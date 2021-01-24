Есмінець США увійшов до акваторії Чорного моря вперше цього року

Ракетний есмінець Donald Cook 23 січня увійшов до акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Шостого флоту США.

"Перший есмінець відвідає Чорне море в 2021 році. Donald Cook працюватиме з партнерами, продовжуючи зміцнювати безпеку на морі в регіоні", - сказано в повідомленні.

Чорноморський флот Росії вже почав стеження за американським есмінцем, інформує "Интерфакс" із посиланням на Національний центр управління обороною РФ.

Як відомо, згідно з Конвенцією Монтре, кораблі нечорноморських країн можуть перебувати в акваторії Чорного моря не більше 21 доби, передає Главком. Donald Cook заходив у Чорне море наприкінці листопада 2020 року. Нинішній візит для нього вже восьмий.

Donald Cook може нести до 56 крилатих ракет "Томагавк" із дальністю дії 1600 км. Він оснащений системою протиракетної оборони Іджіс (Aegis). Цей есмінець разом з однотипними кораблями розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Рота.

Чотири есмінці разом із наземними базами ПРО Іджіс у Польщі і Румунії - складові програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.