Суд у Мілані про звільнення нацгвардійця Марківа: Доказів причетності до вбивства немає

Апеляційний суд присяжних Мілану виправдав українського солдата Віталія Марківа через відсутність складу злочину і доказів його причетності до факту загибелі італійця і росіянина на Донбасі шість років тому.

Про це йдеться в мотиваційній частині вердикту суду другої інстанції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Суд не виявив доказу, що підсудний Марків із співслужбовцями був співучасником в інкримінованому йому злочині", - йдеться у рішенні Апеляційного суду присяжних Мілану.

За висновками суддів, не встановлено, що 24 травня 2014 року, в день трагічного інциденту, Марків був на службі саме у післяобідній час, коли загинули двоє журналістів і було поранено фоторепортера.

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"Неможливо стверджувати, що Марків свідомо сприяв фактам, у яких його звинувачують, допомагаючи іншим військовослужбовцям, які несли службу на той час на горі (Карачун)", - вважають судді другої інстанції. Тому і був ухвалений виправдальний вирок через відсутність складу злочину, підсумовують присяжні.

Натомість вони підтверджують висновки колег першої інстанції про "умисний і цілеспрямований напад на групу іноземних репортерів" із боку українських сил, розташованих на горі Карачун. "Атака на Миронова, Ругелона і Роккеллі відбулася за відсутності будь-якої провокації або наступу ні з їхнього боку, ні з боку проросійських сил", – посилаються міланські судді на підсумки присяжних Павії. Суд другої інстанції вважає, що командування Збройних сил України видало неправомірний наказ своїм підлеглим, порушуючи міжнародну конвенцію про захист цивільних на війні.

Як відомо, сторона захисту стверджувала, що в умовах воєнної ситуації під час перехресного вогню неможливо встановити, внаслідок пострілів якої сторони конфлікту загинули Роккеллі й Миронов.

Висновки міланських суддів ґрунтуються переважно на свідченнях очевидців інциденту Вільяма Ругелона і таксиста Євгена Кошмана (допитаного у жовтні 2014 року). Також достовірними назвали свідчення усіх італійських журналістів, які виступали на процесі в Павії від обвинувачення.

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Водночас суд у Мілані визнав недостовірними і непридатними для відтворення фактів свідчення від сторони захисту - п’ятьох командирів Національної гвардії і чотирьох військовослужбовців. Присяжні вважають, що українських військових слід було заслухати не як свідків, а як підозрюваних.

Мілан відкинув прохання захисту про долучення нових доказів на стадії апеляції. Прохання від захисників бійця та України названі судом "непотрібними, запізнілими і недоречними" для реконструкції фактів шестирічної давності.

Провідний захисник солдата Раффаеле Делла Валле назвав обґрунтування міланських суддів щодо відповідальності України абсурдними й утримався від коментарів.

Своє бачення для Радіо Свобода висловив адвокат від цивільного відповідача Ніколо Бертоліні Клерічі: "У Мілані повторили версію Павії про відповідальність України (за збройний напад на журналістів), але Україну та її військо не засудили. Держава була учасником процесу як цивільний відповідач, бо підсудний - її солдат. Марківа визнано невинним, він вільний – і Україна вийшла з процесу".

Захисники ще вирішуватимуть, чи доцільно і чи можливо взагалі Україні та Марківу оскаржувати останній вердикт. Може статися, що Генпрокуратура і родина загиблого репортера Роккеллі подаватимуть апеляцію до Касаційного суду – третьої інстанції італійського судочинства. Наразі їхня реакція невідома. Але юристи вже вказують на юридичну колізію. "Якщо родина Роккеллі подає апеляцію до Касаційного суду, то це слід робити стосовно Марківа, а його вже визнано невинним і звільнено… Тому наразі неясно, як може повернутися справа. Може, родина загиблого подаватиме окремий цивільний позов щодо України і вимагатиме відшкодування, та і це невідомо", – зазначив адвокат Бертоліні Клерічі.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілану.

11 грудня суд у Російській Федерації санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.