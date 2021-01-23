СБУ просить суд заарештувати полковника "Альфи" Расюка на 2 місяці без права застави. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України просить Шевченківський райсуд Києва заарештувати полковника "Альфи" Юрія Расюка, затриманого вчора за підозрою в плануванні вбивства на замовлення начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прошу застосувати до підозрюваного Расюка Юрія Івановича... запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів без вказівки суми застави", - йдеться в тексті клопотання.

У клопотанні згадується, що Расюк пропонував потенційному вбивці Наумова 50 тис. доларів США.

Документ затверджений прокурором Офісу генпрокурора Романом Вітвицьким.





Нагадаємо, вчора стало відомо, що полковник "Альфи" СБУ Расюк затриманий в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова.