Жорсткі затримання російськими силовиками протестувальників на підтримку Навального в РФ. ФОТОрепортаж

Сьогодні в багатьох містах Росії відбуваються акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, якого заарештували на 30 діб відразу ж після прильоту з Німеччини.

За різними даними, в Москві на акції протесту вийшли близько 40 тисяч осіб, поліція дає інформацію про 4 тисячі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

Людей по одному вихоплюють із натовпу і відводять у поліцейські автобуси. Деяких несуть за руки і за ноги. Періодично протестувальникам вдається відбивати затриманих.

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За даними ОВД-Инфо, наразі затримано вже 1 873 людини на території всієї Росії. Ця цифра постійно зростає.





















