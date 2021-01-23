Філатов про затримання Расюка: СБУ зі спецслужби перетворилася в інструмент розправи, а її керівництво - в кримінальників

На тлі інциденту з затриманням в Києві полковника "Альфи" СБУ Андрія Расюка за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова мер Дніпра Борис Філатов заявив, що Служба безпеки України перетворилася "в убоге посміховисько".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"УВесь 2020 рік через кожну праску я віщав про те, що СБУ з спецслужби перетворилася в інструмент розправи над неугодними лідерами місцевого самоврядування і "дах "для тіньового бізнесу", - зазначив він, додавши, що в країні буквально не існує муніципалітету куди б СБУ не увірвалася з автоматами і санкцією на обшук.

На його думку, за один рік люди, які очолюють СБУ, перетворили колись славну службу в убоге посміховисько.

"А під кінець, як останні крімінальники, вони ще й стали "замовляти" один одного. Дуже прогнозований кінець", - підсумував Філатов.

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