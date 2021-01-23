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Тупицький подав до суду на Управління держохорони через недопуск його в будівлю КС

Тупицький подав до суду на Управління держохорони через недопуск його в будівлю КС

Глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький вирішив судитися з Управлінням держохорони. Його співробітники не пускають суддю в будівлю КСУ.

Про це відомо з даних сайту "Судова влада України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Тупицький звернувся до Окружного адміністративного суду Києва 19 січня. Відповідачем у справі є Управління державної охорони, а третя особа - Держбюро розслідувань.

Наразі за позовом 640/1254/21 затверджено тільки склад суддів, які його розглядатимуть.

Тупицький подав до суду на Управління держохорони через недопуск його в будівлю КС 01

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

Автор: 

КС (1427) суд (11662) Тупицький Олександр (258)


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Топ коментарі
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Коли руSSке гівно затекло в макітру і там заграло

Приїхала моя тьотя Іра. З Вільнюса.
Тьотя Іра має сімдесят років і, судячи з її розповідей, стільки ж проблєм і болячок. Плакалась мамі на тему, шо внутрєнні органи не відповідають зовнішнім прагненням тьоті Іри, а геронтологія в Литві вєсьма повєрхностна і чотко орієнтована на внутрєнній мір кошелька.
Тьотя Іра получила шалене задоволення від нашої районної поліклініки, котру ми щитаємо юдолью сльоз і пічалі, потому шо виглядає вона, як санпропускник до морга. Але тьоті Ірі наша поліклініка подарила клінічне задоволення від убітих реформами медицини айболітів, котрі от фонаря діагностують болєзнь і пенсійних черг під кабінетами, де можна взнати, як ту болєзнь недорого вилічити народними методами, святою водою і молитвами до чудотворців. Но то таке.
Вопшим, тьотя Іра має страшні проблєми у Вільнюсі.
Перше - вона ніколи і ніде не працювала, бо була женою полковніка, жила у воєнному городку і її роботою було виховувати двох дочок-близнючок: Галю і Наташу. Цю роботу тьотя Іра спихнула на дочку спившогося прапорщика і присвятила лучші роки свого життя пересилці сімейних фотографій дорогій родині в Кременець.
Дочки виросли, закінчили шось економічне і вийшли в 1987 році заміж за руских льотчиків. Тьотя Іра була настільки щаслива, що засипала родину фотками зятів у фас, профіль і , даже, з боку вихлопної труби. Особенним шиком щитались фотки, де рускі льотчики цюняють в паливний бак і курять на цистернах з авіаційним пальним. Бабця так і сказала:
- Розкішні довбойоби! Ну, але шо поробиш: кацапи - вони такі, хоть і трохи на людей похожі.
Вопшим, тьотя Іра жила собі в Литві стандартним тихим совєцким щастям. Котре закінчилось, щойно совок навернувся. Рускі льотчики були переведені разом з самольотами куда-то в Евенкскі *****. Жуткі литовці розхерачили воєнний городок і дали совкам рік на вивчення мови, історії і Конституції.
Це було немислимо. Тьотя Іра з другими узкими і узкоговорящими запротестувала і рішила, шо здохне з голоду в тій сраній Литві, но вчити нічого не буде. Потому шо їй і так харашо і нема чого ото такому маленькому государству так по-крупному вимахуватись.
Галя і Наташа, як настоящі жони руских льотчиків, виїхали в Евенкські *****. Но оказалось, шо тамошній воєнний городок відрізняється від автентичного стойбіща олєнєводів лише тим, шо рядом з юртами стоять самольоти, а в єдиному кірпічному домі находяться школа, лікарня, дєтсад, клуб, сільрада, ЖЕК, склад авіабомб, продуктова лавка, кабінет зоотехніка, воєнна прокуратура і магазін з водкою.
Галя і Наташа рішили, шо в Литві, хоть і жизнь-дрянь, і русофобія, но бігати з діареєю в зарослі карлікової берізки - тоже не лучший варіант. Прихопили з собою своїх рускіх льотчиків і вернулись до Вільнюса.
Цей період у фотографіях не був відображений тьотьою Ірою.Потому шо рускі льотчики, мастєра філігранного сцяння в бак і курільщіки возлє цистерн, не були достойно оцінені литовською владою. Їм тоже дали рік на мовну і соціальну адаптацію.
Галю і Наташу спасло економічне образованіє і вони пішли торгувать в овощні ряди на ринок. А рускі льотчики устроїлись на автомийку. Там їм видали красіву голубу форму і навчили мити машини шампуньом.
Тьотя Іра тут же зреагувала пересилкою фотографій в Кременець: ось які в мене зяті, на крутій фірмі роблять.
Шампунь харашо пінився і вкусно пахнув яблуками. Рускі льотчики по-тихому переливали той шампунь в баночки з-під "Корвалола" і несли додому, де ним милися всі, включно з котами Жужою і Вєнькою, собакою Паміром і осами, котрі зліталися на запах яблук.
А потом руских льотчиків підло і не по-человєчєскі записали на відеокамеру. Ну, як вони, по привичці, цюняють в резервуар з дизпаливом. Впаяли штраф і вигнали з роботи. Щас вони тоже на ринку палети з овощами тягають.
Так і живуть.
- Іздєваются над нами, - каже тьотя Іра.
Ні пенсії прилічної, ні медицинської страховки, всі в одній квартирі в якомусь вільнюському "шанхаї". Внуки до литовської школи ходять, а там же всьо не по рускі, дітям сложно вчитись. Повна срака, кароче.
Але вони не здаються. Тримаються і вірять, шо скоро все повернеться взад. Їх путін підтримує, руский центр їм створив, шоб вони в ньому матрьошок малювали, співали руских пісень, пили руску водку і випилювали великі ложки для зачерпування майбутніх благ у вселенському рускому мірі.
- Нас за людєй нє щітают, Вєрочка.- А ми ж рускі.
- Точно? - питає моя мама. - І давно таке з тобою? Може, до врача треба якого? В мене є один хароший, в голові дуже сильно розбирається.
- Вєрочка, ми - рускіє от Кієвской Русі. От пєрвобитного общества рускі.
- ***, - каже мама. - Воно заразне!
- Што? - питає тьотя Іра.
- А ото помниш, як тато тіко з Сибіру вернувся? Коли ми першу корову з телятка виростили? До тата тоді КГБ ходило перевіряти, чи він на Сибірі виправився, чи все в порядку в нього з поніманням інтернаціоналу. То тато ж ту корову Матрьошкою назвав. Приходить КГБ, питає в тата, чи не сниться йому криївка, а тато Матрьошку гукає. І каже:
- Бачте, як виправився, в мене даже корова руска.
- То друге життя було, каже тьотя Іра. - Я помню.
- А помниш, як ти під грушкою заснула, а Матрьошка тебе обісрала?
- Ой! Да, вам тогда смєшно було.
- Та тоді було смішно. А тепер от, Ірко, не дуже. Бо воно, таки, заразне.
- Што заразноє?
- Руске гамно - заразне, - каже мама. - Воно тобі тоді, певно, в голову затекло і там заграло.
- Ти страшний чєловєк, Вєра. Как і тє літовци, што нам жить нє дают.
- ***! Хто вам чого не дає? - каже мама. - Та вивчіть мову, історію, шо там ше, здайте екзамена, получіть громадянство - і живіть по-людськи.
- Зачєм, Вєра? Ми же рускіє!..
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23.01.2021 16:44
+12
Спектакль "Судді погані, зеленський - хороший". Режисер - І. Коломойський. Сценарій: Главное разведывательное управление РФ. В ролях: Зеленський, Медведчук, Портнов, корисні ідіоти. В епізодах: Кравчук, Парасюк, Семенченко, Соболев. Режисер- Аслан Бадоєв Вироблено на студії "Останкіно".
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23.01.2021 16:43
+11
А можно чисто из справедливости положить большой *уй на его заявление? Он же харкнул всей стране в лицо, пусть бы сам повытирался.
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23.01.2021 16:56
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Ну а що ви хотіли? Дєла ідуть,кантора пішет...
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23.01.2021 16:42 Відповісти
Падла узаконившая корупцию ещё что то вякает...пипец беспредел в стране - полный бардак.
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23.01.2021 16:43 Відповісти
полный бардак когда охранник по указке оп блокирует работу судьи. такая вот независимость
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23.01.2021 17:42 Відповісти
Судью праститутку на мыло !!! )))
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23.01.2021 18:19 Відповісти
жаль что просто блокирует..вздёрнуть бы на ближайшем каштане было бы куда лутше.
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23.01.2021 18:51 Відповісти
ты можешь только передернуть )
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23.01.2021 18:59 Відповісти
Спектакль "Судді погані, зеленський - хороший". Режисер - І. Коломойський. Сценарій: Главное разведывательное управление РФ. В ролях: Зеленський, Медведчук, Портнов, корисні ідіоти. В епізодах: Кравчук, Парасюк, Семенченко, Соболев. Режисер- Аслан Бадоєв Вироблено на студії "Останкіно".
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23.01.2021 16:43 Відповісти
Дирижер - шоколадный.
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23.01.2021 17:26 Відповісти
А в штани тобі теж Порошенко наклав?
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23.01.2021 17:58 Відповісти
Та то Зелена ботоферма почала проти Тупицького працювати, ну, ы по старый пам"яті Пороха згадали
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23.01.2021 18:57 Відповісти
А в штани тобі теж Порошенко наклав?

Из всех он выдающийся...
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23.01.2021 19:09 Відповісти
Коли руSSке гівно затекло в макітру і там заграло

Приїхала моя тьотя Іра. З Вільнюса.
Тьотя Іра має сімдесят років і, судячи з її розповідей, стільки ж проблєм і болячок. Плакалась мамі на тему, шо внутрєнні органи не відповідають зовнішнім прагненням тьоті Іри, а геронтологія в Литві вєсьма повєрхностна і чотко орієнтована на внутрєнній мір кошелька.
Тьотя Іра получила шалене задоволення від нашої районної поліклініки, котру ми щитаємо юдолью сльоз і пічалі, потому шо виглядає вона, як санпропускник до морга. Але тьоті Ірі наша поліклініка подарила клінічне задоволення від убітих реформами медицини айболітів, котрі от фонаря діагностують болєзнь і пенсійних черг під кабінетами, де можна взнати, як ту болєзнь недорого вилічити народними методами, святою водою і молитвами до чудотворців. Но то таке.
Вопшим, тьотя Іра має страшні проблєми у Вільнюсі.
Перше - вона ніколи і ніде не працювала, бо була женою полковніка, жила у воєнному городку і її роботою було виховувати двох дочок-близнючок: Галю і Наташу. Цю роботу тьотя Іра спихнула на дочку спившогося прапорщика і присвятила лучші роки свого життя пересилці сімейних фотографій дорогій родині в Кременець.
Дочки виросли, закінчили шось економічне і вийшли в 1987 році заміж за руских льотчиків. Тьотя Іра була настільки щаслива, що засипала родину фотками зятів у фас, профіль і , даже, з боку вихлопної труби. Особенним шиком щитались фотки, де рускі льотчики цюняють в паливний бак і курять на цистернах з авіаційним пальним. Бабця так і сказала:
- Розкішні довбойоби! Ну, але шо поробиш: кацапи - вони такі, хоть і трохи на людей похожі.
Вопшим, тьотя Іра жила собі в Литві стандартним тихим совєцким щастям. Котре закінчилось, щойно совок навернувся. Рускі льотчики були переведені разом з самольотами куда-то в Евенкскі *****. Жуткі литовці розхерачили воєнний городок і дали совкам рік на вивчення мови, історії і Конституції.
Це було немислимо. Тьотя Іра з другими узкими і узкоговорящими запротестувала і рішила, шо здохне з голоду в тій сраній Литві, но вчити нічого не буде. Потому шо їй і так харашо і нема чого ото такому маленькому государству так по-крупному вимахуватись.
Галя і Наташа, як настоящі жони руских льотчиків, виїхали в Евенкські *****. Но оказалось, шо тамошній воєнний городок відрізняється від автентичного стойбіща олєнєводів лише тим, шо рядом з юртами стоять самольоти, а в єдиному кірпічному домі находяться школа, лікарня, дєтсад, клуб, сільрада, ЖЕК, склад авіабомб, продуктова лавка, кабінет зоотехніка, воєнна прокуратура і магазін з водкою.
Галя і Наташа рішили, шо в Литві, хоть і жизнь-дрянь, і русофобія, но бігати з діареєю в зарослі карлікової берізки - тоже не лучший варіант. Прихопили з собою своїх рускіх льотчиків і вернулись до Вільнюса.
Цей період у фотографіях не був відображений тьотьою Ірою.Потому шо рускі льотчики, мастєра філігранного сцяння в бак і курільщіки возлє цистерн, не були достойно оцінені литовською владою. Їм тоже дали рік на мовну і соціальну адаптацію.
Галю і Наташу спасло економічне образованіє і вони пішли торгувать в овощні ряди на ринок. А рускі льотчики устроїлись на автомийку. Там їм видали красіву голубу форму і навчили мити машини шампуньом.
Тьотя Іра тут же зреагувала пересилкою фотографій в Кременець: ось які в мене зяті, на крутій фірмі роблять.
Шампунь харашо пінився і вкусно пахнув яблуками. Рускі льотчики по-тихому переливали той шампунь в баночки з-під "Корвалола" і несли додому, де ним милися всі, включно з котами Жужою і Вєнькою, собакою Паміром і осами, котрі зліталися на запах яблук.
А потом руских льотчиків підло і не по-человєчєскі записали на відеокамеру. Ну, як вони, по привичці, цюняють в резервуар з дизпаливом. Впаяли штраф і вигнали з роботи. Щас вони тоже на ринку палети з овощами тягають.
Так і живуть.
- Іздєваются над нами, - каже тьотя Іра.
Ні пенсії прилічної, ні медицинської страховки, всі в одній квартирі в якомусь вільнюському "шанхаї". Внуки до литовської школи ходять, а там же всьо не по рускі, дітям сложно вчитись. Повна срака, кароче.
Але вони не здаються. Тримаються і вірять, шо скоро все повернеться взад. Їх путін підтримує, руский центр їм створив, шоб вони в ньому матрьошок малювали, співали руских пісень, пили руску водку і випилювали великі ложки для зачерпування майбутніх благ у вселенському рускому мірі.
- Нас за людєй нє щітают, Вєрочка.- А ми ж рускі.
- Точно? - питає моя мама. - І давно таке з тобою? Може, до врача треба якого? В мене є один хароший, в голові дуже сильно розбирається.
- Вєрочка, ми - рускіє от Кієвской Русі. От пєрвобитного общества рускі.
- ***, - каже мама. - Воно заразне!
- Што? - питає тьотя Іра.
- А ото помниш, як тато тіко з Сибіру вернувся? Коли ми першу корову з телятка виростили? До тата тоді КГБ ходило перевіряти, чи він на Сибірі виправився, чи все в порядку в нього з поніманням інтернаціоналу. То тато ж ту корову Матрьошкою назвав. Приходить КГБ, питає в тата, чи не сниться йому криївка, а тато Матрьошку гукає. І каже:
- Бачте, як виправився, в мене даже корова руска.
- То друге життя було, каже тьотя Іра. - Я помню.
- А помниш, як ти під грушкою заснула, а Матрьошка тебе обісрала?
- Ой! Да, вам тогда смєшно було.
- Та тоді було смішно. А тепер от, Ірко, не дуже. Бо воно, таки, заразне.
- Што заразноє?
- Руске гамно - заразне, - каже мама. - Воно тобі тоді, певно, в голову затекло і там заграло.
- Ти страшний чєловєк, Вєра. Как і тє літовци, што нам жить нє дают.
- ***! Хто вам чого не дає? - каже мама. - Та вивчіть мову, історію, шо там ше, здайте екзамена, получіть громадянство - і живіть по-людськи.
- Зачєм, Вєра? Ми же рускіє!..
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23.01.2021 16:44 Відповісти
"Ми же рускіє" невиліковане, як ідіотизм.
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23.01.2021 19:48 Відповісти
Дякую!!!
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23.01.2021 21:39 Відповісти
Тупой... и не только, он еще и сцыкло... отстранил его през, а он с дуру подает иск на госохрану... подай иск на преза. ты же чмо даунецкое, считаешь что Указ никчемный.
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23.01.2021 16:48 Відповісти
От же тупий і ще тупіцький. Подавай скаргу в 95-й квартал!
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23.01.2021 17:35 Відповісти
Ты понимаешь, что бред пишешь? Тупицкий только начал. Лучше наблюдай, а не пиши. Украина оплатит все его хотелки. Так что тупой здесь явно не он.
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23.01.2021 22:06 Відповісти
а в ответ: - приходи через 2 месяца...
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23.01.2021 16:49 Відповісти
В конституційний суд треба звертатися в цьому випадку.
На ім'я Тупицького.
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23.01.2021 16:49 Відповісти
це папізже . Все за "Законом" та проце-дурою
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23.01.2021 17:03 Відповісти
Чому ця погань безкарно живе на білому світі? Коли буде та влада котра таких тупицьких посадить довічно з конфіскацією. Якщо фокіни кравчуки кучми симоненки морози і вся погань що довела країну до зубожіння не покарані,то і нинішня влада їх спільники.
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23.01.2021 16:55 Відповісти
А можно чисто из справедливости положить большой *уй на его заявление? Он же харкнул всей стране в лицо, пусть бы сам повытирался.
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23.01.2021 16:56 Відповісти
Можно, но платить ему все равно придется. Причем гораздо больше, чем он зарабатывал. А харкнули стране в лицо в 19-м году еще на президентских. Просто теперь плоды созревать стали...
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23.01.2021 22:09 Відповісти
Плоды? Это только ягодки) В конце его срока будут овощи)
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24.01.2021 01:36 Відповісти
Жаба та гадюка. Романтика...
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23.01.2021 16:57 Відповісти
И таки выиграет. Общеизвестно, ворон ворону глаз не выклюет
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23.01.2021 17:01 Відповісти
Цирк. Який президент таке і все решта.
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23.01.2021 17:10 Відповісти
цар наказав не пущать
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23.01.2021 17:14 Відповісти
Как оно хочет насаждать законность !
Аж завидки берут ...
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23.01.2021 17:17 Відповісти
Великому брахману, его величеству августейшей особе указали на место возле параши, ибо оказался жалким воровитым клопом
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23.01.2021 17:21 Відповісти
Странно почему Тупицкого, до этого времени не вызвали в военную комендатуру за подрыв государственного строя? Идёт седьмой год войны ,а он узаконивает то что нечестно заработали чиновники высшего ранга..
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23.01.2021 17:21 Відповісти
Скандалы, интриги, расследования!
Тупицький подав до суду на Управління держохорони через недопуск його в будівлю КС - Цензор.НЕТ 3220
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23.01.2021 17:28 Відповісти
ждемо
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23.01.2021 23:33 Відповісти
Закончится тем,что из бюджета Украины(читай из нашего кармана) выплатят немалую заработную плату и вдобавок еще и моральный ущерб этому свинорылому
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23.01.2021 17:33 Відповісти
100%. А теперь скажи, неужели Клоун, его консультанты, приближенные и поклонники настолько тупы, что этого не осознают?
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23.01.2021 22:11 Відповісти
Писали, что этот негодяй приехал "на работу куда его не пустили" с машиной охраны. После того как он подал в суд на госохрану, мы знаем, что охрана у него не государственная, а личная, частная. 2 вопроса. От кого он так охраняется? Где берет деньги на зарплату 2-3 мордяк в 2-3 смены и на машину (ы), которые их возят за этим реформированным телом? Учитывая даже его некислую заработную плату
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23.01.2021 17:42 Відповісти
Ваш гарант Конституции шмаркля? Ну так будете иметь его ещё 3 года !
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23.01.2021 18:23 Відповісти
У него официальная зарплата около 400 000 грн в месяц. ОФИЦИАЛЬНАЯ, БЕЛАЯ. Еще вопросы есть?
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23.01.2021 22:13 Відповісти
Вовк на растяжке: незнает чью сторону принять- бубочки, подписавшему указ об отстранении или брата по цеху тупицкого
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23.01.2021 17:44 Відповісти
что за цирк на всю страну, садите на 15-ть лет с конфискацией за неуплату налогов со всем выводком, остальные сами с повинной явятся
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23.01.2021 17:55 Відповісти
не цирк
а 95 квартал в жизнь
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23.01.2021 18:43 Відповісти
Обратитесь в Лигу сексуальных реформ!Тупицький подав до суду на Управління держохорони через недопуск його в будівлю КС - Цензор.НЕТ 5163
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23.01.2021 18:02 Відповісти
Госохрану может и не разгонят, а кто-то втюрьму сядет.
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23.01.2021 18:21 Відповісти
Хотят вместо этого Хряка-мордяки посадить совсем уж некудышнего; через которого, в будущем, провернуть что-то непотребное.
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23.01.2021 18:28 Відповісти
интересно
фамилиЁ ТУПИЦКИЙ
с рождения или взял себе когда стал судьей???
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23.01.2021 18:44 Відповісти
жирный ******* в травильный суд строчит)))
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23.01.2021 18:46 Відповісти
правильный
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23.01.2021 18:47 Відповісти
Как можно назначить судьёй быдло с таким мерзким свинорусским рылом?
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23.01.2021 18:59 Відповісти
Как можно назначить судьёй быдло с таким мерзким свинорусским рылом?

Как сказал один знакомый - человек с таким лицом не может быть хорошим...
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23.01.2021 19:14 Відповісти
Катапультою би скористався, навіщо звертатися в суд.
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23.01.2021 19:52 Відповісти
ну вот...я даже боюсь говорить....ато меня ********...но согласитесь...что тупицкий---совсем не тупицкий....ЭТО УМНЕЙШИЙ ЧЕЛОВЕК...авы попробуйте ему возразить ФАКТАМИ а не воплями
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23.01.2021 20:38 Відповісти
Може в ньго там заначка від дружини в кабінеті схована.
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23.01.2021 21:42 Відповісти
Не встиг Україну додавить, от горе. Гроші від РФ взяв, а справу до кінця не довів. Треба ж мовний закон ще відмінить.
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23.01.2021 22:39 Відповісти
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о! зеля.. Похоже - ты терпила ? ( так тебе и надо )
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24.01.2021 01:39 Відповісти
А за шо гонят на тупицкого. Он им всем простил уголовные дела. В том числе и зеле. За не подданую декларацию. Где был поедставитель преза в суде? Не один месяц рассматривали. Или хотят своего главу выбрать, чтобы дело по привату вернуть
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24.01.2021 11:05 Відповісти
..ШАНОВНІ і Дорогі Українці .. Нас сіоністськка БАНДА - ДУРИТЬ ОБКРАДАЄ ВИМОРЮЄ .. ніяких ШАНСІВ на Життя ні Нам ні Дітям і Онукам .. СКІЛЬКИ можно заглядати цим УБЛЮДКАМ в рот .. слухати і дивитися .. їх ЗОМБО ТБ ,радіо , троле Інтернет ...їх ДУЖЕ МАЛО .. але Вашими руками .. чинять це ЗЛОДІЙСТВО ....- це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
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24.01.2021 16:07 Відповісти
 
 