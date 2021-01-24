На акціях на підтримку Навального в РФ затримали понад 3 тисячі осіб

У Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали 3181 особу.

Такі цифри передає "ОВД-Инфо" станом на північ 23 січня, передає Цензор.НЕТ.

"Це, звичайно ж, безпрецедентна за своєю жорстокістю з боку силовиків акція, яка спрямована проти мирних протестувальників. І за всю історію спостереження "ОВС-Інфо", а це майже 10 років, це теж рекордні цифри", - зазначив в ефірі Настоящее время координатор проєкту Леонід Драбкін.

Найбільше затриманих у Москві - 1220, Петербурзі - 481 затриманих, Новосибірську - 96.

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За оцінками журналістів і спостерігачів, у Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. Головне управління МВС по Москві повідомляло про чотири тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

23 січня у багатьох містах Росії відбувалися акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діяли грубо. Затримано тисячі осіб.

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