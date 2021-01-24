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Найманці РФ вчора 9 разів порушили режим припинення вогню: втрат немає

Найманці РФ вчора 9 разів порушили режим припинення вогню: втрат немає

За минулу добу російські найманці на Донбасі дев'ять разів порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали, повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Упродовж минулої доби, 23 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне, збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Неподалік населеного пункту Гнутове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог відкривав вогонь в бік українських позицій, використовуючи ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю.

Читайте також: Від початку поточної доби 8 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з великокаліберних кулеметів і гранатометів поблизу Гнутового, Водяного, Опитного й Авдіївки, - ООС

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. А у передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Опитного збройні формування РФ застосовували ручний протитанковий гранатомет.

Бойових втрат серед наших захисників немає", - говориться в повідомленні, на офіційній сторінці штабу ООС в соцмережі Фейсбук в неділю вранці.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

"Від початку поточної доби, 24 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - підсумували в штабі ООС.

Найманці РФ вчора 9 разів порушили режим припинення вогню: втрат немає 01

Автор: 

обстріл (28303) Донбас (22354) перемир’я (892)


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Топ коментарі
+5
Наші сиділи мовчки.
Бо ЗЕ сказав - не стрілять.
І батьківщину не захищать.
Сидіть там мов живий щит. А ми за вашими спинами будемо красти.
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24.01.2021 08:20
+4
Зеклоуны уже частями перебираются в парашку, вслед за Лигой Смеха продали Дизель Шоу. Готовят себе подушку в Ростове.
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24.01.2021 08:23
+4
Які ще в біса найманці! Там же два армійських корпуси рашки зі штабом в Ростові! Досить вже називати "та сторона", "ополченці", "сепаратисти". Без місяця 7 років розпочатої Росією війни проти України!
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24.01.2021 08:50
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Наші сиділи мовчки.
Бо ЗЕ сказав - не стрілять.
І батьківщину не захищать.
Сидіть там мов живий щит. А ми за вашими спинами будемо красти.
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24.01.2021 08:20 Відповісти
Зеклоуны уже частями перебираются в парашку, вслед за Лигой Смеха продали Дизель Шоу. Готовят себе подушку в Ростове.
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24.01.2021 08:23 Відповісти
господин зеленьський, синьор-голодомор (но не синьор-геноцид), как избранный народом Украины президент, ответьте на вопрос - если вы считаете, что только Днепр может разделять украинцев (Я ДУМАЮ, ЧТО В США ПОСЛЕ ТАКИХ СЛОВ ПОСЛЕДОВАЛА БЫ ТАКАЯ КАМПАНИЯ, что президенту надо было минимум крайне долго крайне неприятно), то зачем вам разведка, которая подсчитывает число обстрелов и количество убитых расийскими кадровыми военными и наемниками украинских солдат и офицеров... и мультяшная разведка стала не только вашим позором (вы - ладно - пришли и ушли, немного погнусавили), но и позором Украины... 10 тысяч бездельников, переписывающих Интернет (да-да - Интернет - с большой буквы, а президент - с маленькой)... умом президента не понять и остается только США...
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24.01.2021 08:49 Відповісти
Які ще в біса найманці! Там же два армійських корпуси рашки зі штабом в Ростові! Досить вже називати "та сторона", "ополченці", "сепаратисти". Без місяця 7 років розпочатої Росією війни проти України!
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24.01.2021 08:50 Відповісти
"...дервиш ...держал на плече обезьянку, у которой от страха непрерывно делался понос."(c) - совсем как наш "головнокомандувач". може еще отсупить? или пенсии дамбасу повысить...
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24.01.2021 08:58 Відповісти
***
Які не може кров не литись на війні.
Не може перемир'я втримати ворожі сили,
Які лиш нищити й загарбати прийшли.
Їм треба ця земля. .і шоби українці тут не жили

Інакше б їх довік тут зовсім не було.
А перемир'є це для них немов розвага
Бо їм забрати хочеться чуже добро.
Тому тримати з ними мир - безглузда справа !!!

І кожен знає, скільки вовка не корми -
Він все одно у ліс свій завертає
Вимочує свій сірий писок у крові.
І ще гарячу плоть у клоччя роздирає

Не перемир'я треба! Тільки Перемога!
Яка б прогнала ворога на довгії роки!
Ми тягнем час...а матері благають Бога..
Та не буває мирним перемир'я на війні…

08.08.2019 (воїн ООС)
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24.01.2021 09:51 Відповісти
"наёмники" в данном контексте сАвсЭм неуместно.. рабы какие-то, алкаши, червяки - но точно не "наёмники", тем особям хоть плата какая-то предусмотрена, а этим - пестюль..
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24.01.2021 10:01 Відповісти
 
 