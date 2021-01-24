Протести в РФ: США закликають звільнити затриманих разом із Навальним, країни Балтії виступають за посилення санкцій
У Сполучених Штатах і країнах Євросоюзу засудили застосування сили проти учасників протесту в містах Росії.
Так у заяві прессекретаря держдепу Неда Прайса сказано, що США засуджують використання жорсткої тактики проти протестувальників і журналістів у російських містах, передає Цензор.НЕТ.
"Тривалі спроби придушення прав громадян Росії на мирні зібрання та свободу слова, арешт Олексія Навального і застосування суворих заходів під час наступних протестів є тривожними ознаками подальших обмежень щодо громадянського суспільства й основних свобод", - сказано в документі.
Також там звернулися до російської влади з закликом звільнити всіх затриманих, у тому числі Олексія Навального.
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив у Twitter, що міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок обговорять подальші кроки з реагування на масові затримання в РФ учасників акцій на підтримку Навального.
Міністерства закордонних справ Латвії, Литви та Естонії випустили спільну заяву, в якій засудили затримання учасників протесту в Росії, зажадали їх негайного звільнення, а також введення санкцій ЄС у відповідь на ці дії.
"Ми в ЄС маємо бути рішучі в застосуванні санкцій проти російських посадовців, які відповідальні за ці арешти", - сказано у зверненні.
За оцінками журналістів і спостерігачів, у Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. Головне управління МВС по Москві повідомляло про чотири тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
23 січня у багатьох містах Росії відбувалися акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діяли грубо. Затримано понад 3 тисячі осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зови...
товаристч Сралин,одна просьба .. закройте Мавзолей чЛенина и РАБссия встанет с кален...
Леха ты дурак? что я скажу сраному пролетариату?
товаристч Сралин...так и скажите мы просрали войну Мировому капитализму
Лекарство простое, оно выглядит так:
1. Эмбарго на нефть и газ.
2. Отключение от СВИФТ.
3. Арест всех активов российской верхушки на Западе.
4. Включение всей российской верхушки в санкционные списки США.
5. Предоставление России статуса государства-спонсора терроризма.
6. Расчленение России между ведущими мировыми силами.
Как мне кажется, процесс пошел.
Сподіваюсь принаймні завдяки платформі Netflix українці дізнаються про те, хто такий Лев Ребет, і чому КДБ прагнуло вбити його не менше ніж Степана Бандеру.Дуже вчасний серіал. Рекомендовано до перегляду діячам офісу президента України, які щиро сподіваються на примирення з РФ.
"Водки нет- иди домой".
Ну хоть так, может **** от смеха сдохнет
- Вапросы есть?
- Есть, товарищ полковник. Там у них "чертила" бегает, в шкуре с рогами, на голове, и с раскрашеной рожей... С ним что делать? У пиндосов, вон, такой, был, так наши журналюги его героем выставляли...
- Запомните: это у них "рогатый" - герой, "борец против узурпатора Байдена"... А наш "рогатый" - обычный нарушитель общественного спокойствия"!!!...
как по мне - да ...
шо бы знали уже - любой казел, будет импичминутый за скотовялово....
Поэтому. Даешь! Давить этих тараканов, моль и всякую насекомую тварь!
То есть, на них не будет никакого влияния со стороны Запада, а, значит, ничто не помешает реализовывать агрессивную политику, одобряемую подавляющим большинством их населения.
Так что, хло - наименьшее из зол. И пока он на троне, те деньги, которые могли бы пойти на убийствотукраинцев, идут на его дворцы, и его челяди.
Треба посилити санкціє проти Московії у 10 разів щоб вона розвалилася, оце буде діло