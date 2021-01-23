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Суд заарештував на 2 місяці орендаря згорілого в Харкові будинку для літніх людей Кравченка. ФОТО

Суд заарештував на 2 місяці орендаря згорілого в Харкові будинку для літніх людей Кравченка. ФОТО

Орендарю згорілого будинку престарілих у Харкові В'ячеславу Кравченку обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.

Відповідне рішення ухвалила суддя Київського районного суду Харкова у суботу, 23 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Таким чином Кравченко пробуде під вартою до 21 березня включно. Клопотання адвокатів про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави відхилили.

"Застосувати щодо Кравченка В'ячеслава запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в слідчому ізоляторі строком на 60 днів до 21 березня 2021 включно без визначення застави", - повідомила суддя.

Суд заарештував на 2 місяці орендаря згорілого в Харкові будинку для літніх людей Кравченка 01
Суд заарештував на 2 місяці орендаря згорілого в Харкові будинку для літніх людей Кравченка 02

ФОТО: Департамент комунікацій поліції

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Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

пожежа (4315) смерть (6742) суд (11662) Харків (5573)


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Повесят на него все что можно и посадят, больше ведь ни кто не виноват
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23.01.2021 13:25 Відповісти
а чего ж тех армян не арестовали которые это все построили и устроили??? или уже откупились?
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23.01.2021 13:51 Відповісти
Так , кто же их посадят , они же армяне ? Знаете правило пяти рукопожатий , так вот, у армян действует правило двух рукопожатий , они троюродные родственники Рюкзакова. Помните , года три назад армяшка-мажор сбил парня на переходе в том же Харькове и слинял с места происшествия. Ту оно даже условно о наказания не понесло. Надеюсь той мамашке деньги за единственного сыны-студента пошли впрок
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23.01.2021 14:28 Відповісти
А причем арендатор? если я кому-то дал Топор в аренду а он жену убил я что должен сидеть?
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23.01.2021 13:53 Відповісти
А больше ни каких Документов наверное и нет кроме аренды, вот на него все и повесят.
Справедливость восторжествует, показатели раскрываемость растут , всем медали и премии, все довольны
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23.01.2021 18:05 Відповісти
А мусорню собаковскую,которую просили прикрыть это,наградили пистолетами от армяшки собакова?
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23.01.2021 14:17 Відповісти
 
 