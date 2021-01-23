Наступних вихідних ми проведемо нові протестні акції на всій території РФ, - соратник Навального Волков

Наступних вихідних у багатьох містах РФ знову відбудуться акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив один із головних соратників Олексія Навального, керівник його передвиборчого штабу під час президентської кампанії 2018 року в РФ Леонід Волков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням дані штабу Навального у твітері.

"Наступних вихідних ми проведемо нові протестні акції на території всієї країни. Олексія Навального має бути негайно звільнено з лап його вбивць, і наші абсолютно справедливі вимоги має бути виконано", - зазначив Волков.

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Як повідомлялося, сьогодні в багатьох містах Росії відбуваються акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. За останніми даними, затримано 1955 осіб.

Російські силовики дуже жорстко відтісняли і затримували протестувальників.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.