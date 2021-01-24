Водій на Харківщині переїхав жінку, що лежала на дорозі: врятувати її не вдалося

В Харківської області водій на Volkswagen Passat переїхав місцеву мешканку, яка лежала на неосвітленій проїжджій частині.

Про це 24 січня повідомили в пресслужбі ГУНП у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Співробітники поліції попередньо з'ясували, що водій автомобіля Volkswagen Passat рухався неосвітленою дорогою і переїхав місцеву мешканку, яка лежала на проїжджій частині. Чоловік зупинився, викликав бригаду швидкої допомоги і поліції. Жінка загинула на місці події до прибуття медиків.

Слідчий вніс відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

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