Виконавча рада ЮНЕСКО констатувала подальше погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму, - МЗС

22 січня у рамках 210-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО було ухвалено вже дванадцяте рішення "Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)". Рішення констатувало погіршення ситуації на окупованому Кримському півострові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Ухвалені рішення складають міжнародно-правову основу для здійснення ЮНЕСКО прямого моніторингу у сферах її компетенції на території тимчасово окупованого Криму.

Представлена на розгляд Виконради доповідь Генеральної директорки ЮНЕСКО містить інформацію щодо ситуації на півострові, надані Україною, інституційними партнерами ЮНЕСКО в межах їхньої компетенції, зокрема Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, Представником з питань свободи ЗМІ ОБСЄ та іншими. Відповідно до висновків, що містяться у доповіді, дані, зібрані Україною та міжнародними організаціями, свідчать про подальше погіршення ситуації із правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Представлена інформація демонструє, що найбільш вразливими групами, які страждають від порушень прав людини (у тому числі тих, що входять до сфери компетенції ЮНЕСКО), є кримські татари та українці, що піддаються значному тиску з боку окупаційної влади.

У висновках також наголошується, що дії окупаційної влади суттєво загрожують свободі поглядів, совісті та релігії, праву на мирні зібрання та об'єднання, свободі ЗМІ та доступу до інформації, мовним і культурним правам.

У документі також вказується на нанесення окупаційною владою шкоди культурним цінностям, що належать Україні і знаходяться на окупованій території, а також на зниження рівня охорони природної спадщини через незаконні рішення про зміну статусу природних заповідників.

Відповідно до ухваленого рішення, передбачається, що Генеральна директорка ЮНЕСКО представить наступну доповідь про ситуацію у тимчасово окупованому Криму на 212-й сесії Виконавчої ради за результатами повноцінного комплексного моніторингу.