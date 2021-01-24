За добу через COVID-19 в Україні померло 83 людини, виявлено 3 915 нових випадків, одужали - 5 407

В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 3 915 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужало - 5 407 осіб, померло 83 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"3 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 січня 2021 року. Зокрема, захворіло 117 дітей і 111 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано - 2 079 осіб; летальних випадків - 83; одужали - 5 407 осіб", - написав Степанов у фейсбуці в неділю вранці.

Днем раніше, 23 січня було зафіксовано 4 928 нових випадків інфікування COVID-19, 22 січня повідомлялося про 5 348 нові випадки, 21 січня зафіксували 5 583 випадків інфікування COVID-19, 20 січня зареєстрували 4 383 випадки інфікування, 19 січня повідомлялося про 3 939 нових випадків захворювання, 18 січня зафіксували 3 034 нові випадки інфікування коронавірусом.

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Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок неділі становила 1 191 812 осіб, 21 861 осіб померли від COVID-19, одужали 947 514 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) і Дніпропетровській (236) областях.