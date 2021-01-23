67-річного власника домоволодіння заарештовано на 2 місяці у справі про пожежу в Харкові, - Нацполіція

Сьогодні, 23 січня, Київський районний суд Харкова заарештував на 60 діб третього фігуранта у справі про пожежу в будинку для літніх людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

За даними правоохоронців, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави 67-річному власнику домоволодіння.

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Як повідомлялося раніше, сьогодні було заарештовано на 60 діб 45-річного орендаря пансіонату, а потім і його 43-річну дружину, яка керувала установою.

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

У ДСНС зазначили, що пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.