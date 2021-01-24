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Завтра глави МЗС країн ЄС обговорять заходи реагування на затримання і застосування сили до протестувальників у РФ, - Боррель

Завтра глави МЗС країн ЄС обговорять заходи реагування на затримання і застосування сили до протестувальників у РФ, - Боррель

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель засудив "непропорційне застосування сили" до протестувальників на акціях протесту в Росії на підтримку Олексія Навального, і анонсував у понеділок, 25 січня, засідання міністрів закордонних справ країн ЄС щодо заходів із реагування на те, що відбулося в РФ у суботу.

"З тривогою спостерігаю за розвитком подій у Росії. Я шкодую про масові затримання, непропорційне застосування сили, відключення інтернету і телефонного зв'язку", - заявив Боррель у Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб також засудив "застосування насильства до мирних демонстрантів і журналістів".

"Велика Британія засуджує застосування російською владою насильства проти мирних протестувальників і журналістів. Ми закликаємо уряд РФ дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань із прав людини в Росії і звільнити громадян, затриманих під час мирних демонстрацій", - повідомив він.

Раніше прессекретар держдепу Нед Прайс заявив, що США засуджують використання жорсткої тактики проти протестувальників і журналістів у російських містах.

Як повідомлялося, вчора в Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали 3181 особу. Самі силовики діяли грубо і застосовували силу, відтісняючи мітингувальників і затримуючи їх.

Читайте також: МЗС РФ викликає керівництво посольства США на "серйозну розмову" через "втручання у внутрішні справи Росії"

Автор: 

затримання (4338) Євросоюз (13358) Навальний Олексій (612) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+5
будет озабоченность №147 !
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24.01.2021 13:02
+4
Есть некий газопровод, очень важный для парашки, но конечно его строительство прекращать нельзя...
Даже если бы кацапы демонстрантов из пулеметов начали расстреливать!
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24.01.2021 13:04
+4
І після цього обговорення висловлять "глибоке занепокоєння"!
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24.01.2021 13:12
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От завтра і побачимо, чи такі вже принципові, порядні та послідовні наші західні партнери, як демонструють на кожному кроці. І що візьме гору: бізнес чи здоровий глузд.
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24.01.2021 13:01 Відповісти
бізнес нині перемагає усе, усі розуміють що живуть один раз і жити хочеться як най краще...
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24.01.2021 13:40 Відповісти
И эти туда же? Всех послов стран ЕС на засрашке к маньке захаровой на "сурьёзный разговор". Что за "вмешательство"? Американцы вон уже отгребли. До сих пор смеются.))
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24.01.2021 13:01 Відповісти
Тепер, після послів США, викличуть всіх послів з ЄС на серйозну розмову? МІДу рф треба замовити якусь велику авдиторію.
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24.01.2021 13:01 Відповісти
і багато піцци)))
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24.01.2021 13:15 Відповісти
будет озабоченность №147 !
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24.01.2021 13:02 Відповісти
Есть некий газопровод, очень важный для парашки, но конечно его строительство прекращать нельзя...
Даже если бы кацапы демонстрантов из пулеметов начали расстреливать!
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24.01.2021 13:04 Відповісти
Ждите под посольствами патриотов.
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24.01.2021 13:05 Відповісти
Смотришь на этих евролохов и диву даешься, насколько доверчивыми могут быть эти гейропейцы. Лубянка запустила спецоперацию "преемник"с целью красиво отправить обнуленного на пенсию и снять со страны международные санкции при этом оставить за скобками вопрос крыма, донбасса, а тупорылые евролохи раскрыли рты и хавают тот калл, который им сует в рот гэбня.
Нет никакого опозиционера к путину - навального! Нет никакого разоблачающего фильма - все показанное уже давно было известно из кацапских сми. Весь этот шум в раше завеса для "демократической" передачи власти в глазах евролохов. Кстати, вчера как только мусора узнали что задержали жену анального, так сразу ее отпустили. Совпадение?! Так что думайте!
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24.01.2021 13:20 Відповісти
Я так понимаю, с белорусами уже разобрались? Появились новые вызовы.
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24.01.2021 13:12 Відповісти
Не вірно розумієш, з білорасєянами розібратися довірили гауляйтеру усія білорасєї а з расєянами, завтра вирішають...)))
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24.01.2021 13:43 Відповісти
І після цього обговорення висловлять "глибоке занепокоєння"!
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24.01.2021 13:12 Відповісти
ЕС наверно заслало Навального в РФ, шо так за него пишется.
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24.01.2021 13:12 Відповісти
бооооодбшую озабоченность вмскажут!
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24.01.2021 13:14 Відповісти
РАБссию исключат из ПАРЕ и ЕСПЧ
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24.01.2021 13:20 Відповісти
Лукашеску и его хмыри попал под санкции поскольку его не признали президентом Белоруси,против Путлереску и его гопников санкции будут вводить быстро
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24.01.2021 13:22 Відповісти
А меры реагирования на задержания "желтых жилетов", антикоронавирусных протестах в самой ЕС и возле Капитолия уже обсудили и осудили? Или "то другое"? Да, двойные стандарты "демократии" уже даже не скрываются...
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24.01.2021 13:23 Відповісти
Ватоголовый, демократия это в мире а на россии это псевдодемократия, шо тебе в этом не понятно?
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24.01.2021 14:54 Відповісти
А чем "демократические" дубинки и водометы отличаются от "псевдодемократических", если не секрет? В этом мне вот непонятно. На фотках из Европы в комментах ниже, вроде, как ничем.
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24.01.2021 16:40 Відповісти
Отличается тем кто применяет , по ком применяют и где применяют, если ты слепой и быдлоскот россиянский в быдлостране с быдлопрезидентом от нормального мира не отличаешь то кто тебе доктор?
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24.01.2021 19:04 Відповісти
А ну посмотри-ка, зоркий сокол, на три фотки ниже в коментах, из "нормальных" стран. Кто там что громит или поджигает? И таких фоток сотни в интернете. Или ты слепой? Или ты не понимаешь, что у нас, в Украине, сейчас попробуй только всерьез выступить против грабительских тарифов или произвола власти, тебя тут же объявят агентом фсб, обольют из водомёта на морозе и сломают "демократической" дубинкой хребет? И ни одна "демократическая" европейская падла и рот не раскроет в твою защиту...
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24.01.2021 19:39 Відповісти
Ты мне не базарь про у нас, я про Майдан, водомёт и бройлеров с дубинкой не по рассказам знаю, и как мента звиздить меня учить не надо, я тогда под Киевом жил и на Печерске работал и сказку про про это кому ещё росскажи, а шоб спину не сломали надо в зал ходить . Ты и есть агент фсб со своей трусостью и нытьём.
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24.01.2021 19:48 Відповісти
А зараз куди втік, патріот? Чому не будуєш свою країну, зраднику? І ще смієш тут рота розкривати, сцикун?
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24.01.2021 19:59 Відповісти
А ты считаеш зароботки за бугром это втIк?Ты смешной.
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24.01.2021 20:22 Відповісти
Заробити можна і тут, при цьому працюючи на свою країну і на свою економіку. Чи ти на ділі патріот тільки своєї кишені?
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24.01.2021 22:16 Відповісти
Мавзолейные хмыри РАБссии,вам очень скоро дойдет,вы НИКТО и звать вас стадо баранов осколков Золотой Орды Хана Батыя
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24.01.2021 13:25 Відповісти
Валити тре фєдєрашку, щоби накрило і путєна, і навального, і жиріка, з усілякими кисельовими та вєнєдіктовими...
Щоби виникли на тій території нормальні національні країни і згадували ту імперію лише як гітлерівську...
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24.01.2021 13:39 Відповісти
Европа больше обеспокоена задержанными в России и Навальным чем делами в Украине,для Европы Россия имеет болшее значение чем мы,до того времени как ***** не сошло с ума то ЕС и Россия были прям друзья неразлей вода, битзнес,контракты,сотруднечество... их и в ЕС быстрее бы взяли чем нас была бы возможность и сложились бы обстоятельства, для ЕС Украина это пешка, а расия это большая страна с ресурсами и возможностью вести бизнес,так что мотайте себе на ус любители европы никто нас нигде не ждет и кроме нас никто страну нормальную не построит,и пока мы не изменимся и будем выбирать клоунов во власть ни Байден ни европа нам ничем не поможет,там свои интересы на счет Украины и России,и не всегда в нашу пользу
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24.01.2021 13:42 Відповісти
Не мели дурниці, ніхто расєю ніколи у ЄС не візьме))) Расєя цікавіша для бізнеса бо путєн створив їм хороші умови аби затягти до расєї як мога більше великого Західного бізнесу цим він і нівелює санкції, робить у світі що хоче, хіба Тойота або Форд закриють свої заводи на які витрачені мільярди, ти занадто ідеалізуєш цих гопників)) Захід просто повертає свої кошти які витратили на расєйську сировину...
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24.01.2021 13:54 Відповісти
Они себе разберутся а кацапня пусть горит и гниет, вообще смешно когда о кацапах как о людях пишут.
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24.01.2021 19:50 Відповісти
Не мели дурниці, ніхто расєю ніколи у ЄС не візьме))) Расєя цікавіша для бізнеса бо путєн створив їм хороші умови аби затягти до расєї як мога більше великого Західного бізнесу цим він і нівелює санкції, робить у світі що хоче, хіба Тойота або Форд закриють свої заводи на які витрачені мільярди, ти занадто ідеалізуєш цих гопників)) Захід просто повертає свої кошти які витратили на расєйську сировину...
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24.01.2021 13:53 Відповісти
А чего ре думаешь что ес, точно также с Украиной поступает
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24.01.2021 14:01 Відповісти
А шо из Украины отток капитала или санкциями обложены?
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24.01.2021 14:57 Відповісти
Из Украины бешенный отток капитала, ты знаешь что такое экспорт и что такое импорт, если знаешь считай
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24.01.2021 15:04 Відповісти
Бешенный ты балабол.
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24.01.2021 15:14 Відповісти
Ворье обворовывает собственное население и выводит деньги на Запад. Запад за это закрывает глаза на убийства и избиение населения.
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24.01.2021 22:21 Відповісти
Ахаха, а шо там в нидерландах усе окей? Разогнали к херам, а не то же другое, бабло решает усе
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24.01.2021 14:00 Відповісти
Завтра главы МИД стран ЕС решительно встанут и будут озабоченно ходить, глубоко переживать и очень волноваться.
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24.01.2021 14:05 Відповісти
Чисто по-людьськи співчуваю, щоб вони не перехвилювалися, може бути шкідливо для здоров*я
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24.01.2021 14:50 Відповісти
....для ското-кацапии будут новые санкции, и от Европы и от США.

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24.01.2021 15:40 Відповісти
 
 