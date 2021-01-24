Завтра глави МЗС країн ЄС обговорять заходи реагування на затримання і застосування сили до протестувальників у РФ, - Боррель
Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель засудив "непропорційне застосування сили" до протестувальників на акціях протесту в Росії на підтримку Олексія Навального, і анонсував у понеділок, 25 січня, засідання міністрів закордонних справ країн ЄС щодо заходів із реагування на те, що відбулося в РФ у суботу.
"З тривогою спостерігаю за розвитком подій у Росії. Я шкодую про масові затримання, непропорційне застосування сили, відключення інтернету і телефонного зв'язку", - заявив Боррель у Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб також засудив "застосування насильства до мирних демонстрантів і журналістів".
"Велика Британія засуджує застосування російською владою насильства проти мирних протестувальників і журналістів. Ми закликаємо уряд РФ дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань із прав людини в Росії і звільнити громадян, затриманих під час мирних демонстрацій", - повідомив він.
Раніше прессекретар держдепу Нед Прайс заявив, що США засуджують використання жорсткої тактики проти протестувальників і журналістів у російських містах.
Як повідомлялося, вчора в Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали 3181 особу. Самі силовики діяли грубо і застосовували силу, відтісняючи мітингувальників і затримуючи їх.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Даже если бы кацапы демонстрантов из пулеметов начали расстреливать!
Нет никакого опозиционера к путину - навального! Нет никакого разоблачающего фильма - все показанное уже давно было известно из кацапских сми. Весь этот шум в раше завеса для "демократической" передачи власти в глазах евролохов. Кстати, вчера как только мусора узнали что задержали жену анального, так сразу ее отпустили. Совпадение?! Так что думайте!
Щоби виникли на тій території нормальні національні країни і згадували ту імперію лише як гітлерівську...