В акціях на підтримку Навального в Москві беруть участь щонайменше 40 тисяч осіб, - Reuters. ВIДЕО

В акції "Свободу Навальному!" в Москві беруть участь щонайменше 40 тисяч осіб.

Таку оцінку зробило Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Агентство називає акцію одним із найбільших неузгоджених заходів, які відбулись у Москві за останні роки.

У поліції Москви повідомили о 14:40 за московським часом, що на акцію вийшли близько чотирьох тисяч людей. Також Департамент охорони здоров'я Москви стверджує, нібито в акції протесту, що відбувається у місті 23 січня, брали участь 19 осіб, інфікованих коронавірусом.

Як пише "Настоящее время", силовики досить жорстко відтісняють мітингувальників. Щодо журналістів також застосовують силу. Спеціальну кореспондентку "Нової газети" Лізу Кірпанову вдарили кийком по голові під час роботи на Пушкінській площі. Також співробітники ОМОНу кийком зламали об'єктив фотоапарата іншої кореспондентки видання, Вікторії Одіссонової.

За даними Медузи, боєць ОМОНу вдарив спеціальну кореспондентку "Медузи" Христину Сафонову на Пушкінській площі в Москві, де відбувається акція протесту на підтримку Олексія Навального.

Сафонова повідомила, що висвітлювала акцію в жилеті з написом "преса". За її словами, співробітник ОМОНу почав її бити через те, що вона знімала акцію.

У штабі Навального також повідомляють, що у одного із затриманих у Брянську - Івана Холода - гематома на обличчі. Під час затримання його повалили поліцейські на землю, Іван вдарився головою.

"Зараз до відділу поліції приїхала швидка", - зазначає штаб Навального.

За даними ОВД-Инфо, під час акцій протесту в РФ силовики затримали вже 1614 осіб.

За даними "Нового времени", в Москві чоловікові розбили голову на акції протесту.

У Москві затримують активістів, які вийшли на акції на підтримку опозиціонера Навального. Фото: ЕРА