В акціях на підтримку Навального в Москві беруть участь щонайменше 40 тисяч осіб, - Reuters. ВIДЕО
В акції "Свободу Навальному!" в Москві беруть участь щонайменше 40 тисяч осіб.
Таку оцінку зробило Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.
Агентство називає акцію одним із найбільших неузгоджених заходів, які відбулись у Москві за останні роки.
У поліції Москви повідомили о 14:40 за московським часом, що на акцію вийшли близько чотирьох тисяч людей. Також Департамент охорони здоров'я Москви стверджує, нібито в акції протесту, що відбувається у місті 23 січня, брали участь 19 осіб, інфікованих коронавірусом.
Як пише "Настоящее время", силовики досить жорстко відтісняють мітингувальників. Щодо журналістів також застосовують силу. Спеціальну кореспондентку "Нової газети" Лізу Кірпанову вдарили кийком по голові під час роботи на Пушкінській площі. Також співробітники ОМОНу кийком зламали об'єктив фотоапарата іншої кореспондентки видання, Вікторії Одіссонової.
За даними Медузи, боєць ОМОНу вдарив спеціальну кореспондентку "Медузи" Христину Сафонову на Пушкінській площі в Москві, де відбувається акція протесту на підтримку Олексія Навального.
Сафонова повідомила, що висвітлювала акцію в жилеті з написом "преса". За її словами, співробітник ОМОНу почав її бити через те, що вона знімала акцію.
У штабі Навального також повідомляють, що у одного із затриманих у Брянську - Івана Холода - гематома на обличчі. Під час затримання його повалили поліцейські на землю, Іван вдарився головою.
"Зараз до відділу поліції приїхала швидка", - зазначає штаб Навального.
За даними ОВД-Инфо, під час акцій протесту в РФ силовики затримали вже 1614 осіб.
За даними "Нового времени", в Москві чоловікові розбили голову на акції протесту.
У Москві затримують активістів, які вийшли на акції на підтримку опозиціонера Навального. Фото: ЕРА
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Можно включить стрим и посмотреть на эти "40 тыщ".
на мордовских болотах все спокойно.
Цип, цип, цип...
И, кстати, если тебе надо оповестить о готовящейся акции максимальное количество целевой аудитории (в данном случае - школьников и студентов), что ты делаешь, имея неограниченный ресурс? Правильно! Ты рассылаешь по школам и ВУЗам устрашающее предупреждение - "Не выходить", вызывая данным действием естественное противодействие. И вот уже бурлят соцсети, и возбужденный "молодняк" записывает ролики с призывами и "обучалками": как отпугнуть от себя злобное мусорьё убедительной фразой "Ай ам америкэн!"
Воля ваша, но эта провокация очень напоминает "Революцию 5.11.17", когда вождь призвал, а сам на Манежку не явился. Адептов революционера тогда похватали, некоторые сидят до сих пор, а "саратовский Ильич" теперь отсыхает во Франции, получив политубежище. Но Навальный - не такой. Он томится в путинской тюрьме, и темные силы, злобно гнетущие нашего героя, как сообщают услужливые СМИ, готовят ему "десяточку" лагерей. Но что-то подсказывает, что вся эта канитель с "изгнанием уличного страха" затеяна для плановой прополки "непоротого поколения", которое уже подросло и по странному стечению обстоятельств так и не испытало на своей нежной заднице отцовского фашисткого ремня. А времена настают мясные, политическое веганство уходит в небытие, и наступает пора пробовать на вкус первых лакомых овечек.
Все сказанное выше - не демотиватор, а призыв включить мозги и внимательно всмотреться в политический ландшафт. Надо ли поднимать восстание в фашистском гетто? - безусловно. Но таким ли образом это делается? Где совесть у человека, призывающего с голыми руками идти на вооруженных до зубов убийц? Он говорит - "мирно и без оружия", "выходите и не бойтесь". Но вам уже в Беларуси показали, к чему это приводит. Даже если вы выходите мирно - режим ответит войной. Ваш выход превратится в избиение младенцев, в акт массового жертвоприношения чудовищу, давно мечтающему вас сожрать. Нельзя бороться с фашизмом голыми руками. Нельзя бороться с фашизмом одиночной отчаянной "манюровщиной". Война с таким режимом может вестись только тотальными методами. С Запада - эмбарго, изнутри - гражданское неповиновение, отказ от уплаты налоговых сборов по принципу "нет представительства во власти - нет налогов", а еще - создание хорошо законспирированного "Антифашистского фронта", при участии бывших силовиков, "афганцев" - профессионалов, умеющих воевать и знающих законы войны. Потому что это - война, а не "мирная ненасильственная демонстрация". Как вы не поймете, что время мирного протеста прошло. Его свернул сам режим, поднявший уровень насилия на новую высоту. Бессмысленно протестовать у здания Гестапо. Гестапо можно только взрывать, а его роль в путинской Рашке выполняют бесконечные "мусарни" и отделы ФСБ. Этими фашистскими заведениями и должны заниматься профессионалы, а не желторотые активисты, которые и пресловутый коктейль грамотно в окошко не закинут, а если закинут - то попадутся, не оказав никакого сопротивления. Ну, и какой в этом смысл? Терять людей? Поставлять живое мясо в живодёрню?
Каждая акция, вылазка, акт возмездия - должна быть тщательно продумана и осуществлена с максимальным ущербом для режима. Идеально, если формат и масштаб такой акции будут поражать воображение как у заложников, так и у самих террористов. Внутренний террор, осуществляемый путинистами, должен получить хорошо организованный отпор. Но это не заклание школьников и студентов. То, к чему призывает Навальный - акт кровопускания беззащитных мальчишек и девчонок, циничная провокация, призванная "предъявить бесчеловечное мурло" путинистов по примеру лукашистов. Но совсем не обязательно отсекать человеку руку, чтобы доказать остроту топора. Навальный же призывает сделать именно это. А его подручный Волков снова обещает помощь каждому. Любой, кто сталкивался с подобной "помощью" в прошлом, вам расскажет, что эти обещания - профанация. Навальнистам плевать на тех, кто попадает в жернова системы. Они либо выставляют "прайс" на услуги своих адвокатов, либо произносят дежурное "вы - волонтеры, и взрослые люди, вы понимали, на что шли"… Навальнисты вам не помогут, а провокация с подменой смыслов - их отработанный "конек". Как это удобно - называть политических соратников по якобы "борьбе с кровавым режимом" - "волонтёрами"! По этой вывихнутой логике партизаны, воевавшие с Гитлером - никакие не герои, а "обычные волонтеры". Зоя Космодемьянская - волонтёр!
Не верьте попу Гапону. Он - часть того самого предохранителя, который помогает системе трансформироваться и выживать. Когда-то вам подсунули Ельцина, который умело выстроил декорации псевдо-демократической "тюрьмы народов" и в нужный момент вернул власть красно-коричневому монстру. Это чудовище будет перевоплощаться ради выживания и удержания власти ровно столько, сколько потребуется. Притворяться либералом и жрать человечину под столом. Имя этому чудовищу - Россия. Забудьте бредовую мантру - "Россия будет свободной", ибо тюрьма построена для несвободы, мучений и смерти. Россия должна быть разрушена, как тюрьма, чтобы из ее поганого чрева смогли, наконец, выйти на волю многочисленные народы, порабощенные этой ненасытной сволочью. Россия должна сдохнуть. Во имя жизни десятков миллионов людей, томящихся в этой тюрьме.
Саша Сотник (российский журналист)
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Просписью Сашок. Для просветления твоей дремучести сообщаю - Зоя Космодемянская НИКОГДА не была партизаном. Она была диверсантом, заброшенным за линия фронта немцам в тыл, чтобы ВЫЖИГАТЬ селения - чтобы немцам некуда было приткнуться. Естественно, местному населению ЭТО не понравилось... Читай больше, касатик.
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Оленька, подтяни грамоту - НИЧТО.
Та там все поголовно стукачи, ещё со времён ивашки грозного и его опричнины. Даже среди тех 3-4 % т.н. "ахтивиздов". Среди 40 тыс. какбыпротестующих 40001 стукач. Потому я и говорю, што нихрена там не будет и быть не может по определению.
пелигорланили или ещё нет, хто в курсе ???
Утром потратил целый час на то, что полностью посмотрел прямую трансляцию с Совбеза ООН.
Смотреть было неприятно - Россию просто водили мордой об стол.
Единственные, кто сказал хотя бы ритуальные слова "высоко оцениваем работу роосийской делегации и её попытки ...." - Вьетнам.
Китай ограничился тем, что возмутился нарушением "олимпийского перемирия".
США, Великобритания и Хорватия больше напрягались на некий корридор, по которому (по словам грузин) в ЮО идёт помощь и какие-то мифические добровольцы.
Остальные промямлили что-то из серии "мы выражаем озабоченность".
Наш Чуркин очень возмущался и говорил резко, упирал на то, что делегация США даже "озабоченности не выразила".
Естественно никакой резолюции принято не было.
Очевидно, что ООН и СБ ООН перестали быть местом, где принимаются серьёзные решения.
А весь пресловутый "подъём авторитета России на международной арене" существует только в голове в Маргелова и на госканалах, которые эту голову показывают.
В современных условиях авторитет базируется только на силе и способности применять эту силу разумно и там где надо.
Уверен, что сейчас как раз "надо".
Конечно ни о каких дополнительных русских сухопутных войсках в ЮО речи сейчас идти не может. Но Россия должна предпринять следующие шаги (как минимум):
1. Оказать серьёзную военную и финансовую помощь ЮО и Абхазии (в тех размерах, в которых Абхазия готова реально воевать в ЮО).
2. Объявить ЮО зоной закрытой для полётов и немедленно сбивать все воздушные суда, оказавшиеся в этой зоне.
3. Объявить полную блокаду Грузии. Прекратить с ней любое сообщение.
4. Выдворить за пределы РФ всех находящихся на нашей территории граждан Грузии.
https://navalny.livejournal.com/274456.html