Від початку поточної доби 8 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з великокаліберних кулеметів і гранатометів поблизу Гнутового, Водяного, Опитного й Авдіївки, - ООС
Від початку поточної доби, 23 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб ООС.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Південного, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів, станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Гнутове, ворог двічі відкривав вогонь у бік українських позицій, використовуючи зброю різних видів - ручний протитанковий гранатомет, крупнокаліберний кулемет і стрілецьку зброю. Поблизу Водяного, на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації вели вогонь із підствольного гранатомета і стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки противник вів вогонь із станкового протитанкового гранатомета, а біля Опитного - з ручного протитанкового гранатомета.
Про всі факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.
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