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Наступних вихідних ми проведемо нові протестні акції на всій території РФ, - соратник Навального Волков

Наступних вихідних ми проведемо нові протестні акції на всій території РФ, - соратник Навального Волков

Наступних вихідних у багатьох містах РФ знову відбудуться акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив один із головних соратників Олексія Навального, керівник його передвиборчого штабу під час президентської кампанії 2018 року в РФ Леонід Волков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням дані штабу Навального у твітері.

"Наступних вихідних ми проведемо нові протестні акції на території всієї країни. Олексія Навального має бути негайно звільнено з лап його вбивць, і наші абсолютно справедливі вимоги має бути виконано", - зазначив Волков.

Дивіться також: Жорсткі затримання російськими силовиками протестувальників на підтримку Навального в РФ. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, сьогодні в багатьох містах Росії відбуваються акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. За останніми даними, затримано 1955 осіб.

Російські силовики дуже жорстко відтісняли і затримували протестувальників.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Автор: 

протест (2397) росія (64984) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+37
протесты на россии беспощадныВ следующие выходные мы проведем новые протестные акции по всей РФ, - соратник Навального Волков - Цензор.НЕТ 7215
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23.01.2021 18:26
+21
В следующие выходные мы проведем новые протестные акции по всей РФ, - соратник Навального Волков - Цензор.НЕТ 1537
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23.01.2021 18:30
+15
путин исключительный. Никого до него не называли ******
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23.01.2021 18:34
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Революционеры с кацапов конечно так себе но хоть посмеёмся

Наступних вихідних ми проведемо нові протестні акції на всій території РФ, - соратник Навального Волков - Цензор.НЕТ 6808
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23.01.2021 21:03 Відповісти
А кацапам шо тільки по вихідним можна бастАвАть?
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23.01.2021 21:08 Відповісти
правильно. надо расшатывать будку.
путин болен и слабеет, на него давят и снизу и сбоку.
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23.01.2021 21:13 Відповісти
Клоуни. Квіти омоновцям дарували? Літачки пускали?
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23.01.2021 21:23 Відповісти
Революция по расписанию. Только укацапов может быть.
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23.01.2021 21:41 Відповісти
у видосика уже 75 миллионов просмотров (от зависти бубочка нюхает уже валидол растолченный в ступке), Россия через неделю воссстанет! и будет 75 миллиардов просмотров! и на обломках серверов ютуба напишут наши имена
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24.01.2021 01:02 Відповісти
Смешно, но не сильно. Гораздо смешнее будет, если говорить о Навальном, как о президенте))))
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24.01.2021 09:37 Відповісти
не знаю, может это действительно спецоперация гебни вдолгую. Вряд ли, мозгов не хватит. За Лехой слежу давно, вызывает уважение чувак. Бутерброд не ьутерброд, но за этим видосиком про дворец явно стоят Штаты, видно по четкому фактажу представленных документов. Команде 3-5 человек такое за короткое время сделать невозможно
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24.01.2021 15:20 Відповісти
.

хм. похоже вы ничем не отличаетесь от беларуси ?
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24.01.2021 01:38 Відповісти
не понимаю только зачем?
или так деньги отрабатывают ?
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24.01.2021 14:23 Відповісти
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