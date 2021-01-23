Міжнародна спільнота має домогтися, щоб влада РФ припинила насильство над своїм народом та агресію проти інших держав, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на застосування сили проти мирних демонстрантів у Росії.

Глава відомства у твітері закликав використовувати всі можливі інструменти, щоб вплинути на РФ, пише Цензор.НЕТ.

"Україна рішуче засуджує насильство проти мирних протестувальників і арешти опозиційних лідерів у Росії. Як міжнародна спільнота ми маємо виходити за межі засуджень і використовувати всі інструменти, щоб змусити російську владу припинити насильство над власним народом і агресію проти інших держав", - підкреслив Кулеба.

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Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

23 січня у багатьох містах Росії відбувалися акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діють грубо. За останніми даними, затримано близько двох тисяч людей.