На акціях на підтримку Навального в РФ затримали понад 3 тисячі осіб
У Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали 3181 особу.
Такі цифри передає "ОВД-Инфо" станом на північ 23 січня, передає Цензор.НЕТ.
"Це, звичайно ж, безпрецедентна за своєю жорстокістю з боку силовиків акція, яка спрямована проти мирних протестувальників. І за всю історію спостереження "ОВС-Інфо", а це майже 10 років, це теж рекордні цифри", - зазначив в ефірі Настоящее время координатор проєкту Леонід Драбкін.
Найбільше затриманих у Москві - 1220, Петербурзі - 481 затриманих, Новосибірську - 96.
За оцінками журналістів і спостерігачів, у Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. Головне управління МВС по Москві повідомляло про чотири тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
23 січня у багатьох містах Росії відбувалися акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діяли грубо. Затримано тисячі осіб.
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P.S. «ПР» - полицейская дубинка, которая используется православными копами РФ для локального массажа рёбер грудной клетки граждан, недовольных режимом пахана «Кооператива озеро». Видео, как Майдановцы сожгли три «БЭТЭЭРА», водители которых пытались раздавить протестующих против бандитской православной власти Януковича и уничтожили два водомета, операторы которых в 15-градусный мороз обливали струями Майдановцев смотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=Qos4BH6r48M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6CSaohU6Qh0%26fbclid%3DIwAR2xQvIgr9TUMIsgwP1pK9EgXFIxVj1nVQD62JlybhIUci-fMKwJeNPcDKc&h=AT1j1RnP9ya-AnxV_-kG4GgYxI_588k_GFjCrT_Sm7ApP008oEHaXuVJfy7RxHkk6JrUswQmRQaZ1lLluzUeTsGMPIrf0ztCDXJ7wQtVG-4NhazjkLeVhyHeRyTw28EApUg&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT2XSai5yAOPXopoHyQZCU09zirLH5TvRyikj3CF1cFnEYON_xtQBWHVqRUP38J3wIoTQ9caJI0HZj4vty-fVXS2ZuaOpLmAX_7jguMViDIjnJ0bXpL1fWmUBJHnai9Ad-og93mzdKXTTgFI9Q https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
Тим часом в Україні:
-Зєля нагородив причетних до фальсифікацій https://novynarnia.com/2021/01/23/nagorody-22-1/ Зеленський нагородив керівника слідчої групи та директора експертизи у "справі Шеремета". КОГО ЩЕ
-Почаївську лавру невдовзі очолить ефесбешник з рпц https://risu.ua/monah-vidryadzhenij-z-rosiyi-mozhe-stati-namisnikom-pochayivskoyi-lavri_n115277 Монах, відряджений з Росії, може стати намісником Почаївської лаври
Цікава політика редакції.
Більше нема про що писати.
Зайняті своїми проблемами.
Ну, подали одну-дві. Більш, ніж досить.
Ні, тарабанять цілий день.
Бо в Україні та по світу не можні зібрати нічого цікавого.
Но как только он оказался лично замешан в убийстве понаехавших - моментально закрыли и из тюряги он уже не вышел. Ибо право на насилие принадлежит только государству.
Никакого отношения к "протестам" Тесак не имел, он не выводил людей на улицы, если не считать выводы скинов к рынкам для разгрома приезжих торговцев из Средней Азии и Кавказа
"Явная связь Навального и Фридмана обсуждается давно. Еще в 2013 году лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин называл Навального «олигархическим проектом», который представляет интересы «Альфа-Групп».
Алексей Навальный даже деньги проводит через финансовую структуру Михаила Фридмана - «Альфа-банк»."
Того самого Фридмана, который в Бабьем Яру мемориал строит, продвигая идею, что украинцы - это убицы, уничтожившие в Украине евреев во 2-ю мировую войну:
"Шоумен и член политсовета партии "Голос" Сергей Притула возмутился назначением на приглашение российских олигархов Германа Хана и Михаила Фридмана художественным руководителем проекта по созданию Мемориала Голокосту в Бабьем Яру скандального российского режиссера Ильи Хржановского.
Такое возмущение Притула объяснил тем, что "концепция", которую предложил Хржановский для Мемориала "преследует вполне российские цели - превратить украинскую трагедию на украинское преступление, сделать из пострадавших - убийц"
https://kyiv.tsn.ua/ru/skandal-s-sozdaniem-memoriala-v-babem-yaru-pritula-nazval-izvergom-rezhissera-iz-rf-kotoryy-rukovodit-proektom-1533447.html
А того Фрідмана ще не пришили за таке ?
Дозволяють фінансувати =опозиціонера= ?
І так дружно тепер ЄС та Штати кричать ...
То одна башня Кремля с другой сражается.
Есть две Руси,одна Киевская ,,,вторая Моцкальская,проще говоря Тайга Монгольская...
Алексей Навальный даже деньги проводит через финансовую структуру Михаила Фридмана - «Альфа-банк»."
Того самого Фридмана, который в Бабьем Яру мемориал строит, продвигая идею, что украинцы - это убицы, уничтожившие в Украине евреев во 2-ю мировую войну:
"Шоумен и член политсовета партии "Голос" Сергей Притула возмутился назначением на приглашение российских олигархов Германа Хана и Михаила Фридмана художественным руководителем проекта по созданию Мемориала Голокосту в Бабьем Яру скандального российского режиссера Ильи Хржановского.
Такое возмущение Притула объяснил тем, что "концепция", которую предложил Хржановский для Мемориала "преследует вполне российские цели - превратить украинскую трагедию на украинское преступление, сделать из пострадавших - убийц"
https://kyiv.tsn.ua/ru/skandal-s-sozdaniem-memoriala-v-babem-yaru-pritula-nazval-izvergom-rezhissera-iz-rf-kotoryy-rukovodit-proektom-1533447.html
Старовата она влюбляться в молодых, нет?
Я помню, как она еще в "Московских Новостях" журналисткой была, в конце 80-х.
Да "пiх*й"(С)
А на яких підставах ?
На кацапії повний безлад та свавілля.
Мертва країна байдужих людей.
Новый министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США готовы оборонять остров Сенкаку, право на который оспаривает Китай. Об этом говорится в сообщении Пентагона по итогам встречи главы американского военного ведомства и министра обороны Японии Нобуо Киси.
«Министр обороны Остин подтвердил, что статья 5 Договора США и Японии о безопасности покрывает острова Сенкаку и что США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море» - говорится в сообщении Пентагона.
Китай потребовал от Японии не трогать спорные острова
Пятая статься договора подразумевает, что США и Япония будут совместно обороняться при вооруженной угрозе одной из стран. Также лидеры оборонных ведомств обсудили перебазирование американских войск, находящихся на территории Японии, и проблематику КНДР.
ДОРОГІ УКРАЇНЦІ! ПРОСНІТЕСЬ, КАЙДАНИ ПОРВІТЕ І ВРАЖОЮ ЗЛОЮ КРОВ'Ю ВОЛЮ ОКРОПІТЕ!