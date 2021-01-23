Агент ФСБ і "МДБ ЛНР" із псевдо Джигурда викритий контррозвідкою СБУ на Херсонщині. ВIДЕО (оновлено)
Служба безпеки України викрила та задокументувала протиправну діяльність мешканця Херсонщини, який входить до агентурного апарату ФСБ РФ та афілійованого з нею так званого "МДБ ЛНР".
Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.
У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що у січні 2021 року через закритий канал зв’язку агент за грошову винагороду отримав від кураторів завдання сприяти поширенню штучно спровокованих масових протестів і, зокрема, так званого "тарифного майдану". Метою була дискредитація органів державної влади та дестабілізація ситуації в країні. Для цього він вже організував низку протестних заходів.
Раніше співробітники СБ України задокументували, що за вказівкою ФСБ РФ фігурант, який очолював одну з проросійських партій, здійснював збір тенденційної інформації щодо кризових явищ в соціально-економічній сфері. За задумом російських спецслужб це мало сформувати сталий протестний потенціал у прикордонному з тимчасово анексованим Кримом регіоні, а згодом – поширитись і по всій країні.
У лютому 2020 року під час перебування у Сімферополі за завданням кураторів фігурант провів зустрічі з високопосадовцями "влади АРК", зокрема так званим головою "Республіки Крим" С.Аксьоновим.
Російський агент також отримав доручення ініціювати збір підписів серед населення Херсонської області щодо відновлення водопостачання до АРК та розгорнути відповідну інформаційну кампанію. Крім цього, він мав популяризувати сепаратистські настрої та ідею автономізації окремих областей України.
Під час перебування у тимчасово окупованому Луганську у травні 2020 року фігурант був завербований представником так званої "МДБ ЛНР" і отримав псевдонім Джигурда.
Триває досудове слідство за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Блогер Денис Казанський повідомив пізніше, що затриманого звуть Едуард Коваленко.
"Едуарда Коваленка, що працює на Росію, і про якого я вже неодноразово писав, нарешті пов'язали", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Что-то крысчане вспомнились...
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой Днепра, украинцы «наполнят» его водой меня!...
Но конечно какой-то Джигурде уйти не удалось.
БубАчкині ставленики воліють займатись рекетом.
Вот оно чо, Михалыч!
ПС. А комментаторы Цензора почему-то этого совсем не заметили...
https://twitter.com/Illya_Ayzin
https://twitter.com/Illya_Ayzin Illya Ayzin
https://twitter.com/Illya_Ayzin @Illya_Ayzin
«Колонія США»: українська професорка назвала себе представницею "російської цивілізації" та принизила українців
Професорка НПУ ім. Драгоманова Євгенія Більченко назвала себе "російською цивілізацією" та принизила українську мову.
і знаєте, буде правий!
Його обміняють на шпигуна з оновленими інструкціями.
Однією з промаскальських патртій....якщо не називають- то це заЖОп.
Источник: https://censor.net/ru/n3243601
Как можно дискредитировать то, что дискредитировало самого себя изначально антиукраинскими и антинародными действиями и "реформами"? На мой взгляд, дискредитировать власть и правительство больше чем она себя дискредитировала, совершенно невозможно.
Бакланы Баканова - вооще молодца!