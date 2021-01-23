Філатов про затримання Расюка: СБУ зі спецслужби перетворилася в інструмент розправи, а її керівництво - в кримінальників
На тлі інциденту з затриманням в Києві полковника "Альфи" СБУ Андрія Расюка за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова мер Дніпра Борис Філатов заявив, що Служба безпеки України перетворилася "в убоге посміховисько".
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"УВесь 2020 рік через кожну праску я віщав про те, що СБУ з спецслужби перетворилася в інструмент розправи над неугодними лідерами місцевого самоврядування і "дах "для тіньового бізнесу", - зазначив він, додавши, що в країні буквально не існує муніципалітету куди б СБУ не увірвалася з автоматами і санкцією на обшук.
На його думку, за один рік люди, які очолюють СБУ, перетворили колись славну службу в убоге посміховисько.
"А під кінець, як останні крімінальники, вони ще й стали "замовляти" один одного. Дуже прогнозований кінець", - підсумував Філатов.
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СБУшник замовляє сбушника, його спільника з СБУ ловлять сбушники, а сам замовник-сбушник просто в кайданках тікає і його не можуть знайти. Господи, як соромно за контору.
Кроме того, филя открыто заигрывает с ватой, которая его сольет при первом кипише(сколько вату не корми), а пригретые беркута как раз тя и придушат.