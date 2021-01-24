Водій на Харківщині переїхав жінку, що лежала на дорозі: врятувати її не вдалося
В Харківської області водій на Volkswagen Passat переїхав місцеву мешканку, яка лежала на неосвітленій проїжджій частині.
Про це 24 січня повідомили в пресслужбі ГУНП у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
Співробітники поліції попередньо з'ясували, що водій автомобіля Volkswagen Passat рухався неосвітленою дорогою і переїхав місцеву мешканку, яка лежала на проїжджій частині. Чоловік зупинився, викликав бригаду швидкої допомоги і поліції. Жінка загинула на місці події до прибуття медиків.
Слідчий вніс відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
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2. Погано стало (10%)
3. Хтось ще раніше збив і поїхав собі (20%)
В ППД нет такого понятия, как "лежатель". Пешеход не имеет права лежать на проезжей части дороги.
https://vodiy.ua/ru/pdr/12/#122 12.2 В темное время суток и в условиях недостаточной видимости скорость движения должна быть такой, чтобы водитель имел возможность остановить транспортное средство в пределах видимости дороги.https://vodiy.ua/ru/pdr/12/#123 12. 2https://vodiy.ua/ru/pdr/12/#123 12.3 В случае возникновения опасности для движения или препятствия, которое водитель объективно способен обнаружить, он должен немедленно принять меры для уменьшения скорости вплоть до полной остановки транспортного средства либо безопасного для других участников движения объезда препятствия.
Особенно если дорога плохо освещена.
Знаю випадок, коли в зимовий час, під час заметілі, п"яний ішов по дорозі, упав, заснув і замерз. А труп переїхав "Москвич"... Сам врятував такого ж, велосипедиста, на трасі Київ-Чернігів, у районі Моровська - теж спав посеред дороги... Там теж було-б, "без варіантів" - ми їхали на автобусі ЛАЗ, я помітив, крізь заметіль тіло, з велосипедом, на дорозі, і попередив водія...
https://youtu.be/PFdBIxDxN8Q
https://reyestr.court.gov.ua/Review/57313769
https://reyestr.court.gov.ua/Review/67974529
https://reyestr.court.gov.ua/Review/12916666
1. пешеход упал в зоне видимости водителя, тогда небыло технической возможности для безопастной остановки транспортного средства.
2. после падения пешеход нарушил 12.2, потому что медленно отползал
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если решение суда правильное, то каждый водитель обязан останавливаться перед каждым пешеходом на обочине или дороге, пока тот не не уйдет с обочины в сторону, откуда приехал водитель.