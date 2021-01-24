УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9823 відвідувача онлайн
Новини
3 835 73

Очікуємо, що 2021 рік буде роком економічного зростання для України, - радник президента Устенко

Очікуємо, що 2021 рік буде роком економічного зростання для України, - радник президента Устенко

Радник Президента України з економічних питань Олег Устенко прогнозує, що у 2021 році українська економіка почне відновлюватися завдяки позитивним тенденціям на зовнішніх ринках та монетарній політиці НБУ.

За його словами, зростанню може сприяти виконання Україною "домашнього завдання" з покращення інвестиційного клімату та реалізація кроків зі стимулювання внутрішніх інвестицій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Якщо говорити взагалі про 2021 рік, ми очікуємо, що це буде рік економічного зростання, рік поступового відновлення і всієї глобальної економіки, і, звичайно, української економіки", – зазначив він в інтерв’ю одному з українських ЗМІ.

Радник Глави держави зауважив, що Україна значною мірою залежить від ситуації на зовнішніх ринках, і будь-які зміни там одразу позначаються на всіх так званих малих відкритих економіках, до яких належить і українська.

"Але очікування на 2021 рік позитивне", – сказав Олег Устенко.

Читайте також: Січневий карантин не вплине на курс валют, навпаки, є підстави для зміцнення гривні, - радник президента Устенко

За його словами, протягом останніх місяців на зовнішніх ринках зростали ціни на ті сировинні групи, які експортує Україна, зокрема метали та продукцію сільського господарства, і є очікування, що така ситуація збережеться й надалі.

По-друге, як зауважив Олег Устенко, покращилася ситуація й на світових фінансових ринках.

"Після закінчення виборчої кампанії у США й до нещодавньої інавгурації 46-го Президента США Джо Байдена пішли в ріст усі фондові ринки, а це означає, що і кредитори, й інвестори почали проявляти активність. Взагалі міжнародні ринки виросли більш ніж на 15% за цей час. Це означає, що інвестори, які раніше шукали "тихі гавані", зараз починають шукати можливості для інвестування. Це означає, що Україна, яка знаходиться в групі країн з ринками, що розвиваються, може вже активно конкурувати за ресурс та розраховувати на глобальний захід інвестицій", – зазначив він.

Водночас наша держава має серйозно підійти до виконання свого "домашнього завдання", зокрема в частині створення якісного інвестклімату, захисту права власності, покращення судової системи тощо.

Автор: 

економіка (928) Офіс Президента (2021) Устенко Олег (70)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
Ожидаем, что 2021 год будет годом экономического роста для Украины, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 4271
показати весь коментар
24.01.2021 11:15
+25
100 500 рабочих мест каждую неделю! ))
показати весь коментар
24.01.2021 11:13
+20
Что б вам уже всем член на лбу вырос, ублюдки!
показати весь коментар
24.01.2021 11:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
100 500 рабочих мест каждую неделю! ))
показати весь коментар
24.01.2021 11:13 Відповісти
Ожидаем мощного прихода у бубочки с сотоварищами !!!
показати весь коментар
24.01.2021 11:40 Відповісти
Каждому безработному...
показати весь коментар
24.01.2021 12:02 Відповісти
по пистону
показати весь коментар
25.01.2021 08:38 Відповісти
Екомічного падіння від беззубої влади шмарклі.
показати весь коментар
24.01.2021 11:13 Відповісти
Он намекает на то, что зэбилы освободят Украину от своего присутствия в этом году.
показати весь коментар
24.01.2021 11:38 Відповісти
Скільки себе пам'ятаю стільки чую про обіцяний економічний ріст - а в дійсності бачу тільки ріст кількості вкраденого бабла тими хто цей економічний ріст обіцяє!
показати весь коментар
24.01.2021 11:14 Відповісти
Кем ожидается! Нашим Додиком???
показати весь коментар
24.01.2021 11:14 Відповісти
Цену на газ подняли в 3 раза-вот уже подьем "экономики позеленски""

Место в 95 квартале заслужил
показати весь коментар
24.01.2021 11:14 Відповісти
Приріст хіба що в ваш безмірний карман!
показати весь коментар
24.01.2021 11:14 Відповісти
Ожидаем, что 2021 год будет годом экономического роста для Украины, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 4271
показати весь коментар
24.01.2021 11:15 Відповісти
Что б вам уже всем член на лбу вырос, ублюдки!
показати весь коментар
24.01.2021 11:16 Відповісти
кто его из больницы выпустил ?
показати весь коментар
24.01.2021 11:16 Відповісти
не с нашим зеленым счастьем
показати весь коментар
24.01.2021 11:17 Відповісти
Мечты зелёных ждунов.
показати весь коментар
24.01.2021 11:18 Відповісти
Та ні, Устенко не ждун. Він - казкар. Як Микола Номов, який дітям писав по Незнайко і з Квіткового міста, хоча сам чудов знав, що Квіткового міста нема. І Незнайко нема. Але ж діт то вірили!
показати весь коментар
24.01.2021 12:12 Відповісти
огого сказанул !
показати весь коментар
24.01.2021 11:19 Відповісти
А сколько кейсов денег ********** в свой офшор отправит???
показати весь коментар
24.01.2021 11:24 Відповісти
А прошлый министр говорил - "экономика в упадке потому что тёплая зима",что то там у вас наверху изменилось?
показати весь коментар
24.01.2021 11:26 Відповісти
Торік миші сильно розвелись і зерно з'їли.
показати весь коментар
24.01.2021 12:43 Відповісти
Инвестиции на уровне 20летней давности,каломойская ******* строит совок и постояноо брешет
показати весь коментар
24.01.2021 11:27 Відповісти
Що і знову на 40% відсотків. Чи на скільки цього разу обіцяєте?
показати весь коментар
24.01.2021 11:30 Відповісти
И тут Остапа понесло....
показати весь коментар
24.01.2021 11:38 Відповісти
Ты лучший из всех советников Голобородьки, ага! Только теперь обещай рост сразу на 140%, бо 40 уже было и нам это оказалось очень дорого по коммуналке. А когда ты начнешь рост на 140, мы сразу выйдем с вилами и пристроим всю бенину шоблу туда, где ей самое место. Вместе с тобой, советник.
показати весь коментар
24.01.2021 11:38 Відповісти
Очікуємо, що 2021 рік буде роком економічного зростання для України, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 4587
показати весь коментар
24.01.2021 11:42 Відповісти
Развелось ждунов немеряно
показати весь коментар
24.01.2021 11:43 Відповісти
40% уже не обіцяють, хіба що 3 після падіння на 4,4. До речі, суперсприятливі ціни на руду, метал та зернові не врятували в 2020 від обвалу економіки. А "експерту" треба відпрацьовувати місце сина у фракції "слуг", тож і не такого ще навангує
показати весь коментар
24.01.2021 11:43 Відповісти
В целом международные рынки выросли более чем на 15% за это время.- украинский,за это времья рос в минус
показати весь коментар
24.01.2021 11:44 Відповісти
ЗЕбилы, сэр...
показати весь коментар
24.01.2021 11:47 Відповісти
В офисе президента все перешли на тяжёлый кокс. За два месяца до дефолта и 3 месяца до импичмента вдруг процветание страны.
показати весь коментар
24.01.2021 11:45 Відповісти
Ожидаем, что 2021 год будет годом экономического роста, хотя понимаем, что жопа станет еще больше и еще глубже.
показати весь коментар
24.01.2021 11:49 Відповісти
Очікуємо, що 2021 рік буде роком економічного зростання для України, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 7971
показати весь коментар
24.01.2021 11:55 Відповісти
Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме - Первый секретарь КПСС Н. С. Хрущев, 31 октября 1961 года XXII съезд КПСС
показати весь коментар
24.01.2021 11:56 Відповісти
Очікуємо, що 2021 рік буде роком економічного зростання для України, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 9732
показати весь коментар
24.01.2021 12:01 Відповісти
Ожидаем, что 2021 год будет годом экономического роста для Украины, - советник президента Устенко

Возможно, но Зеленского уже не будет.
Очікуємо, що 2021 рік буде роком економічного зростання для України, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 8006
показати весь коментар
24.01.2021 12:03 Відповісти
И Устенко уже не будет !
показати весь коментар
24.01.2021 12:07 Відповісти
Советником его не возьмут, пойдёт на завод за станком работать, или на стройку.
показати весь коментар
24.01.2021 12:13 Відповісти
йух йому а не станок ... поламає ... у гранітний кар'єр з кайлом гніду
показати весь коментар
24.01.2021 12:29 Відповісти
Ще є вакансії робітників на будівництво доріг.
показати весь коментар
24.01.2021 16:08 Відповісти
А вот президента на белом коне не верю. Нет украинских лидеров, всех московия уничтожила. Остались только генетические рабы дл грязных работ.
показати весь коментар
24.01.2021 12:43 Відповісти
если вы про рост благосостояния окружения зеленского и алигархов, то поверю, а так, полши в жопппу
показати весь коментар
24.01.2021 12:05 Відповісти
Это им Ванга подсказала, но умолччала, что надо еще в 2 раза поднять коммуналку иначе роста НЕ БУДЕТ!
показати весь коментар
24.01.2021 12:14 Відповісти
- че ж она с*ка не растет нифига?...ужеж и не лезу почти никуда...отдыхаю побольше...даже видосиками не раздражаю...какого ж...ей еще... преЗЕ надо???
Очікуємо, що 2021 рік буде роком економічного зростання для України, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 9242

..
показати весь коментар
24.01.2021 12:18 Відповісти
так и записать в трудовой устенко -идиот.
показати весь коментар
24.01.2021 12:23 Відповісти
"Економічний ріст" почався вже з перших днів 2021 року.

- За 21 день нового року Україна імпортувала з Білорусі майже 73 млн. КВт/год електроенергіі. Збиток вітчизняної генерації становить 104,7 млн. грн;

- заборгованості з заробітної плати перед працівниками державних шахт за офіційними даними Міненерго 920 млн грн. (у цю цифру не включено борги перед шахтами "Надія" та деякі інші). Через відсутність реальних дій борг перед шахтарями за 10 днів уже буде становити 1,4 мільярди гривень;

- Протягом 2020-го Україна закупила в РФ вугілля на $1,043 млрд. Усього по твердому паливу Україна імпортували 16,95 мільйона тонн на суму $ 1,7 млрд;

- За 2 місяці запаси вугілля всіх марок на ТЕС знизилися в 5,2 рази до 487 500 тонн (газового - в 7,5 разів до 283 600 тонн, антрацитового - на 44% до 203 900 тонн).
показати весь коментар
24.01.2021 12:27 Відповісти
"Deutsche Welle" у репортажі про "Велике крадівництво" викрило брехню «найвеличнішого потерпілого», який хвалиться що «побудував» 4 000 км доріг, що перевищує загальну кількість кілометрів доріг, зроблених за попередні 10 років. За рік зробили в 10 разів більше ніж за 10 років. Що ж насправді "побудував" Бубочка.
Петро Порошенко заявивляв, що 2018 став рекордним щодо кількості відремонтованих автодоріг в Україні. Вдалося відродити 3 800 км доріг. Майже стільки, як тепер стверджує Зееленський. Це раніше, на той момент міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомляв, що протягом 2016 - 2017 відремонтовано 3 000 км доріг.
У 2012 році керівництво Укравтодору заявляло, що до ЄВРО 2012 відремонтовано 3 000 км доріг. Таким чином, якщо враховувати лише наведені дані, то за останні десять років до приходу Зеленського мали бути відремонтовані щонайменше 10 000 км доріг. Це не збігається з твердженням Зеленського, що у 2020 році зробили в десятеро більше ніж за попередні десять років.
На запит "Deutsche Welle" Укравтодор відповів, що "у 2020 році на автомобільних дорогах державного значення на об'єктах будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту влаштовано 3 357,6 км верхніх шарів покриття".
https://www.youtube.com/watch?v=PjUif07rh5U&feature=emb_logo
показати весь коментар
24.01.2021 12:35 Відповісти
извените;свежо придание с трудом сереца
показати весь коментар
24.01.2021 12:45 Відповісти
КОНЕЧНО! Как и в предыдущие годы, но долларом по 30 грн.!
показати весь коментар
24.01.2021 12:50 Відповісти
Устенко балобол ще той... за місце синка в списках любу хрінь буде нести, да і економіст нулььовий.
показати весь коментар
24.01.2021 12:53 Відповісти
Зе-власть убивает экономику Украины: в 2021-м нас ждут огромные проблемы - эксперты. "Подводя итоги работы украинской власти в экономической сфере в 2020 году, сложно выделить хоть какой-нибудь позитив и найти что-то, что можно было бы отнести к успехам. Власть и дальше не собирается решать экономические проблемы - это видно по бюджету на 2021 год: увеличены затраты на Офис президента, ГБР, силовые структуры, снова увеличен бюджет на дороги, но при этом сокращены затраты на медиков. Нет поддержки системы экспорта, нет поддержки экономической активности - все шевелятся и выживают за свой счет в то время, как власть «строит дороги». В итоге, в 2021 году и в дальнейшем мы столкнемся с огромными проблемами: с безработицей, бунтами (тех же ФОПов), обрушением экономики, к которому приведет локдаун, который нам вскоре грозит.(с)
показати весь коментар
24.01.2021 13:04 Відповісти
Уже на 40% выросло и еще немножко вырастет?....
показати весь коментар
24.01.2021 13:06 Відповісти
ще один сеанс уриноофтальмотогії для люмпенів зеленського
показати весь коментар
24.01.2021 13:11 Відповісти
Економічне зростання України й інвестиції - це локшина під час лохдауну.
показати весь коментар
24.01.2021 13:18 Відповісти
С приходом зеленского, экономика только падает. Поэтому если отправить этого дурачка на нары, только тогда экономика будет расти
показати весь коментар
24.01.2021 13:28 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2021 13:33 Відповісти
х.з. может быть. Економіст Михайло Кухар про макроекономічний прогноз на 2021 рік.
https://www.youtube.com/watch?v=xC_RNabVXA8 Шалений зліт економіки в 2021. Михайло Кухар про прогнози для України
показати весь коментар
24.01.2021 13:40 Відповісти
Лучше бы этот советник Устенко посоветовал бы проотвечавшемуся падлючему ЗЕлёносопельному БлаЗЕню позаботиться о своей главной черте - той, которая разделяет его субтильную дупку на полужопия, да обратил бы внимание на вопросы маркетинга модерново-продвинутых противопендельных гаджетов, дупо-демпферных систем, амортизирующих лубков на утлую дупку; разъяснил бы последние тенденции в сфере послепендельной дупореабилитации, порекомендовал бы маститых специалистов-дупореабилитологов. Ведь пущенный на самотёк вопрос грядущего грандиозного пенделя может не обойтись глубокой вмятиной на тщедушной дупке БлаЗЕня, а привести к динамической дезинтеграции щуплой дупки, как целостного анатомического объекта, с последующим фрагментированием на отдельные ЗЕле-полужопия.
показати весь коментар
24.01.2021 13:52 Відповісти
Украина .может рассчитывать на глобальный заход инвестиций. / Правящий Украиной воровской кодлан Коломойского терпилам-украинцам туфту впаривает. Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов/ "Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике.
показати весь коментар
24.01.2021 14:12 Відповісти
Порошенко передав вам ідіотам з повною казною і економічне зростання країни. Людям з низькою пенсією---гарантована субсидія. ЗСУ--- в пошані . Величезна підтримка західних партнерів і зростання інвестицій. Без України нічого не вирішувалось в світі. Ішла планомірна і послідовна боротьба з корупцією і хабарництвом. А що зараз ---все навпаки і одна брехня і піар.
показати весь коментар
24.01.2021 14:15 Відповісти
Какой на хрен экономический рост, когда воруют быстрее чем зарабатывают.
показати весь коментар
24.01.2021 15:40 Відповісти
Дурні думкою багатіють!
показати весь коментар
24.01.2021 15:50 Відповісти
Із самокатчиком покурили
показати весь коментар
24.01.2021 15:59 Відповісти
Цей прогноз як перефразовані слова з пісні "я ждала и верила, думала рожу, а пошла проверилась - с "французским насморком" хожу".
показати весь коментар
24.01.2021 16:13 Відповісти
Очікуємо, що 2021 рік буде роком економічного зростання для України, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 3389
показати весь коментар
24.01.2021 17:19 Відповісти
......... ожыдаем а лучше погадайте на кофейной гуще
показати весь коментар
24.01.2021 17:40 Відповісти
ЖДУНИ
показати весь коментар
24.01.2021 17:41 Відповісти
 
 