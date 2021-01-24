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Водій на Харківщині переїхав жінку, що лежала на дорозі: врятувати її не вдалося

Водій на Харківщині переїхав жінку, що лежала на дорозі: врятувати її не вдалося

В Харківської області водій на Volkswagen Passat переїхав місцеву мешканку, яка лежала на неосвітленій проїжджій частині.

Про це 24 січня повідомили в пресслужбі ГУНП у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Співробітники поліції попередньо з'ясували, що водій автомобіля Volkswagen Passat рухався неосвітленою дорогою і переїхав місцеву мешканку, яка лежала на проїжджій частині. Чоловік зупинився, викликав бригаду швидкої допомоги і поліції. Жінка загинула на місці події до прибуття медиків.

Слідчий вніс відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

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Автор: 

ДТП (4465) Нацполіція (15141) смерть (6743) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+34
1. Була буха (70%)
2. Погано стало (10%)
3. Хтось ще раніше збив і поїхав собі (20%)
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24.01.2021 12:15
+24
Извените за грубость, но...
В ППД нет такого понятия, как "лежатель". Пешеход не имеет права лежать на проезжей части дороги.
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24.01.2021 12:15
+16
Водій на Харківщині переїхав жінку, що лежала на дорозі: врятувати її не вдалося - Цензор.НЕТ 3376
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24.01.2021 12:36
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в смысле - лежала?
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24.01.2021 12:11 Відповісти
1. Була буха (70%)
2. Погано стало (10%)
3. Хтось ще раніше збив і поїхав собі (20%)
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24.01.2021 12:15 Відповісти
третий пункт 99,99%
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24.01.2021 12:16 Відповісти
если труп не его (может сбил и сказал лежала), то ему нужно было увеличивать долю в 20% , а так будут тягать может и посадят. Если был труп до него случайно наехал - то нужно было уезжать. Вызвал бы водила который не наехал - его бы меньше прессовали
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24.01.2021 13:54 Відповісти
А что водитель нарушил? Какой еще срок?
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24.01.2021 12:12 Відповісти
Все должны платить в том числе полицаям, у них пирамида-не заплатишь другого поставят.
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24.01.2021 12:14 Відповісти
В темну пору водій має рухатись з такою швидкістю,щоб у випадку екстренного гальмування зупинитись в межах освітленої ,на момент початку гальмування, фарами дороги. Значить не вибрав безпечну швидкість тому і винуватий, якби вона вискочила раптово на дорогу, тоб меншу вину інкримінували
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24.01.2021 12:28 Відповісти
А в каком пункте ПДД описано как правильно нужно лежать на проезжей части что бы водитель успел затормозить?
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24.01.2021 12:35 Відповісти
Это с точки зрения закона КАЗУС водитель НЕ обязан допускать лежащего человека поперек дороги да ПДД говорят что водитель обязан ехать вплоть до полной остановки авто ..но тут возникает вопрос если скорость не нарушал и не было возможности объехать без аварии и остановиться без аварии то...КАЗУС...
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24.01.2021 12:47 Відповісти
Если водитель ехал с разрешенной скоростью а перед ним олень брал четыре сплошные это казус? Так вот и здесь, мне кажется, есть нарушение со стороны лежащего на проезжей части в первую очередь... но в любом случае мусора заработают...
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24.01.2021 13:14 Відповісти
Может и ослепили. Сейчас у каждого второго наколхозен ксенон. Слепит все и вся. Ну и 50 км в час в населенном пункте никто не соблюдает.
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24.01.2021 12:35 Відповісти
Якщо осліпили, то водій винен, бо повинен був зупинитись та увімкнути аварійку https://vodiy.ua/pdr/19/ пункт 19.3 ПДД .... В іншому випадку залежить від установочних даних для експертизи, які слідчий отримає під час слідчого оксперименту...тобто з урахуванням швидкості , світу фар, одягу потерпілої...будуть рахувати коли водій побачив перешкоду і через який час на неї зреагував (застосував аварійне гальмування)..якжо 1-2 сек..десь до 3 то водій буде не винен, якщо більше, то експерт напише про порушення ПДД
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24.01.2021 12:46 Відповісти
Ну так так и произошло увидел лежащую когда она оказалась в свете фар и как раз остановился в пределах освещенной на начало торможения зоны, те наехал.
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24.01.2021 13:23 Відповісти
Задача слідчого в Україні - не встановити правду, а скласти обвинувачувальний акт.
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24.01.2021 12:36 Відповісти
Извените за грубость, но...
В ППД нет такого понятия, как "лежатель". Пешеход не имеет права лежать на проезжей части дороги.
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24.01.2021 12:15 Відповісти
Есть понятие "находиться на проезжей части".
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24.01.2021 12:25 Відповісти
За то есть понятия "препятствие" и "темное время суток".
https://vodiy.ua/ru/pdr/12/#122 12.2 В темное время суток и в условиях недостаточной видимости скорость движения должна быть такой, чтобы водитель имел возможность остановить транспортное средство в пределах видимости дороги.https://vodiy.ua/ru/pdr/12/#123 12. 2https://vodiy.ua/ru/pdr/12/#123 12.3 В случае возникновения опасности для движения или препятствия, которое водитель объективно способен обнаружить, он должен немедленно принять меры для уменьшения скорости вплоть до полной остановки транспортного средства либо безопасного для других участников движения объезда препятствия.
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24.01.2021 12:31 Відповісти
препятсвие можно и не заметить, а если у мадам біла темная одежда и без светоображателей, то она могла благоаолучно замаскироваться под лужу или х.з что ещё. Не буду тянуть резину: водила не виноват в том, что мадам без светоотражателей решила прикорнуть на дороге маскируясь под лужу или х.з. что ещё.
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24.01.2021 13:24 Відповісти
Переехал? Медаль ему от Ассоциации владельцев оружия,за сэкономленные боеприпасы.Хозяева жизни на колёсах.
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24.01.2021 12:24 Відповісти
Хоплофобия - это медицинский термин...
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24.01.2021 12:26 Відповісти
В этом конкретном случае медицина бессильна.
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24.01.2021 12:32 Відповісти
Водій на Харківщині переїхав жінку, що лежала на дорозі: врятувати її не вдалося - Цензор.НЕТ 3376
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24.01.2021 12:36 Відповісти
Если не нестись с бешенной скоростью то неужели нельзя увидеть препятствие на дороге, в виде лежащего человека?
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24.01.2021 12:29 Відповісти
можливо засліпила зустрічна ...
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24.01.2021 12:32 Відповісти
Бывает что нельзя. Я когда то 50 км/ч ехал, и наехал на отвалившийся от газели глушитель.
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24.01.2021 12:33 Відповісти
Не сравнивай хрен с пальцем.
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24.01.2021 22:11 Відповісти
Вы удивитесь, но можно и не увидеть.
Особенно если дорога плохо освещена.
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24.01.2021 12:34 Відповісти
еще дождь и ночь, да черная одежда и горизонтальное положение мадам
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24.01.2021 13:27 Відповісти
...плюс мжичка або мрячка. Тоді взагалі ні фуя не видно, а якщо ще й встрєчняк засліпив, то взагалі жоППа.
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24.01.2021 15:07 Відповісти
Я из за этого предпочитаю в темное время суток вообще не ездить
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24.01.2021 15:36 Відповісти
Вчера вечером был туман (возможно, и в Харькове тоже), а темное время суток на неосвещенной улице просто прохожего в не яркой одежде не всегда вовремя возможно увидеть, а лежащего и подавно.
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24.01.2021 12:34 Відповісти
Можна... Я там, нижче, описав...
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24.01.2021 12:36 Відповісти
Якщо водій рухався, не порушуючи вимог Правил дорожнього руху і автомобіль був технічно справний, то буде висновок автотехнічної та автодорожної експертизи - "водій не мав технічної можливості запобігти наїзду...".
Знаю випадок, коли в зимовий час, під час заметілі, п"яний ішов по дорозі, упав, заснув і замерз. А труп переїхав "Москвич"... Сам врятував такого ж, велосипедиста, на трасі Київ-Чернігів, у районі Моровська - теж спав посеред дороги... Там теж було-б, "без варіантів" - ми їхали на автобусі ЛАЗ, я помітив, крізь заметіль тіло, з велосипедом, на дорозі, і попередив водія...
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24.01.2021 12:35 Відповісти
Бывает по всякому.

https://youtu.be/PFdBIxDxN8Q
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24.01.2021 12:44 Відповісти
Фіг там. У мене дід два роки за таке відмотав.
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24.01.2021 12:52 Відповісти
Вирок суду скинеш? А я почитаю... І лише потім скажу...
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24.01.2021 13:39 Відповісти
таких вироків коли наїзд на пішехода що лежить чимало ......https://reyestr.court.gov.ua/Review/9217716
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24.01.2021 13:00 Відповісти
На мою думку, "спірним" є одне - як суд установив, що він рухався у темну пору доби, з "первищенням дозволеної швидкості за умовами видимості"? Це щось нове у ПДД... Де посилання на дорожні знаки, що обмежують швидкість руху на цій ділянці дороги? Де довідка метеослужби про погодні умови в даний час, в даній географічній точці? Де висновок спеціаліста, в якому він, опираючись на дані метеослужби, доводить, що водій мав можливість завчасно помітить потерпілого і запобігти наїїзду?... Це, звичайно, не знімає з нього вини, тому що він не застосував екстрене гальмування, але могло-б, послужить пом"якшуючою обставиною...
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24.01.2021 13:36 Відповісти
https://reyestr.court.gov.ua/Review/63267783

https://reyestr.court.gov.ua/Review/57313769

https://reyestr.court.gov.ua/Review/67974529

https://reyestr.court.gov.ua/Review/12916666
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24.01.2021 17:16 Відповісти
Ти вирішив мене "здивувать", чи перевірить, чи правильно винесені вироки? В першому випадку я не "здивований" - кілька разів представляв таких потерпілих в суді. В другому - якщо рішення не оскаржувалися і вступили в законну силу, то якщо там і є "шершавість" чи сумніви, то незначні, що, реально, не піддають сумніву вину водія......
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24.01.2021 17:37 Відповісти
Я тебе дивувати не збираюсь. Лише пишу, що таки випадки, коли водій вночі за містом без освітлення здійснює наїзд на тіло (за звичай п*яне), яке у темному одязі лежить поперек дороги, переодично трапляються. І в одних випадках суди в Україні визнають водія винним в інших виправдовують...залежно від експертизи, яка залежить від установочних даних відтворення (по новому КПК слідчого експерименту). А то тут всі різні думки висловлюють
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24.01.2021 18:22 Відповісти
Ну так і я про це писав...Так що у нас полеміка "ні про що", вийшла...
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24.01.2021 18:31 Відповісти
полеміки не було , скоріше була дискусія))
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25.01.2021 00:27 Відповісти
Що "в лоб", що "по лобі"...
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25.01.2021 00:39 Відповісти
не скажи)) полеміка і дискусія це різні поняття...полеміка не може бути "ні про що", а дискусія може
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25.01.2021 00:55 Відповісти
Не будем "словоблудить"...
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25.01.2021 00:59 Відповісти
то ти ж перший почав
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26.01.2021 02:34 Відповісти
"Словоблуддя" і "прискіпливість" - трішки різні речі...
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26.01.2021 08:46 Відповісти
Да, вот только одно но. п.12.2 говорит, что скорость должна быть такой, что бы водитель мог остаовиться... Тут два косяка в решении суда. п. 12.2 не говорит, кому именно нужно двигатся со скоростью для безопасного движения, т.е. п. 12.2 обязателен и для пешехода и для водителя. В этом решении водитель двигался со скоростью согласно п.12.2. Только
1. пешеход упал в зоне видимости водителя, тогда небыло технической возможности для безопастной остановки транспортного средства.
2. после падения пешеход нарушил 12.2, потому что медленно отползал
============
если решение суда правильное, то каждый водитель обязан останавливаться перед каждым пешеходом на обочине или дороге, пока тот не не уйдет с обочины в сторону, откуда приехал водитель.
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24.01.2021 14:07 Відповісти
Задовбали ті водії, не можна п'яному на дорозі полежати.
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24.01.2021 12:49 Відповісти
не суди всіх по собі
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24.01.2021 13:15 Відповісти
Нездатність розуміти сарказм- перша ознака імбецильності.
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24.01.2021 13:16 Відповісти
Нездатність зрозуміти імбецильний сарказм - ознака адекватності..
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24.01.2021 13:30 Відповісти
Ватності, ватності.
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24.01.2021 13:43 Відповісти
та отож, понакупляли машин, разъездились тут на
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24.01.2021 15:03 Відповісти
Лядь, життя пішло, не знаєш де лежатимеш, не знаєш кого переїдеш лежачого!
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24.01.2021 12:52 Відповісти
Два лиха зустрілись на свою біду
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24.01.2021 13:19 Відповісти
До речі проїзжа частина це частина дороги яка закінчується стінами будинків, так що воділа судячи по всьому винен тому що їздив не автошляхом.
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24.01.2021 13:22 Відповісти
М-да. Приехали к родителям в гости, много лет тому назад, на своём джипсике. Обычный двор, угловой подъезд. Вышли, сели в джипсик. Хорошо, что муж увидел в обзорное(?) зеркало женщину, которая прилегла под колесом нашего авто. А так...
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24.01.2021 13:41 Відповісти
Ну вот.. Три дня тетка валялась на дороге.. никому не мешала.. И вот этот нехороший человек (редиска) взял и наехал...
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24.01.2021 14:25 Відповісти
Кошку так когда-то сбил. Ночью за поворотом не увидел а она тупо посреди дороги сидела. Дорога была не освещена и шмякнул ее. Жалко было.
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24.01.2021 19:08 Відповісти
був схожий випадок. на щастя вчасно помітив і відтягнув алкаша на обочину
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24.01.2021 20:25 Відповісти
Всему виной скорость, другое всё отпадает.
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24.01.2021 22:13 Відповісти
 
 