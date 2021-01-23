Киянка намагалася підкупити прикордонників, щоб потрапити в окупований Крим, а росіянин - щоб побувати в Україні, - ДПСУ

Сьогодні вночі в контрольний пункт в'їзду-виїзду "Каланчак" прибула громадянка України. Мешканка Києва направлялася на територію тимчасово окупованого Криму.

Під час проходження прикордонного контролю киянка запропонувала військовослужбовцям 100 доларів за безперешкодний перетин адмінмежі, адже за рішенням суду їй заборонено виїжджати за межі материкової частини України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби.

Від неправомірної винагороди прикордонники відмовилися і не не пропустили киянку на окупований півострів.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.3 ст. 369 КК прикордонники поінформували Каланчацьке відділення Національної поліції і передали громадянку правоохоронцям.

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Напередодні в пункті пропуску "Сеньківка" підкупити прикордонників намагався громадянин РФ. Він запропонував посадовій особі Чернігівського загону 4 тис. російських рублів за сприяння у пропуску через кордон двох його неповнолітніх дітей. Відповідних документів у нього не було, тому потрапити в Україну не зміг.

Про те, що сталося, проінформовано чергову службу Городнянського відділення поліції ГУ НП у Чернігівській області.

Крім того, направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі).

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