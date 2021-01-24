Роскомнагляд хоче оштрафувати "Радіо Свобода" на сотні тисяч доларів, Байдена просять втрутитися
У січні 2021 року Роскомнагляд склав перші протоколи на "Радіо Свобода" за те, що видання не маркує свої публікації написом про те, що їх створив "іноземний агент-ЗМІ". Йдеться про кримінальну відповідальність і величезні штрафи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві конгресменів від Демократичної і Республіканської партій США, які звернулися до президента Джо Байдена з проханням відреагувати на "зростаючу загрозу з Росії проти "Радіо Свобода".
"З огляду на масштаб загрози, яку ці нові штрафи становлять для роботи RFE/RL у Росії, ми просимо адміністрацію Байдена пояснити російському уряду, що ці обмеження проти RFE/RL, його філій та персоналу неприйнятні і, зокрема, що притягнення співробітників RFE/RL до кримінальної відповідальності призведе до серйозних наслідків", - сказано в тексті листа.
Законодавці зокрема рекомендують адміністрації Байдена розглянути можливість введення санкцій проти російських чиновників, а також вимагати більше взаємних дій у відповідь: наприклад, щодо російських державних ЗМІ Russia Today і "Супутник", які працюють на території США.
В останні роки Державна дума прийняла, а президент Росії Володимир Путін підписав низку законів, які серйозно ускладнюють роботу іноземних видань у Росії. Попри це, "Радіо Свобода" виконує вимоги російського Мін'юсту: надає звіт про фінансову діяльність і редакція розмістила на сайті нагадування про статус "іноземного агента", хоча і розцінює законодавство як несправедливе і юридично спірне.
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Может там тысячи и миллионы других людей сидели с принципами, которые не дано понять этому Паше? Может это они заблокировали аккаунты и соц.сети, а не императоцентрический Байден в представлении Паши . . да и в твоём представлении тоже.
Про яку цензуру йдеться , де Байден щось блокує?
Конфискация всех денег в иностранных банках всех олигархов, строивших дворец х-лу.
90 лет в США действует закон о иностранных агентах. Последней США по нему Бузину пресовали.
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Лапти двигают в сторону США где этот закон (о ин/агентах) одновременно с "сухим" принимали.
Откроет кому-то глаза? Типа НИКТО ничего об этом не знает?!!!
Нехрен было вообще допускать Метверчину к СМИ
Кто выходили на митинги и шествия вчера - настоящие герои! В Калининграде и Питере люди прыгали под дождём и моросью, скандируя «аквадискотека!». В Перми вышли в -27, в Якутске - в -50. За рубежом вышли как столицы - Рига, Лондон, Таллинн и др., так и города, где просто есть российские консульства, Нарва, например!
Это радио только финансируется тупыми пендосами, а штат полностью состоит из агентов ФСБ.
Нынешний директор раньше был корреспондентом газеты Правда.
И ситуация эта уже очень давно - ватник типо Малинкович, Владимир Дмитриевич был редактором, ватник Погребинский - корреспондентом.
Фєдєраст ніхєра в тебе немає. все у вас крадене. пнх звідсіля брехун
Если они хотят брать информацию из перепечаток чужих сообщений - они это получат.
У тебя сильно устаревшая методичка. Срочно напиши куратору, пусть тебе сбросят кусок дерьма посвежее. Твое протухло. Если к обеду не пришлют, пиши сразу папе-пригожину. Куратора вышвырнут, а ты займешь его место. Или как там у вас в тролльчатнике?
МИД России предупредил посольство США из-за освещения акций 23 января.
https://lenta.ru/tags/organizations/mid/ Министерство иностранных дел России предупредило посольство США в Москве о том, что любые попытки освещения несанкционированных митингов будут расцениваться как грубое вмешательство во внутренние дела России со всеми вытекающими из этого последствиями.
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Самый раз Байдену ввести санкции против России за вмешательство россии в выборы США в 2016 году и в 2020.