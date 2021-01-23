Штрафувати за відмову обслуговувати клієнта українською будуть "злісних порушників", досить двох скарг, - мовний омбудсмен Кремінь

Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть із 16 липня 2022 року в розмірі від 5 100 гривень до 6 800 гривень.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ.

"Але це для злісних порушників, які принципово порушують права громадян, щодо яких ми отримуємо постійні скарги, і достатньо двох таких скарг для того, щоб ми розпочали провадження, щоб було складено протокол і накладено штраф", - зазначив Кремінь.

Він додав, що штрафи можуть бути оскаржені в судовому порядку, і в будь-якому разі для подібних претензій мають бути наведені докази.

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"Я не думаю, що сьогодні якийсь із супермаркетів хоче "прославитися" на всю країну, що для них закон - не закон, а країна - не країна. Таких у нас немає, і навряд чи вони з’являться. Тому одна з провокацій, що переслідування, мовні інспектори, таємні покупці тощо – у нас таких у штаті немає", – наголосив мовний омбудсмен.

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів, зокрема інтернет-магазини.

Ця вимога стосується також освітніх послуг, зокрема гуртків і секцій, медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

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Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.