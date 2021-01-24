МЗС РФ викликає керівництво посольства США на "серйозну розмову" через "втручання у внутрішні справи Росії"

МЗС РФ викликає керівництво посольства США в Москві на "серйозну розмову" через публікацію заяви офіційного представника Держдепу США Неда Прайса із закликом звільнити всіх росіян, затриманих на акціях протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства РФ

"Керівництво Посольства США чекає серйозна розмова в МЗС Росії", - підкреслюється в повідомленні.

У МЗС РФ підкреслюють, що розцінюють такий крок як "нехтування дипломатичними нормами і правилами", а самі протестні акції на підтримку Навального називають "насильницькими діями".

Крім цього російська сторона рекомендує владі США "зайнятися власними проблемами".

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"Спроби ж американської дипломатії, яка ігнорує всі пристойності, фактично підбурювати радикальні елементи приречені на провал і матимуть негативні наслідки для двосторонніх відносин", - додали в МЗС РФ.

Як повідомлялося, вчора в Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали 3181 особу. Самі силовики діяли грубо і застосовували силу, відтісняючи мітингувальників і затримуючи їх.

Прессекретар держдепу Нед Прайс заявив, що США засуджують використання жорсткої тактики проти протестувальників і журналістів у російських містах.

"Тривалі спроби придушення прав громадян Росії на мирні зібрання та свободу слова, арешт Олексія Навального і застосування суворих заходів під час наступних протестів є тривожними ознаками подальших обмежень щодо громадянського суспільства й основних свобод", - сказано в документі.

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