Тупицький подав до суду на Управління держохорони через недопуск його в будівлю КС

Глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький вирішив судитися з Управлінням держохорони. Його співробітники не пускають суддю в будівлю КСУ.

Про це відомо з даних сайту "Судова влада України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Тупицький звернувся до Окружного адміністративного суду Києва 19 січня. Відповідачем у справі є Управління державної охорони, а третя особа - Держбюро розслідувань.

Наразі за позовом 640/1254/21 затверджено тільки склад суддів, які його розглядатимуть.

Читайте також: ОП не модерує процес допуску в КС. Тупицькому пора припинити розігрувати дивний спектакль перед входом у будівлю, - Подоляк

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.