За добу через COVID-19 в Україні померло 83 людини, виявлено 3 915 нових випадків, одужали - 5 407
В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 3 915 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужало - 5 407 осіб, померло 83 пацієнти.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"3 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 січня 2021 року. Зокрема, захворіло 117 дітей і 111 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано - 2 079 осіб; летальних випадків - 83; одужали - 5 407 осіб", - написав Степанов у фейсбуці в неділю вранці.
Днем раніше, 23 січня було зафіксовано 4 928 нових випадків інфікування COVID-19, 22 січня повідомлялося про 5 348 нові випадки, 21 січня зафіксували 5 583 випадків інфікування COVID-19, 20 січня зареєстрували 4 383 випадки інфікування, 19 січня повідомлялося про 3 939 нових випадків захворювання, 18 січня зафіксували 3 034 нові випадки інфікування коронавірусом.
Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок неділі становила 1 191 812 осіб, 21 861 осіб померли від COVID-19, одужали 947 514 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) і Дніпропетровській (236) областях.
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В странах Евросоюза было введено 7,9 млн доз (по состоянию на 22 января); в Великобритании - 5,8 млн доз; а в Израиле - 3,36 млн доз (по состоянию на 22 января).
І ще лампочками.
Треба шланги до кранів купити на запас, бо як потече на лох-дауні, то хоч плач.
Ну и зачем теперь вакцинация?
Не факт, что вакцина, которая помогает от одного штамма вируса поможет при другом.
А штаммов короновируса уже под десяток.
Поменьше дышать выхлопными газами и употреблять только качественные продукты, даст эффект гораздо выше чем вакцинация. (Не за один день, а хотя бы пол-года год.)
Ну как переболела, ПЦР тест положительный был. У сына только пропало обоняние, температуры небыло но голова побаливала. Мне за 60, жена чуть моложе. Температура была 3 дня.
В первый день моей температуры и сухого кашля обратился в поликлинику. Семейный врач отрпавила на тест. У всех положительный. Врач выписала антибиотики, сказала станет хуже обращайтесь. Никто, естественно, антибиотики при вирусе не принимал. Сидели 2 недели дома, что бы не заражать окружающих.
Вы правы маски, дистанция, дезинфекция - от этого вируса не спасают. Разве что как плацебо.
Сбивать нет смысла. До 2020 даже не обратил бы внимания. Сейчас перестраховываюсь, что бы не заразить клиентов.
Для иммунитета нужен комплекс.
То з Вашої теорії в північних країнах де довгий опалювальний сезон мала б бути більша смертність від інфекційних хвороб. Але епідемії минулого більше лютували в південних країнах. Так що і Ваша вигадка - мимо каси.
П.С. (намагання обзивати інших у Вас з якого класу школи лишилося?)
обращаются к врачам и не проходят тестирование.В аптеках доступны все лекарства без рецептов ,в то время ,как в ЕС фиксируются все заболевшие,а лекарства
только по рецептам.
К тому же статистика у нас ,как и всё остальное ,работает в ручном режиме.
Ваша выдумка не выдерживает критики, включайте фантазию и выдумывайте другую.
Эти ковидодиссиденты такие сказочники...
Приклад: за весь час пандемії
захворіло - 1 191 812
одужало - 947 514
померло - 21 861
дивлюся - шось не те. Віднімаю 1191812-947514=244298!!! Двісті сорок чотири тисяч померло згідно цифір стєпанова! А він триндить про 21 тисячу. Це що - більше двохсот тисяч лежать на даний час в лікарні з ковідом? Тоді коли всіх ліжок - 130 тисяч, а інфекційних - 56 тисяч.