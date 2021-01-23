Штрафувати за відмову обслуговувати клієнта українською будуть "злісних порушників", досить двох скарг, - мовний омбудсмен Кремінь
Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть із 16 липня 2022 року в розмірі від 5 100 гривень до 6 800 гривень.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ.
"Але це для злісних порушників, які принципово порушують права громадян, щодо яких ми отримуємо постійні скарги, і достатньо двох таких скарг для того, щоб ми розпочали провадження, щоб було складено протокол і накладено штраф", - зазначив Кремінь.
Він додав, що штрафи можуть бути оскаржені в судовому порядку, і в будь-якому разі для подібних претензій мають бути наведені докази.
"Я не думаю, що сьогодні якийсь із супермаркетів хоче "прославитися" на всю країну, що для них закон - не закон, а країна - не країна. Таких у нас немає, і навряд чи вони з’являться. Тому одна з провокацій, що переслідування, мовні інспектори, таємні покупці тощо – у нас таких у штаті немає", – наголосив мовний омбудсмен.
Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.
Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів, зокрема інтернет-магазини.
Ця вимога стосується також освітніх послуг, зокрема гуртків і секцій, медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.
Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.
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пусть твой зеля хотя бы или судье или прокурору ( хотя бы рядовому, не говоря про небожителей ) хоть что -то вменит
PS: бестолочи в свите бестолоча
Новорічна проповідь манкурта /в канун 2020 року, по темі - абзац «Вам не потрібна єдина мова вашої країни...»/.
Дорогі ті, у кого в паспорті написано «громадянин України»!
Мені нема чого розповісти про зростання ВВП, падіння інфляції, імплементацію, диверсифікацію та інші незрозумілі мені терміни. Мені просто нічого розповісти. Я розповім те, що хочуть чути ті, кому досить шампанського, бутербродів із шпротами та олів'є - цих близьких мені ідеалів радянського союзу.
Не важливо, хто ви. У більшості ви - лузери. І в житті вашому все не так - чи їдете ви на шабашку до ворога або перебуваєте у нього ж в полоні. Ви ж бачите, більшості з вас ця країна не потрібна. І максимум на що ви здатні - любити її в інтернеті.
Саме тому я вибрав такі приклади і форму подачі.
Тому зараз я змішаю в купу географію з оливками, собак з віросповіданням, «Гру престолів» і оцінки в школі, політичні уподобання і веганство, релігію з кольором волосся, побутове жлобство і донорство (з екологією), і іншим набором слів і образів.
Це добре, що в голові буде коктейль. Разом з ним ви проковтнете головне.
Нема ніякої різниці. Ні в чому. Ви однакові. Патріот і п'ята колона. Людина з синьо-жовтою стрічкою і з колорадською.
Той, хто намагається врятувати історію, культуру і дух своєї країни, і той, кому вони ненависні.
Вбивця і жертва.
Ви всі - однакові громадяни України. У вас є права і обов'язки. А ось пам'яті навіть про найближче і болюче у вас не буде.
До речі, обов'язки вам традиційно - до лампочки. А про право бути ніким я вам зараз розповім.
Вам не потрібна єдина мова вашої країни. Дивіться, у нас їх багато. Яка різниця - яка?
Слова «Я тебе люблю» - звучать однаково на всіх мовах. Хочете - говоріть це українською.
В принципі, цього достатньо.
«Слава Україні!» - так. Воно як би вимагає тільки солов'їної.
Але ми над цим працюємо. Коли вам остаточно буде «Какая разніца», слава обов'язково зникне. А за нею Україна. І проблема відпаде сама собою.
Вам не потрібна своя віра - у нас їх теж багато, яка різниця?
І не важливо, що одна з церков - анклав ворога. Яка різниця? Різдво 7 січня - разом з братською росією? Чудово! Яка різниця?
Вам не потрібна своя армія - я про неї навіть не згадаю, тільки побіжно і в основному в контексті полонених. Щоб отих дурних асоціацій «армія - надійність - довіра» у вас не виникало. Максимум, полон і страждання.
Вам не потрібен свій прапор і герб - його й близько не буде в антуражі мого виступу.
Я буду маніпулювати вами і ставити дурні питання, які вас завжди збивають з пантелику.
Ось, наприклад, питання «Чи перестали б ви їх поважати, дізнавшись, за кого на виборах голосували б Шевченко чи Леся Українка?» - моя окрема гордість. Бо ідіотський він у всьому.
Хоча про Сковороду і його ставлення до НАТО теж непогано.
Вам не потрібна власна історія. Просто порегочіть - яка різниця?
Тоді зустрічатися з коханою під пам'ятником ката України Леніна або жити на вулиці маніяка Дзержинського - теж можна. Яка різниця?