СБУ просить суд заарештувати полковника "Альфи" Расюка на 2 місяці без права застави. ДОКУМЕНТ
Служба безпеки України просить Шевченківський райсуд Києва заарештувати полковника "Альфи" Юрія Расюка, затриманого вчора за підозрою в плануванні вбивства на замовлення начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Прошу застосувати до підозрюваного Расюка Юрія Івановича... запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів без вказівки суми застави", - йдеться в тексті клопотання.
У клопотанні згадується, що Расюк пропонував потенційному вбивці Наумова 50 тис. доларів США.
Документ затверджений прокурором Офісу генпрокурора Романом Вітвицьким.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що полковник "Альфи" СБУ Расюк затриманий в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30919292.html
совком так смердить...
Свої законні права треба ще на колінах "випрошувати"?!
На Англійській зовсім по іншому!!
А фигенная у нас служба безопасности теперь.
ЗЕ рассовал своих холуев по всем силовым структурам. Поэтому их уже не арестовывать надо. На законных основаниях эту срань вынести не получится никак.
Выход и выбор есть всегда. Если его нет в Украине, то пока еще есть выход из Украины.
А пока пирамидка ЗЕлупы начала сыпаться.
Аваков конечно гандон, но очень хитрый гандон и сам себе на уме. Переобуется на лету при первых признаках шухера.
Сейчас трудно сказать, как именно произойдет крушение ЗЕ-власти, где именно прорвет, но оно точно произойдет раньше окончания каденции Зеленского.
Чтобы низшие слои общества наконец напились кровью до рвоты.
Чтобы "уставшие у телевизора от войны" сцались по ночам и боялись ходить на выборы. Чтобы фотографы, таксисты, коучи-фасилитаторы и аниматоры даже думать больше не могли про социальный лифт в политику.
Чтобы от окружения ЗЕ не осталось даже могил на кладбищах.
Чтобы потомки вздрагивали, читая про эти события, и клялись, что никогда больше не допустят такого, как на выборах 2019.
Нет ни малейшего документирования, только намерения. Сумма. не соответствует заказу.
Я понимаю, что оба гоынюка, но я осе - полное глтслужил в "конторе", трошки и дохрена. Знаю время реауции СУ (следственого управления) на работу оперсостава. Документ безграмотен по сути.
Короче - полное говно. ТОЧКА.
СБУ задержала жителя Херсонской области Эдуарда Коваленко, который якобы является агентом ФСБ РФ и получил задание способствовать распространению массовых протестов, в частности, против повышения тарифов.
Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-ahenta-spetssluzhb-rf-i-mdb-lnr-yakyi-pratsiuvav-nad-destabilizatsiieiu-suspilnopolitychnoi-sytuatsii-v-ukraini-video СБУ , "http://most.ks.ua/news/url/eduarda_kovalenko_opjat_zaderzhali_za_rabotu_na_russkie_spetssluzhby_russkie_nazyvali_ego_dzhigurda?fbclid=IwAR2a0B7F5gyi-3re726r0-nzdOazkAVBW4tiWJiNVwtsh8FL97fkMw45ffQ Мост "
Дословно СБУ: "В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что в январе 2021 года через закрытый канал связи агент за денежное вознаграждение получил от кураторов задание способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого "тарифного Майдана". Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий.
Ранее сотрудники СБ Украины задокументировали, что по указанию ФСБ РФ фигурант, который возглавлял одну из пророссийских партий, осуществлял сбор тенденциозной информации о кризисных явлениях в социально-экономической сфере. По замыслу российских спецслужб это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно аннексированным Крымом регионе, а впоследствии - распространиться и по всей стране".https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/23/7280963/#comments
Решалы начали заходить в руководство СБУ при Викторе Януковиче, при Петре Порошенко эта тенденция стала основной. А при Владимире Зеленском и его назначенцах вроде Ивана Баканова решалы просто потеряли страх…
В конце прошлого года написал пост под названием «Войны силовиков». Там было о том, что складывающая ситуация неминуемо приведет к прямым конфликтам как между силовыми ведомствами, так и внутри них. Что является одной из сторон разворачивающегося в Украине институционального кризиса и представляет серьезную угрозу для государственности.
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 напомнил около часа назад в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
Но даже на этом неприглядном фоне скандал в СБУ, как заявлено, связанный с подготовкой убийства начальника управления внутренней безопасности Андрея Наумова - это из ряда вон выходящий случай. Потому что якобы это убийство заказал бывший начальник управления по борьбе коррупцией Дмитрий Нескоромный, а исполнителем должен был быть полковник спецподразделения «Альфа» СБУ Андрей Расюк.
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B2-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD.html В окружении Баканова начались криминальные разборки. Зеленский собрал вокруг себя исключительных дебилов
Предполагаемый заказчик успел скрыться, и теперь отрицает все обвинения как наветы в связи с его намерением раскрыть коррупцию в руководстве СБУ.
Не было еще таких разборок наверху спецслужбы в истории Украины!
Решалы начали заходить в руководство СБУ при Викторе Януковиче, при Петре Порошенко эта тенденция стала основной. А при Владимире Зеленском и его назначенцах вроде Ивана Баканова решалы просто потеряли страх.
Какие безопасность страны и борьба с российскими агентами, если в руководстве нашей спецслужбы затевают киллерские разборки за право быть крышей по самым денежным коррупционным схемам! Всякие высокопоставленные решалы плевать хотели на эту нынешнюю никчемную власть, которая за полтора года не добилась ни одного обвинительного приговора против заметного коррупционера.
- https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80.html Почему рейтинг Зеленского падает стремительным домкратом и причем тут Баканов
Персонажей, которые ворочают сотнями миллионов долларов и решают вопросы с помощью киллеров, не испугать видосиком и хриплым баритоном.
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Коммерческие разборки в СБУ: о чем вам не рассказали силовики
https://www.obozrevatel.com/person/2371.htm
https://www.obozrevatel.com/person/2371.htm Орест Сохар https://www.obozrevatel.com/politics/ Политика / Мнения
4 часа назад
87,2 т.
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://news.obozrevatel.com/politics/kommercheskie-razborki-v-sbu-o-chem-vam-ne-rasskazali-siloviki.htm?_gl=1*1elroix*_ga*YW1wLUM1d21YNnZ1THVjRXNXeS1MWlRJWXc.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxMTQxMzcwMy40OS4xLjE2MTE0MTM3MzQuMA 2214 https://www.facebook.com/dialog/send?display=popup&link=https://news.obozrevatel.com/politics/kommercheskie-razborki-v-sbu-o-chem-vam-ne-rasskazali-siloviki.htm?_gl=1*1elroix*_ga*YW1wLUM1d21YNnZ1THVjRXNXeS1MWlRJWXc.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxMTQxMzcwMy40OS4xLjE2MTE0MTM3MzQuMA&redirect_uri=https://news.obozrevatel.com/politics/kommercheskie-razborki-v-sbu-o-chem-vam-ne-rasskazali-siloviki.htm?_gl=1*1elroix*_ga*YW1wLUM1d21YNnZ1THVjRXNXeS1MWlRJWXc.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxMTQxMzcwMy40OS4xLjE2MTE0MTM3MzQuMA https://telegram.me/share/url?url=https://news.obozrevatel.com/politics/kommercheskie-razborki-v-sbu-o-chem-vam-ne-rasskazali-siloviki.htm?_gl=1*1elroix*_ga*YW1wLUM1d21YNnZ1THVjRXNXeS1MWlRJWXc.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxMTQxMzcwMy40OS4xLjE2MTE0MTM3MzQuMA&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://news.obozrevatel.com/politics/kommercheskie-razborki-v-sbu-o-chem-vam-ne-rasskazali-siloviki.htm?_gl=1*1elroix*_ga*YW1wLUM1d21YNnZ1THVjRXNXeS1MWlRJWXc.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxMTQxMzcwMy40OS4xLjE2MTE0MTM3MzQuMA
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/komertsijni-rozbirki-v-sbu-pro-scho-vam-ne-rozpovili-siloviki.htm Читати українською
Следует поздравить президента страны и все высшее руководство: впервые в новейшей истории один https://plus.obozrevatel.com/kiyany/crime/v-kieve-sbezhal-v-naruchnikah-zaderzhannyij-za-zakaznoe-ubijstvo-pervyij-zampred-sbu-istochniki.htm заместитель главы СБУ заказал убийство своего коллеги -генерала... бандитам, а потом благополучно выехал в Россию по своему родному российскому паспорту. И пусть там https://ssu.gov.ua СБУ не выдумывает, не было никаких наручников. Была и остается полная деградация Службы безопасности страны.
А теперь по порядку. Мишенью должен был стать некий Андрей Наумов, начальник департамента внутренней безопасности Службы. Это очень интересный персонаж, который пришел в "контору" с Генеральной прокуратуры, где отвечал за хозяйственную часть, но в "конторе" сделал головокружительную карьеру - за полтора года выросши от завхоза, говорят, до бригадного генерала.
По некоторым данным, Иван Геннадиевич Баканов очень доверяет Наумову, но ценит не столько уровень внутренней безопасности (какая там безопасность, если у первого зама главы СБУ был российский паспорт), сколько выполнения некоторых неформальных услуг: в частности, работники отдела "К" СБУ жалуются, что их отодвинули от финансовых потоков, и все "кормовые" вопросы перекочевали под "внутреннюю безопасность". Кроме того, "бригадный" Наумов решает ключевые кадровые вопросы, и именно он якобы зачистил людей всех "предшественников" и конкурентов по силовому бизнесу.
Тут мы можем понимать мотивы заказчика полковника "Альфы", экс-первый замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный как раз курировал направление "К" и оказался жертвой "недобросовестной конкуренции" со стороны генерал-вебешника: сначала Нескоромного лишили потоков, затем должности, а дальше - зачистили его людей. Фактически, два должностных лица, назначенные указом Зеленского, просто устроили бандитские разборки за право "зарабатывать" на СБУшном функционале.
Чем вам не сюжет для очередного сезона "Слуги народа"?
Теперь немного о том, откуда взялся этот Нескоромный. В 2014-м он появился на радарах как охранник первого зама главы Службы Юрия Артюхова, тоже "кашник". Позже их дорожки разошлись, и Нескоромный нарисовался в обойме другого "конторского" зама Виктора Трепака. Штурмовал ГПУ по делу "бриллиантовых прокуроров", за что получил уважение многих антикоррупционеров.
Люди из окружения Наумова утверждают, что прокурорские задокументировали, как Нескоромный сливал материалы дел своим друзьям адвокатам, среди которых был... Андрей Богдан. Соответственно, по данным наших источников, после победы на выборах Владимира Зеленского, уже глава офиса президента Богдан завел Нескоромного на должность... вопреки воле Баканова и Наумова.
Отстраненный от потоков Нескоромный, по нашим данным, попросил своего бывшего ординарца Юрия Расюка заказать конкурента. А Расюк - по традиции - обратился к бандитам. Это давняя практика силовиков заказывать мокруху у своих уголовных партнеров. Последний раз подобная гипотеза появилась в деле Шеремета, где также звучала версия о том, что СБУшники заказали бандитам убийство известного журналиста. Бандиты "охотно" убирают по заказу журналистов, бизнесменов и чиновников мелкого пошива.
Но когда пришел наряд на целого генерала СБУ, "бойцы невидимого фронта" сразу постучались в контору и доложили о заказе. В результате было задокументировано действия и Расюка, и Нескоромного и принято решение брать их. Но СБУ напоминает сегодня очень гнилое сито, через которое вытекает практически вся информация. В том числе, какие-то доброжелатели сообщили нашему герою о том, что ему пора возвращаться на вторую родину - Россию.
Очевидцы утверждают, что у Нескоромного, его жены и детей давно российские паспорта. Более того, он постоянно избегал обязанности ездить в АТО, отказывался сопровождать дела Майдана.
Эти конкурентные разборки "конторской" элиты дают основания для нескольких выводов.
Во-первых, надо говорить об отсутствии власти в стране. Если одним выстрелом можно изменить бенефициара за 100 или 200 млн долларов в год, которые Служба колядует, пользуясь правом защиты безопасности страны, и при этом высшее руководство страны молча это глотает, - то следует говорить о развале системы управления. Похоже, сегодня "контора", как и часть других ведомств, работающих по принципу франшизы, получая в личное управление определенную часть государственной власти и, логично предположить, платя роялти за это.
Но способна ли такая Служба выполнять прописанные в Конституции задачи - вопрос риторический. Как эти люди могут противодействовать российской угрозе, держа в кармане российские паспорта и рассматривая РФ как место убежища на случай непредвиденной ситуации? Говорят, что даже высшее руководство СБУ иногда летает в Подмосковье к теще на блины.
В этой ситуации Владимир Александрович может записать очередное селфи, а может хотя бы сделать видимость обеспокоенности ситуацией и уволить Баканова с занимаемой должности. Разве президенту нужно увидеть раздробленный пулей генеральский череп, чтобы понять, что ключевая спецслужба страны превратилась в полумафиозную структуру с несколькими кланами, которые давно уже вынесли свои разборки на улицу. Поэтому только отставка и начало реформы...
Во-вторых, СБУ требует изменений. Прежде всего, от конторы надо забрать направление "К", так называемую экономику. Если Служба занимается государственной безопасностью, то ничего "кошмарить" бизнес и крышевать контрабанду. Когда Запад настаивал на создании ГБР, то предполагалось, что вся "экономика", борьба с коррупцией в этой сфере будет собрана именно под крышей Бюро, в том числе - "экономики" лишат и МВД, что вполне логично.
Если реакции главы страны не будет никакой, то продолжится распад власти. Не хотелось бы описывать в мрачных тонах процесс ее дальнейшей деградации, но может так случиться, что эти озлобленные силовики будут разбираться не между собой, а займутся высшей властью страны. Оно нам нужно?
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Второй деятель наумов, хозяйственник прокуратуры, присвоено звание генерал-майор, от зеленского.
Скоро на службе будет техничка зеленского, садовник зеленского, повар зеленского.
Увольте эту пару, и только будет лучше.
Беглеца необходимо заслушать, многое знает.
Эта власть пиара и вранья на всех уровнях, поэтому думаем, размышляем.
Военным болт.
Кто защищает Украину, кто отдаёт жизнь на передовой, судьи?, прокуроры?
Так для чего эта хитро*опая власть так поступает.
Пособники кремля.
Нескромний собирается разоблачать Ермака и Баканова, которого шантажирует ФСБ, но шарий для него журналист.