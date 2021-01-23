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На акціях на підтримку Навального в РФ затримали вже понад 1300 осіб. Поліція зачищає Пушкінську площу, - штаб опозиціонера

На акціях на підтримку Навального в РФ затримали вже понад 1300 осіб. Поліція зачищає Пушкінську площу, - штаб опозиціонера

Кількість затриманих на акціях на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального в Росії перевищила 1000. Найбільше затриманих у Москві і Санкт-Петербурзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ОВС-Інфо.

Наразі затримано 1 338 осіб. Ця цифра постійно оновлюється. У столиці Росії під час акцій протесту силовики вже затримали щонайменше  300 мітингувальників, в Санкт-Петербурзі - 162. Також багато затриманих в Новосибірську (90), Красноярську (46), Владивостоці (35), Хабаровську (28), Комсомольську-на- Амурі (23) і Уфі (22). Затримані є і в інших містах Росії, які сьогодні протестують.

Як повідомляє штаб Навального, поліція активізувалася на Пушкінській площі.

"Поліція активізувалася на Пушкінській. Площу зачищають", - зазначено в повідомленні штабу в твіттері. Також повідомляється, що частина протестувальників уже дійшла до Держдуми!

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москва (1244) протест (2397) росія (64984) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+20
все, митинг закончился, все на бутылку
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23.01.2021 15:59
+7
Ни фига себе угроза, у Байдена наверное уже руки задрожали от страха.
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23.01.2021 16:26
+6
руский этнос самый сцыкливый на земле !
лошар развели как стадо овец по частям и начали торбить ...
даже Беларусы получилось что гораздо смелей этих руских рабов !!!
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23.01.2021 16:05
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