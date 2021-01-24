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Новини Коронавірус і карантин
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За добу через COVID-19 в Україні померло 83 людини, виявлено 3 915 нових випадків, одужали - 5 407

За добу через COVID-19 в Україні померло 83 людини, виявлено 3 915 нових випадків, одужали - 5 407

В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 3 915 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужало - 5 407 осіб, померло 83 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"3 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 січня 2021 року. Зокрема, захворіло 117 дітей і 111 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано - 2 079 осіб; летальних випадків - 83; одужали - 5 407 осіб", - написав Степанов у фейсбуці в неділю вранці.

Днем раніше, 23 січня було зафіксовано 4 928 нових випадків інфікування COVID-19, 22 січня повідомлялося про 5 348 нові випадки, 21 січня зафіксували 5 583 випадків інфікування COVID-19, 20 січня зареєстрували 4 383 випадки інфікування, 19 січня повідомлялося про 3 939 нових випадків захворювання, 18 січня зафіксували 3 034 нові випадки інфікування коронавірусом.

Читайте також: Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю, - Шмигаль

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок неділі становила 1 191 812 осіб, 21 861 осіб померли від COVID-19, одужали 947 514 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) і Дніпропетровській (236) областях.

За добу через COVID-19 в Україні померло 83 людини, виявлено 3 915 нових випадків, одужали - 5 407 01

За добу через COVID-19 в Україні померло 83 людини, виявлено 3 915 нових випадків, одужали - 5 407 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Вакцинация от ВИРУСА, который постоянно мутирует это простая выкачка денег.
Не факт, что вакцина, которая помогает от одного штамма вируса поможет при другом.
А штаммов короновируса уже под десяток.
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24.01.2021 09:21
+4
О, двухнедельный запрет на продажу трусов и колгот дал результат. А может просто перестали тестировать и записывать истинную причину смерти?!
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24.01.2021 08:46
+4
Есть хорошее средство от вирусов - естественный иммунитет.
Поменьше дышать выхлопными газами и употреблять только качественные продукты, даст эффект гораздо выше чем вакцинация. (Не за один день, а хотя бы пол-года год.)
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24.01.2021 09:30
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Від завтра починається звичне життя та затори на дорогах.
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24.01.2021 08:39 Відповісти
А 25-го "всенародні гуляння" з приводу "днюхи" найвеличнішого.
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24.01.2021 08:42 Відповісти
Та гуляй, справа твоя. Я працюватиму, як і сьогодні.
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24.01.2021 08:47 Відповісти
Звертаю увагу, слово гуляння в "лапках". Так що працюйте.
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24.01.2021 09:06 Відповісти
О, двухнедельный запрет на продажу трусов и колгот дал результат. А может просто перестали тестировать и записывать истинную причину смерти?!
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24.01.2021 08:46 Відповісти
Операция ,,Лох и Даун,, заканчивается ! ))
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24.01.2021 08:52 Відповісти
По данным издания, в США, по состоянию на 22 января, было введено 19,8 млн доз. В Китае, по состоянию на 20 января, вакцину получили 15 миллионов человек.

В странах Евросоюза было введено 7,9 млн доз (по состоянию на 22 января); в Великобритании - 5,8 млн доз; а в Израиле - 3,36 млн доз (по состоянию на 22 января).
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24.01.2021 08:53 Відповісти
А в Украине Зе и его ******* новых лиц дала примерно столько же обещаний! Шах и мат, порохоботы!
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24.01.2021 10:35 Відповісти
25 січня треба буде закупитися шкарпетками.
І ще лампочками.
Треба шланги до кранів купити на запас, бо як потече на лох-дауні, то хоч плач.
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24.01.2021 09:06 Відповісти
Практически есть коллективный иммунитет.
Ну и зачем теперь вакцинация?
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24.01.2021 09:12 Відповісти
Вакцинация от ВИРУСА, который постоянно мутирует это простая выкачка денег.
Не факт, что вакцина, которая помогает от одного штамма вируса поможет при другом.
А штаммов короновируса уже под десяток.
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24.01.2021 09:21 Відповісти
Есть хорошее средство от вирусов - естественный иммунитет.
Поменьше дышать выхлопными газами и употреблять только качественные продукты, даст эффект гораздо выше чем вакцинация. (Не за один день, а хотя бы пол-года год.)
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24.01.2021 09:30 Відповісти
Ув.Соломонович,не тешьте себя иллюзиями и не вводите в обман других.Мой знакомый еще с прошлого года самоизолировался на даче с семьей,ел только свои выращенные,даже без удобрений продукты,не имеет хронических болезней,а вчера звоню ему и не узнаю голос...Говорит с больницы, из под кислородной маски.Нет у украинцев после Чернобыля никакого иммунитета,не тем более коллективного.Да,и в Херосиме до сегодняшнего времени люди умирают от лучевой болезни.Правда иногда самовнушение тоже помогает,как Кернесу.Даже мером в гроб положили...
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24.01.2021 10:11 Відповісти
У меня переболела коронавирусом вся семья!
Ну как переболела, ПЦР тест положительный был. У сына только пропало обоняние, температуры небыло но голова побаливала. Мне за 60, жена чуть моложе. Температура была 3 дня.
В первый день моей температуры и сухого кашля обратился в поликлинику. Семейный врач отрпавила на тест. У всех положительный. Врач выписала антибиотики, сказала станет хуже обращайтесь. Никто, естественно, антибиотики при вирусе не принимал. Сидели 2 недели дома, что бы не заражать окружающих.
Вы правы маски, дистанция, дезинфекция - от этого вируса не спасают. Разве что как плацебо.
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24.01.2021 10:29 Відповісти
А яка була температура і чи не збивали?
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25.01.2021 07:58 Відповісти
Температура 37,4-37,6.
Сбивать нет смысла. До 2020 даже не обратил бы внимания. Сейчас перестраховываюсь, что бы не заразить клиентов.
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25.01.2021 19:52 Відповісти
Ага, вот в доиндустриальную эру никто выхлопными газами не дышал, кушали все натуральное всю жизнь. И что, вирусными заболеваниями никто не болел?
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24.01.2021 10:39 Відповісти
Дышали печными газами и "канализационными" выхлопами. Питались не регулярно и чем придется... Недоедание, нечистоплотность ...
Для иммунитета нужен комплекс.
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24.01.2021 10:55 Відповісти
Не канализационными газами, а запахами выгребных ям. Там все так любимое Вами натуральное. А лезть к дымарю подышать дымовыми газами - это уже Ваша фантазия. Это разве что в России, где топили по-черному. Так что оба Ваши аргумента мимо кассы.
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24.01.2021 11:25 Відповісти
буквально років із сорок тому в сільській місцевості та в міських районах з індивідуальним опаленням топили вугіллям. Тож йдеш вранці ще затемна в школу і з димарів дихаєш всім тим чадом. Бо котлів Холмова в той час не знали. так шо міма каси аргумєнти антіпа
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25.01.2021 08:04 Відповісти
Як я люблю історії на кшталт таких "В дитинстві я ходив в школу за 5 кілометрів, по коліно в снігу, в гору і проти вітру!". В доіндустріальну епоху люди від хвороб тікали в села, бо там менше хворіли.
То з Вашої теорії в північних країнах де довгий опалювальний сезон мала б бути більша смертність від інфекційних хвороб. Але епідемії минулого більше лютували в південних країнах. Так що і Ваша вигадка - мимо каси.
П.С. (намагання обзивати інших у Вас з якого класу школи лишилося?)
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25.01.2021 10:51 Відповісти
Скорее ,это то ,что большинство инфицированных перешло на самолечение , не
обращаются к врачам и не проходят тестирование.В аптеках доступны все лекарства без рецептов ,в то время ,как в ЕС фиксируются все заболевшие,а лекарства
только по рецептам.
К тому же статистика у нас ,как и всё остальное ,работает в ручном режиме.
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24.01.2021 09:37 Відповісти
Прямо бифуркация какая-то.
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24.01.2021 09:19 Відповісти
Хотелось бы знать истинную картину тестирований и реальные результаты заражений. Уж очень не хочется самообманываться.
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24.01.2021 10:07 Відповісти
Треба щоб школи і далі на дистанційному навчанні були! Це зупине короновірус.
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24.01.2021 11:58 Відповісти
Скоро будет одинаковое число, что выявленных, что госпитализированных.Сейчас больше 50%.
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24.01.2021 12:42 Відповісти
https://enovosty.com/news_society/full/2401-statistika-pokazala-samuyu-vysokuyu-smertnost-v-ukraine-za-3-goda Статистика показала самую высокую смертность в Украине за 3 года
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24.01.2021 13:23 Відповісти
Без доступа к медицине и плановому лечению, при лечении по телефону дальше будет еще хуже.
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24.01.2021 14:37 Відповісти
Был перенос плановых операций с 12 марта до 5 мая 2020 и потом то же самое с 9 ноября. Если бы все было так, как Вы утверждаете, мы бы видели два сопоставимых пика смертности в оба эти периода. В реале в начале года, в тч и во время весеннего локдауна умирало меньше чем в 2019, а пик смертности пришелся на последние месяцы 2020.
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24.01.2021 15:05 Відповісти
Врачам это расскажи, как быстро должны умирать после отсрочки лечения.
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24.01.2021 15:56 Відповісти
Спроси ты сначала у врачей, чем отличаются плановые операции и ургентные.
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24.01.2021 17:35 Відповісти
Они как раз и аукнулись в сентябре, у меня как раз есть человек в семье, который раз в полгода пролечиться должен под наблюдением, мне не надо рассказывать.
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24.01.2021 19:30 Відповісти
Ну, один человек - это охеренно репрезентативная выборка. Все, кому перенесли на месяц-два плановые операции поставили таймер и через полгода умерли? А ничего, что всплеск смертности дали болезни органов дыхания, тогда как лидеры по плановым операциям - сердечно-сосудистые заболевания и онкология.
Ваша выдумка не выдерживает критики, включайте фантазию и выдумывайте другую.
За добу через COVID-19 в Україні померло 83 людини, виявлено 3 915 нових випадків, одужали - 5 407 - Цензор.НЕТ 90
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24.01.2021 20:02 Відповісти
А что ж ты не спросил уврачей, как по твоей версии 50 дней откладывания плановых операций в марте привели к снизижению общейсмертности по сравнению с 2019, а 50 дней откладывания плановых операций в ноябре-декабре привели к приличному превышению.
Эти ковидодиссиденты такие сказочники...
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24.01.2021 17:58 Відповісти
ну слава богу на спад пошло
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24.01.2021 21:16 Відповісти
Сколько же ещё будет длится эта лживая муть с лохвирусом ? Год ? Два ? Три? А лохвирус лохмутирует и лохмутирует .Евреи вообще вроде умные люди ,а не проверенную вакцину уже подросткам вкалывают , хотят сделать их бесплодными ? Знать бы того гада ,что заварил эту панику страха .Сколько же денег вкинуто на это безобразие , и теперь пока куховары паники их не отобьют в сотни раз, мир не останется в покое . Всего открыто давно - сорок видов коронавирусов , и теперь что , под каждый вид заразы будут делать вакцинацию ? Это же какое здоровье надо иметь ! По окончании вакцинаций каждый вакцинированный будет выглядеть наверное , как сова натянутая на глобус ,но зато с ковид паспортом .И сколько мы еще будем терпеть - намордники и лжелохдауны?
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25.01.2021 00:18 Відповісти
отож - вродє умниє
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25.01.2021 08:06 Відповісти
я стєпановим не вірю в принципі - у них правда з брехнею намішані.
Приклад: за весь час пандемії
захворіло - 1 191 812
одужало - 947 514
померло - 21 861
дивлюся - шось не те. Віднімаю 1191812-947514=244298!!! Двісті сорок чотири тисяч померло згідно цифір стєпанова! А він триндить про 21 тисячу. Це що - більше двохсот тисяч лежать на даний час в лікарні з ковідом? Тоді коли всіх ліжок - 130 тисяч, а інфекційних - 56 тисяч.
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25.01.2021 08:20 Відповісти
 
 