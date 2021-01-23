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Штрафувати за відмову обслуговувати клієнта українською будуть "злісних порушників", досить двох скарг, - мовний омбудсмен Кремінь

Штрафувати за відмову обслуговувати клієнта українською будуть

Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть із 16 липня 2022 року в розмірі від 5 100 гривень до 6 800 гривень.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ.

"Але це для злісних порушників, які принципово порушують права громадян, щодо яких ми отримуємо постійні скарги, і  достатньо двох таких скарг для того, щоб ми розпочали провадження, щоб було складено протокол і накладено штраф", - зазначив Кремінь.

Він додав, що штрафи можуть бути оскаржені в судовому порядку, і в будь-якому разі для подібних претензій мають бути наведені докази.

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"Я не думаю, що сьогодні якийсь із супермаркетів хоче "прославитися" на всю країну, що для них закон - не закон, а країна - не країна. Таких у нас немає, і навряд чи вони з’являться. Тому одна з провокацій, що переслідування, мовні інспектори, таємні покупці тощо – у нас таких у штаті немає", – наголосив мовний омбудсмен.

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів, зокрема інтернет-магазини.

Ця вимога стосується також освітніх послуг, зокрема гуртків і секцій, медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

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Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

Автор: 

українська мова (833) мова (741) Кремінь Тарас (151)


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Топ коментарі
+32
Штрафовать за отказ обслуживать клиента на украинском будут "злостных нарушителей", достаточно двух жалоб, - языковой омбудсмен Креминь - Цензор.НЕТ 1486
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23.01.2021 20:38
+28
А чому канали медвечука ведуть мовлення мовою окупанта ?
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23.01.2021 20:33
+23
"Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года в размере от 5100 гривен до 6800 гривен."

Источник: https://censor.net/ru/n3243646

У вати є час вивчити або згадати мову країни, в якій вона живе.
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23.01.2021 20:32
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Если только с 22 года,то все будут ложить один прибор на ваш закон. Что уже и делают.
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23.01.2021 22:55 Відповісти
Англійську добровільно учать , не в тому річ .
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24.01.2021 00:13 Відповісти
.

пусть твой зеля хотя бы или судье или прокурору ( хотя бы рядовому, не говоря про небожителей ) хоть что -то вменит

PS: бестолочи в свите бестолоча
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24.01.2021 01:34 Відповісти
Тут дехто напав на мене, за те що я не схвалюю виборців, які підтримали Зеленського з його політикою під гаслом "АКАКАЯРАЗНІЦА". Вони всім відомі під назвою 73%. Ще раз відповім вам, 73%. Вам "акакаяразніца", а мені -НІ, не байдуже. Як можна одночасно бути прихильником "акакаяразніца" і патріотом, який любить і шанує українську мову? Нагадаю проповідь манкрута, яка рік тому обійшла українські ЗМІ.
Новорічна проповідь манкурта /в канун 2020 року, по темі - абзац «Вам не потрібна єдина мова вашої країни...»/.
Дорогі ті, у кого в паспорті написано «громадянин України»!
Мені нема чого розповісти про зростання ВВП, падіння інфляції, імплементацію, диверсифікацію та інші незрозумілі мені терміни. Мені просто нічого розповісти. Я розповім те, що хочуть чути ті, кому досить шампанського, бутербродів із шпротами та олів'є - цих близьких мені ідеалів радянського союзу.
Не важливо, хто ви. У більшості ви - лузери. І в житті вашому все не так - чи їдете ви на шабашку до ворога або перебуваєте у нього ж в полоні. Ви ж бачите, більшості з вас ця країна не потрібна. І максимум на що ви здатні - любити її в інтернеті.
Саме тому я вибрав такі приклади і форму подачі.
Тому зараз я змішаю в купу географію з оливками, собак з віросповіданням, «Гру престолів» і оцінки в школі, політичні уподобання і веганство, релігію з кольором волосся, побутове жлобство і донорство (з екологією), і іншим набором слів і образів.
Це добре, що в голові буде коктейль. Разом з ним ви проковтнете головне.
Нема ніякої різниці. Ні в чому. Ви однакові. Патріот і п'ята колона. Людина з синьо-жовтою стрічкою і з колорадською.
Той, хто намагається врятувати історію, культуру і дух своєї країни, і той, кому вони ненависні.
Вбивця і жертва.
Ви всі - однакові громадяни України. У вас є права і обов'язки. А ось пам'яті навіть про найближче і болюче у вас не буде.
До речі, обов'язки вам традиційно - до лампочки. А про право бути ніким я вам зараз розповім.
Вам не потрібна єдина мова вашої країни. Дивіться, у нас їх багато. Яка різниця - яка?
Слова «Я тебе люблю» - звучать однаково на всіх мовах. Хочете - говоріть це українською.
В принципі, цього достатньо.
«Слава Україні!» - так. Воно як би вимагає тільки солов'їної.
Але ми над цим працюємо. Коли вам остаточно буде «Какая разніца», слава обов'язково зникне. А за нею Україна. І проблема відпаде сама собою.
Вам не потрібна своя віра - у нас їх теж багато, яка різниця?
І не важливо, що одна з церков - анклав ворога. Яка різниця? Різдво 7 січня - разом з братською росією? Чудово! Яка різниця?
Вам не потрібна своя армія - я про неї навіть не згадаю, тільки побіжно і в основному в контексті полонених. Щоб отих дурних асоціацій «армія - надійність - довіра» у вас не виникало. Максимум, полон і страждання.
Вам не потрібен свій прапор і герб - його й близько не буде в антуражі мого виступу.
Я буду маніпулювати вами і ставити дурні питання, які вас завжди збивають з пантелику.
Ось, наприклад, питання «Чи перестали б ви їх поважати, дізнавшись, за кого на виборах голосували б Шевченко чи Леся Українка?» - моя окрема гордість. Бо ідіотський він у всьому.
Хоча про Сковороду і його ставлення до НАТО теж непогано.
Вам не потрібна власна історія. Просто порегочіть - яка різниця?
Тоді зустрічатися з коханою під пам'ятником ката України Леніна або жити на вулиці маніяка Дзержинського - теж можна. Яка різниця?
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24.01.2021 09:25 Відповісти
Капець, у русскочелюстних підгорає: ютуб не друкує мої коменти, видаляє, в чатах зовсім не з'являються коментарі. На цензор через комп вхід заблокували. Оце видалили із файлохостінгу https://i.ibb.co/B4LT7HS/image.jpg
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24.01.2021 11:10 Відповісти
Штрафувати за відмову обслуговувати клієнта українською будуть "злісних порушників", досить двох скарг, - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 262
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24.01.2021 11:17 Відповісти
Це вже друга загрузка на хостінг. А загрузити фотку отак на цензор-коменти можна лише із компу, бо з телефона немає опції для загружання, лише текст коменту.
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24.01.2021 11:25 Відповісти
Хахаха, ти хоч сам знаєш, шо ти нашкрябало? Українську він знає!
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24.01.2021 13:23 Відповісти
А у меня украинский русский. Тьі ж казахов не упрекаеш, что у них жьі шьі пишется.
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24.01.2021 15:29 Відповісти
То не язьік агрессии. А местньій колорит.
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24.01.2021 11:26 Відповісти
Тебе нада, шоб бьіло указано? Без палки в очко до самой шеи твоя голова сама не держится? А если я укажу, то как долго оно провисит на общее обзрение? Твои ж гебнявьіе шавки зачистят! Как там твой путя говорил? Россия везьде там, где русский язьік. Вот тебе и агрессия.
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24.01.2021 12:27 Відповісти
У тебя от интепритации слов куйла подгорело! Как вьі гнобите татарский в Татарстане мне тоже известно, и как в Казахстане учат казахский тоже.
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24.01.2021 13:27 Відповісти
А нафіг спілкуватися з кацапом? В бан, або ігнор.
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24.01.2021 15:32 Відповісти
Ти не на фейсбуці, щоб у бан засилать. Тут немає банів від таких, як ти. Тут банять гебняві шакали.
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24.01.2021 18:43 Відповісти
Ну то, как парашия там что у себя назьівает, цивилизованьій мир только смешит. Особенно русские училки в Германии вьізьівают гомерический смех своей совковостью.
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24.01.2021 12:29 Відповісти
Слушай, у тебя риторика в коментах убогого совковца, но обвиняешь в єтом тьі другого, ну прям классика жанра!
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24.01.2021 13:25 Відповісти
Напрасно. Штрафами они не заставят любить украинский язык. Я 40 лет прожила в русскоговорящем Киеве, патриотка, но мне удобно общаться по-русски. Хотя рада тому что становиться все больше украинского языка в стране.
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24.01.2021 16:11 Відповісти
А где тебе патриотке щапретили апщаться на узком?
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24.01.2021 18:44 Відповісти
а що робити коли я в своїй державі не розумію їншої мови, крім української.а мене намагаються обслуговувати язіком?
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24.01.2021 20:32 Відповісти
Штрафувати за відмову обслуговувати клієнта українською будуть "злісних порушників", досить двох скарг, - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 6201
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24.01.2021 22:52 Відповісти
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