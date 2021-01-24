МЗС РФ викликає керівництво посольства США на "серйозну розмову" через "втручання у внутрішні справи Росії"
МЗС РФ викликає керівництво посольства США в Москві на "серйозну розмову" через публікацію заяви офіційного представника Держдепу США Неда Прайса із закликом звільнити всіх росіян, затриманих на акціях протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства РФ
"Керівництво Посольства США чекає серйозна розмова в МЗС Росії", - підкреслюється в повідомленні.
У МЗС РФ підкреслюють, що розцінюють такий крок як "нехтування дипломатичними нормами і правилами", а самі протестні акції на підтримку Навального називають "насильницькими діями".
Крім цього російська сторона рекомендує владі США "зайнятися власними проблемами".
"Спроби ж американської дипломатії, яка ігнорує всі пристойності, фактично підбурювати радикальні елементи приречені на провал і матимуть негативні наслідки для двосторонніх відносин", - додали в МЗС РФ.
Як повідомлялося, вчора в Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали 3181 особу. Самі силовики діяли грубо і застосовували силу, відтісняючи мітингувальників і затримуючи їх.
Прессекретар держдепу Нед Прайс заявив, що США засуджують використання жорсткої тактики проти протестувальників і журналістів у російських містах.
"Тривалі спроби придушення прав громадян Росії на мирні зібрання та свободу слова, арешт Олексія Навального і застосування суворих заходів під час наступних протестів є тривожними ознаками подальших обмежень щодо громадянського суспільства й основних свобод", - сказано в документі.
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и мишустина вешать не собирались (в отличие от пенса)
ишь,озаботились...
ага, ага. ожидаем больше санкций - разных и полезных для эрэфии
" Бьют - значит любят ! " , вот и весь разговор.
Обожаю кацапский МИД!
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Когда Захарова сядет на скамью подсудимых, хочу, чтобы вместо соблюдения ее прав ей показывали этот твит.
В РФ был филиал НАСА. Граждане США платили за «Союз», встречали и провожали астронавтов из США, ЕС, Японии
У них были коттеджи в Звёздном Городке, построенные по американским стандартам (газоны, тротуары без луж, летом не отключают горячую воду)
Им не продлили российскую визу
І головне більше паскудна до своїх громадян!
Не отнять у обновленца неба!
Не отнять новый дворец у скотины
И нефтедолларов вовек не отнять!
День и ночь, день и ночь
эФэСБ повторяет упрямо:
Руки прочь, руки прочь
Руки прочь от кормильца Вована!