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На акціях на підтримку Навального в РФ затримали понад 3 тисячі осіб

На акціях на підтримку Навального в РФ затримали понад 3 тисячі осіб

У Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали 3181 особу.

Такі цифри передає "ОВД-Инфо" станом на північ 23 січня, передає Цензор.НЕТ.

"Це, звичайно ж, безпрецедентна за своєю жорстокістю з боку силовиків акція, яка спрямована проти мирних протестувальників. І за всю історію спостереження "ОВС-Інфо", а це майже 10 років, це теж рекордні цифри", - зазначив в ефірі Настоящее время координатор проєкту Леонід Драбкін.

Найбільше затриманих у Москві - 1220, Петербурзі - 481 затриманих, Новосибірську - 96.

Дивіться також: Майор поліції РФ записав звернення на підтримку Навального - його звільнили "за вчинок, який безчестить працівника органів внутрішніх справ". ВIДЕО

За оцінками журналістів і спостерігачів, у Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. Головне управління МВС по Москві повідомляло про чотири тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

23 січня у багатьох містах Росії відбувалися акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.  Силовики діяли грубо. Затримано тисячі осіб.

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Автор: 

протест (2397) росія (65002) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+9
пААзор! пААзор!
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24.01.2021 00:46
+8
Ну, в снежки с карателями поиграли....
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24.01.2021 00:50
+7
Я нарахувала за сьогодні 18 новин про імперця-москаля та московітські "протести".

Цікава політика редакції.
Більше нема про що писати.
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24.01.2021 01:19
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Бурлять гівна за паребріком.
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24.01.2021 00:46 Відповісти
Московия за 20 лет царствования «обнулёныша» превратилась в многомиллионное стадо «крымнашистов», которое быстро разбегается при виде «пастухов» старика Кабаева в кевларовых бронешлемах на голове и с «ПР» в руках. Когда четверо раскормленных «амбалов» из «Беркута» Януковича, волокут в «автозак» за руки и за ноги двенадцатилетнего мальчика, московские зеваки не вмешиваются в конфликт и только фотографируют на видеотелефоны эту «процедуру». На красной площади полно брусчатки. Игрой в снежки с ментами и криками «ПОЗОР» ничего не добьёшся.
P.S. «ПР» - полицейская дубинка, которая используется православными копами РФ для локального массажа рёбер грудной клетки граждан, недовольных режимом пахана «Кооператива озеро». Видео, как Майдановцы сожгли три «БЭТЭЭРА», водители которых пытались раздавить протестующих против бандитской православной власти Януковича и уничтожили два водомета, операторы которых в 15-градусный мороз обливали струями Майдановцев смотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=Qos4BH6r48M
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25.01.2021 09:10 Відповісти
Лёша, ты не прав! Пираты Сомали на производственном профсоюзном собрании осудили решение князя Темнейшего арестовать российского оппозиционера господина Алексея Навального. Но, как говорят на Московии, «Дыма без огня не бывает». Рабочие Чикагских скотобоен не поддерживают узника СИЗО «Матросская тишина». На своих видеороликах, выложенных на Ютубе, Навальный называет Директора бензоколонки и Начальника китайских лесопилок: «ЖАБОЙ» и «БУНКЕРНЫМ ЗЛОДЕЕМ». Это не корректно с его стороны. Старику Кабаеву, после временной оккупации «зелеными человечками» украинского Крыма весной 2014 года, болельщики украинского города Харькова присвоили совершенно другую кликуху, которая неплохо прижилась к обнулёнышу и на всех языках мира, одинаково звучит на трибунах стадионов перед международными футбольными матчами. После провальной двухлетней спецоперации ФСБ с VIP - узницей российской тюрьмы панёнкой Надеждой Савченко, под кодовым названием: «Надя - наш Президент!», похоже, что бывший носильщик чемоданов мистера Собчака разыгрывает с «мучеником» Навальным старую кагебистскую комедию: «злой следователь - добрый следователь», «злой президент - добрый президент».
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6CSaohU6Qh0%26fbclid%3DIwAR2xQvIgr9TUMIsgwP1pK9EgXFIxVj1nVQD62JlybhIUci-fMKwJeNPcDKc&h=AT1j1RnP9ya-AnxV_-kG4GgYxI_588k_GFjCrT_Sm7ApP008oEHaXuVJfy7RxHkk6JrUswQmRQaZ1lLluzUeTsGMPIrf0ztCDXJ7wQtVG-4NhazjkLeVhyHeRyTw28EApUg&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT2XSai5yAOPXopoHyQZCU09zirLH5TvRyikj3CF1cFnEYON_xtQBWHVqRUP38J3wIoTQ9caJI0HZj4vty-fVXS2ZuaOpLmAX_7jguMViDIjnJ0bXpL1fWmUBJHnai9Ad-og93mzdKXTTgFI9Q https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
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25.01.2021 09:11 Відповісти
пААзор! пААзор!
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24.01.2021 00:46 Відповісти
Чисто білоруси. Не вистачає лише букетиків.
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24.01.2021 00:48 Відповісти
Ну, в снежки с карателями поиграли....
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24.01.2021 00:50 Відповісти
Одному фсбшнику глаз подбили.
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24.01.2021 01:12 Відповісти
Салямчик. Думаешь, там шо-то будет?
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24.01.2021 02:05 Відповісти
Сомневаюсь.
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24.01.2021 11:47 Відповісти
Зимой сильно дорого
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24.01.2021 00:50 Відповісти
кого вы защищаете??? сравнил наш КРЫМ с покусанным бутербродом который вечно будет находиться в оккупации МОСКВЫ??? тьфу на ФАС паРТРиоты хреновы..для вас любой кто гавкает на путина друг... вспомним гитлера - к нему набивались в друзья все националисты бандеры шухевичи мельники ... и чем кончилось???
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25.01.2021 10:06 Відповісти
Путлеровцы три тыщи расиян в плен взяли.
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24.01.2021 00:47 Відповісти
от тільки непотрібно їх обмінювати "через Мінськ"
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24.01.2021 00:49 Відповісти
Не-не. Ни в коем разе. Пусть домашнее задание выполняют.
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24.01.2021 00:54 Відповісти
Будут пытать и спрашивать, где танки.
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24.01.2021 02:22 Відповісти
Игрища крымнашистов
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24.01.2021 00:50 Відповісти
После митинга многим дошло, что они хотят не только рыбку съесть...
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24.01.2021 00:52 Відповісти
а проти тарифів не затримали нікого. Якщо не затримали, то все добре.
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24.01.2021 00:52 Відповісти
Так для того и нужен был этот кипиш, активных всех переписать и многих на зону закрыть . Смотрел "Дождь" - эти "оппозиционеры" смаковали как протестующие кидали снежками в машину с правительственными номерами (и типа там глаз кому-то в машине выбили) и даже повторы делали (наверное чтобы легче всех переловили), нормальное сми такое будет показывать? . Жалкий спектакль.
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24.01.2021 00:53 Відповісти
odesa_kid - "Вся кацапия это просто одно гнилое болото. Нет у меня никакой поддержке тем, кто там на какие-то протесты выходит. Теоретически, если представить Навального у власти, то будет ещё одно имперское *****. Тьфу на них."
На акциях в поддержку Навального в РФ задержали более 3 тысяч человек, - ОВД-Инфо - Цензор.НЕТ 9630
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24.01.2021 00:54 Відповісти
Все правильно, мордор - это сборище злых орков, которые думают кого убить/ограбить. Никакая коррупция их не парит, тем более права человека или захват других стран (святое дело).
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24.01.2021 00:56 Відповісти
под мордором можно поставить и нашу страну.. где ты видел права человека в Краине...
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25.01.2021 10:07 Відповісти
А в палаці ***** є склад грязі, як не дивно.
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24.01.2021 00:58 Відповісти
Так этот плакат на то и намекает. Как и ёршики.
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24.01.2021 01:13 Відповісти
У них уже стало модно размер зарплаты выражать в ёршиках
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24.01.2021 07:14 Відповісти
Это не грязь ))) Просто при минус 20 похоже ))
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24.01.2021 01:40 Відповісти
Задержанные могут теперь поблагодарить и попросить прощения.
На акциях в поддержку Навального в РФ задержали более 3 тысяч человек, - ОВД-Инфо - Цензор.НЕТ 5792
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24.01.2021 00:58 Відповісти
умиляет!! в ,,тюрьме народов!!" и задержали!!(хоть немного думайте когда такие статьи пишете!!)как можно кого то задержать??если они так или иначе все в тюрьме по сути и находятся!!??
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24.01.2021 00:58 Відповісти
Вообще говоря да, они уже в тюрьме. Просто большой.
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24.01.2021 01:03 Відповісти
Блистательный сарказм, ув. Александр про "навечно задержанных"...
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25.01.2021 05:26 Відповісти
Все за графіком .Гапон Овальний поставив на облік фсб чергову партію потенційно небезпечних радикалів.
Тим часом в Україні:
-Зєля нагородив причетних до фальсифікацій https://novynarnia.com/2021/01/23/nagorody-22-1/ Зеленський нагородив керівника слідчої групи та директора експертизи у "справі Шеремета". КОГО ЩЕ
-Почаївську лавру невдовзі очолить ефесбешник з рпц https://risu.ua/monah-vidryadzhenij-z-rosiyi-mozhe-stati-namisnikom-pochayivskoyi-lavri_n115277 Монах, відряджений з Росії, може стати намісником Почаївської лаври
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24.01.2021 01:10 Відповісти
https://twitter.com/Luana84473134/status/1309829627809067008
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24.01.2021 01:12 Відповісти
ненавиджу знущання над тваринами... щоб вони здохли ці два придурки... бідний тигр.
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24.01.2021 01:26 Відповісти
Я нарахувала за сьогодні 18 новин про імперця-москаля та московітські "протести".

Цікава політика редакції.
Більше нема про що писати.
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24.01.2021 01:19 Відповісти
Видимо у многих еще фантомные боли по мышебратьям остались.
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24.01.2021 02:21 Відповісти
"ЦН" как и любое издание, портал, не важно... заинтересовано в количестве просмотров, комментариев и т.д. Если есть интерес у читателей- будут писать на эту тему и дальше, и больше. Что ещё им остаётся? Нормальный процесс. На Байдена, инаугурацию президента США на минуточку, все забили. Сейчас "Навальный" в трендах, не только в Украине, но и везде, например и в Германии про него много сейчас говорят.
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24.01.2021 02:26 Відповісти
Переглянула сьогоднішні новини по Штатах -Newsmax-, місцеві по Квебеку - ніде не побачила навіть згадки.
Зайняті своїми проблемами.
Ну, подали одну-дві. Більш, ніж досить.
Ні, тарабанять цілий день.
Бо в Україні та по світу не можні зібрати нічого цікавого.
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24.01.2021 02:32 Відповісти
Да это всё временно(эти новости). Всё сойдёт на нет. С белорусскими протестами тоже самое же было. Сейчас, когда все уже поняли, что не на что там серьёзного не способны, то и интерес пропал. Так и здесь будет. Да, эти чуть поершистее будут, но не намного. Вот если были бы там поддерживающие протест олигархи с соответствующими вливаниями, тв каналы позитивно освещающие протест из пакета бесплатных СМИ, депутаты из госдуры,поддерживающие протест, лидеры мнений, организации типа "ПС" и тд. Вот тогда бы можно было закупать попкорн, а так.... Студенты, таксисты, электрики и тд сами по себе, без должных примеров и поддержки за спиной, ни на что не способны(в любой стране постсовка). Они идут быть битыми- это и есть их протест. Был у них некий "Тесак", который пытался организовать аналог "ПС" в РФ и ему даже это удалось, и гос-во какое-то время закрывала глаза. Но после Майдана в Украине, путька понял чем это ему грозит в перспективе. Итог может каждый загуглить- Тесак "самоубился" после отсидки практически всего срока наказания с издевательскими следами пыток, и даже теоретически не налазившейся версией о самоубийстве.
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24.01.2021 03:31 Відповісти
Конкретно, для Украины, в геополитическом плане, это даже хорошо. Ну вот представь себе, опа, и великий русский бунт удался. Навальный - президент. Тем не менее Крым не бутерброд, а часть санкций с них точно снимут. И действовать он наверняка будет умно,начнёт бороться с коррупцией - будет больше денег. На новые военные конфликты или даже зачем на военные, можно будет покупать политиков в Украине, СМИ, бизнес.. Противостояние никуда не исчезнет, не стоит тешить себя иллюзиями
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24.01.2021 20:44 Відповісти
Во! Тесак взял и просто самоубился... А анального травят, травят... травят, травят) никак доотравить не могут, рукожопые однако...
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24.01.2021 22:00 Відповісти
Тесак был вообще не про протесты и прочее. Это был обычный идейный нацик. Его периодически закрывали, но серьёзно не гнобили, потому что это был этакий клапан для выпуска пара ему подобными. Видео с ними типа этих окупайпедофиляй и прочего отстоя - навалом. Особо наглых друганов Тесака кстати, отлавливали, сажали и даже отстреливали по ходу дела, но его временно не трогали (после первой отсидки). Он был типа полумедийная личность.
Но как только он оказался лично замешан в убийстве понаехавших - моментально закрыли и из тюряги он уже не вышел. Ибо право на насилие принадлежит только государству.
Никакого отношения к "протестам" Тесак не имел, он не выводил людей на улицы, если не считать выводы скинов к рынкам для разгрома приезжих торговцев из Средней Азии и Кавказа
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25.01.2021 07:00 Відповісти
Ну конечно "не про протесты"..ага)). У них и протесты были свои, и прочие политические движухи. Видео и "медийность"(а раньше путька не все каналы еще успел прибрать к рукам) ему нужна была только в плане популяризации своих идей для пополнения рядов. Что ему и удавалось с завидным прогрессом. То что националист-это понятно. Флаги там соответствующие, заявления, лозунги. Я про что и говорю. Те же фотки с Навальным с "рус. марша", что здесь часто постят, это как раз с того времени. Они же раньше в одной упряжке были, пока не пересрались меж собой. Его закрыли чисто по полит.причинам. Поэтому и продлевали постоянно срок перед выходом на свободу(цирк), поэтому и пытали постоянно(ломали), но переборщили с этим и убили. Говорю же, после Майдана, путька понял, что подобные движения очень опасны для него. Он правильно рассудил, что они или сами что-нибудь организуют, или включаться в процесс. И уж точно не снежками будут кидаться.
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25.01.2021 13:19 Відповісти
Мне тут пояснили вчера, что дергает за ниточки марионетку-Леху и какую идею его хозяин продвигает, так что "Крым - не бутерброт" - это не случайность, а закономерность:

"Явная связь Навального и Фридмана обсуждается давно. Еще в 2013 году лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин называл Навального «олигархическим проектом», который представляет интересы «Альфа-Групп».
Алексей Навальный даже деньги проводит через финансовую структуру Михаила Фридмана - «Альфа-банк»."

Того самого Фридмана, который в Бабьем Яру мемориал строит, продвигая идею, что украинцы - это убицы, уничтожившие в Украине евреев во 2-ю мировую войну:

"Шоумен и член политсовета партии "Голос" Сергей Притула возмутился назначением на приглашение российских олигархов Германа Хана и Михаила Фридмана художественным руководителем проекта по созданию Мемориала Голокосту в Бабьем Яру скандального российского режиссера Ильи Хржановского.
Такое возмущение Притула объяснил тем, что "концепция", которую предложил Хржановский для Мемориала "преследует вполне российские цели - превратить украинскую трагедию на украинское преступление, сделать из пострадавших - убийц"
https://kyiv.tsn.ua/ru/skandal-s-sozdaniem-memoriala-v-babem-yaru-pritula-nazval-izvergom-rezhissera-iz-rf-kotoryy-rukovodit-proektom-1533447.html
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24.01.2021 03:56 Відповісти
Зрозуміло, що його хтось фінансує.

А того Фрідмана ще не пришили за таке ?
Дозволяють фінансувати =опозиціонера= ?

І так дружно тепер ЄС та Штати кричать ...
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24.01.2021 05:24 Відповісти
Леха "карманный" оппозиционер, прикормленный, Леху сдают (и берут) напрокат.
То одна башня Кремля с другой сражается.
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24.01.2021 07:45 Відповісти
На штрафах от протестов можно постоянно латать дыру в бюджете! Власти Беларуси эту фишку усекли давно...Чем больше и чаще, тем лучше!
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24.01.2021 01:29 Відповісти
Они нам что, бутерброды?!
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24.01.2021 01:29 Відповісти
Быдло РАБссии за блогера...Насрального...удивительное стадо баранов а почему не за политика типа Зюганова или Жиринжопского...?ну на крайняк за Хабаровский край обосравший РАБссию много месяцев назад..,а лозунг Хабаровчан помнице*? Вставай страна,к нам пришла БЕДА?где тогда был Леха Провальный???БАРАНЫ...
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24.01.2021 01:48 Відповісти
Леха же не дурак, он не революции устраивать был создан, а выявлять несогласных.
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24.01.2021 01:53 Відповісти
Самым радикальным рюсским экстремистом был как ни странно граф Лев Николаевич Толстой...
Есть две Руси,одна Киевская ,,,вторая Моцкальская,проще говоря Тайга Монгольская...
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24.01.2021 02:02 Відповісти
Еще несколько тысяч где-то бегают.
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24.01.2021 02:19 Відповісти
Самым умным на сегодня оказался на РАБссии всего один чудак,Сашка Габышев,пойду пешком на Мацковию Путлера изгонять... один в поле тоже воин...
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24.01.2021 02:23 Відповісти
В одной только Москве и области живет 30 миллионов человек, а вышло 15 тысяч. Феерическая поддержка у Навального.
На акциях в поддержку Навального в РФ задержали более 3 тысяч человек - Цензор.НЕТ 7412
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24.01.2021 02:27 Відповісти
Есть на РАБссии одна особа,которая влюблена была в Никиту Белых,а сегодня в Леху Провального..зовут ее Евгения Альбац..., типа с Эха Мацковии типа Лехи БениДиктова... Тетка сирьозно верит что бутербродный Провальный построит в блоге Ютьюба новую РАБссию...
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24.01.2021 02:38 Відповісти
"Явная связь Навального и Фридмана обсуждается давно. Еще в 2013 году лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин называл Навального «олигархическим проектом», который представляет интересы «Альфа-Групп».
Алексей Навальный даже деньги проводит через финансовую структуру Михаила Фридмана - «Альфа-банк»."

Того самого Фридмана, который в Бабьем Яру мемориал строит, продвигая идею, что украинцы - это убицы, уничтожившие в Украине евреев во 2-ю мировую войну:
"Шоумен и член политсовета партии "Голос" Сергей Притула возмутился назначением на приглашение российских олигархов Германа Хана и Михаила Фридмана художественным руководителем проекта по созданию Мемориала Голокосту в Бабьем Яру скандального российского режиссера Ильи Хржановского.
Такое возмущение Притула объяснил тем, что "концепция", которую предложил Хржановский для Мемориала "преследует вполне российские цели - превратить украинскую трагедию на украинское преступление, сделать из пострадавших - убийц"
https://kyiv.tsn.ua/ru/skandal-s-sozdaniem-memoriala-v-babem-yaru-pritula-nazval-izvergom-rezhissera-iz-rf-kotoryy-rukovodit-proektom-1533447.html
показати весь коментар
24.01.2021 03:54 Відповісти
"Есть на РАБссии одна особа,которая влюблена была в Никиту Белых,а сегодня в Леху Провального..зовут ее Евгения Альбац"

Старовата она влюбляться в молодых, нет?
Я помню, как она еще в "Московских Новостях" журналисткой была, в конце 80-х.
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24.01.2021 03:57 Відповісти
Какой ум,так и излагаешь и вообще ,парни умом как и вся укропия не блещете .
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25.01.2021 05:15 Відповісти
"На акциях в поддержку Навального в РФ задержали более 3 тысяч человек"

Да "пiх*й"(С)
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24.01.2021 03:59 Відповісти
На акциях в поддержку Навального в РФ задержали более 3 тысяч человек - Цензор.НЕТ 7454
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24.01.2021 07:30 Відповісти
Просто затримали ?
А на яких підставах ?
На кацапії повний безлад та свавілля.
Мертва країна байдужих людей.
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24.01.2021 07:54 Відповісти
https://youtu.be/ah6PQPww-lM
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24.01.2021 08:14 Відповісти
Навальный такой же говнюк и имперец, как и Путин, только с «человеческим лицом». Разница лишь в подходах и методах. Путин с его методами устарел, отстал от времени. Навальный современен и отвечает требованиям обновления лица кровавой империи.
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24.01.2021 08:19 Відповісти
если надо они оба утопят всю Россию в крови.
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24.01.2021 08:44 Відповісти
задолбали кацапскими новостями с завальным... пусть они хоть друг друга перестреляют, перевешают, перетопят, перетравят... расскажите, что хорошего руководство Украины сделало для украинцев и Украины... на сегодня - активная фаза выполнения президентского обещания по переводу Украины из состояния бедности в состояние нищенства... вопрос в задаче один - НАХЕРА НОВОСТИ СО СТРАНЫ-АГРЕССОРА?
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24.01.2021 08:53 Відповісти
мало задержали.... пусть задержат 100 миллионов и расстреляют... для Украины будет лучше...
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24.01.2021 08:54 Відповісти
пока народу Украины завальным вешают лапшу на уши, вот что пишут на расии -

Новый министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США готовы оборонять остров Сенкаку, право на который оспаривает Китай. Об этом говорится в сообщении Пентагона по итогам встречи главы американского военного ведомства и министра обороны Японии Нобуо Киси.
«Министр обороны Остин подтвердил, что статья 5 Договора США и Японии о безопасности покрывает острова Сенкаку и что США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море» - говорится в сообщении Пентагона.
Китай потребовал от Японии не трогать спорные острова
Пятая статься договора подразумевает, что США и Япония будут совместно обороняться при вооруженной угрозе одной из стран. Также лидеры оборонных ведомств обсудили перебазирование американских войск, находящихся на территории Японии, и проблематику КНДР.

ДОРОГІ УКРАЇНЦІ! ПРОСНІТЕСЬ, КАЙДАНИ ПОРВІТЕ І ВРАЖОЮ ЗЛОЮ КРОВ'Ю ВОЛЮ ОКРОПІТЕ!
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24.01.2021 09:15 Відповісти
Финальная стадия конца империи
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24.01.2021 09:35 Відповісти
Альёша своими акциями помогает власти выявлять не любителей ВВХ, вот такие апазиционеры на Раше
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24.01.2021 10:30 Відповісти
«Демократия - это когда два волка и ягненок голосуют насчет обеденного меню. Свобода - это когда хорошо вооруженный ягненок оспаривает результат такого голосования».© Бенджамин Франклин
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24.01.2021 11:13 Відповісти
Выпустили пар, теперь можно мычать дальше.
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24.01.2021 16:55 Відповісти
что ? майданить вздумали .холопы .))а как же .боже храни царя пуйла ?
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24.01.2021 20:56 Відповісти
Путин - Навальный. Да хрен редьки не слаще. Козломордый шо тот шо другой.
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24.01.2021 21:08 Відповісти
для нас навальный будет хуже чем путин
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24.01.2021 21:19 Відповісти
 
 