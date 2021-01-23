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Слідство встановлює коло осіб, причетних до замаху на співробітника СБУ, наразі в розшук нікого не оголошено, - Буліч

Слідство встановлює коло осіб, причетних до замаху на співробітника СБУ, наразі в розшук нікого не оголошено, - Буліч

Служба безпеки України встановлює коло осіб, причетних до замаху на вбивство співробітника СБУ, наразі в розшук нікого не оголошено.

Про це заявив представник Служби безпеки України Анатолій Буліч на брифінгу 23 січня у відповідь на запитання, чи оголошено в розшук колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Особа, яку ви назвали, не є наразі підозрюваною у кримінальному провадженні. Але у зв’язку з тим, що нами інкримінується попередня змова осіб, встановлюються всі особи, які вчинили цей злочин, та у найближчий час усі особи будуть ідентифіковані, і відповідне процесуальне рішення буде прийнято щодо кожної особи", - сказав представник СБУ.

Він також назвав фейком повідомлення ЗМІ про те, що хтось нібито зник із місця затримання.

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"Ніхто нікуди не ховався, всі особи, які були під час проведення слідчих дій, на місцях. Затримана особа наразі перебуває у (Шевченківському) суді, і слідчий суддя обирає запобіжний захід", - зазначив представник СБУ.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави.

Автор: 

замах (546) СБУ (12790) Расюк Юрій (13)


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Топ коментарі
+16
Следствие устанавливает круг лиц, причастных к покушению на сотрудника СБУ, пока в розыск никто не объявлен, - Булич - Цензор.НЕТ 834
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23.01.2021 22:51
+13
Хто обирає у владу кловунів, той житиме в цирку.
Следствие устанавливает круг лиц, причастных к покушению на сотрудника СБУ, пока в розыск никто не объявлен, - Булич - Цензор.НЕТ 6502
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23.01.2021 23:04
+10
Следствие устанавливает круг лиц, причастных к покушению на сотрудника СБУ, пока в розыск никто не объявлен, - Булич - Цензор.НЕТ 5532
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23.01.2021 22:53
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Следствие устанавливает круг лиц, причастных к покушению на сотрудника СБУ, пока в розыск никто не объявлен, - Булич - Цензор.НЕТ 834
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23.01.2021 22:51 Відповісти
Зеленский - ************ и рюкзаков назначат патриотов , как в случае с шереметом ! Следите за руками
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24.01.2021 01:40 Відповісти
Следствие устанавливает круг лиц, причастных к покушению на сотрудника СБУ, пока в розыск никто не объявлен, - Булич - Цензор.НЕТ 9255
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23.01.2021 22:52 Відповісти
Следствие устанавливает круг лиц, причастных к покушению на сотрудника СБУ, пока в розыск никто не объявлен, - Булич - Цензор.НЕТ 5532
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23.01.2021 22:53 Відповісти
Кагтавий бездипломник на югка-стрижня натякає ?
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23.01.2021 23:15 Відповісти
зато у Зеленского есть диплом юриста.

зашибись тебе с таким юристом с дипломом ?
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24.01.2021 00:10 Відповісти
Мені добре з запрошеним на інаугурацію. Балагуром та прогульником пьётром.
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24.01.2021 00:35 Відповісти
Зато ты без прогулов - исправно на ббутылке😜
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24.01.2021 09:03 Відповісти
Ну як же москаль не згадає про пляшку. Це у тебе генетичне ?
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24.01.2021 09:56 Відповісти
Регламентный комитет принял решение, чтобы лишить 84 нардепов-прогульщиков ноября возмещений за депутатские полномочия. Серед прогульників є такий собі депутати як Петро Порошенко та Віктор Медведчук. Сладка парочка.
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24.01.2021 09:58 Відповісти
😈🤢🤡👹 у твоего черта Баканова нет юридического образования так ,что перднул в лужу
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24.01.2021 01:08 Відповісти
а у тебя мозгов нет, если ты Баканова называешь почему-то моим чёртом
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24.01.2021 02:40 Відповісти
Хотілося б запитати у великого політика, а ще більшого генпрокурора: а у Княжичах в 2016 році що то було???? Ліквідовували банду кацапських диверсантів? Нє?
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24.01.2021 20:33 Відповісти
Нічого дивного, якщо ті генерали колишні завгоспи.
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24.01.2021 06:46 Відповісти
Дві банди воюють між собою.
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23.01.2021 22:57 Відповісти
СБУ розслідує справу про замах одного керівника СБУ на вбивство іншого керівника СБУ із використанням третього працівника СБУ. І в розшук нікого не об*явили)) Вони там що всі з глузду з*їхали?
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23.01.2021 22:59 Відповісти
Нащо розшук? Заблокували вхідні двері - і всі там.
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24.01.2021 00:06 Відповісти
А могли би піти протореним шляхом як по Шокіну - за допомогою тепловізора.
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24.01.2021 06:54 Відповісти
Вони вичікують, щоб вони розслабили батони.
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24.01.2021 09:28 Відповісти
Вони, взагалі не мають права розслідувати цю справу, бо згідно ч.4 ст.216 КПК це підслідність Державного бюро розслідувань. http://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/3-p.pdf Крім того слідчі СБУ не може бути об*єктивним та неупередженим, коли розслідують справу щодо свого працівника
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24.01.2021 12:15 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZW-vowEpD1H6nY8bM4LkU3d2uECodrFgR_h_E84_IBJ2Pd1kS0CUxN3ndQ_Jxhj9HLpUlICvt4gEwoPj90mfu52PqetQIvR5p7ByrmHtFdMV4oEZoswqsLfbrR3cqoQdKM&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/4856873147720058?__cft__[0]=AZW-vowEpD1H6nY8bM4LkU3d2uECodrFgR_h_E84_IBJ2Pd1kS0CUxN3ndQ_Jxhj9HLpUlICvt4gEwoPj90mfu52PqetQIvR5p7ByrmHtFdMV4oEZoswqsLfbrR3cqoQdKM&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Читаю ленту новостей. Один высокопоставленный «сбушник» «заказал» второго высокопоставленного «сбушника».

У Зеленского даже СБУ превратили в «95-й квартал»...
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23.01.2021 23:00 Відповісти
Хто обирає у владу кловунів, той житиме в цирку.
Следствие устанавливает круг лиц, причастных к покушению на сотрудника СБУ, пока в розыск никто не объявлен, - Булич - Цензор.НЕТ 6502
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23.01.2021 23:04 Відповісти
Так, тепер це- сбу95! Шо, не смішно, дебіли зельоні ,мля?!
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23.01.2021 23:27 Відповісти
обісрались ганебно
навіщо про це волати на кожному розі
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23.01.2021 23:01 Відповісти
Следствие устанавливает круг лиц, причастных к покушению на сотрудника СБУ, пока в розыск никто не объявлен, - Булич - Цензор.НЕТ 4393
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23.01.2021 23:10 Відповісти
Тема агентов кремля - не раскрыта!
Слідство встановлює коло осіб, причетних до замаху на співробітника СБУ, наразі в розшук нікого не оголошено, - Буліч - Цензор.НЕТ 2295
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23.01.2021 23:15 Відповісти
Тебе шо, зели с дермаком мало?!)
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23.01.2021 23:29 Відповісти
Ну почему же не раскрыта ?

Тот, который заказчик, грозился назвать одну даму из Маасквы, которая реально руководит Бакановым от имени ФСБ
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24.01.2021 00:12 Відповісти
Но они где то рядом, и разрушают службу изнутри.
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24.01.2021 09:30 Відповісти
Считаю, что немедленно по факту «заказ убийства» одними офицерами СБУ других должно быть созвано экстренное заседание СНБО, проведено закрытое заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отправлен в отставку лейтенант Баканов и др.
Но, подчеркну, это все следствие управления государством человека, не способного это делать. Поэтому, лучший выход для всего украинского народа - это отставка президента Украины и проведения досрочных президентских выборов.(с)
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23.01.2021 23:28 Відповісти
И чтобы принять такое важное для государства решение, Владимиру Зеленскому надо иметь смелость, честь и достоинство…
P.S. Безусловно, что и сейчас в Службе безопасности Украины подавляющее большинство достойных офицеров, которые с честью выполняют свой долг. Но, при таком руководстве, эффективность их деятельности сведена к минимуму…(с)
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23.01.2021 23:29 Відповісти
гевгей ничего никому не должен
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23.01.2021 23:33 Відповісти
Я перепрошую - что валоде нужно иметь ?
Вы какие-то странные слова сейчас возле него написали...
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23.01.2021 23:34 Відповісти
зато он полупрекрасен и почти красиво гундосит за большие деньги сделанной хрипотцой
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24.01.2021 00:23 Відповісти
СБУ треба брати під контроль громадськості. Генеральські звання скасувати за непотребом, Баканова - до тюрми, всіх мільйонерів з економічної служби - до тюрми, причому суд в цьому випадку не потрібен.
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23.01.2021 23:35 Відповісти
Это давняя практика силовиков заказывать мокруху у своих уголовных партнеров.
Последний раз подобная гипотеза появилась в деле Шеремета, где также звучала версия о том, что СБУшники заказали бандитам убийство известного журналиста. Бандиты "охотно" убирают по заказу журналистов, бизнесменов и чиновников мелкого пошива.

Впервые в новейшей истории один заместитель главы СБУ заказал убийство своего коллеги-генерала... бандитам, а потом благополучно выехал в Россию по своему родному российскому паспорту.
А теперь по порядку. Мишенью должен был стать некий Андрей Наумов, начальник департамента внутренней безопасности Службы.
Это очень интересный персонаж, который пришел в "контору" с Генеральной прокуратуры, где отвечал за хозяйственную часть, но в "конторе" сделал головокружительную карьеру - за полтора года выросши от завхоза, говорят, до бригадного генерала.

По некоторым данным, Иван Геннадиевич Баканов очень доверяет Наумову.
Кроме того, "бригадный" Наумов решает ключевые кадровые вопросы, и именно он якобы зачистил людей всех "предшественников" и конкурентов по силовому бизнесу.

Тут мы можем понимать мотивы заказчика полковника "Альфы", экс-первый замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный как раз курировал направление "К" и оказался жертвой "недобросовестной конкуренции" со стороны генерал-вебешника: сначала Нескоромного лишили потоков, затем должности, а дальше - зачистили его людей.
Фактически, два должностных лица, назначенные указом Зеленского, просто устроили бандитские разборки за право "зарабатывать" на СБУшном функционале.

Чем вам не сюжет для очередного сезона "Слуги народа"?

Теперь немного о том, откуда взялся этот Нескоромный.
В 2014-м он появился на радарах как охранник первого зама главы Службы Юрия Артюхова, тоже "кашник". Позже их дорожки разошлись, и Нескоромный нарисовался в обойме другого "конторского" зама Виктора Трепака. Штурмовал ГПУ по делу "бриллиантовых прокуроров", за что получил уважение многих антикоррупционеров.

Люди из окружения Наумова утверждают, что прокурорские задокументировали, как Нескоромный сливал материалы дел своим друзьям адвокатам, среди которых был... Андрей Богдан. Соответственно, по данным наших источников, после победы на выборах Владимира Зеленского, уже глава офиса президента Богдан завел Нескоромного на должность... вопреки воле Баканова и Наумова.

Отстраненный от потоков Нескоромный, по нашим данным, попросил своего бывшего ординарца Юрия Расюка заказать конкурента. А Расюк - по традиции - обратился к бандитам. Это давняя практика силовиков заказывать мокруху у своих уголовных партнеров.

Последний раз подобная гипотеза появилась в деле Шеремета, где также звучала версия о том, что СБУшники заказали бандитам убийство известного журналиста. Бандиты "охотно" убирают по заказу журналистов, бизнесменов и чиновников мелкого пошива.
Но когда пришел наряд на целого генерала СБУ, "бойцы невидимого фронта" сразу постучались в контору и доложили о заказе.
В результате было задокументировано действия и Расюка, и Нескоромного и принято решение брать их.
Но СБУ напоминает сегодня очень гнилое сито, через которое вытекает практически вся информация. В том числе, какие-то доброжелатели сообщили нашему герою о том, что ему пора возвращаться на вторую родину - Россию.
Очевидцы утверждают, что у Нескоромного, его жены и детей давно российские паспорта. Более того, он постоянно избегал обязанности ездить в АТО, отказывался сопровождать дела Майдана.
https://antikor.com.ua/articles/433769-kommercheskie_razborki_v_sbu_o_chem_vam_ne_rasskazali_siloviki
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23.01.2021 23:55 Відповісти
Как эти люди могут противодействовать российской угрозе, держа в кармане российские паспорта и рассматривая РФ как место убежища на случай непредвиденной ситуации? Говорят, что даже высшее руководство СБУ иногда летает в Подмосковье к теще на блины.
Надо говорить об отсутствии власти в стране. Если одним выстрелом можно изменить бенефициара за 100 или 200 млн долларов в год, которые Служба колядует, пользуясь правом защиты безопасности страны, и при этом высшее руководство страны молча это глотает, - то следует говорить о развале системы управления.

Похоже, сегодня "контора", как и часть других ведомств, работающих по принципу франшизы, получая в личное управление определенную часть государственной власти и, логично предположить, платя роялти за это.

Но способна ли такая Служба выполнять прописанные в Конституции задачи - вопрос риторический.
В этой ситуации Владимир Александрович может записать очередное селфи, а может хотя бы сделать видимость обеспокоенности ситуацией и уволить Баканова с занимаемой должности.
Разве президенту нужно увидеть раздробленный пулей генеральский череп, чтобы понять, что ключевая спецслужба страны превратилась в полумафиозную структуру с несколькими кланами, которые давно уже вынесли свои разборки на улицу.

Поэтому только отставка и начало реформы...
Если реакции главы страны не будет никакой, то продолжится распад власти.

Не хотелось бы описывать в мрачных тонах процесс ее дальнейшей деградации, но может так случиться, что эти озлобленные силовики будут разбираться не между собой, а займутся высшей властью страны.
https://antikor.com.ua/articles/433769-kommercheskie_razborki_v_sbu_o_chem_vam_ne_rasskazali_siloviki
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23.01.2021 23:56 Відповісти
И какое отношение имеют эти бандитские разборки к безопасности Украины? То Навальным(на кой ляд он нам нужен)засрали всё медиапространство,то теперь местный спектакль нам подсовывают,блин,от чего-то нас отвлекают
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24.01.2021 00:24 Відповісти
Трудно найти черную кошку
в темной комнате
особенно когда ее там нет
...а есть зе-леная
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24.01.2021 00:34 Відповісти
пахнущая шоколадом?
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24.01.2021 00:43 Відповісти
И Наумов, и Нескромный назначены твоей любимой ЗЕлупой.

Так что, если чем тебе и пахнет, то именно ей.
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24.01.2021 01:59 Відповісти
Нюхай,ЗЕбил дрысню зелёную 🤢🤡💩👹😈🎪👃🏻🎹
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24.01.2021 01:14 Відповісти
Коммерческие разборки в СБУ: о чем вам не рассказали силовики
Политика / Мнения 23-янв, 21:319 1 616 0

Следует поздравить президента страны и все высшее руководство: впервые в новейшей истории один заместитель главы СБУ заказал убийство своего коллеги-генерала... бандитам, а потом благополучно выехал в Россию по своему родному российскому паспорту.

И пусть там СБУ не выдумывает, не было никаких наручников. Была и остается полная деградация Службы безопасности страны.

А теперь по порядку. Мишенью должен был стать некий Андрей Наумов, начальник департамента внутренней безопасности Службы.

Это очень интересный персонаж, который пришел в "контору" с Генеральной прокуратуры, где отвечал за хозяйственную часть, но в "конторе" сделал головокружительную карьеру - за полтора года выросши от завхоза, говорят, до бригадного генерала.

По некоторым данным, Иван Геннадиевич Баканов очень доверяет Наумову, но ценит не столько уровень внутренней безопасности (какая там безопасность, если у первого зама главы СБУ был российский паспорт), сколько выполнения некоторых неформальных услуг: в частности, работники отдела "К" СБУ жалуются, что их отодвинули от финансовых потоков, и все "кормовые" вопросы перекочевали под "внутреннюю безопасность".

Кроме того, "бригадный" Наумов решает ключевые кадровые вопросы, и именно он якобы зачистил людей всех "предшественников" и конкурентов по силовому бизнесу.

Тут мы можем понимать мотивы заказчика полковника "Альфы", экс-первый замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный как раз курировал направление "К" и оказался жертвой "недобросовестной конкуренции" со стороны генерал-вебешника: сначала Нескоромного лишили потоков, затем должности, а дальше - зачистили его людей.

Фактически, два должностных лица, назначенные указом Зеленского, просто устроили бандитские разборки за право "зарабатывать" на СБУшном функционале.

Чем вам не сюжет для очередного сезона "Слуги народа"?

Теперь немного о том, откуда взялся этот Нескоромный.

В 2014-м он появился на радарах как охранник первого зама главы Службы Юрия Артюхова, тоже "кашник". Позже их дорожки разошлись, и Нескоромный нарисовался в обойме другого "конторского" зама Виктора Трепака. Штурмовал ГПУ по делу "бриллиантовых прокуроров", за что получил уважение многих антикоррупционеров.

Люди из окружения Наумова утверждают, что прокурорские задокументировали, как Нескоромный сливал материалы дел своим друзьям адвокатам, среди которых был... Андрей Богдан. Соответственно, по данным наших источников, после победы на выборах Владимира Зеленского, уже глава офиса президента Богдан завел Нескоромного на должность... вопреки воле Баканова и Наумова.

Отстраненный от потоков Нескоромный, по нашим данным, попросил своего бывшего ординарца Юрия Расюка заказать конкурента. А Расюк - по традиции - обратился к бандитам. Это давняя практика силовиков заказывать мокруху у своих уголовных партнеров.

Последний раз подобная гипотеза появилась в деле Шеремета, где также звучала версия о том, что СБУшники заказали бандитам убийство известного журналиста. Бандиты "охотно" убирают по заказу журналистов, бизнесменов и чиновников мелкого пошива.

Но когда пришел наряд на целого генерала СБУ, "бойцы невидимого фронта" сразу постучались в контору и доложили о заказе.

В результате было задокументировано действия и Расюка, и Нескоромного и принято решение брать их.

Но СБУ напоминает сегодня очень гнилое сито, через которое вытекает практически вся информация. В том числе, какие-то доброжелатели сообщили нашему герою о том, что ему пора возвращаться на вторую родину - Россию.

Очевидцы утверждают, что у Нескоромного, его жены и детей давно российские паспорта. Более того, он постоянно избегал обязанности ездить в АТО, отказывался сопровождать дела Майдана.

Эти конкурентные разборки "конторской" элиты дают основания для нескольких выводов.

Во-первых, надо говорить об отсутствии власти в стране. Если одним выстрелом можно изменить бенефициара за 100 или 200 млн долларов в год, которые Служба колядует, пользуясь правом защиты безопасности страны, и при этом высшее руководство страны молча это глотает, - то следует говорить о развале системы управления.

Похоже, сегодня "контора", как и часть других ведомств, работающих по принципу франшизы, получая в личное управление определенную часть государственной власти и, логично предположить, платя роялти за это.

Но способна ли такая Служба выполнять прописанные в Конституции задачи - вопрос риторический.

Как эти люди могут противодействовать российской угрозе, держа в кармане российские паспорта и рассматривая РФ как место убежища на случай непредвиденной ситуации? Говорят, что даже высшее руководство СБУ иногда летает в Подмосковье к теще на блины.

В этой ситуации Владимир Александрович может записать очередное селфи, а может хотя бы сделать видимость обеспокоенности ситуацией и уволить Баканова с занимаемой должности.

Разве президенту нужно увидеть раздробленный пулей генеральский череп, чтобы понять, что ключевая спецслужба страны превратилась в полумафиозную структуру с несколькими кланами, которые давно уже вынесли свои разборки на улицу.

Поэтому только отставка и начало реформы...

Во-вторых, СБУ требует изменений. Прежде всего, от конторы надо забрать направление "К", так называемую экономику. Если Служба занимается государственной безопасностью, то ничего "кошмарить" бизнес и крышевать контрабанду.

Когда Запад настаивал на создании ГБР, то предполагалось, что вся "экономика", борьба с коррупцией в этой сфере будет собрана именно под крышей Бюро, в том числе - "экономики" лишат и МВД, что вполне логично.

Если реакции главы страны не будет никакой, то продолжится распад власти.

Не хотелось бы описывать в мрачных тонах процесс ее дальнейшей деградации, но может так случиться, что эти озлобленные силовики будут разбираться не между собой, а займутся высшей властью страны.

Оно нам нужно?

Орест Сохар
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24.01.2021 01:16 Відповісти
Следствие вели колобки...Шо ж там устанавливать,вы же пару месяцев всьо писали а теперь взяли в необходимый момент.
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24.01.2021 02:20 Відповісти
"Втерли носа" МВС, ті кілька років по справі Шеремета "писали".
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24.01.2021 06:51 Відповісти
шо й то террариум единомышленников зашевелился... неужели ссынарыст быканов на коне?
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24.01.2021 08:55 Відповісти
Никто в розыск не объявлен, ожидаем пока сбегут за границу!
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24.01.2021 09:14 Відповісти
вангую....счас под это примажут обвинение какого нибудь активного патриота Украины...например Белозерскую (она же снайпер тем более) Или Яроша, или любого из добровольческих батальонов...плеснявые совсем потеряли мозги и тормоза. Меня это ничуть не удивит
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24.01.2021 10:26 Відповісти
А Нескоромный не в розыске разве?
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24.01.2021 10:53 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWpZ-RirTGNlMeSWCGSm6HKbbHoiCuFW5OuypZvGbVUy_1QJLQOH3O598ihT6nXX8LyB5Y2CxwgQfIMrdcUGJZ_JQ70L2sK6EILEpMbPeOtAdtp678zpXHPvg0V93yh22o&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5185831171457137?__cft__[0]=AZWpZ-RirTGNlMeSWCGSm6HKbbHoiCuFW5OuypZvGbVUy_1QJLQOH3O598ihT6nXX8LyB5Y2CxwgQfIMrdcUGJZ_JQ70L2sK6EILEpMbPeOtAdtp678zpXHPvg0V93yh22o&__tn__=%2CO%2CP-R 16 ч. ·

Пока свадебный генерал назначает в СБУ бригадных генералов страной правят квартальные лейтенанты.
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24.01.2021 11:39 Відповісти
"Как последние урки, они еще и "заказывают" друг друга. Весьма прогнозируемый конец. Теперь им только осталось нагадить друг другу перед порогом служебных кабинетов", - написал по поводу скандала в СБУ мэр Днепра Борис Филатов.
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24.01.2021 15:02 Відповісти
Завтра - друга (точніше: чергова) серія скандалу. Впевнений, що завтра Нескоромний дасть безліч матеріалу, принаймі, для роздумів. І впевнений на всі 100%, що в ОПг вже мріють про те, щоб Нескоромного трясця взяла.
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24.01.2021 19:49 Відповісти
 
 