Найманці РФ вчора 9 разів порушили режим припинення вогню: втрат немає
За минулу добу російські найманці на Донбасі дев'ять разів порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали, повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.
Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
Упродовж минулої доби, 23 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне, збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.
Неподалік населеного пункту Гнутове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог відкривав вогонь в бік українських позицій, використовуючи ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. А у передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Опитного збройні формування РФ застосовували ручний протитанковий гранатомет.
Бойових втрат серед наших захисників немає", - говориться в повідомленні, на офіційній сторінці штабу ООС в соцмережі Фейсбук в неділю вранці.
Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
"Від початку поточної доби, 24 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - підсумували в штабі ООС.
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Бо ЗЕ сказав - не стрілять.
І батьківщину не захищать.
Сидіть там мов живий щит. А ми за вашими спинами будемо красти.
ловнокомандувач". може еще отсупить? или пенсии дамбасу повысить...
Які не може кров не литись на війні.
Не може перемир'я втримати ворожі сили,
Які лиш нищити й загарбати прийшли.
Їм треба ця земля. .і шоби українці тут не жили
Інакше б їх довік тут зовсім не було.
А перемир'є це для них немов розвага
Бо їм забрати хочеться чуже добро.
Тому тримати з ними мир - безглузда справа !!!
І кожен знає, скільки вовка не корми -
Він все одно у ліс свій завертає
Вимочує свій сірий писок у крові.
І ще гарячу плоть у клоччя роздирає
Не перемир'я треба! Тільки Перемога!
Яка б прогнала ворога на довгії роки!
Ми тягнем час...а матері благають Бога..
Та не буває мирним перемир'я на війні…
08.08.2019 (воїн ООС)