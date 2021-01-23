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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку поточної доби 8 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з великокаліберних кулеметів і гранатометів поблизу Гнутового, Водяного, Опитного й Авдіївки, - ООС

Від початку поточної доби 8 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з великокаліберних кулеметів і гранатометів поблизу Гнутового, Водяного, Опитного й Авдіївки, - ООС

Від початку поточної доби, 23 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб ООС.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Південного, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів, станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Гнутове, ворог двічі відкривав вогонь у бік українських позицій, використовуючи зброю різних видів - ручний протитанковий гранатомет, крупнокаліберний кулемет і стрілецьку зброю. Поблизу Водяного, на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації вели вогонь із підствольного гранатомета і стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки противник вів вогонь із станкового протитанкового гранатомета, а біля Опитного - з ручного протитанкового гранатомета.

Про всі факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Читайте також: Ворог за добу 6 разів порушив режим тиші на Донбасі: втрат немає

Автор: 

бойовик (3414) обстріл (28296) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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не терористи, а "та сторона"
ви що, проти політики партії?
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23.01.2021 18:14 Відповісти
от режима тишины по-Зеленски
шум в ушах
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23.01.2021 18:21 Відповісти
Крупнокаліберно- гранатометна тиша.
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23.01.2021 18:25 Відповісти
 
 