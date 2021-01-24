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Контрабандну партію брендового одягу виявлено ​​в аеропорту "Бориспіль", - Держприкордонслужба. ФОТО

Контрабандну партію брендового одягу виявлено ​​в аеропорту

Спробу ввезення в Україну великої кількості брендових речей припинили в пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники спільно зі співробітниками СБУ та митниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Інформацію про можливого правопорушника надали співробітники оперативно-розшукового відділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ". Вчора ввечері під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини правоохоронці вивели із загального потоку громадянина Азербайджану. Під час огляду його валіз виявили понад 200 кг товарів відомих торгових марок без відповідного декларування.

"Швидше за все, іноземець сподівався на удачу і думав, що перевірці він не підлягає. Штани, сумки, постільна білизна та ще багато інших речей під назвою таких брендів як "Louis Vuitton", "Prada", "Moncler", "Pierre Cardin" - вилучено встановленим порядком.

На порушника складено матеріали про порушення митних правил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блоковано нелегальне ввезення вантажівок з Європи, держбюджет недоотримав 40,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрабандну партію брендового одягу виявлено ​​в аеропорту Бориспіль, - Держприкордонслужба 01
Контрабандну партію брендового одягу виявлено ​​в аеропорту Бориспіль, - Держприкордонслужба 02
Контрабандну партію брендового одягу виявлено ​​в аеропорту Бориспіль, - Держприкордонслужба 03
Контрабандну партію брендового одягу виявлено ​​в аеропорту Бориспіль, - Держприкордонслужба 04

Автор: 

Бориспіль (1144) Держприкордонслужба ДПСУ (5944) контрабанда (1822)


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Топ коментарі
+5
Какой ужас!
А подрыв энергонезависимости страны никем нигде не выявлен? А агент Козырь в ОПе никем не выявлен? А засирание информпространства Украины мертвечуковскими и бениными аналами? Умышленную сдачу территорий оккупанту тоже никто не видит? От холєра...
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24.01.2021 12:14
+4
Пипец достижение! Человек выживает , крутится! А тут на тебе побороли!!!
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24.01.2021 12:12
+4
Нахер нам эти шмотки,разоблачайте схемы ахметки и бени по уклонению по уплате налогов при помощи прокладок,дайте мелкому бизнесу нормально работать,а потребителю не переплачивать за одежду в магазинах.
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24.01.2021 12:23
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Турецкое барахло.
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24.01.2021 12:12 Відповісти
Пипец достижение! Человек выживает , крутится! А тут на тебе побороли!!!
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24.01.2021 12:12 Відповісти
А может он вобще для личного пользования вез-подарки друзьм, родственникам.
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24.01.2021 13:00 Відповісти
Хай своєчасно платить даху і все буде Ок, так майже усі працюють в Україні, решта офіційно на розмитнення, і нех@й видумувати якісь виживання і власні потреби друзів і бл@дєй...
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24.01.2021 14:09 Відповісти
Какой ужас!
А подрыв энергонезависимости страны никем нигде не выявлен? А агент Козырь в ОПе никем не выявлен? А засирание информпространства Украины мертвечуковскими и бениными аналами? Умышленную сдачу территорий оккупанту тоже никто не видит? От холєра...
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24.01.2021 12:14 Відповісти
Следующим этапом зэбилы посылки с Али начнут объявлять контрабандой...
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24.01.2021 12:20 Відповісти
"Попытку ввоза в Украину большого количества брендовых вещей пресекли..." - Звучит как что-то серьезное. Пресекатели хреновы.
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24.01.2021 12:20 Відповісти
Нахер нам эти шмотки,разоблачайте схемы ахметки и бени по уклонению по уплате налогов при помощи прокладок,дайте мелкому бизнесу нормально работать,а потребителю не переплачивать за одежду в магазинах.
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24.01.2021 12:23 Відповісти
в этой конченной стране скоро останутся одни набу-сбу-таможня и прочая нечисть обычным граждан все труднее выживать а эта погань фмскально-мусорская из всех щелей ползет как плесень
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24.01.2021 12:24 Відповісти
Странная контрабанда....возить контейнерами можно,а 200 кг это уже криминал..это типа Квартал 95 может сутками показывать по ящику своих шутов на шару и без налогов..нехилый бизнес...
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24.01.2021 12:34 Відповісти
присвойте всем причастным,к этой блестящей спецоперации,внеочередные звания-бригадных генералов!
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24.01.2021 12:35 Відповісти
1 минута рекламы по ящику стоит 10 штук зелени
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24.01.2021 12:36 Відповісти
Да палево он вез, сделанное подвалах вьетнамо-китайскими старательницами.
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24.01.2021 12:37 Відповісти
Видать, "крыша" на таможне неожиданно заболела, когда азер уже летел
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24.01.2021 12:46 Відповісти
брендов как "Louis Vuitton", "Prada", "Moncler", "Pierre Cardin" - из Турции и упакованы в мешки, вы пересекли контробанду подделок а не брендовой одежды.
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24.01.2021 12:49 Відповісти
Кому-то не заплатили.
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24.01.2021 12:51 Відповісти
Ось це більше схоже на правду а не якісь виживання і власні потреби...
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24.01.2021 14:12 Відповісти
І оте СБУ тут як тут. Яким чином цей візом повязаний з національною безпекою України. СБУ бачить пару брендових шмоток, а крота в оточені зеленого ідіота чомусь не бачить. Депутати агов! Де закон про СБУ , яка чмирить ділків і треться тільки там де можна щось урвати в кишені начальників? Повний зашквар.
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24.01.2021 12:52 Відповісти
Джипсы фирмы "Lewis" стоят 2 доллара,а подделка 800 гривен
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24.01.2021 12:53 Відповісти
 
 