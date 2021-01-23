67-річного власника домоволодіння заарештовано на 2 місяці у справі про пожежу в Харкові, - Нацполіція
Сьогодні, 23 січня, Київський районний суд Харкова заарештував на 60 діб третього фігуранта у справі про пожежу в будинку для літніх людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
За даними правоохоронців, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави 67-річному власнику домоволодіння.
Як повідомлялося раніше, сьогодні було заарештовано на 60 діб 45-річного орендаря пансіонату, а потім і його 43-річну дружину, яка керувала установою.
Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.
Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.
За даними слідства, перевіряються три основні версії події.
У ДСНС зазначили, що пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.
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Или вы думаете что ни кто действительно из органов не знал о существовании этого заведения и не крыл его ?
Виноват либо дворник , либо пенсионер .
Ну , не власти же , в конце-концов , которые всё это разрешили !
Грёбаный цирк с клоунами в мантиях.
а за занятие предпринимательской деятельностью без регистрации ему должны впаять 340 грн
И если посредством телефонного права, мужика решили назначить козлом отпущения, то адвокат ему мало поможет.