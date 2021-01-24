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МЗС РФ викликає керівництво посольства США на "серйозну розмову" через "втручання у внутрішні справи Росії"

МЗС РФ викликає керівництво посольства США на

МЗС РФ викликає керівництво посольства США в Москві на "серйозну розмову" через публікацію заяви офіційного представника Держдепу США Неда Прайса із закликом звільнити всіх росіян, затриманих на акціях протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства РФ

"Керівництво Посольства США чекає серйозна розмова в МЗС Росії", - підкреслюється в повідомленні.

У МЗС РФ підкреслюють, що розцінюють такий крок як "нехтування дипломатичними нормами і правилами", а самі протестні акції на підтримку Навального називають "насильницькими діями".

Крім цього російська сторона рекомендує владі США "зайнятися власними проблемами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернення в сталінські часи, - Науседа про придушення акцій за Навального

"Спроби ж американської дипломатії, яка ігнорує всі пристойності, фактично підбурювати радикальні елементи приречені на провал і матимуть негативні наслідки для двосторонніх відносин", - додали в МЗС РФ.

Як повідомлялося, вчора в Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали 3181 особу. Самі силовики діяли грубо і застосовували силу, відтісняючи мітингувальників і затримуючи їх.

Прессекретар держдепу Нед Прайс заявив, що США засуджують використання жорсткої тактики проти протестувальників і журналістів у російських містах.

"Тривалі спроби придушення прав громадян Росії на мирні зібрання та свободу слова, арешт Олексія Навального і застосування суворих заходів під час наступних протестів є тривожними ознаками подальших обмежень щодо громадянського суспільства й основних свобод", - сказано в документі.

Читайте також: Хлопець на мітингу за Навального в РФ голими руками дає відсіч ОМОНу. ВIДЕО

Автор: 

МЗС рф (959) протест (2397) США (22634) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+74
МИД РФ вызывает руководство посольства США на "серьезный разговор" из-за "вмешательства во внутренние дела России" - Цензор.НЕТ 7711
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24.01.2021 12:33
+50
Главное для кацапа - вовремя перевести стрелки
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24.01.2021 12:32
+49
Себе выстрелили в ногу кацапы. Прийдет время и выстрелят в голову. Хотелось бы увидеть закат империи бензоколонок.
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24.01.2021 12:36
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Главное для кацапа - вовремя перевести стрелки
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24.01.2021 12:32 Відповісти
Что, у маньки с конём кокс закончился? Выпрашивать будут? Допросятся суки
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24.01.2021 12:40 Відповісти
Им потерпевший вiслюк отсыпет от той тонны герыча, что ему недавно подогнали.
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24.01.2021 12:41 Відповісти
Все намного проще, будут еще жрачку для своих каЦманавтов выпрашивать.
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24.01.2021 13:39 Відповісти
МЗС РФ викликає керівництво посольства США на "серйозну розмову" через "втручання у внутрішні справи Росії" - Цензор.НЕТ 7387
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24.01.2021 13:57 Відповісти
Всё идёт по "унов утвержденному плану: каци дерутся между собой, а кремлины ещё и задираются с Великой Америкой.😂
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24.01.2021 15:08 Відповісти
МИД РФ вызывает руководство посольства США на "серьезный разговор" из-за "вмешательства во внутренние дела России" - Цензор.НЕТ 7711
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24.01.2021 12:33 Відповісти
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24.01.2021 12:47 Відповісти
Испугались ловите кацапы бонусом новые пакеты санкций
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24.01.2021 12:50 Відповісти
А Байдон вже почав обсцикати під'їзди, чи ще ні?
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24.01.2021 12:34 Відповісти
не не, подъезды в Мордоре закреплены еще за Обамой-абизяной, Байдон что-то другое придумать должен
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24.01.2021 12:43 Відповісти
В лифтах срать?🤔
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24.01.2021 12:50 Відповісти
а шо такова?они же кремль не штурмовали(в отличие от капитолия)...
и мишустина вешать не собирались (в отличие от пенса)
ишь,озаботились...
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24.01.2021 12:35 Відповісти
Та й про війну проти англомовних й англійської, наче б то, також нічого...
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24.01.2021 12:52 Відповісти
МОКШАНЄ, а ви не нариваєтесь бува?!!
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24.01.2021 12:35 Відповісти
запретят вїезд всем американцам и заморозят все счета в рублях?
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24.01.2021 12:35 Відповісти
еще бы и малоросам запретили, вот было бы хорошо
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24.01.2021 13:26 Відповісти
Себе выстрелили в ногу кацапы. Прийдет время и выстрелят в голову. Хотелось бы увидеть закат империи бензоколонок.
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24.01.2021 12:36 Відповісти
Скоро увидим..
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24.01.2021 12:43 Відповісти
Еще при нашей жизни зловонная куча говна, под названием паРаша взорвется на десятки небольших но очень вонючих кусков. И не факт, что соседям от этого лучше станет.
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24.01.2021 13:28 Відповісти
ВЯлічіє своє тоді в сраку засунуть та не будуть у сусідів в огороді шастати. Бо будуть знати шо по срєпах получать. Кацап він же по своїй натурі бздун. А от коли вони шоблою то гЯрої вЯлікіє.... Звичайно
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24.01.2021 16:22 Відповісти
Вік вже похилий, але маю стимул до життя, хочеться побачити цей "закат"
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24.01.2021 13:30 Відповісти
https://censor.net/ru/user/372967

ага, ага. ожидаем больше санкций - разных и полезных для эрэфии
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24.01.2021 14:31 Відповісти
Налякав їжака голою задницею
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24.01.2021 12:37 Відповісти
лапти, давите помидоры с гусями в гневе
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24.01.2021 12:37 Відповісти
ось про зайнятись власними проблемами ,я підтримую. треба очистити США від кацапської агентури , яка розмножилась при Трампі ! давно американці не висилали шпигунів .
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24.01.2021 12:38 Відповісти
РУЛАГ:
" Бьют - значит любят ! " , вот и весь разговор.
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24.01.2021 12:39 Відповісти
птн-пнх!
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24.01.2021 12:39 Відповісти
Мы возмущены тем, что вы чем-то возмущены! Не смейте нами возмущаться, иначе будет серьезный разговор! Мы с майором Трамповым создали вам в США кучу проблем, а вы их не решаете, а возмущаетесь теми проблемами, которые мы сами себе создали!
Обожаю кацапский МИД!
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24.01.2021 12:40 Відповісти
Через год Американцы не дадут кацапам хлеба вот вам и вся дипломатия. Всё просто будете возникать не дадим жрать.
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24.01.2021 12:40 Відповісти
Зачем через год? Американцы уже сейчас на орбитальной станции кацманавтов из Московии кормят, у тех еда кончилась. А ракетами Рогозину заниматься некогда - он песенки поет
МЗС РФ викликає керівництво посольства США на "серйозну розмову" через "втручання у внутрішні справи Росії" - Цензор.НЕТ 7071
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24.01.2021 12:48 Відповісти
У російських кацманавтів своя їжа може прибути в кращому разі 15 лютого.Якби не американці,росіяни були б першими жертвами голодомору в космосі.
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24.01.2021 13:45 Відповісти
https://twitter.com/Sem7ser

https://twitter.com/Sem7ser Ivan Semyonov



Когда Захарова сядет на скамью подсудимых, хочу, чтобы вместо соблюдения ее прав ей показывали этот твит.


МИД РФ вызывает руководство посольства США на "серьезный разговор" из-за "вмешательства во внутренние дела России" - Цензор.НЕТ 1665
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24.01.2021 12:41 Відповісти
маййа ты лапа.... см. выше...
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24.01.2021 17:32 Відповісти
необязательно
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24.01.2021 21:21 Відповісти
Поражаюсь, что в этой помойке Посольство США ещё не закрыто.
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24.01.2021 12:41 Відповісти
а чому українська амбасада не зачинена
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24.01.2021 14:49 Відповісти
Отож...
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24.01.2021 17:13 Відповісти
Що мокши, Трампон кончился и ответка прилетела ? Против санкций США вы только пи-ть и можете
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24.01.2021 12:41 Відповісти
МЗС РФ викликає керівництво посольства США на "серйозну розмову" через "втручання у внутрішні справи Росії" - Цензор.НЕТ 6573
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24.01.2021 12:42 Відповісти
Тепер відмовляться від американських пайків на МКС?
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24.01.2021 12:42 Відповісти
Щас!Ще й добавку проситимуть.
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24.01.2021 13:47 Відповісти
на сурьйозный разгавор? бить будут? ...
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24.01.2021 12:44 Відповісти
МЗС РФ викликає керівництво посольства США на "серйозну розмову" через "втручання у внутрішні справи Росії" - Цензор.НЕТ 8316
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24.01.2021 12:44 Відповісти
Быкует гопота кацапская в знак протеста выкинете американские айфоны для начала что же вы скрепоносные пользуетесь смартфонами ненависной Америки а Байден тем временем врежет санкций чтоб не тявкало а нашему Зебилу также нужно кацапам напоминать чтоб не вмешивались и не указывали на каком языке в родной стране говорить а Донбассу которая есть частью Украины нужно или не нужно проводить выборы там какую политику вести это наше внутренее дело, а руководство кремля напоминает эту собаку МЗС РФ викликає керівництво посольства США на "серйозну розмову" через "втручання у внутрішні справи Росії" - Цензор.НЕТ 8426
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24.01.2021 12:45 Відповісти
ты о собаках или морских свинках? Все, от ши-тсу, чихуахуахуахуахуа, йоркшира и меньше прошу собаками не дразнить...
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24.01.2021 17:34 Відповісти
Я что то не понял, после взлома Минфина и штурма Капитолия, это угроза??? Или я не правильно понял, или тему не понял...
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24.01.2021 12:46 Відповісти
неправильно
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24.01.2021 21:23 Відповісти
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

В РФ был филиал НАСА. Граждане США платили за «Союз», встречали и провожали астронавтов из США, ЕС, Японии

У них были коттеджи в Звёздном Городке, построенные по американским стандартам (газоны, тротуары без луж, летом не отключают горячую воду)

Им не продлили российскую визу

МЗС РФ викликає керівництво посольства США на "серйозну розмову" через "втручання у внутрішні справи Росії" - Цензор.НЕТ 1258
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24.01.2021 12:49 Відповісти
Слава Киевской Руси, Новороссия соси!
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24.01.2021 12:52 Відповісти
Ахаха.Да руководству посольства США просто начхать на кацапский скулёж. Серьёзный разговор...Что эти лапти о себе возомнили?))
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24.01.2021 12:53 Відповісти
Це все для внутріросіянського вжитку.
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24.01.2021 13:50 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3243687/mid_rf_vyzyvaet_rukovodstvo_posolstva_ssha_na_sereznyyi_razgovor_izza_vmeshatelstva_vo_vnutrennie_delahttps://censor.net/ru/news/3243687/mid_rf_vyzyvaet_rukovodstvo_posolstva_ssha_na_sereznyyi_razgovor_izza_vmeshatelstva_vo_vnutrennie_delaЭто чё переодетые в полицейскую форму американцы, тянут Трампа в Кремль?
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24.01.2021 12:54 Відповісти
Навальний, завальний, підвальний - байдуже, бо населення ********** - те саме. Та й "Крим - не бутерброд", отже і навальний не ванька-встанька - посадили - нехай сидить. Щоб, раптом, "не бутербродом" не вдавився.
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24.01.2021 12:56 Відповісти
Американские консульства недавно закрыли в нескольких городах РАБссии...,скорее всего закроют и посольство США в гадюшнике Путлера...,оставят переводчика и пресс-секретаря для ответов по текущим вопросам...во будет хохма...если даже тушонку Рузвельта и ножки Буша принять некому будет на Мавзолейных башнях..
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24.01.2021 13:01 Відповісти
Германия объявила Леху Провального персоной Нон-грата и выслала на РАБссию...причем тут Госдеп?
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24.01.2021 13:04 Відповісти
Яка ж тільки паскудна країна паРаша і вже шістьсот років паскудна!
І головне більше паскудна до своїх громадян!
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24.01.2021 13:06 Відповісти
на МКС кацапи миють туалет американцям, за це амери їм дають корм. тут, звичайно, є простір для серйозних розмов😆
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24.01.2021 13:06 Відповісти
)))))) пропала омерика!
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24.01.2021 13:06 Відповісти
Батя! Мы стараемся! Пустая имитация защиты "интересов".
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24.01.2021 13:11 Відповісти
Недавно Андрей Андреевич Пионтковский приоткрыл секретную инфу по финансам...,типа в банках ЮсЭй оф Америка лежит 2 триллиона долларов Путлерской банды не воров и не жуликов ....,остальные хде? Ватикан? Виргинские острова?
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24.01.2021 13:11 Відповісти
На Таити и др. островах Полинезии.
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24.01.2021 13:24 Відповісти
Часть денег наверное со сбербанка ссср наворованные у советских вкладчиков, плюс золото партии, плюс выручка с кооператива Озеро, плюс....
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24.01.2021 14:22 Відповісти
Протестами двадцать первого века
Не отнять у обновленца неба!
Не отнять новый дворец у скотины

И нефтедолларов вовек не отнять!
День и ночь, день и ночь
эФэСБ повторяет упрямо:
Руки прочь, руки прочь
Руки прочь от кормильца Вована!
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24.01.2021 13:19 Відповісти
МЗС РФ викликає керівництво посольства США на "серйозну розмову" через "втручання у внутрішні справи Росії" - Цензор.НЕТ 4950
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24.01.2021 13:27 Відповісти
Всех - на конюшню в стойло к Коню. Будет обїяснять правила поведения.
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24.01.2021 13:28 Відповісти
А мы возмущены поступками кацапов.Сегодня состоялся этап лыжных гонок в Финляндии.Была мужская эстафета.На финише 4 этапа кацап большунов видя что проигрывает финам 2 место ударил лыжной палкой по спине фина,а на финише сбил его с ног.В результате дисквалификация.Вот что скрепы делают.Кацапам проигрывать никак нельзя,путин заругает.
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24.01.2021 13:32 Відповісти
Зараз Манька Фєдєрація розкаже, шо у неї стоїть черга американців на отримання расєйського громадянства.
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24.01.2021 13:34 Відповісти
Санкциями попахивает
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24.01.2021 13:36 Відповісти
МЗС РФ викликає керівництво посольства США на "серйозну розмову" через "втручання у внутрішні справи Росії" - Цензор.НЕТ 8842
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24.01.2021 13:36 Відповісти
ЯКІ ПАСАЖІ ! так і повіяло холодом від камяного заду батька засновника "русского мира" скрябіна і його постійного зама вишинського. Стряхнули пилюку з підручників і на те Вам-на світ появились дипломатичні виверти часів холодної війни, особливо 1948-1950 роки. Особливо тішить - викликається керівництво посольства. А все просто, як кришка в унітазі- інститут криміналістики обкакався, ВВП піймали за руку, взнавши, що Леха повертається на екрани, купивши крадений відосик про хатинку, затряслись в істериці і почали лупцювати глубинну державу - чого вилізли, марш назад. І поделом.
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24.01.2021 13:37 Відповісти
Когда уже Украина и США закроют нахер свои посольства в этой снежной нигерии?
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24.01.2021 13:54 Відповісти
я це питання сьомий рік зав даю - але нема відповіді, тільки пости з ним регулярно видаляють
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24.01.2021 14:55 Відповісти
наркомату закордонних справ московії варто пам'ятати під час т.з."сєрйозного разгавора", про "все що вами буде сказано може бути використано проти вас."(с)
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24.01.2021 14:02 Відповісти
рашист ,игнорирующей все приличия, фактически подстрекает радикальные элементы ,у своих соседей ,которые обречены на провал и будут иметь негативные последствия для рабсеи
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24.01.2021 14:13 Відповісти
пыня отчитае на ковре хозяев и по попкеваленком ..ага аж два раза
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24.01.2021 14:25 Відповісти
Байдену слід напружитися. Цапи можуть ввести санкції з забороною ходити йому "до вітру" в дощату будку на дворі. Прийдеться "працювати" в під*їздах.
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24.01.2021 14:37 Відповісти
наверно полезных санкций хочет
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24.01.2021 14:49 Відповісти
Ха , ха , ржу аж не можу ! шо таке рашка конччена і шо таке США ! Це як попуаси візвали би на ковер Марсіян з бластерами !!
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24.01.2021 15:01 Відповісти
Это Штаты скоро "вызовут на ковёр" руководство РФ по поводу беспорядков в Капитолии....Вот это будет действительно "серьёзный разговор"..А то,что дипломат США действительно немного перебрал берега-не есть серьёзной прям ошибкой.
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24.01.2021 15:45 Відповісти
Де Вольфович Трам пам пам з шампусіком
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24.01.2021 15:56 Відповісти
Пора байдену надавать по сусалам ********* с письковым, мокшане хотят уважения, но нет лучше уважения чем сажание на бутылку.
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24.01.2021 16:27 Відповісти
Госдп в ШОКЕ,дипломаты пишут заявления по собственному желанию.
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24.01.2021 21:39 Відповісти
МЗС РФ викликає керівництво посольства США на "серйозну розмову" через "втручання у внутрішні справи Росії" - Цензор.НЕТ 6994
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25.01.2021 08:23 Відповісти
 
 