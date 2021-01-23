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Новини Боротьба з корупцією
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Киянка намагалася підкупити прикордонників, щоб потрапити в окупований Крим, а росіянин - щоб побувати в Україні, - ДПСУ

Киянка намагалася підкупити прикордонників, щоб потрапити в окупований Крим, а росіянин - щоб побувати в Україні, - ДПСУ

Сьогодні вночі в контрольний пункт в'їзду-виїзду "Каланчак" прибула громадянка України. Мешканка Києва направлялася на територію тимчасово окупованого Криму.

Під час проходження прикордонного контролю киянка запропонувала військовослужбовцям 100 доларів за безперешкодний перетин адмінмежі, адже за рішенням суду їй заборонено виїжджати за межі материкової частини України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби.

Від неправомірної винагороди прикордонники відмовилися і не не пропустили киянку на окупований півострів.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.3 ст. 369 КК прикордонники поінформували Каланчацьке відділення Національної поліції і передали громадянку правоохоронцям.

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Напередодні в пункті пропуску "Сеньківка" підкупити прикордонників намагався громадянин РФ. Він запропонував посадовій особі Чернігівського загону 4 тис. російських рублів за сприяння у пропуску через кордон двох його неповнолітніх дітей. Відповідних документів у нього не було, тому потрапити в Україну не зміг.

Про те, що сталося, проінформовано чергову службу Городнянського відділення поліції ГУ НП у Чернігівській області.

Крім того, направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі).

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Автор: 

хабар (4695) Держприкордонслужба ДПСУ (5944)


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Топ коментарі
+4
Дать этой ватнице 100$,только чтобы она не возвращалась и пинком под зад.
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24.01.2021 00:10
+4
пусть с судом все порешает и снимет запрет на выезд
Жить по закону - это для Вас фантастика ?
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24.01.2021 08:14
+1
увидеть Украину и умереть, рашн эдишн
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24.01.2021 00:01
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23.01.2021 23:52 Відповісти
аха!!при чём как одни!!так и другие!!
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23.01.2021 23:56 Відповісти
Там у ней могла оставаться собственность, близкие родственники, любофф...
Не стоит вешать ярлык на человека, не зная обстоятельств...
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24.01.2021 00:46 Відповісти
пусть с судом все порешает и снимет запрет на выезд
Жить по закону - это для Вас фантастика ?
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24.01.2021 08:14 Відповісти
А между ПМР и Молдовой, нет линии разграничения, блок постов, каких-то особых запретов, сайта типа "Миротворец"... Фантастика?
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24.01.2021 09:33 Відповісти
Украина не Молдова! За в ПМР стоят руские войска, и они всем раздали своим паспорта там в ПМР. В любой момент могут начать войну, под эгидой защиты своих граждан. ПМР просто вытягивает деньги с Молдовы, такое же говно руские хотят сделать в Донбасе, но фиг у них это получится.
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24.01.2021 10:32 Відповісти
У меня в ПМР, живет родственник. Он говорит, что военные ВСЕ местные, кроме высоких командиров. Никакой ротации нет, и уходить им из дома некуда.
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24.01.2021 11:25 Відповісти
увидеть Украину и умереть, рашн эдишн
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24.01.2021 00:01 Відповісти
Они нашли друг друг друга.
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24.01.2021 00:02 Відповісти
Кто знает.... может зря мужика тормознули........
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24.01.2021 00:08 Відповісти
Ыыыы...
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24.01.2021 00:08 Відповісти
Дать этой ватнице 100$,только чтобы она не возвращалась и пинком под зад.
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24.01.2021 00:10 Відповісти
Киянка намагалася підкупити прикордонників, щоб потрапити в окупований Крим, а росіянин - щоб побувати в Україні, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 3725
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24.01.2021 00:12 Відповісти
Мало дала
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24.01.2021 00:16 Відповісти
Хотіла здриснути за паребрік.
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24.01.2021 00:37 Відповісти
Я: приезжай ко мне
Она: а что мы делать будем?
Я (пытаясь сохранить интригу): вы@@@м кого-нибудь
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24.01.2021 00:46 Відповісти
.

чисто по заголовку
Я - запутался. Кто куда хотел попасть а кто где хотел побывать. И причем здесь границы.
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24.01.2021 01:30 Відповісти
"Гродненского ??? отделения полиции ГУ НП в Черниговской области"....

Сеньковку бацьке отдали? Когда??? Дебилы, пля...
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24.01.2021 10:07 Відповісти
Бей маскалей!
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24.01.2021 10:16 Відповісти
Дивні дії прикордонників насторожують ...
Ще не пам'ятаю щоб наші митники або прикордонники відмовлялися від хабарів .
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24.01.2021 10:25 Відповісти
Слабо на сторінці користуватися українською патріоти срані. Кацапська вата
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24.01.2021 13:37 Відповісти
 
 