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3,5 кг бурштину виявлено в багажі пасажира в аеропорту "Бориспіль", - Держприкордонслужба. ВIДЕО

3,5 кг бурштину виявлено в багажі пасажира в аеропорту

Під час спільного огляду багажу пасажира рейсу, що прямував в Дубай, прикордонники, співробітники СБУ та митниці виявили 3,5 кг бурштину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

За даними прикордонників, контрабандний товар був знайдений після отримання інформації від оперативних співробітників Держприкордонслужби.

Окрім каміння великих фракцій, чоловік перевозив і намиста, виготовлені з цього мінералу.

Як стало відомо, 29-річний українець мав намір вивезти товар з метою подальшої реалізації на території ОАЕ. Працівники митниці склали на громадянина України протокол про порушення митних правил.

Суму оцінки каміння буде встановлено після фахової експертизи.

Також дивіться: СБУ заблокувала нелегальний збут бурштину в країни Східної Азії. Вартість щомісячних партій сягала 2 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

аеропорт (1850) Бориспіль (1144) Держприкордонслужба ДПСУ (5943) Дубай (73) бурштин (509)


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Девушка на видео такая веселая, точно бусы получит в награду.
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23.01.2021 12:03 Відповісти
Посидит лет 10-поумнеет У меня на заводе,в 90-х,зам.директора стройматериалы вывез в жд-вагоне(деревянный,большой,крытый)-никто типа не заметил,а рабочий в сумке через проходную нёс деревянную планку,30 см-так проводили общецеховое собрание-на пенсию ворюгу отправили Думаю,что это везде так
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23.01.2021 12:23 Відповісти
У наших добл. правоохорнцив тоже есть жены, а может, и нелегальные в т.ч. Так что будет кого порадовать шаровым бурштинчиком.
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23.01.2021 13:35 Відповісти
 
 