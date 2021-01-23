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Зіткнення поїзда з маршруткою на залізничному переїзді на Львівщині: водій виїхав на заборонений сигнал, 1 пасажир загинув (оновлено). ФОТО

Зіткнення поїзда з маршруткою на залізничному переїзді на Львівщині: водій виїхав на заборонений сигнал, 1 пасажир загинув (оновлено). ФОТО

Сьогодні, 23 січня, близько 9.00 сталася ДТП на залізничному переїзд на перегоні Ставчани - Любінь Великий на Львівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Львівської залізниці.

Наближаючись до переїзду, водій маршрутного автобуса сполученням Львів – Пустомити знехтував попередженням світлової та звукової сигналізації, що забороняли рух автотранспорту, та виїхав на переїзд. Помітивши порушника, машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте відстань до несподіваної перешкоди виявилася замалою, щоб запобігти зіткненню.

Внаслідок аварії зазнали травм два пасажири автобуса. Потерпілих доставлено у медзаклад м. Пустомити. У зв’язку з розслідуванням обставин ДТП на місці події, затримано рух двох приміських поїздів. Затримки в русі пасажирських поїздів нема. За попередніми висновками експертної комісії, що вивчає причини та обставини випадку, аварія трапилася з вини водія маршрутного таксі, який грубо порушив правила дорожнього руху.

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Пізніше в Нацполіції Львівської області уточнили, що 1 з госпіталізованих пасажирів помер.

"Внаслідок ДТП два пасажири автобуса - 36-річна мешканка села Полянка і 48-річний львів'янин - мали тілесні ушкодження і були госпіталізовані в медустанови. Незважаючи на зусилля медиків, чоловік від травм помер в лікарні", - сказано в повідомленні

Зіткнення поїзда з маршруткою на залізничному переїзді на Львівщині: водій виїхав на заборонений сигнал, 1 пасажир загинув (оновлено) 01
Зіткнення поїзда з маршруткою на залізничному переїзді на Львівщині: водій виїхав на заборонений сигнал, 1 пасажир загинув (оновлено) 02

ДТП (4465) залізниця (1501) маршрутки (346) потяг (1966) Львівська область (2420)


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Топ коментарі
+4
Для нечукчі.
Вверху сторінки є спеціальні кнопочки, якими перемикають мову.
Так от, в українському варіанті заголовок звучить так: "Зіткнення поїзда з маршруткою на ж/д переїзді...". Тобто стаття була написана на свинособачому язику, а потім перекладена Гуглом або живим ідіотом на українську мову.
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23.01.2021 14:33
+2
Давно такого не було.
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23.01.2021 13:10
+2
ж/д - це московською говіркою. Українською мовою - залізниця.
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23.01.2021 13:57
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Давно такого не було.
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23.01.2021 13:10 Відповісти
....и вот опять (((((
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23.01.2021 16:11 Відповісти
Не дешеве це порушення , всім прийдеться заплатити.
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23.01.2021 13:39 Відповісти
ж/д - це московською говіркою. Українською мовою - залізниця.
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23.01.2021 13:57 Відповісти
А стаття якою говіркою? Чи чукча не читатєль?
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23.01.2021 14:14 Відповісти
Для нечукчі.
Вверху сторінки є спеціальні кнопочки, якими перемикають мову.
Так от, в українському варіанті заголовок звучить так: "Зіткнення поїзда з маршруткою на ж/д переїзді...". Тобто стаття була написана на свинособачому язику, а потім перекладена Гуглом або живим ідіотом на українську мову.
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23.01.2021 14:33 Відповісти
Словники в Гуглі теж живі ідіоти пишуть. То ж до них питання.
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23.01.2021 15:21 Відповісти
Читай українську версію, і будеш розуміти більше. Питання прозвучало від тебе про мову статті.
Не тупи. Думай.
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23.01.2021 20:06 Відповісти
Я, на відміну від інших, розумію обидві мови. Мова статті, де був розміщений коментар Віктора, російська, і тому його коментар до цієї статті на цій сторінці недоречний. Писати коментарі слід під відповідними статтями на відповідній мові. І все, не тупи.
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23.01.2021 20:42 Відповісти
Серьезно? А почему я сейчас комментирую украинскую версию статьи?))
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24.01.2021 09:25 Відповісти
Оо, як все запущено. Тобі, напевно, дуже складно в житті?
Ще раз: "Вверху сторінки є спеціальні кнопочки, якими перемикають мову. "(с)
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24.01.2021 10:21 Відповісти
Ви що, упороті, дійсно не здатні сприймати інформацію та мислити? Мова в моїх коментарях іде ВИКЛЮЧНО про статтю на РОСІЙСЬКОМОВНІЙ версії цього сайту, на якій я зараз знаходжусь! І все! До чого тут кнопочки?!!!...
ПС. Якщо коментарі одні й ті самі до двох версій сайту, а на третій їх взагалі не існує, а такого бути не повинно, то це глюки самого сайту і питання до розробників, а не до мене.
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24.01.2021 13:15 Відповісти
Добре, що ще так все скінчилось. В ідіота треба відібрати права назавжди.
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23.01.2021 14:17 Відповісти
Нажаль медикам не вдалось врятувати одного пасажира...
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23.01.2021 15:41 Відповісти
.....этого ВОДЯТЛА надо лишить прав на ПОЖИЗНЕННО !!! попасть под поезд на переезде , это уже ДИАГНОЗ на профпригодность !!!
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23.01.2021 16:10 Відповісти
Автобус еще неплохо выглядит после столкновения с поездом, а большинство пассажиров второй раз родились на свет. Спасибо машинисту поезда.
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23.01.2021 17:02 Відповісти
это рамный автобус потому и целее остался.если раму не повело то можно восстановить.
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23.01.2021 18:12 Відповісти
Странно... С чего бы водиле настолько сильно подставляться?
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23.01.2021 22:30 Відповісти
ну очи повылазылы...
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24.01.2021 04:25 Відповісти
"водій знехтував попередженням світлової та звукової сигналізації, що забороняли рух автотранспорту"
А потом удивляются почему такие аварии происходят... Да не имеет значения, работала сигнализация или нет, водитель должен был убедится в безопасности проезда через переезд... По Херсону половина таких водятлов ездит, уверенных, что это поезд им должен уступать...
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24.01.2021 09:38 Відповісти
 
 