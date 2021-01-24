Очікуємо, що 2021 рік буде роком економічного зростання для України, - радник президента Устенко

Радник Президента України з економічних питань Олег Устенко прогнозує, що у 2021 році українська економіка почне відновлюватися завдяки позитивним тенденціям на зовнішніх ринках та монетарній політиці НБУ.

За його словами, зростанню може сприяти виконання Україною "домашнього завдання" з покращення інвестиційного клімату та реалізація кроків зі стимулювання внутрішніх інвестицій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Якщо говорити взагалі про 2021 рік, ми очікуємо, що це буде рік економічного зростання, рік поступового відновлення і всієї глобальної економіки, і, звичайно, української економіки", – зазначив він в інтерв’ю одному з українських ЗМІ.

Радник Глави держави зауважив, що Україна значною мірою залежить від ситуації на зовнішніх ринках, і будь-які зміни там одразу позначаються на всіх так званих малих відкритих економіках, до яких належить і українська.

"Але очікування на 2021 рік позитивне", – сказав Олег Устенко.

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За його словами, протягом останніх місяців на зовнішніх ринках зростали ціни на ті сировинні групи, які експортує Україна, зокрема метали та продукцію сільського господарства, і є очікування, що така ситуація збережеться й надалі.

По-друге, як зауважив Олег Устенко, покращилася ситуація й на світових фінансових ринках.

"Після закінчення виборчої кампанії у США й до нещодавньої інавгурації 46-го Президента США Джо Байдена пішли в ріст усі фондові ринки, а це означає, що і кредитори, й інвестори почали проявляти активність. Взагалі міжнародні ринки виросли більш ніж на 15% за цей час. Це означає, що інвестори, які раніше шукали "тихі гавані", зараз починають шукати можливості для інвестування. Це означає, що Україна, яка знаходиться в групі країн з ринками, що розвиваються, може вже активно конкурувати за ресурс та розраховувати на глобальний захід інвестицій", – зазначив він.

Водночас наша держава має серйозно підійти до виконання свого "домашнього завдання", зокрема в частині створення якісного інвестклімату, захисту права власності, покращення судової системи тощо.