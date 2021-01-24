Повторні місцеві вибори відбуваються сьогодні в 13 областях: оберуть мера Конотопа

У неділю, 24 січня, в Україні відбуваються повторні місцеві вибори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центральної виборчої комісії.

За інформацією ЦВК, в цей день у 13 областях обирають депутатів міських (1 особа), селищних (13 осіб) та сільських (40 осіб) рад. Також відбудуться вибори міського голови Конотопа (Сумська область), голів Брошнів-Осадовської селищної ради (Івано-Франківська область), Уланівської (Вінниччина) і Мурованської (Львівщина) сільських рад.

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про місцеві вибори" повторні вибори призначаються відповідною територіальною виборчою комісією в разі визнання відповідних виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися або в разі визнання обраної особи такою, що відмовилася від депутатського мандата чи посади.

Повторні вибори міського голови Конотопа Сумської області призначено через те, що обраний 25 жовтня Олександр Луговий помер у листопаді 2020 від ускладнень COVID-19. Зараз на цю посаду претендують сім кандидатів, зокрема діючий мер Артем Семеніхін.

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