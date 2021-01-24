Очікуємо, що 2021 рік буде роком економічного зростання для України, - радник президента Устенко
Радник Президента України з економічних питань Олег Устенко прогнозує, що у 2021 році українська економіка почне відновлюватися завдяки позитивним тенденціям на зовнішніх ринках та монетарній політиці НБУ.
За його словами, зростанню може сприяти виконання Україною "домашнього завдання" з покращення інвестиційного клімату та реалізація кроків зі стимулювання внутрішніх інвестицій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Якщо говорити взагалі про 2021 рік, ми очікуємо, що це буде рік економічного зростання, рік поступового відновлення і всієї глобальної економіки, і, звичайно, української економіки", – зазначив він в інтерв’ю одному з українських ЗМІ.
Радник Глави держави зауважив, що Україна значною мірою залежить від ситуації на зовнішніх ринках, і будь-які зміни там одразу позначаються на всіх так званих малих відкритих економіках, до яких належить і українська.
"Але очікування на 2021 рік позитивне", – сказав Олег Устенко.
За його словами, протягом останніх місяців на зовнішніх ринках зростали ціни на ті сировинні групи, які експортує Україна, зокрема метали та продукцію сільського господарства, і є очікування, що така ситуація збережеться й надалі.
По-друге, як зауважив Олег Устенко, покращилася ситуація й на світових фінансових ринках.
"Після закінчення виборчої кампанії у США й до нещодавньої інавгурації 46-го Президента США Джо Байдена пішли в ріст усі фондові ринки, а це означає, що і кредитори, й інвестори почали проявляти активність. Взагалі міжнародні ринки виросли більш ніж на 15% за цей час. Це означає, що інвестори, які раніше шукали "тихі гавані", зараз починають шукати можливості для інвестування. Це означає, що Україна, яка знаходиться в групі країн з ринками, що розвиваються, може вже активно конкурувати за ресурс та розраховувати на глобальний захід інвестицій", – зазначив він.
Водночас наша держава має серйозно підійти до виконання свого "домашнього завдання", зокрема в частині створення якісного інвестклімату, захисту права власності, покращення судової системи тощо.
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Место в 95 квартале заслужил
Возможно, но Зеленского уже не будет.
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- За 21 день нового року Україна імпортувала з Білорусі майже 73 млн. КВт/год електроенергіі. Збиток вітчизняної генерації становить 104,7 млн. грн;
- заборгованості з заробітної плати перед працівниками державних шахт за офіційними даними Міненерго 920 млн грн. (у цю цифру не включено борги перед шахтами "Надія" та деякі інші). Через відсутність реальних дій борг перед шахтарями за 10 днів уже буде становити 1,4 мільярди гривень;
- Протягом 2020-го Україна закупила в РФ вугілля на $1,043 млрд. Усього по твердому паливу Україна імпортували 16,95 мільйона тонн на суму $ 1,7 млрд;
- За 2 місяці запаси вугілля всіх марок на ТЕС знизилися в 5,2 рази до 487 500 тонн (газового - в 7,5 разів до 283 600 тонн, антрацитового - на 44% до 203 900 тонн).
Петро Порошенко заявивляв, що 2018 став рекордним щодо кількості відремонтованих автодоріг в Україні. Вдалося відродити 3 800 км доріг. Майже стільки, як тепер стверджує Зееленський. Це раніше, на той момент міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомляв, що протягом 2016 - 2017 відремонтовано 3 000 км доріг.
У 2012 році керівництво Укравтодору заявляло, що до ЄВРО 2012 відремонтовано 3 000 км доріг. Таким чином, якщо враховувати лише наведені дані, то за останні десять років до приходу Зеленського мали бути відремонтовані щонайменше 10 000 км доріг. Це не збігається з твердженням Зеленського, що у 2020 році зробили в десятеро більше ніж за попередні десять років.
На запит "Deutsche Welle" Укравтодор відповів, що "у 2020 році на автомобільних дорогах державного значення на об'єктах будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту влаштовано 3 357,6 км верхніх шарів покриття".
https://www.youtube.com/watch?v=PjUif07rh5U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xC_RNabVXA8 Шалений зліт економіки в 2021. Михайло Кухар про прогнози для України