Протести в РФ: США закликають звільнити затриманих разом із Навальним, країни Балтії виступають за посилення санкцій

У Сполучених Штатах і країнах Євросоюзу засудили застосування сили проти учасників протесту в містах Росії.

Так у заяві прессекретаря держдепу Неда Прайса сказано, що США засуджують використання жорсткої тактики проти протестувальників і журналістів у російських містах, передає Цензор.НЕТ.

"Тривалі спроби придушення прав громадян Росії на мирні зібрання та свободу слова, арешт Олексія Навального і застосування суворих заходів під час наступних протестів є тривожними ознаками подальших обмежень щодо громадянського суспільства й основних свобод", - сказано в документі.

Також там звернулися до російської влади з закликом звільнити всіх затриманих, у тому числі Олексія Навального.

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Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив у Twitter, що міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок обговорять подальші кроки з реагування на масові затримання в РФ учасників акцій на підтримку Навального.

Міністерства закордонних справ Латвії, Литви та Естонії випустили спільну заяву, в якій засудили затримання учасників протесту в Росії, зажадали їх негайного звільнення, а також введення санкцій ЄС у відповідь на ці дії.

"Ми в ЄС маємо бути рішучі в застосуванні санкцій проти російських посадовців, які відповідальні за ці арешти", - сказано у зверненні.

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За оцінками журналістів і спостерігачів, у Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. Головне управління МВС по Москві повідомляло про чотири тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

23 січня у багатьох містах Росії відбувалися акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діяли грубо. Затримано понад 3 тисячі осіб.

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