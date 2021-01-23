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Новини
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67-річного власника домоволодіння заарештовано на 2 місяці у справі про пожежу в Харкові, - Нацполіція

67-річного власника домоволодіння заарештовано на 2 місяці у справі про пожежу в Харкові, - Нацполіція

Сьогодні, 23 січня, Київський районний суд Харкова заарештував на 60 діб третього фігуранта у справі про пожежу в будинку для літніх людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

За даними правоохоронців, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави 67-річному власнику домоволодіння.

67-річного власника домоволодіння заарештовано на 2 місяці у справі про пожежу в Харкові, - Нацполіція 01

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Як повідомлялося раніше, сьогодні було заарештовано на 60 діб 45-річного орендаря пансіонату, а потім і його 43-річну дружину, яка керувала установою.

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

У ДСНС зазначили, що пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Автор: 

арешт (2520) пожежа (4315) Нацполіція (15139) Харків (5573)


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Топ коментарі
+8
Ну и что ему можно вменить, неуплату налогов от сдачи жилья в аренду?
Грёбаный цирк с клоунами в мантиях.
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23.01.2021 19:24
+7
Это понятно .
Виноват либо дворник , либо пенсионер .
Ну , не власти же , в конце-концов , которые всё это разрешили !
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23.01.2021 19:19
+7
зачем собственнику давать взятку? сам факт сдачи недвижимости в аренду не является правонарушением
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23.01.2021 19:33
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В следующий раз может быть подумает перед тем как мусорам взятки давать...
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23.01.2021 18:58 Відповісти
Тогда нужно что б с ним сидели те мусора что брали эти взятки , но ....
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23.01.2021 19:17 Відповісти
Факта взятки нет а факт пожара и смерти людей есть...
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23.01.2021 19:25 Відповісти
зачем собственнику давать взятку? сам факт сдачи недвижимости в аренду не является правонарушением
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23.01.2021 19:33 Відповісти
По идее, арендатор, снимавший помещение должен был заботится, чтобы оно соответствовало тем задачам, которые он собирался решать. Проверить электрические, противопожарные и другие системы. Отладить их и контролировать. Устройство и содержание такого учреждения - сложная задача. Люди взялись ее решать, без помощи государства, по факту - не справились. После такого, сомнительно, чтобы кто нибудь в Украине решился на подобное. Это значит, что множество людей столкнется с проблемой ухода за больными и немощными родственниками, теряя возможность просто зарабатывать деньги на содержания себя, своих детей и тех же родственников.
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24.01.2021 07:18 Відповісти
Ну с такой логикой конечно, можно и гитлера оправдать, факта нет же что он лично кого то убил.
Или вы думаете что ни кто действительно из органов не знал о существовании этого заведения и не крыл его ?
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23.01.2021 20:20 Відповісти
Авакян же сказал "Харьков - ментовской город". Значит за все там менты отвечают.
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23.01.2021 19:51 Відповісти
вот и пожил на пенсии дедуля на левые доходы.... еще и сядет
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23.01.2021 19:10 Відповісти
Неужели участковый с "десятихаткой" не знали?Об участковом ни слова
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23.01.2021 19:17 Відповісти
Пару месяцев плсидит, а потом замяли как в Одессе пожар в лагере и гостинице замяли.
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23.01.2021 19:19 Відповісти
Это понятно .
Виноват либо дворник , либо пенсионер .
Ну , не власти же , в конце-концов , которые всё это разрешили !
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23.01.2021 19:19 Відповісти
не зрозуміло,чому власник сидить?це з його вини пожежа?
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23.01.2021 19:23 Відповісти
Ну и что ему можно вменить, неуплату налогов от сдачи жилья в аренду?
Грёбаный цирк с клоунами в мантиях.
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23.01.2021 19:24 Відповісти
нельзя ему вменить неуплату ибо он не зарегистрирован, как ФОП.

а за занятие предпринимательской деятельностью без регистрации ему должны впаять 340 грн
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23.01.2021 19:56 Відповісти
за два місяці ізолятора у віці 67років, орли Авакяна і Ко., доведуть чоловіка до смерті або отримають "чистосердечне" зізнання, що саме він травив Навального.
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23.01.2021 20:56 Відповісти
Хоть бы кто из наших шустрых СМИ в эти дни взял бы и выложил подборку фото из государственного дома для престарелых. Многие бы переосмыслили что произошло в Харькове! Частных стало много и давно пансионатов. И есть отличные, есть так себе. Кстати берут любых. Конечно примерно 12-20 тыс гр в месяц. Это не шутки. Но заполняемость запросто 75%. Вбейте в поиск и удивитесь. Трагедия ведь в том что официально невозможно работать и в том числе в таком деле. А в гос-дома лучше не заходить на самом деле---там капец!
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23.01.2021 22:16 Відповісти
Погані в нас адвокати, якщо так легко запроторити в СІЗО.
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23.01.2021 19:30 Відповісти
Украина не является правовым государством.
И если посредством телефонного права, мужика решили назначить козлом отпущения, то адвокат ему мало поможет.
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23.01.2021 19:49 Відповісти
да кто там того адвоката слушал )))

67-річного власника домоволодіння заарештовано на 2 місяці у справі про пожежу в Харкові, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2900
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23.01.2021 19:59 Відповісти
Чет мне сдается что то зиц-председатель
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23.01.2021 19:58 Відповісти
это даже не зиц-председатель
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23.01.2021 20:00 Відповісти
Знайшли винного,він лежав у тому домі у памперсі і чудом не згорів?
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23.01.2021 20:01 Відповісти
А собственник к тому каким боком, дебилоиды в мантиях, с вас весь мир смеется.
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23.01.2021 20:44 Відповісти
до того самого, зедубіли вони такі, здають в оренду житло, а там бордель чи притон, а потім співают про "черешні і вишні" зазвичай норм люди таких покидьків шлють куди подалі, а тут взагалі діда зробили тєрпілою, хоча всім відомо що все на державному рівні ці питання вирішувались
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23.01.2021 20:54 Відповісти
ещё обещали посадить на пожизненное водителя маршрутки, которая курсирует возле того дома и прежних хозяев, у которых этот домовладелец купил дом
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23.01.2021 20:56 Відповісти
Закрыли лишь бы народ (мудрый нарит) не бунтовал. Щас через месяц забудут и выпустят
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23.01.2021 23:16 Відповісти
 
 