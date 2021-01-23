На акціях на підтримку Навального в РФ затримали вже понад 1300 осіб. Поліція зачищає Пушкінську площу, - штаб опозиціонера

Кількість затриманих на акціях на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального в Росії перевищила 1000. Найбільше затриманих у Москві і Санкт-Петербурзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ОВС-Інфо.

Наразі затримано 1 338 осіб. Ця цифра постійно оновлюється. У столиці Росії під час акцій протесту силовики вже затримали щонайменше 300 мітингувальників, в Санкт-Петербурзі - 162. Також багато затриманих в Новосибірську (90), Красноярську (46), Владивостоці (35), Хабаровську (28), Комсомольську-на- Амурі (23) і Уфі (22). Затримані є і в інших містах Росії, які сьогодні протестують.

Як повідомляє штаб Навального, поліція активізувалася на Пушкінській площі.

"Поліція активізувалася на Пушкінській. Площу зачищають", - зазначено в повідомленні штабу в твіттері. Також повідомляється, що частина протестувальників уже дійшла до Держдуми!

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