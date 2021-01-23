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Жорсткі затримання російськими силовиками протестувальників на підтримку Навального в РФ. ФОТОрепортаж

Сьогодні в багатьох містах Росії відбуваються акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, якого заарештували на 30 діб відразу ж після прильоту з Німеччини.

За різними даними, в Москві на акції протесту вийшли близько 40 тисяч осіб, поліція дає інформацію про 4 тисячі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

Людей по одному вихоплюють із натовпу і відводять у поліцейські автобуси. Деяких несуть за руки і за ноги. Періодично протестувальникам вдається відбивати затриманих.

Дивіться також: В акціях на підтримку Навального в Москві беруть участь щонайменше 40 тисяч осіб, - Reuters. ВIДЕО

За даними ОВД-Инфо, наразі затримано вже 1 873 людини на території всієї Росії. Ця цифра постійно зростає.

Жорсткі затримання російськими силовиками протестувальників на підтримку Навального в РФ 01
Жорсткі затримання російськими силовиками протестувальників на підтримку Навального в РФ 02
Жорсткі затримання російськими силовиками протестувальників на підтримку Навального в РФ 03
Жорсткі затримання російськими силовиками протестувальників на підтримку Навального в РФ 04
Жорсткі затримання російськими силовиками протестувальників на підтримку Навального в РФ 05
Жорсткі затримання російськими силовиками протестувальників на підтримку Навального в РФ 06
Жорсткі затримання російськими силовиками протестувальників на підтримку Навального в РФ 07

Жорсткі затримання російськими силовиками протестувальників на підтримку Навального в РФ 08
Жорсткі затримання російськими силовиками протестувальників на підтримку Навального в РФ 09
Жорсткі затримання російськими силовиками протестувальників на підтримку Навального в РФ 10
Жорсткі затримання російськими силовиками протестувальників на підтримку Навального в РФ 11

Автор: 

затримання (4337) москва (1244) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+49
Що страшно, а наші з дерев'яними щитами йшли на снайперів і не боялись.
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23.01.2021 17:51
+37
Жесткие задержания российскими силовиками протестующих в поддержку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 998
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23.01.2021 18:00
+30
Ми українці, а це так.. мокшанє..
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23.01.2021 17:53
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Что значит "жесткие задержания", тупые москали сами создали, вскормили этот преступный режим, и дико радовались "крым наш", посылают своих детей убивать наших детей. лично у меня никакой жалости к ним нет, государство-террорист иначе не может существовать, нужна круговая порука.
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23.01.2021 18:27 Відповісти
Так будет с каждым. Жорсткі затримання російськими силовиками протестувальників на підтримку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 2960
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23.01.2021 18:29 Відповісти
)))))))))
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23.01.2021 18:46 Відповісти
Сейчас ихъ прочипируют Спутником и будет всё гут. Баранов - в стойло, Кабаеву - в Геленджик.
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23.01.2021 18:33 Відповісти
Да пофиг, разве что скоро увидим новые селфи из автозаков
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23.01.2021 18:35 Відповісти
сколько уже ПЕРЕСМАТРИВАЮ кадры с МАЙДАНА и каждый раз мурахы по тилу !!! Вот это ВЭЛЫЧ !!!! Вот это МУЖНИСТЬ !!!! а эти москальскы кадры похожи на ПЕРВЫЕ шаги МЛАДЕНЦА , так и хочется подставить РУКИ поддержки , но ВСПОМИНАЮ крым и думаю пускай он ГРОХНЕТСЯ и набьет себе ШИШКУ !!!!
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23.01.2021 18:39 Відповісти
Скільки разів переглядаєш, а українську так і не опанував...
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23.01.2021 19:17 Відповісти
Ну и что? Ты хоть и говоришь на украинском, а остался придурком лаптеногим.
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23.01.2021 21:42 Відповісти
дави их блд..

Жорсткі затримання російськими силовиками протестувальників на підтримку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 5792
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23.01.2021 18:40 Відповісти
Мальчика в трусиках избивают!!!!!! Фашисты!! В форме ОМОНа американские негры!!! Москва это исконно Украинская земля! Зеля введи войска!
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23.01.2021 18:46 Відповісти
скрепный бунт должен быть на коленях ! а они ,мерзавцы, бунтуют стоя !
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23.01.2021 18:47 Відповісти
У меня к задержанным только один вопрос - чей Крым?!
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23.01.2021 18:48 Відповісти
ух, тягают мокшан туды-сюды как бутерброды
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23.01.2021 18:56 Відповісти
О, вот вам и рузьке "кАзак Гаврилюк".
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23.01.2021 18:56 Відповісти
Нічого не зрозумів. Яким язиком коментують це відео?
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23.01.2021 19:01 Відповісти
Жорсткі затримання російськими силовиками протестувальників на підтримку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 1751
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23.01.2021 19:20 Відповісти
Я за мир на планете и потому, чтобы он, наконец, наступил, хочу обратиться к протестующим - Вперёд, не сдаваться, смерть *****! За анального! А также, к властям - царь, прояви твёрдость и прикажи расстрелять нах всех этих майданутых!
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23.01.2021 19:26 Відповісти
Ну и сжечь Мацкву нах, чтоб негде было им собираться! Кутузов был не дурак!
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23.01.2021 20:29 Відповісти
Как приятно, когда вата пищдит вату!
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23.01.2021 19:35 Відповісти
Приятно смотреть как лапти друг друга дубасят! В следующую субботу выходите опять.
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23.01.2021 20:25 Відповісти
а в двічі приємно, що це, скоріш за все, кримська беркутня, яку кацапи пригріли
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24.01.2021 00:04 Відповісти
Это-да. Болтал бы беззаботно ногами вместе со всей партией на институтской,а не в ростове маялся...
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23.01.2021 21:12 Відповісти
Посмотри видео с Майдана набутылочник. И завидуй молча
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23.01.2021 22:06 Відповісти
Так ты кацап??? А я то думаю,шо это за мусорок такой не пуганый в Украине? Откуда?
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23.01.2021 22:25 Відповісти
Штаны свои после Майдана отстирал,мусор? Вы часто берегов не видите.Ты забыл,что «работать с семьями» можете не только вы. Всех своих в карман спрячешь?Или забыл,как вы обосрались,когда ваши данные в сети появились? То,что вы не висели вдоль Институтской -это не ваша заслуга,а наша недоработка. При случае исправим.
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23.01.2021 22:09 Відповісти
При какой новой власти? Если бы новая власть пришла,тебя бы уже не было среди нас.А что с девочками?Я знаю за одну только Мариен. А еще знаю,сколько мусоров не стало.
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23.01.2021 22:18 Відповісти
молодцы ребята, что вышли на протест, надо шатать кремлбудку.
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23.01.2021 21:16 Відповісти
40тис при населенні 12.7млн.На протест вийшов 1чоловік а 316 сидять дома.Терпіть далі.Російське населення-мрія диктаторів.
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23.01.2021 23:53 Відповісти
Смута на рассєї - харашо!!!
Скот має страждати.
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24.01.2021 06:19 Відповісти
да пусть бы хоть в каждом кацапском городе, городишке, селе, станции построили специальную стенку и разбивали о них протестующих - лично мне по барабану... страна-агрессор расия, страна, которая угрожает всему нормальному миру должна подохнуть...
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24.01.2021 09:04 Відповісти
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