Суд заарештував на 2 місяці орендаря згорілого в Харкові будинку для літніх людей Кравченка. ФОТО
Орендарю згорілого будинку престарілих у Харкові В'ячеславу Кравченку обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.
Відповідне рішення ухвалила суддя Київського районного суду Харкова у суботу, 23 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Таким чином Кравченко пробуде під вартою до 21 березня включно. Клопотання адвокатів про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави відхилили.
"Застосувати щодо Кравченка В'ячеслава запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в слідчому ізоляторі строком на 60 днів до 21 березня 2021 включно без визначення застави", - повідомила суддя.
ФОТО: Департамент комунікацій поліції
Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.
Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.
За даними слідства, перевіряються три основні версії події.
Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.
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