Контрабандну партію брендового одягу виявлено ​​в аеропорту "Бориспіль", - Держприкордонслужба. ФОТО

Спробу ввезення в Україну великої кількості брендових речей припинили в пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники спільно зі співробітниками СБУ та митниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Інформацію про можливого правопорушника надали співробітники оперативно-розшукового відділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ". Вчора ввечері під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини правоохоронці вивели із загального потоку громадянина Азербайджану. Під час огляду його валіз виявили понад 200 кг товарів відомих торгових марок без відповідного декларування.

"Швидше за все, іноземець сподівався на удачу і думав, що перевірці він не підлягає. Штани, сумки, постільна білизна та ще багато інших речей під назвою таких брендів як "Louis Vuitton", "Prada", "Moncler", "Pierre Cardin" - вилучено встановленим порядком.

На порушника складено матеріали про порушення митних правил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блоковано нелегальне ввезення вантажівок з Європи, держбюджет недоотримав 40,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж







