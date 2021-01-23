Слідство встановлює коло осіб, причетних до замаху на співробітника СБУ, наразі в розшук нікого не оголошено, - Буліч

Служба безпеки України встановлює коло осіб, причетних до замаху на вбивство співробітника СБУ, наразі в розшук нікого не оголошено.

Про це заявив представник Служби безпеки України Анатолій Буліч на брифінгу 23 січня у відповідь на запитання, чи оголошено в розшук колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Особа, яку ви назвали, не є наразі підозрюваною у кримінальному провадженні. Але у зв’язку з тим, що нами інкримінується попередня змова осіб, встановлюються всі особи, які вчинили цей злочин, та у найближчий час усі особи будуть ідентифіковані, і відповідне процесуальне рішення буде прийнято щодо кожної особи", - сказав представник СБУ.

Він також назвав фейком повідомлення ЗМІ про те, що хтось нібито зник із місця затримання.

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"Ніхто нікуди не ховався, всі особи, які були під час проведення слідчих дій, на місцях. Затримана особа наразі перебуває у (Шевченківському) суді, і слідчий суддя обирає запобіжний захід", - зазначив представник СБУ.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави.