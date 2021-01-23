Акції протесту проти режиму Лукашенка відбуваються у Білорусі. У Мінську затримано близько 100 осіб
У Білорусі сьогодні поновилися акції протесту проти режиму "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу. У Мінську та інших містах країни люди вийшли на "акції солідарності" та марші.
Про це повідомляє телеканал "Белсат", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, протести проти режиму сьогодні відбуваються у Мінську, Гродно і Бобруйську. Білоруси шикуються в "ланцюги єдності" або ходять маршами вулицями міст.
Білоруські силовики, як зазвичай, активно затримують учасників акцій протесту. У Бобруйську, за попередніми даними, силовики вже затримали 15 осіб, трьох із них відпустили під підписку про нерозголошення. У Гродно сьогодні затримали трьох жінок на Радянській вулиці.
У Мінську затримання відбуваються на проспекті Дзержинського, біля торгового центру "Спектр" в Уруччі та в інших районах столиці.
Також, як повідомляє Інтерфакс-Україна ", за даними ГУВС Мінміськвиконкому, наразі в Мінську затримано близько 100 осіб.
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Выражение власти своей особо извращённой покорности ...
*тут має бути слін, який робить хоботом ґавтофеляцію*
Влучылы , гады , прямо в голову в шлеме пластиковым стаканчиком .
Это было ужасно ...
Зеленскому ?
В Гродно сегодня задержали трех женщин на Советской улице.
В Минске задержания происходят на проспекте Дзержинского
Як в ті роки Київська держава називалась?