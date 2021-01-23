3,5 кг бурштину виявлено в багажі пасажира в аеропорту "Бориспіль", - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Під час спільного огляду багажу пасажира рейсу, що прямував в Дубай, прикордонники, співробітники СБУ та митниці виявили 3,5 кг бурштину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

За даними прикордонників, контрабандний товар був знайдений після отримання інформації від оперативних співробітників Держприкордонслужби.

Окрім каміння великих фракцій, чоловік перевозив і намиста, виготовлені з цього мінералу.

Як стало відомо, 29-річний українець мав намір вивезти товар з метою подальшої реалізації на території ОАЕ. Працівники митниці склали на громадянина України протокол про порушення митних правил.

Суму оцінки каміння буде встановлено після фахової експертизи.

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