Керівника згорілого будинку для літніх у Харкові арештовано на 2 місяці, - Нацполіція

Сьогодні, 23 січня, суд заарештував на 60 діб другу підозрювану у справі про пожежу в будинку для літніх людей в Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Депаратаменту комунікацій Нацполіції.

45-річному орендарю пансіонату та його 43-річній дружині, яка керувала закладом, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Відповідну ухвалу сьогодні, 23 січня, винесла слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова.

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Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.