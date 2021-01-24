ДСНС попереджає про погіршення погодних умов: можливі перебої енергопостачання і порушення руху транспорту

ДСНС попереджає про погіршення погодних умов на території України 24-25 січня.

24-25 січня на Правобережжі України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в західних областях сильний дощ і мокрий сніг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Згідно з даними рятувальників, 25 січня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети (І рівень небезпеки, жовтий). У більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях - 10-20 см.

"Погодні умови можуть призвести до порушення енергопостачання окремих населених пунктів на Правобережжі України, а в західних областях також до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - зазначають в ДСНС.

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