Зіткнення поїзда з маршруткою на залізничному переїзді на Львівщині: водій виїхав на заборонений сигнал, 1 пасажир загинув (оновлено). ФОТО
Сьогодні, 23 січня, близько 9.00 сталася ДТП на залізничному переїзд на перегоні Ставчани - Любінь Великий на Львівщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Львівської залізниці.
Наближаючись до переїзду, водій маршрутного автобуса сполученням Львів – Пустомити знехтував попередженням світлової та звукової сигналізації, що забороняли рух автотранспорту, та виїхав на переїзд. Помітивши порушника, машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте відстань до несподіваної перешкоди виявилася замалою, щоб запобігти зіткненню.
Внаслідок аварії зазнали травм два пасажири автобуса. Потерпілих доставлено у медзаклад м. Пустомити. У зв’язку з розслідуванням обставин ДТП на місці події, затримано рух двох приміських поїздів. Затримки в русі пасажирських поїздів нема. За попередніми висновками експертної комісії, що вивчає причини та обставини випадку, аварія трапилася з вини водія маршрутного таксі, який грубо порушив правила дорожнього руху.
Пізніше в Нацполіції Львівської області уточнили, що 1 з госпіталізованих пасажирів помер.
"Внаслідок ДТП два пасажири автобуса - 36-річна мешканка села Полянка і 48-річний львів'янин - мали тілесні ушкодження і були госпіталізовані в медустанови. Незважаючи на зусилля медиків, чоловік від травм помер в лікарні", - сказано в повідомленні
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Вверху сторінки є спеціальні кнопочки, якими перемикають мову.
Так от, в українському варіанті заголовок звучить так: "Зіткнення поїзда з маршруткою на ж/д переїзді...". Тобто стаття була написана на свинособачому язику, а потім перекладена Гуглом або живим ідіотом на українську мову.
Не тупи. Думай.
Ще раз: "Вверху сторінки є спеціальні кнопочки, якими перемикають мову. "(с)
ПС. Якщо коментарі одні й ті самі до двох версій сайту, а на третій їх взагалі не існує, а такого бути не повинно, то це глюки самого сайту і питання до розробників, а не до мене.
А потом удивляются почему такие аварии происходят... Да не имеет значения, работала сигнализация или нет, водитель должен был убедится в безопасности проезда через переезд... По Херсону половина таких водятлов ездит, уверенных, что это поезд им должен уступать...