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Есмінець США увійшов до акваторії Чорного моря вперше цього року

Ракетний есмінець Donald Cook 23 січня увійшов до акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Шостого флоту США.

"Перший есмінець відвідає Чорне море в 2021 році. Donald Cook працюватиме з партнерами, продовжуючи зміцнювати безпеку на морі в регіоні", - сказано в повідомленні.

Есмінець США увійшов до акваторії Чорного моря вперше цього року 01

Чорноморський флот Росії вже почав стеження за американським есмінцем, інформує "Интерфакс" із посиланням на Національний центр управління обороною РФ.

Як відомо, згідно з Конвенцією Монтре, кораблі нечорноморських країн можуть перебувати в акваторії Чорного моря не більше 21 доби, передає Главком. Donald Cook заходив у Чорне море наприкінці листопада 2020 року. Нинішній візит для нього вже восьмий.

Donald Cook може нести до 56 крилатих ракет "Томагавк" із дальністю дії 1600 км. Він оснащений системою протиракетної оборони Іджіс (Aegis). Цей есмінець разом з однотипними кораблями розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Рота.

Чотири есмінці разом із наземними базами ПРО Іджіс у Польщі і Румунії - складові програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Автор: 

корабель (1612) США (22634) Чорне море (1662)


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Топ коментарі
+32
Велкам, други! Будьте здоровы.
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24.01.2021 01:04
+27
хлопці! запрошуємо вас відвідати Маріупіль з дружнім візитом
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24.01.2021 01:07
+18
Ласкаво просимо!!!
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24.01.2021 01:36
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Велкам, други! Будьте здоровы.
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24.01.2021 01:04 Відповісти
работайте, братья!
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24.01.2021 01:05 Відповісти
неповторяйте это кацапское изречение..этого рыжего гнома ублюдка моторылы задроченого...как вижу как кацапы везде это работайте братья пишут в коментах аж воротит
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24.01.2021 10:38 Відповісти
хлопці! запрошуємо вас відвідати Маріупіль з дружнім візитом
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24.01.2021 01:07 Відповісти
.

редко. что-то больно редко.
и вообще, для пущего эффекта надо заходить и выходить, причем почаще...
а еще лучше - зашло два, вышел один. Вот это самое то будет.
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24.01.2021 01:26 Відповісти
Я думаю, при Байдене они будут чаще заходить. Надо-бы помочь нашим американским друзьям и открыть для них парочку военных баз для постоянной дислокации в Украине..
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24.01.2021 08:15 Відповісти
Ласкаво просимо!!!
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24.01.2021 01:36 Відповісти
РАБссия приказала адмиралу Кузе больше не дымить..ибо дым от авианосца типа Короновируса пошел на РАБссиию... ответочка КГБиста
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24.01.2021 01:41 Відповісти
Байден рулит. Сразу чувствуется, что прадед Байдена был украинским козаком по фамилии Байда. И это не шутка. Он сам это сказал)))
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24.01.2021 01:44 Відповісти
Есть информация, что пра-пра-прадед Байдена славился фамилией Хмельницкий!
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24.01.2021 01:53 Відповісти
Есть информация, шо пукин-*****, хотя это чистая правда
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24.01.2021 05:49 Відповісти
Т не просто *****, а ***** в третьем поколении.
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24.01.2021 08:17 Відповісти
А о тебе поговаривают, что твоя настоящая фамилия пригожин-шариков... и она тебя нихуя не славит.
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24.01.2021 09:15 Відповісти
ща у ваты обморок будет ...писец Воронежу
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24.01.2021 02:02 Відповісти
У них сейчас свои хороводы. Потом узнают, какой ужас творился.
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24.01.2021 02:31 Відповісти
По кацапії плі, кремль потрібно перетворити на місячний кратер.
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24.01.2021 11:39 Відповісти
Это тот самый эсминец, который расхренячил Томагавками кацапскую базу в Сирии.
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24.01.2021 02:30 Відповісти
Он её адаптировал и оптимизировал. Надо быть политкорректным.
Кацапская база вошла в новую жизнь с новыми стандартами.
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24.01.2021 03:29 Відповісти
А что там с "Арматою"?
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24.01.2021 02:49 Відповісти
Так уже производят репоеды. Правда, только резиновые.
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24.01.2021 08:18 Відповісти
Весточка от Байдена: "А ми до вас в ранковий час!"
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24.01.2021 03:27 Відповісти
Это тот случай, когда дикие аборигены подавятся Куком.
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24.01.2021 03:30 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475076. Казламордые х**лоботы не отличают Дональда Кука от Джеймса Кука.
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24.01.2021 04:16 Відповісти
Так у скрепоносных репоедов только одна извилина, и та между ягодиц.
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24.01.2021 08:20 Відповісти
Какая в сраку конвенция Монтрё? ***** своим аннексиями Крымов все конвенции отправил на свалку истории, пусть заходят когда хотят и на сколько хотят
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24.01.2021 07:38 Відповісти
Прекрасный щелчок по носу и подсрачник кремлёвской крысе от Байдена.... Требую побольше наших учений с НАТО в Чёрном море поближе к Керченскому мосту.....
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24.01.2021 07:49 Відповісти
От якби він ще шарахнув коє по чому!
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24.01.2021 08:15 Відповісти
Welcome to Ukraine! Good luck!
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24.01.2021 08:35 Відповісти
Американці свою частку в протистоянні з Рашою роблять. А Зєля досі за два роки не профінансував виробництво протикорабельного "Нептуна". Зєля планує новими дорогами від росіян відстрілюватись?
А українці шмарклі по лобі розмазують - тарифи, ФОПи, євробляхи... Тьху!
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24.01.2021 08:43 Відповісти
Я уже не однократно об этом писал, но повторю ещё раз. Если бы в 2014 г. Украина разорвала с Московией договор об Азовском море, то Азовское море сразу бы стало нмеждународными водами, куда могли бы заходить военные корабли стран НАТО. По морскому и международному праву в Херсонской мореходке и ОИИМФЕ у меня всегда были пятёрки.
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24.01.2021 08:53 Відповісти
Рада всіх трьох скликань досі не визнала Рашу агресором! А Ви кажете про розірвання договорів. Добре, що хоч наважились піти в Стокгольм і скинути з себе три десятки мільярдів доларів російських хотєлок. Але це тільки тому, що владі діватись було нема куди, бо українці б їх знесли. Тим не меньш і на цьому влада нагрілась - поштарь Коболєв отримав пів сотні мільонів доларів тільки за те, що відніс позовну заяву в Стокгольм. А Ви кажете - розірвати договір по Азову. Північно-кримский канал перекрив одноосібно Андрій Сенченко на гроші якогось фермера, якого намовив профінансувати це! А Яценюк вже збиравсь у 2014му торгувати водою Дніпра росіянам, потім дав заднього.
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24.01.2021 09:29 Відповісти
Увійшов? Оу є...
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24.01.2021 09:55 Відповісти
"Дональд Кук" решил в Чёрном море отметить 25-летие начала своего строительства или 30-летие ввода в эксплуатацию первого эсминца данного типа ("Арли Бёрк"). "Красиво жить не запретишь."© У нас и таких нету. У россиян какие-то есть, но "Бёркам" и в "в подмётки не годятся."© А вот если бы америкосы припёрли свой новомодный "утюг" "Зумволт" - тогда бы они точно вызвали экологическую катастрофу во всей Черноморской акватории - россияне на гавнище изошли бы.
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24.01.2021 10:42 Відповісти
welcome American brothers!

Есмінець США увійшов до акваторії Чорного моря вперше цього року - Цензор.НЕТ 1381
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24.01.2021 11:52 Відповісти
Кажется, в 2014 он, уже, заходил...
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24.01.2021 12:42 Відповісти
а свою частину флота віддали рашке секретар ЦК КПУ та батько коррупції ... і нічого -********** не з"їла , прокурорам пофіг , " Україна без Кучми " здоровкається з негідником ... просссР - алє флот , межконтінентальні та оперативні ракети разом з бомбордувальниками та за 30 років нічого не побудували ... держава - Уо ( умственно отсталых ) якщо не примусити Ze-Enda піти геть , то зеленка поверне Україну " у рідну гавань " до Курська !
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24.01.2021 13:14 Відповісти
Это опять ..Кук? Дык нафиг ему вообще уходить из Черного моря? Это уже какое то издевательство над экипажем. Да они просто влюблены в Черное море. Можно наконец собраться и сделать им исключение...красной строкой...в конвенции Мотре? Сколько это может продолжаться? Вы дадите им наконец то полюбоваться морем?
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24.01.2021 15:06 Відповісти
Це перемога.
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24.01.2021 15:31 Відповісти
І ще один (скільки їх вже було!) удар у ботоксну пику *****.
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24.01.2021 18:31 Відповісти
Welcome!!!
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24.01.2021 16:44 Відповісти
https://www.c6f.navy.mil/Press-Room/News/Article/2480950/usns-laramie-joins-uss-donald-cook-in-the-black-sea/fbclid/IwAR0F1CZ9MBcmwR7fslvr-G9KwZO26ox778L5zNAySqsmMegAobzgbkkEpew/ USNS Laramie приєднується до USS Donald Cook у Чорному морі
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24.01.2021 17:12 Відповісти
Парочка - друга таких "корабликів" можуть суттєво "порівняти" ландшафт півдня РФ...
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24.01.2021 19:36 Відповісти
 
 