11:13 Відповісти
шото в СБУ поперло или совпадение ?
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23.01.2021 11:15 Відповісти
Для обміну цілком згодиться.
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23.01.2021 11:16 Відповісти
То есть, у кремлядей идёт план по захвату Херсонской области, раз уже таких казачков закидывают расшатывать там ситуацию. Надо СБУ приложить максимум усилий по выявлению таких любителей хрюського мира на Юге Украины. А их там видимо уже немало.
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23.01.2021 11:18 Відповісти
Видя,как со всех сторон и всякими способами атакует кацапня и зная какой бардак в стране,удивительно как Украина ещё жива. Наверное это Божий промысел.
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23.01.2021 11:19 Відповісти
Эту джигурду надо кастиировать и выкинуть москалям, пусть кормят недоумка.
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23.01.2021 11:21 Відповісти
Как символично- дали 30 тысяч долларов( 30 серебрянников). Гнида. Пожизненное впаять, там пусть раскаивается.
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23.01.2021 11:26 Відповісти
Нужно морды этих шлюх показывать.
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23.01.2021 11:26 Відповісти
потом ЗЕмародер обменяет его на какого-нибудь лыгана из ЛуганДона, про что будет запилен очередной видосик про "освобождение наших людей"...
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23.01.2021 11:42 Відповісти
способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого "тарифного майдана".Источник: https://censor.net/ru/n3243601

Вот оно чо, Михалыч!
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23.01.2021 11:45 Відповісти
Мало того, если ты не согласен с такими тарифами, значит, ты посягатель на территориальную целостность, враг народа, фактически...
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23.01.2021 12:05 Відповісти
а ты согласен, Fedia?
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23.01.2021 12:11 Відповісти
Несогласен. Наверное, тоже агент...
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23.01.2021 14:07 Відповісти
В место этого Джигурды вставляем фамилию Медведчук и получаем почти тоже самое, только ******** почему-то на свободе.
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23.01.2021 11:47 Відповісти
"В содеянном раскаиваюсь...." Шоб удостоверится в его искренности надо придержать его лет 10-15. И сильно не кормить.
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23.01.2021 11:50 Відповісти
Круто. Все, кто не доволен властью и хочет организовать какую-нибудь акцию протеста, против грабительских тарифов, например, автоматически становятся "агентами ФСБ".
ПС. А комментаторы Цензора почему-то этого совсем не заметили...
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23.01.2021 12:01 Відповісти
Бо їм платять за інше..
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23.01.2021 20:21 Відповісти
Харя руzкого міра, яка навчає дітей України.

https://twitter.com/Illya_Ayzin
https://twitter.com/Illya_Ayzin Illya Ayzin
https://twitter.com/Illya_Ayzin @Illya_Ayzin

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Професорка НПУ ім. Драгоманова Євгенія Більченко назвала себе "російською цивілізацією" та принизила українську мову.
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23.01.2021 12:10 Відповісти
Агент ФСБ і "МДБ ЛНР" з псевдо Джигурда викритий контррозвідкою СБУ на Херсонщині - Цензор.НЕТ 4693
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23.01.2021 12:12 Відповісти
Ось воно... ЛІЦО РУЦКАВА МІРА.
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23.01.2021 13:46 Відповісти
Подаруйте її брекети, щоб вона знайшла собі "піхаря" і забула про "руцкій мір". Все це від сексуальної фрустрації!
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23.01.2021 16:59 Відповісти
Йокелемене...
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23.01.2021 21:09 Відповісти
**********...
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24.01.2021 01:55 Відповісти
а москаляка розсміється вам в очі і скаже, що це хахляцька херня
і знаєте, буде правий!
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23.01.2021 12:24 Відповісти
Пострел везде успел. Интересно, если бы съездил в США, стал бы он агентом ЦРУ?
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23.01.2021 12:24 Відповісти
Джамал? Ларик Гор?
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23.01.2021 12:32 Відповісти
То есть, все кто выходит на протесты против повышения тарифов и против этой коррумпированной власти - агенты ФСБ?
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23.01.2021 12:48 Відповісти
Рядовой Чубака,выйти из строя!
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23.01.2021 13:32 Відповісти
Зеленський обміняє його на даунецьких нариків
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23.01.2021 13:34 Відповісти
Джигурда буде переданий московітам тому, що змінюється "заточка", а він сам виїжджати не хотів не дивлячись на провал.
Його обміняють на шпигуна з оновленими інструкціями.
Однією з промаскальських патртій....якщо не називають- то це заЖОп.
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23.01.2021 14:45 Відповісти
К сожалению страна нашпигована вражеской агентурой.Кремль использует любую обстановку чтобы дестабилизировать внутри страны ситуацию.
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23.01.2021 15:26 Відповісти
"Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране."
Источник: https://censor.net/ru/n3243601
Как можно дискредитировать то, что дискредитировало самого себя изначально антиукраинскими и антинародными действиями и "реформами"? На мой взгляд, дискредитировать власть и правительство больше чем она себя дискредитировала, совершенно невозможно.
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23.01.2021 15:29 Відповісти
Абсолютно согласен. Никакой кремль рядом с нашими дестабилизаторами и рядом не валялся...
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23.01.2021 20:50 Відповісти
А теперь Мертвечук! Я сказал - Мертвечук!
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23.01.2021 19:42 Відповісти
Как же он был «разоблачён», когда тот же казанский о нем чуть ли не с самого начала войны просто таки кричал во все инстанции...
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23.01.2021 20:56 Відповісти
этой новости не радоваться надо, а плакать... редчайший подбор уродов-непрофессионалов... разоблачение агента говорит только об одном - в СБУ СИДИТ АГЕНТ ФСБ, который всеми своими нисчищи силами пытается препятствовать профессиональной работе контрразведки... АГЕНТ сидит... и искать его надо не внизу, а на самом верху, в руководстве СБУ!
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24.01.2021 08:41 Відповісти
на бутылку ...ДАРАСА *************** сразу садить нужно!
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24.01.2021 10:06 Відповісти
Откуда у кацапов может быть ПСЕВДО , у них как у собак только КЛИЧКИ могут быть.
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24.01.2021 11:52 Відповісти
Агент ФСБ на Херсонщине? Это тот, который в будёновке, красной рубахе-косоворотке, валенках и с гармошкой-тальянкой за спиной вёдрами воду в Северо-Крымский канал таскал?
Бакланы Баканова - вооще молодца!
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24.01.2021 13:19 Відповісти
 
 