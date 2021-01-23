Адміністратора згорілого будинку для літніх людей у Харкові відправили в СІЗО на два місяці, - поліція

Суд обрав запобіжний захід всім чотирьом затриманим за фактом пожежі в будинку для літніх людей у Харкові: 45-річному орендарю пансіонату, його 43-річній дружині, яка керувала закладом, 67-річному власнику домоволодіння та 34-річному адміністратору хоспісу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зазначається, що всім обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

На утримання під вартою наполягало обвинувачення, передає Укрінформ. Як повідомив під час засідання прокурор Асхат Саліхов, 34-річний Ігор Мірончук виконував обов'язки адміністратора будинку для літніх людей, а В'ячеслав Кравченко (орендар будинку) платив йому зарплату, але це було неофіційно.

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Підозрюваний запевняв, що був тільки волонтером, а гроші отримував як подяку від Кравченка. Він повідомив суду, що раніше був наркозалежним, але центр (розташований у сусідньому будинку і керований тими ж людьми, що і пансіонат) допоміг йому подолати залежність, тому і проводив бесіди з наркозалежними і доглядав за пенсіонерами.

Підозрюваний підтвердив, що в будинку не було вогнегасників, а на другому поверсі, де виникла пожежа, перебували люди у важкому стані.

Адвокати Мірончука – Сергій Веприцький і Зіновій Галаван (останній у минулому – керівник слідчого управління ГУ Нацполіції в області) – наполягали, що немає документів, які б підтверджували, що їхній підзахисний там працював і порушував правила пожежної безпеки. Тож, на їхню думку, запобіжний захід має бути не пов’язаний із триманням під вартою. Також Веприцький наголосив, що підозрюваний виніс із вогню 5 людей.

Суд задовольнив клопотання прокуратури: Мірончук під вартою перебуватиме до 21 березня.

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Після засідання адвокат Веприцький повідомив ЗМІ, що подаватиме апеляцію на це рішення суду.

Раніше підозрюваних Ольгу Кравченко та її чоловіка В'ячеслава Кравченка, яких обвинувачення називає відповідно співорганізаторами приватного закладу для літніх людей, і Славіка Акопяна, власника будинку, також заарештували без права внесення застави.

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

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Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

У ДСНС зазначили, що пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.