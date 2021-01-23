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Філатов про затримання Расюка: СБУ зі спецслужби перетворилася в інструмент розправи, а її керівництво - в кримінальників

Філатов про затримання Расюка: СБУ зі спецслужби перетворилася в інструмент розправи, а її керівництво - в кримінальників

На тлі інциденту з затриманням в Києві полковника "Альфи" СБУ Андрія Расюка за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова мер Дніпра Борис Філатов заявив, що Служба безпеки України перетворилася "в убоге посміховисько".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"УВесь 2020 рік через кожну праску я віщав про те, що СБУ з спецслужби перетворилася в інструмент розправи над неугодними лідерами місцевого самоврядування і "дах "для тіньового бізнесу", - зазначив він, додавши, що в країні буквально не існує муніципалітету куди б СБУ не увірвалася з автоматами і санкцією на обшук.

На його думку, за один рік люди, які очолюють СБУ, перетворили колись славну службу в убоге посміховисько.

"А під кінець, як останні крімінальники, вони ще й стали "замовляти" один одного. Дуже прогнозований кінець", - підсумував Філатов.

Також читайте: Полковника "Альфи" СБУ Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова. ФОТОрепортаж

Філатов про затримання Расюка: СБУ зі спецслужби перетворилася в інструмент розправи, а її керівництво - в кримінальників 01

СБУ (12788) Філатов Борис (463) Нескоромний Дмитро (33) Наумов Андрій (70)


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Топ коментарі
+41
Верните Грицака. Одни его заслуги на фронте стоят больше, чем все ОП вместе взятое и со всем теперешним составом СБУ.
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23.01.2021 11:31
+38
Патамушта ЗЕбарига призначив керувати СБУ свого друга по кварталу на принципі особистої відданості йому.
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23.01.2021 11:30
+35
Да, он и Корбан были. Только Филатов пошёл против Бени и испытал на себе всю "любовь" Бениных холуев при власти.
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23.01.2021 11:47
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Єдине,що добре виходить зараз в Саакашвілі - поїдання хінкалі в дорогих ресторанах.Який прем'єр-міністр?
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23.01.2021 14:03 Відповісти
Серьезно знает? Напомнить про Абхазию и Осетию?
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24.01.2021 00:03 Відповісти
Сергій Стерненко

СБУшник замовляє сбушника, його спільника з СБУ ловлять сбушники, а сам замовник-сбушник просто в кайданках тікає і його не можуть знайти. Господи, як соромно за контору.
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23.01.2021 12:41 Відповісти
Бригада и бригадные генералы. Філатов про затримання Расюка: СБУ зі спецслужби перетворилася в інструмент розправи, а її керівництво - в кримінальників - Цензор.НЕТ 5636
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23.01.2021 12:59 Відповісти
А може Філатову і його подібним слід би займатися своїми прямими обовязками, щоб у спецслужб не було поводів для перевірок. А оцінку роботи і спецслужб і Філатова дадуть час і кінцеві результати їх діяльності.
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23.01.2021 14:05 Відповісти
Оценку работы Филатова уже дали........... жители Днепра на выборах. Времени на оценку у них было 5 лет.
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24.01.2021 00:05 Відповісти
Лапоть, как оно жопа криворагуля, отполировал до блеска поди?
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24.01.2021 04:22 Відповісти
Мне филатов перестал импонировать после его прямых слов о оправдании беркута. Чел вместо того, чтобы сказать, что "мол ребята ошиблись, каются и искупят", начал говорить, что все они делали правильно и очень клевые профессионалы, поэтому берет их под свое крыло.
Кроме того, филя открыто заигрывает с ватой, которая его сольет при первом кипише(сколько вату не корми), а пригретые беркута как раз тя и придушат.
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23.01.2021 15:56 Відповісти
Зеленые урки
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23.01.2021 16:10 Відповісти
недавно Борис дав визначення цієї категорії - силові гімнасти бені. Визначення чітке і правдиве. Борис також під час фейків при будівництві мосту визначив Сашка, який любить швіидкість, як говорящу ж.... Коломойського, і що, Мінфін Америки підтвердив крилатий вислів Бориса. Ще залишилась на "попадалово" така категорія як "чревовещатели". Будем наблюдать.
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23.01.2021 17:33 Відповісти
Може бізнесмени від СБУ перестріляють один одного і до керівництва СБУ нарешті повернуться патріотичні та професіональні люди.
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23.01.2021 19:38 Відповісти
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