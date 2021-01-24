Роскомнагляд хоче оштрафувати "Радіо Свобода" на сотні тисяч доларів, Байдена просять втрутитися

У січні 2021 року Роскомнагляд склав перші протоколи на "Радіо Свобода" за те, що видання не маркує свої публікації написом про те, що їх створив "іноземний агент-ЗМІ". Йдеться про кримінальну відповідальність і величезні штрафи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві конгресменів від Демократичної і Республіканської партій США, які звернулися до президента Джо Байдена з проханням відреагувати на "зростаючу загрозу з Росії проти "Радіо Свобода".

"З огляду на масштаб загрози, яку ці нові штрафи становлять для роботи RFE/RL у Росії, ми просимо адміністрацію Байдена пояснити російському уряду, що ці обмеження проти RFE/RL, його філій та персоналу неприйнятні і, зокрема, що притягнення співробітників RFE/RL до кримінальної відповідальності призведе до серйозних наслідків", - сказано в тексті листа.

Законодавці зокрема рекомендують адміністрації Байдена розглянути можливість введення санкцій проти російських чиновників, а також вимагати більше взаємних дій у відповідь: наприклад, щодо російських державних ЗМІ Russia Today і "Супутник", які працюють на території США.

Читайте також: У Росії завели справи на Facebook і Twitter

В останні роки Державна дума прийняла, а президент Росії Володимир Путін підписав низку законів, які серйозно ускладнюють роботу іноземних видань у Росії. Попри це, "Радіо Свобода" виконує вимоги російського Мін'юсту: надає звіт про фінансову діяльність і редакція розмістила на сайті нагадування про статус "іноземного агента", хоча і розцінює законодавство як несправедливе і юридично спірне.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Роскомнадзор вимагає від Google припинити рекламувати в YouTube "несанкціоновані масові заходи"