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Акції протесту проти режиму Лукашенка відбуваються у Білорусі. У Мінську затримано близько 100 осіб

Акції протесту проти режиму Лукашенка відбуваються у Білорусі. У Мінську затримано близько 100 осіб

У Білорусі сьогодні поновилися акції протесту проти режиму "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу. У Мінську та інших містах країни люди вийшли на "акції солідарності" та марші.

Про це повідомляє телеканал "Белсат", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, протести проти режиму сьогодні відбуваються у Мінську, Гродно і Бобруйську. Білоруси шикуються в "ланцюги єдності" або ходять маршами вулицями міст.

Білоруські силовики, як зазвичай, активно затримують учасників акцій протесту. У Бобруйську, за попередніми даними, силовики вже затримали 15 осіб, трьох із них відпустили під підписку про нерозголошення. У Гродно сьогодні затримали трьох жінок на Радянській вулиці.

У Мінську затримання відбуваються на проспекті Дзержинського, біля торгового центру "Спектр" в Уруччі та в інших районах столиці.

Також, як повідомляє Інтерфакс-Україна ", за даними ГУВС Мінміськвиконкому, наразі в Мінську затримано близько 100 осіб.

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Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) протест (2397)


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Топ коментарі
+15
Ребят, я в автозаке. Здесь много народу, очень душно, но никто не унывает. Это реально свободные люди прекрасной Беларуси будущего - айтишники, SMM-щики, переводчики, студенты. Они делают селфи, смеются, кидают друг другу мемы. Писать буду редко, потому что за рулём неудобно.
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23.01.2021 16:22
+8
На Трубной площади , в Мацкве , только что был ранен полицейский .
Влучылы , гады , прямо в голову в шлеме пластиковым стаканчиком .
Это было ужасно ...
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23.01.2021 16:32
+7
Сам собі поставив вподобайку...
*тут має бути слін, який робить хоботом ґавтофеляцію*
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23.01.2021 16:34
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Ребят, я в автозаке. Здесь много народу, очень душно, но никто не унывает. Это реально свободные люди прекрасной Беларуси будущего - айтишники, SMM-щики, переводчики, студенты. Они делают селфи, смеются, кидают друг другу мемы. Писать буду редко, потому что за рулём неудобно.
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23.01.2021 16:22 Відповісти
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23.01.2021 17:04 Відповісти
Супер
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23.01.2021 17:46 Відповісти
Пока митингующие не вооружатся , всё это так , варьете .
Выражение власти своей особо извращённой покорности ...
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23.01.2021 16:22 Відповісти
там военторга нет.. он только в крыму и на донбасе работал ..
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23.01.2021 16:32 Відповісти
В Белорусии не прошла революция гидности,теперь В Росии пытаются,да все один сценарий,что в Росии,что в Ливии,Украине,что штурм капиталия- одна доктрина,от гад этот Путин.
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23.01.2021 16:27 Відповісти
Сам собі поставив вподобайку...
*тут має бути слін, який робить хоботом ґавтофеляцію*
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23.01.2021 16:34 Відповісти
...модернизированный вариант
Акції протесту проти режиму Лукашенка відбуваються у Білорусі. У Мінську затримано близько 100 осіб - Цензор.НЕТ 4082
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23.01.2021 16:39 Відповісти
виса. ты наверное удмурт?
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23.01.2021 16:42 Відповісти
А як так сталося, що на інавгурацію китайської маріонетки чжоу бай-дена був запрошений представник лукашенко, га? Що скажете на це, форумні корисні ідіоти глобалістів?
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23.01.2021 16:58 Відповісти
Акції протесту проти режиму Лукашенка відбуваються у Білорусі. У Мінську затримано близько 100 осіб - Цензор.НЕТ 5417
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23.01.2021 17:10 Відповісти
Чмо,ты хоть русский язык выучи, лаптеногое
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23.01.2021 16:50 Відповісти
маловато, до братьев-кацапов нужно будет постараться дотянуть !
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23.01.2021 16:30 Відповісти
еще одни,эти в лесу 9 человек-сильно!может и одумается и уйдет
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23.01.2021 16:30 Відповісти
лукавый протестунов уже в болота загнал.
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23.01.2021 16:30 Відповісти
На Трубной площади , в Мацкве , только что был ранен полицейский .
Влучылы , гады , прямо в голову в шлеме пластиковым стаканчиком .
Это было ужасно ...
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23.01.2021 16:32 Відповісти
🤣
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23.01.2021 19:17 Відповісти
Лука ненарадуется-такое 15 суточное пополнение бесплатной рабочей силы(дворники, рабочие на заводах ЖБИ),так и экономика вперед пойдет.
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23.01.2021 16:32 Відповісти
И кому это всё продавать ?
Зеленскому ?
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23.01.2021 17:15 Відповісти
Лукавому будет писец если в РФ уволят *****.
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23.01.2021 16:32 Відповісти
Думаю из за ***** меня не забанят, это же не мат.
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23.01.2021 16:33 Відповісти
Да и "писец" - животное.
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23.01.2021 16:40 Відповісти
*****- не мат. Якщо що,запитайте у харківських футбольних фанатів.
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23.01.2021 16:49 Відповісти
Десь читав, що Яндекс видаляє всі запити про *****, Гугл поки що ні.
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23.01.2021 17:06 Відповісти
проспект Дзержинского, ул.Советская
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23.01.2021 16:42 Відповісти
кацапские улицы? у нс таких не должно остаться давно.
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23.01.2021 16:55 Відповісти
В этой статье

В Гродно сегодня задержали трех женщин на Советской улице.
В Минске задержания происходят на проспекте Дзержинского
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23.01.2021 16:58 Відповісти
"Маловато! Маловато будет!" (с) Ну то таке. Я от вкотре вже пересвідчуюсь: що кацап,що бульбаш-вони таки блізнєци-братья. Тьху,***...
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23.01.2021 16:47 Відповісти
Нам главное вернуть Крым и Донбасс и потом объединится с Беларусью и вернуть название страны Киевская Русь.
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23.01.2021 16:52 Відповісти
Акції протесту проти режиму Лукашенка відбуваються у Білорусі. У Мінську затримано близько 100 осіб - Цензор.НЕТ 628
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23.01.2021 17:12 Відповісти
Шо? З ким нам ще обєднуватись для повного щастя
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23.01.2021 17:21 Відповісти
Україна і Білорусь це центральні землі тієї країни під назвою Київська Русь.
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23.01.2021 17:46 Відповісти
В українському фольклорі слово "русь" не присутнє.
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23.01.2021 20:36 Відповісти
А яке присутнє і з якого ст український фольклор? я думаю десь з 16 ст.
Як в ті роки Київська держава називалась?
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23.01.2021 20:53 Відповісти
хто угодна тока нє парашенка...шо угодна тока нє украіна...
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23.01.2021 20:34 Відповісти
Київську Русь придумали москалі так, як і українців. Була Русь і русини, і Московська колонія. А Парижської Франції не буває.
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24.01.2021 07:08 Відповісти
Трон под Тараканом шатается и не падает... слабая амплитуда у протестов.
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23.01.2021 16:54 Відповісти
https://life.ru/p/1361797 Лукашенко заявил, что он "намертво" в одной команде с Путиным.
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23.01.2021 17:04 Відповісти
...ішов 33-й рік акцій протестів у Білорусі...
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23.01.2021 17:11 Відповісти
путин у нас пытается раскачать , что бы внимание отвлечь.
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23.01.2021 17:58 Відповісти
Комуняка лука так запугал бульбашей "Майданом", что они уже смирились с рабством до гроба, да и тут есть свои преимущества, если мозгов нету, и не надо, 26 лет уголовник решал, шо кому дать, или забрать, худо бедно пожрать есть, а шо еще надо.
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23.01.2021 18:05 Відповісти
в овец и баранов минимальные потребности... - пожрать, поспать, посрать...
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23.01.2021 18:10 Відповісти
Задержали всех участвующих, или сто первый убежал ))
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23.01.2021 18:25 Відповісти
 
 