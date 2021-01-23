Жорсткі затримання російськими силовиками протестувальників на підтримку Навального в РФ. ФОТОрепортаж
Сьогодні в багатьох містах Росії відбуваються акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, якого заарештували на 30 діб відразу ж після прильоту з Німеччини.
За різними даними, в Москві на акції протесту вийшли близько 40 тисяч осіб, поліція дає інформацію про 4 тисячі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".
Людей по одному вихоплюють із натовпу і відводять у поліцейські автобуси. Деяких несуть за руки і за ноги. Періодично протестувальникам вдається відбивати затриманих.
За даними ОВД-Инфо, наразі затримано вже 1 873 людини на території всієї Росії. Ця цифра постійно зростає.
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