Завтра глави МЗС країн ЄС обговорять заходи реагування на затримання і застосування сили до протестувальників у РФ, - Боррель

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель засудив "непропорційне застосування сили" до протестувальників на акціях протесту в Росії на підтримку Олексія Навального, і анонсував у понеділок, 25 січня, засідання міністрів закордонних справ країн ЄС щодо заходів із реагування на те, що відбулося в РФ у суботу.

"З тривогою спостерігаю за розвитком подій у Росії. Я шкодую про масові затримання, непропорційне застосування сили, відключення інтернету і телефонного зв'язку", - заявив Боррель у Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб також засудив "застосування насильства до мирних демонстрантів і журналістів".

"Велика Британія засуджує застосування російською владою насильства проти мирних протестувальників і журналістів. Ми закликаємо уряд РФ дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань із прав людини в Росії і звільнити громадян, затриманих під час мирних демонстрацій", - повідомив він.

Раніше прессекретар держдепу Нед Прайс заявив, що США засуджують використання жорсткої тактики проти протестувальників і журналістів у російських містах.

Як повідомлялося, вчора в Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали 3181 особу. Самі силовики діяли грубо і застосовували силу, відтісняючи мітингувальників і затримуючи їх.

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