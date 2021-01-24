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Протести в РФ: США закликають звільнити затриманих разом із Навальним, країни Балтії виступають за посилення санкцій

Протести в РФ: США закликають звільнити затриманих разом із Навальним, країни Балтії виступають за посилення санкцій

У Сполучених Штатах і країнах Євросоюзу засудили застосування сили проти учасників протесту в містах Росії.

Так у заяві прессекретаря держдепу Неда Прайса сказано, що США засуджують використання жорсткої тактики проти протестувальників і журналістів у російських містах, передає Цензор.НЕТ.

"Тривалі спроби придушення прав громадян Росії на мирні зібрання та свободу слова, арешт Олексія Навального і застосування суворих заходів під час наступних протестів є тривожними ознаками подальших обмежень щодо громадянського суспільства й основних свобод", - сказано в документі.

Також там звернулися до російської влади з закликом звільнити всіх затриманих, у тому числі Олексія Навального.

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Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив у Twitter, що міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок обговорять подальші кроки з реагування на масові затримання в РФ учасників акцій на підтримку Навального.

Протести в РФ: США закликають звільнити затриманих разом із Навальним, країни Балтії виступають за посилення санкцій 01

Міністерства закордонних справ Латвії, Литви та Естонії випустили спільну заяву, в якій засудили затримання учасників протесту в Росії, зажадали їх негайного звільнення, а також введення санкцій ЄС у відповідь на ці дії.

"Ми в ЄС маємо бути рішучі в застосуванні санкцій проти російських посадовців, які відповідальні за ці арешти", - сказано у зверненні.

Протести в РФ: США закликають звільнити затриманих разом із Навальним, країни Балтії виступають за посилення санкцій 02

Дивіться також: Майор поліції РФ записав звернення на підтримку Навального - його звільнили "за вчинок, який безчестить працівника органів внутрішніх справ". ВIДЕО

За оцінками журналістів і спостерігачів, у Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. Головне управління МВС по Москві повідомляло про чотири тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

23 січня у багатьох містах Росії відбувалися акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діяли грубо. Затримано понад 3 тисячі осіб.

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Автор: 

Балтія (343) протест (2397) росія (65002) США (22634) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+18
Тенденции очень правильные.
Вводите план "Анаконда-2" по удушению людоедского режима.
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24.01.2021 02:03
+18
Протесты в РФ: США призывают освободить задержанных вместе с Навальным, страны Балтии выступают за ужесточение санкций - Цензор.НЕТ 4179
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24.01.2021 02:41
+17
Від сьогодні глядачі Netflix по всьому світу зможуть дізнатись про історії вбивств лідерів ОУН Лева Ребета, Степана Бандери та отруєння президента України, Віктора Ющенка Найновіший серіал Spycraft розповідає про методи роботи спецслужб і друга серія - «Deadly Poisons» - на 80% присвячена операціям російських та радянських спецслужб. Оскільки українці - давня мішень для імперських репресивних органів, їм присвячено приблизно чверть цього фільму.
Сподіваюсь принаймні завдяки платформі Netflix українці дізнаються про те, хто такий Лев Ребет, і чому КДБ прагнуло вбити його не менше ніж Степана Бандеру.Дуже вчасний серіал. Рекомендовано до перегляду діячам офісу президента України, які щиро сподіваються на примирення з РФ.
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24.01.2021 03:09
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Нынешняя власть, практически вся есть - Враги, начиная от Зе-недорозумения, Дермака, ген. прокурора до ОПЗЖ с Шарием и т. д по списку.
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24.01.2021 02:45 Відповісти
Где заявдение кулябы? У стран Балтии и США не отнимали территории и не уничтожали мирное населения. Почему мы как терпилы молчим?
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24.01.2021 02:49 Відповісти
Потому что терпилы и есть, если бы такие персонажи как Портнов и Медведчук (только анти-кацапские) были бы в мордоре, их бы линчевали давно там.
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24.01.2021 02:53 Відповісти
товаристч Сралин,к вам блогер Насральный записался на прийом...
зови...
товаристч Сралин,одна просьба .. закройте Мавзолей чЛенина и РАБссия встанет с кален...
Леха ты дурак? что я скажу сраному пролетариату?
товаристч Сралин...так и скажите мы просрали войну Мировому капитализму
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24.01.2021 02:52 Відповісти
Россия тяжело больна. Больна диктатурой.

Лекарство простое, оно выглядит так:

1. Эмбарго на нефть и газ.
2. Отключение от СВИФТ.
3. Арест всех активов российской верхушки на Западе.
4. Включение всей российской верхушки в санкционные списки США.
5. Предоставление России статуса государства-спонсора терроризма.
6. Расчленение России между ведущими мировыми силами.

Как мне кажется, процесс пошел.
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24.01.2021 03:02 Відповісти
Уже хтив липыть лайк и тут "кажется...". Так от мне кажется что вам просто кажется.
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24.01.2021 03:41 Відповісти
Украина вышла с союза с Россией с 3 ядерным потенциалом в мире. Если расчленить РФ, то будет легче избавиться от ядерного вооружения. Эти осколки избавятся от Ядерного оружия, как Украина! И во первых все ядерное вооружение в РФ просроченное ибо уран имеет небольшой срок годности. А во вторых никто ядерное оружие никогда не будет применять, а тем более, если он станет осколком от РФ.
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24.01.2021 07:53 Відповісти
И на следующий день нет Евросоюза
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24.01.2021 08:29 Відповісти
СССр сам себя сожрал после 74 лет мучений и стыда...,,РАБссия повторит подвиг советских негодяев....,вопрос во времени...
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24.01.2021 03:05 Відповісти
Від сьогодні глядачі Netflix по всьому світу зможуть дізнатись про історії вбивств лідерів ОУН Лева Ребета, Степана Бандери та отруєння президента України, Віктора Ющенка Найновіший серіал Spycraft розповідає про методи роботи спецслужб і друга серія - «Deadly Poisons» - на 80% присвячена операціям російських та радянських спецслужб. Оскільки українці - давня мішень для імперських репресивних органів, їм присвячено приблизно чверть цього фільму.
Сподіваюсь принаймні завдяки платформі Netflix українці дізнаються про те, хто такий Лев Ребет, і чому КДБ прагнуло вбити його не менше ніж Степана Бандеру.Дуже вчасний серіал. Рекомендовано до перегляду діячам офісу президента України, які щиро сподіваються на примирення з РФ.
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24.01.2021 03:09 Відповісти
А Netflix вже запрацював в Україні?
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24.01.2021 08:31 Відповісти
А у вас за уралом?
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24.01.2021 10:57 Відповісти
Усі події в РФії нагадують ******* Білорусь та Україну 2014 р. Такі ж неадекватні керівники і влада в державах
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24.01.2021 03:33 Відповісти
А сейчас адекватные?
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24.01.2021 08:10 Відповісти
Ты даже не представляешь, насколько ты палишься)) А твоё "переживание" за американскую демократию, только лишь усиливает смех. Дай угадаю- в другой новости ты будешь обвинять американцев в "недемократичности" выборов в США, но про "устроивших это всё "кацапов блмщиков(?)" не слова? А?
"Водки нет- иди домой".
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24.01.2021 05:21 Відповісти
К "озабоченностям" и "обеспокоеностям" у США добавился новый вид воздействия - "ОСУЖДЕНИЕ"!
Ну хоть так, может **** от смеха сдохнет
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24.01.2021 04:04 Відповісти
Да... було б смешно, если не было б трагичной действительностью.
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24.01.2021 05:08 Відповісти
Інструктаж у райвідділі поліції, в Москві, перед виходом на розгін мітингу "за Навального":
- Вапросы есть?
- Есть, товарищ полковник. Там у них "чертила" бегает, в шкуре с рогами, на голове, и с раскрашеной рожей... С ним что делать? У пиндосов, вон, такой, был, так наши журналюги его героем выставляли...
- Запомните: это у них "рогатый" - герой, "борец против узурпатора Байдена"... А наш "рогатый" - обычный нарушитель общественного спокойствия"!!!...
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24.01.2021 05:16 Відповісти
Ще раз нагадую нашому «беркуту» на москальщині: Кацапів треба ******* ломом, а не кийками!
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24.01.2021 05:55 Відповісти
Врагам желают не столько сам Майдан, а власть, которая доводит до Майдана. Очищение это хорошо, но, больно. Причина-следствие. Не путайте.
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24.01.2021 06:47 Відповісти
Что еще расскажешь украинцам об украинском слове на украинском сайте?
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24.01.2021 07:29 Відповісти
Протесты в РФ: США призывают освободить задержанных вместе с Навальным, страны Балтии выступают за ужесточение санкций - Цензор.НЕТ 9294
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24.01.2021 08:01 Відповісти
У кацапов есть только строевой плац где можно управляемым стадом покричать и попеть песни....все остальное это нарушение общественного поядка и заканчивается насаживанием на мусорскую палку резиновую и потом на бутылку сокамерниками
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24.01.2021 08:25 Відповісти
Челядь взбунтовалась.
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24.01.2021 06:08 Відповісти
Да пускай поубивают друг друга , большинство протестующих это имперцы и крымнашисты вышли за такого же имперца бутерброда
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24.01.2021 07:00 Відповісти
а надо ли прикацпнутога казла импичнуть по человечески?
как по мне - да ...
шо бы знали уже - любой казел, будет импичминутый за скотовялово....
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24.01.2021 07:15 Відповісти
вот шо власть делает с людьми..кажен хочет иметь хатынку как у ***** и карманные деньги на расходы. А ведь все это за наш щет епта! как же побороть это жлобство? хто ответит друзья дружочки боже боженька?
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24.01.2021 07:17 Відповісти
Какие в ж#пу "санкции"!? С паРашкой вообще нельзя иметь НИКАКИХ ДЕЛ - только БОЙКОТ и БЛОКАДА /в том числе в отношении тех, кто нарушает блокаду/!
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24.01.2021 07:25 Відповісти
Протесты в РФ: США призывают освободить задержанных вместе с Навальным, страны Балтии выступают за ужесточение санкций - Цензор.НЕТ 6709
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24.01.2021 07:26 Відповісти
Санкции ЕС? Арестуют домики Медведева и Соловьева, к примеру, в Италии? Да конечно
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24.01.2021 07:27 Відповісти
Протесты в РФ: США призывают освободить задержанных вместе с Навальным, страны Балтии выступают за ужесточение санкций - Цензор.НЕТ 3861
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24.01.2021 07:31 Відповісти
Протесты в РФ: США призывают освободить задержанных вместе с Навальным, страны Балтии выступают за ужесточение санкций - Цензор.НЕТ 4283 Шариковы напали на Швондеров
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24.01.2021 07:31 Відповісти
31 миллиард долларов вложенных в Северные трубы,неплохие санкции слава ГрязьПрому
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24.01.2021 07:39 Відповісти
Протесты в РФ: США призывают освободить задержанных вместе с Навальным, страны Балтии выступают за ужесточение санкций - Цензор.НЕТ 3996
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24.01.2021 07:40 Відповісти
Протесты в РФ: США призывают освободить задержанных вместе с Навальным, страны Балтии выступают за ужесточение санкций - Цензор.НЕТ 8917 РАБссиянцы эпохи Чингизидов
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24.01.2021 07:46 Відповісти
Протесты в РФ: США призывают освободить задержанных вместе с Навальным, страны Балтии выступают за ужесточение санкций - Цензор.НЕТ 3969 Протесты в РФ: США призывают освободить задержанных вместе с Навальным, страны Балтии выступают за ужесточение санкций - Цензор.НЕТ 2376
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24.01.2021 07:48 Відповісти
На сьогодні для України Навальний краще, ніж пуйло. Як буде, коли він прийде до влади? Будемо реагувати відповідно. Не від українців залежить зміна російської влади. Можливо Навальний для України буде навіть гірше пуйла. Як Зеленський виявивсь гірше Порошенка. Але російська влада - справ росіян, а українська влада - справа українців. Тільки українці реагують на Зєлєне віроломство скигленням бидла - тарифи, ФОПи, євробляхи... і жодних вимог відставки і дострокових. Тому соромно має бути не росіянам, а вам, панове.
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24.01.2021 08:18 Відповісти
Гарно вилизав, соєвий
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24.01.2021 08:32 Відповісти
Та ну так, "соєвий". Мені аж смішно стало
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24.01.2021 08:45 Відповісти
Почему Украина не выступает за ужесточение санкций???
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24.01.2021 08:23 Відповісти
Вашингтонский обком когда то назначил Горбачова начальником развала СССР,сегодня обком считает, что развалить РАБссию может только этот блогер...Жаль что обком не выбрал блогеров Сашу Сотника или Диму Камикадзе...
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24.01.2021 08:26 Відповісти
Конечно анти коррупционная борьба Навального вызывает симпатию и поддержку. Да и русский национализм с "человеческим лицом" нормально и заслуживает понимания всех наций.
Поэтому. Даешь! Давить этих тараканов, моль и всякую насекомую тварь!
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24.01.2021 08:38 Відповісти
Те, кто топит за Анального, веря в его честность, не понимают простых вещей. Если в московии внезапно появится честная власть, то у них не будет недвиги в Европе, их дети не будут учиться и жить в Лондоне, они не будут закатывать пати на Мальдивах...
То есть, на них не будет никакого влияния со стороны Запада, а, значит, ничто не помешает реализовывать агрессивную политику, одобряемую подавляющим большинством их населения.
Так что, хло - наименьшее из зол. И пока он на троне, те деньги, которые могли бы пойти на убийствотукраинцев, идут на его дворцы, и его челяди.
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24.01.2021 08:44 Відповісти
Знаєте, пане Вікторе, ваша конспірологія доволі реалістична. Вірю, що ви маєте рацію, скоріше за все так і є. Але тим не меньш ніщо не змусить мене не називати отруйника - отруйником, ката - катом, брехуна - брехуном, крадія - крадієм, мерзотника - мерзотником. Навіть, якщо це буде коштувати мені дуже дорого. Мабуть тому, що я віруюча людина? Мабуть. Але вихід з темного лісу тільки там, де правда, а не брехня. Це я знаю на 100%
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24.01.2021 09:10 Відповісти
Ну, я не хнаю, якої саме Ви віри, але якщо хоистиянської, то взагалі не маєте права на ненависть. Навіть до ворога.
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25.01.2021 06:02 Відповісти
Вариант "гражланская война" в московии тоже неприемлем для нас, поскольку велика вероятность, что ядерное оружие окажется в руках вражлующих между собой полоумных обезьян, которые с их помощью начнут шантажировать мир, а кто-то и кнопку нажмет.
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24.01.2021 08:46 Відповісти
США осуждают применение силы против протестующих ? В капитолии в упор расстреляли безоружную женщину-ветрана.
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24.01.2021 09:22 Відповісти
Не підкажеш, рашкованин, яку держустанову захопили прихильники Навального?
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24.01.2021 09:35 Відповісти
Две самые ******** державы, натворили делов и сша и рф
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24.01.2021 10:16 Відповісти
Неда Прайс, говори по- русски, а то они тебя не понимают, и Леху не отпустили, а его жену и его зама по фонду, Соболева, задержали.
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24.01.2021 09:41 Відповісти
росийский ответ ненависной Америке-местный Иван тоже не лыком шит Протесты в РФ: США призывают освободить задержанных вместе с Навальным, страны Балтии выступают за ужесточение санкций - Цензор.НЕТ 1387
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24.01.2021 09:48 Відповісти
😅😅😅😅😅
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24.01.2021 10:17 Відповісти
Протести в РФ: США закликають звільнити затриманих разом із Навальним, країни Балтії виступають за посилення санкцій - Цензор.НЕТ 6216
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24.01.2021 11:16 Відповісти
Країна дебілів - імітаторів і так всю свою історію когось імітують, цивілізованість Московія теж імітує
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24.01.2021 13:25 Відповісти
КАКИЕ САНКЦИИ??? ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО КНОПКУ НАЖАТЬ,УРОДЫ!!!
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24.01.2021 10:08 Відповісти
Протести в РФ: США закликають звільнити затриманих разом із Навальним, країни Балтії виступають за посилення санкцій - Цензор.НЕТ 5598
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24.01.2021 11:19 Відповісти
В Соединенных Штатах и странах Евросоюза осудили применение силы против протестующих в городах России. Источник: https://censor.net/ru/n3243661

Треба посилити санкціє проти Московії у 10 разів щоб вона розвалилася, оце буде діло
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24.01.2021 13:26 Відповісти
Какое то странное сочетание слов "применение жесткой тактики". Почему просто не написать "применение фашистских способов избиения, добивание до коматозного состояния, средневековые пытки".
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24.01.2021 22:50 Відповісти
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