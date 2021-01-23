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Новини Свободу Марківу
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Суд у Мілані про звільнення нацгвардійця Марківа: Доказів причетності до вбивства немає

Суд у Мілані про звільнення нацгвардійця Марківа: Доказів причетності до вбивства немає

Апеляційний суд присяжних Мілану виправдав українського солдата Віталія Марківа через відсутність складу злочину і доказів його причетності до факту загибелі італійця і росіянина на Донбасі шість років тому.

Про це йдеться в мотиваційній частині вердикту суду другої інстанції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Суд не виявив доказу, що підсудний Марків із співслужбовцями був співучасником в інкримінованому йому злочині", - йдеться у рішенні Апеляційного суду присяжних Мілану.

За висновками суддів, не встановлено, що 24 травня 2014 року, в день трагічного інциденту, Марків був на службі саме у післяобідній час, коли загинули двоє журналістів і було поранено фоторепортера.

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"Неможливо стверджувати, що Марків свідомо сприяв фактам, у яких його звинувачують, допомагаючи іншим військовослужбовцям, які несли службу на той час на горі (Карачун)", - вважають судді другої інстанції. Тому і був ухвалений виправдальний вирок через відсутність складу злочину, підсумовують присяжні.

Натомість вони підтверджують висновки колег першої інстанції про "умисний і цілеспрямований напад на групу іноземних репортерів" із боку українських сил, розташованих на горі Карачун. "Атака на Миронова, Ругелона і Роккеллі відбулася за відсутності будь-якої провокації або наступу ні з їхнього боку, ні з боку проросійських сил", – посилаються міланські судді на підсумки присяжних Павії. Суд другої інстанції вважає, що командування Збройних сил України видало неправомірний наказ своїм підлеглим, порушуючи міжнародну конвенцію про захист цивільних на війні.

Як відомо, сторона захисту стверджувала, що в умовах воєнної ситуації під час перехресного вогню неможливо встановити, внаслідок пострілів якої сторони конфлікту загинули Роккеллі й Миронов.

Висновки міланських суддів ґрунтуються переважно на свідченнях очевидців інциденту Вільяма Ругелона і таксиста Євгена Кошмана (допитаного у жовтні 2014 року).  Також достовірними назвали свідчення усіх італійських журналістів, які виступали на процесі в Павії від обвинувачення.

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Водночас суд у Мілані визнав недостовірними і непридатними для відтворення фактів свідчення від сторони захисту - п’ятьох командирів Національної гвардії і чотирьох військовослужбовців. Присяжні вважають, що українських військових слід було заслухати не як свідків, а як підозрюваних.

Мілан відкинув прохання захисту про долучення нових доказів на стадії апеляції. Прохання від захисників бійця та України названі судом "непотрібними, запізнілими і недоречними" для реконструкції фактів шестирічної давності.

Провідний захисник солдата Раффаеле Делла Валле назвав обґрунтування міланських суддів щодо відповідальності України абсурдними й утримався від коментарів.

Своє бачення для Радіо Свобода висловив адвокат від цивільного відповідача Ніколо Бертоліні Клерічі: "У Мілані повторили версію Павії про відповідальність України (за збройний напад на журналістів), але Україну та її військо не засудили. Держава була учасником процесу як цивільний відповідач, бо підсудний  - її солдат. Марківа визнано невинним, він вільний – і Україна вийшла з процесу".

Захисники ще вирішуватимуть, чи доцільно і чи можливо взагалі Україні та Марківу оскаржувати останній вердикт. Може статися, що Генпрокуратура і родина загиблого репортера Роккеллі подаватимуть апеляцію до Касаційного суду – третьої інстанції італійського судочинства. Наразі їхня реакція невідома. Але юристи вже вказують на юридичну колізію. "Якщо родина Роккеллі подає апеляцію до Касаційного суду, то це слід робити стосовно Марківа, а його вже визнано невинним і звільнено… Тому наразі неясно, як може повернутися справа. Може, родина загиблого подаватиме окремий цивільний позов щодо України і вимагатиме відшкодування, та і це невідомо", – зазначив адвокат Бертоліні Клерічі.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілану.

11 грудня суд у Російській Федерації санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.

Автор: 

суд (11662) Мілан (23) Національна гвардія (1521) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+25
Ха, это гениально. фашисты держали парня за решеткой при отсутствии доказательств. Чистой воды заказуха, а не дело. Теперь Маркив обязан подать в ЕСПЧ за незаконное содержание его под стражей и требовать миллионы евро компенсации.
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23.01.2021 20:01
+20
Сраные макаронники.
Под диктовку кацапов приговор Маркиву писали!
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23.01.2021 20:04
+18
Украинские суды должны привлечь государство Италию к уголовной ответственности за массовое убийство граждан СССР во время Второй Мировой войны на территории нынешней Украины (не на территории Италии). И требовать возмещения ущерба, нанесенного итальянскими войсками на территории нынешней Украины.
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23.01.2021 20:06
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"Суд не обнаружил доказательства, что подсудимый Маркив с сослуживцем был соучастником в инкриминируемом ему преступлении", - говорится в решении Апелляционного суда присяжных Милана.
------------
Когда уже аналогичное решение вынесет украинский суд по Антоненко, Дугарь, Кузменко?
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23.01.2021 19:58 Відповісти
А это и не украинский суд, так что не вынесет.
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23.01.2021 20:00 Відповісти
Когда клоун вместе с авакяном будут сидеть в соседней камере.
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23.01.2021 20:02 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский наградил ряд лиц государственными наградами: среди них руководитель следственной группы по "делу Шеремета" и директор института, который проводил экспертизу в рамках этого расследования.

Соответствующий указ №24 опубликован на официальном сайте президента
Награды и почетные звания были присвоены по случаю Дня Соборности Украины.
В списке награжденный есть - Евгений Коваль (первый заместитель Главы Нацполиции, начальник криминальной полиции) награжден орденом "За мужество" ІІІ степени

Стоит отметить, что именно генерал Коваль руководил следственно-оперативной группой МВД по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в центре Киева. В декабре 2019 года Коваль https://bykvu.com/ru/bukvy/v-policii-nazvali-imena-ljudej-kotorye-zalozhili-vzryvchatku-v-avtomobil-sheremeta/ докладывал президенту Владимиру Зеленскому о результатах расследования. Тогда организаторами и исполнителями убийства https://bykvu.com/ua/mysli/kak-ubivali-sheremeta-vse-podrobnosti-foto-i-video/ были названы музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, а также детский хирург, волонтер Юлия Кузьменко. Кроме того, подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, которая якобы проводила "разведку" в районе проживания Шеремета. С тех пор прошло больше года, но следствие так и не предоставило убедительных доказательств причастности Антоненко, Кузьменко и Дугарь к убийству журналиста.
В июне 2020 года https://bihus.info/rodyna-ochilnyka-slidstva-u-spravi-sheremeta-volodiye-majnom-na-ponad-30-mln-grn/?fbclid=IwAR1WLfkApMVXaThF3EKvQq1IdXZBOlGpBlvmhmueVAAWGFzv5ZBA3SYLFlw вышло расследование Bihus.info , согласно которому семья Евгения Коваля владеет землей и недвижимостью на более чем 1 миллион долларов, но ее члены не имеют официальных подтверждений заработков, сопоставимых с этой суммой.
Также в списке награжденных есть Александр Рувин - директор Киевского НИИ судебных экспертиз Министерства юстиции Украины - награжден орденом "За заслуги" І степени.
Специалисты этого института анализировали запись, на которой зафиксированы мужчина и женщина, прикрепляющие взрывное устройство к автомобилю Шеремета. Противоречивая портретно-психологическая https://bykvu.com/ru/bukvy/aleksandr-ruvin-my-ne-izuchali-borodu-riffmaster-byli-jekspertizy-po-pohodke/ экспертиза использовалась как доказательство причастности Кузьменко и Антоненко к убийству Шеремета.
Рувин в свое время https://bykvu.com/ru/bukvy/glava-nii-sudebnyh-jekspertiz-iznachalno-rezultaty-po-delu-sheremeta-ne-sovpadali-s-tem-chto-nadelos-sledstvie/ заявлял , что результаты их оценок "не совпадали с тем, на что надеялось следствие". В связи с этим украинские силовики обратились к специалисту из Великобритании Айвону Бирчу.
Александр Рувин https://bykvu.com/ru/bukvy/pishet-vse-chto-hochesh-sudjekspert-v-dele-sheremeta-ranee-figuriroval-v-proslushke-truby/ ранее фигурировал в "прослушке" бывшего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, как полиграфолог, который "пишет все, что скажешь, когда есть воля из Офиса президента".
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23.01.2021 21:15 Відповісти
Ха, это гениально. фашисты держали парня за решеткой при отсутствии доказательств. Чистой воды заказуха, а не дело. Теперь Маркив обязан подать в ЕСПЧ за незаконное содержание его под стражей и требовать миллионы евро компенсации.
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23.01.2021 20:01 Відповісти
Хорошо что у нас с этим все в порядке и сидят только виновные.
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23.01.2021 20:17 Відповісти
Так Рифмастера посадили в сизо без улик как раз ваши избранники
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24.01.2021 13:01 Відповісти
А ваши где в это время были?
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24.01.2021 16:33 Відповісти
Они держали Маркива в тюрьме с июня 2017-го, потому что Украинская сторона не предоставила никаких сведений в защиту бойца! ПриЗеленском ситуация изменилась на 180°.
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24.01.2021 10:35 Відповісти
Фильм-расследование был снят как раз до прихода к власти марионетки коломойского, адвокат Маркива неоднократно был на месте убийства и сам проводил свое расследование, прокуратура италии вообще не предоставила каких-либо веских улик. Сколько тебе еще набросать аргументов, что ты ватный дурак?!
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24.01.2021 12:59 Відповісти
https://www.facebook.com/oles.horodetskyy/posts/2646592402225279
Адвокат Маркива Raffaele Della Valle был в Украине и проводил расследование??? Дай сноску. Для проведения расследования в Украине кто ему дал разрешение? Он требовал проведение расследования. Это не обязанность адвоката - проводить расследование.
Дай сноску, баобаб.
Проводили расследование и сняли док. фильм украинцы вместе с итальянцами. Но не адвокат Маркива. Что-то перегнул криво!
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24.01.2021 13:15 Відповісти
https://hromadske.ua/ru/posts/delo-markiva-zashita-podala-novye-dokazatelstva-v-sud-eto-rassledovanie-byvshej-zhurnalistki-hromadske

https://formiche.net/2020/11/markiv-kiev-rocchielli/

Читай мовою и на итальянском, баобабище.
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24.01.2021 13:19 Відповісти
Цікаво... а чим той неупереджений суд пояснить своє перше рішення - посадити невинну людину на 20 з гаком років ???
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23.01.2021 20:02 Відповісти
Тим що перше рішення приймалося судом що знаходиться у рідному місті журналіста, вибачте пропагандиста на підсосі у *****, пана рокеллі. І вже тільки за це на італійську феміду можна подавати в еспч, за завідомо неправомірне правосуддя
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23.01.2021 20:45 Відповісти
Рішення приймали присяжні.
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23.01.2021 20:52 Відповісти
Значить ніхто не відповідає ?
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23.01.2021 20:54 Відповісти
Якщо ніхто не подасть на розгляд, - так. Якщо буде розгляд, і буде прийнято рішення про неправосуднність рішення, це вплине на кар'єру судді. Бо, попри рішення присяжних про винуватість, міру відповідальності визначає саме суддя. Але я не знаю, як працює нагляд за судовими рішеннями в Італії.
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23.01.2021 21:01 Відповісти
Ніхто не буде цим займатись.
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23.01.2021 21:08 Відповісти
Отож бо, що Аваков з самого початку не виявляв бажання примати в цьому участь і залишив все на плечі сім'ї Марківа. Вже коли це набрало резонансу в Україні, МВС сформувало зрозумілу офіційну позицію.
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23.01.2021 21:20 Відповісти
Аваков зробив собі піар.
Але то таке. Головне, людина на свободі.
То ви сюди перебрались ?
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23.01.2021 21:24 Відповісти
Пиар,,, он содействовал освобождению Маркива, разговаривал лично с Конте и собрал все данные по бойцу для защиты, и много раз приезжал в Италию на суд!
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24.01.2021 10:37 Відповісти
_Как насчёт привлечения к ответу бандитов, нанёсших невосполнимый ущерб: укравших годы жизни по подложному обвинению, мм?! Прокуроров, судей.
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23.01.2021 20:03 Відповісти
Сраные макаронники.
Под диктовку кацапов приговор Маркиву писали!
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23.01.2021 20:04 Відповісти
Украинские суды должны привлечь государство Италию к уголовной ответственности за массовое убийство граждан СССР во время Второй Мировой войны на территории нынешней Украины (не на территории Италии). И требовать возмещения ущерба, нанесенного итальянскими войсками на территории нынешней Украины.
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23.01.2021 20:06 Відповісти
Уже был Нюрнбергский процесс, и Италья потеряла Истрию.
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24.01.2021 10:40 Відповісти
Путин за деньги купил многих в продажной Европе,но всех не купишь!Спасибо итпльянским честным судьям!Их пример заставляет поверить Верховенство права и справедливости в Италии.Браво!!!
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23.01.2021 20:15 Відповісти
Официальные извинения и компенсация где?
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23.01.2021 20:16 Відповісти
Только щас прочёл:
"Однако они подтверждают выводы коллег первой инстанции об "умышленном и целенаправленном нападении на группу иностранных репортеров" со стороны украинских сил, расположенных на горе Карачун."
_Ах вы ж грёбаные мрази!
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23.01.2021 20:25 Відповісти
Так вони іще звинуватять Авакова (чи хто там тоді командував) за неправильні накази. Справа виходить на новий рівень. Кремль не спить.
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23.01.2021 20:28 Відповісти
22 минуты читал.
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23.01.2021 20:30 Відповісти
В Италии очень любят коммунистов...
Суд у Мілані про звільнення нацгвардійця Марківа: Доказів причетності до вбивства немає - Цензор.НЕТ 986
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23.01.2021 20:29 Відповісти
ідіоти просто не бачили що таке совок та ще це за пекло, коли комуняки приходять до влади.
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24.01.2021 01:18 Відповісти
В Италии компартии не существует с конца 80-х. Украина от них избавилась позже!
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24.01.2021 10:42 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
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24.01.2021 13:36 Відповісти
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Comunista_Italiano Con la caduta del muro di Berlino e il crollo dei Paesi comunisti tra il 1989 e il 1991, si sciolse su iniziativa del segretario Achille Occhetto, dando vita a una nuova formazione

С падением Берлинской стены и коммунистических стран между 1989 и 1991 , компартия Италии была распущена...
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24.01.2021 13:50 Відповісти
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24.01.2021 14:14 Відповісти
Так там и не могло быть доказательств , по тому что от позиции нацгвардейцев где был Маркив до того места где погиб итальянский журналист , больше тысячи метров было и любой человек который просто держал АК -74 в руках , не считая экспертов , без проблем вам подтвердит , что прицельный выстрел на такой дистанции , теоритически невозможен.
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23.01.2021 20:38 Відповісти
Деньги из парашки делают чудеса.
Даже будь Маркив вооружен только пистолетов, все равно бы накинулись на него как шакалы.
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23.01.2021 20:57 Відповісти
Феноменальні долбойопи ...!
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23.01.2021 20:53 Відповісти
Они это не от глупости делали(ют), а из злых намерений.
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23.01.2021 20:57 Відповісти
Долбойопи хіба не можуть діяти через злi наміри ?)
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23.01.2021 21:13 Відповісти
Могут! Но здесь причина - злой умысел, а вовсе не тупость.
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23.01.2021 21:18 Відповісти
Торжество ліберального суду. Наплювати на Україну заради ліберальности.
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23.01.2021 20:53 Відповісти
Дело не в либерализме а в деньгах от *****.
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23.01.2021 20:58 Відповісти
Заметил одну особенность,все фашистские страны ,Германия,Австрия,Венгрия,Италия с любовью относятся к "антифашистской" России.
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23.01.2021 21:12 Відповісти
Какая там нафик *любовь*... рыгага. Всем - лишь бы торговать с рашей. ото и фсё!
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24.01.2021 10:44 Відповісти
Міланський суд виправдав Марківа, бо це би зробив ЄСПЛ. А далі повівся як суд Павії й звинуватив Україну в нападі на свого папараци, який незаконно ради грошей проїхав на територію суверенної держави, де шукав на свій зад пригод і знайшов, дякуючи своїм козломордим "братам" по розуму, які його й використали, як розходний матеріал для своєї пропаганди. Туди йому й дорога! А Італія видно не вивчила уроків другої світової й хоче повторення тепер у союзі з новими фашистами - Мордором.
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23.01.2021 21:21 Відповісти
Суд у Мілані про звільнення нацгвардійця Марківа: Доказів причетності до вбивства немає - Цензор.НЕТ 4776
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23.01.2021 22:26 Відповісти
Сім'я буде подавати позов до України.Те що Марків оправданий,це діло другорядне.Він би і так не зміг оплатити ті мільйони,які запросила сім'я,навіть якби сів в тюрму.А ось держава Україна-зможе.Тому,позов буде-це як пити дати.
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23.01.2021 22:24 Відповісти
Тільки проросійські виродки познущалися над людиною.
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23.01.2021 22:53 Відповісти
Никаких компенсаций Италия платить не будет, решение апелляционного суда подтвердило решение суда первой инстанции, что злобные укры убивали всех мальчиков в трусиках, но Маркив в это время спал. Хорошо, что Маркив дома, но такое решение суда возмутительно и нам надо серьёзно пересмотреть отношения с Италией
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24.01.2021 13:38 Відповісти
 
 