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Начальник Генштабу ЗС Іспанії пішов у відставку через скандал з вакцинацією позачергово

Начальник Генштабу ЗС Іспанії пішов у відставку через скандал з вакцинацією позачергово

В Іспанії розгорівся скандал через вакцинацію проти COVID-19, у зв'язку з чим начальник Генерального штабу збройних сил Іспанії генерал Мігель Анхель Вільярроя пішов у відставку.

Про це повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Причиною скандалу є інформація, що іспанські військові і політичні чиновники вакцинувалися від COVID раніше, ніж медичні працівники і люди з будинків похилих людей.

"Щоб зберегти імідж збройних сил, генерал Вильярройя подав міністру оборони заяву про відставку", - йдеться в заяві Збройних сил Іспанії.

За словами 63-річного генерала, він "ніколи не мав намір скористатися невиправданими привілеями".

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Його відставку прийняла міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

За день до відставки Вілларроя Міністерство внутрішніх справ звільнило підполковника, який, за даними внутрішнього розслідування, вакцинувався позачергово.

Крім заявленого підполковника, у недотриманні порядку вакцинації підозрюються ще кілька військових чиновників. Не виключено, що серія відставок продовжиться.

Нагадаємо, 6 січня бізнесмен Михайло Бродський повідомив, що в Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинували нібито представників влади. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію Бродського.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України порушила справу за фактом ввезення в Україну ліків під виглядом вакцини від коронавірусу.

Автор: 

вакцина (4419) Іспанія (900) контрабанда (1822) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Ценность репутации зависит от общества.
Для общества где играющая писюном по роялю обезьяна подходит на роль президента, слово репутация - пустой звук.
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24.01.2021 14:10
+6
це не Україна..
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24.01.2021 13:35
+6
Просто в нормальном, цивилизованном обществе есть такое понятие - "репутация", а нашим чиновникам это понятие вообще "неведомо". 😞
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24.01.2021 13:56
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це не Україна..
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24.01.2021 13:35 Відповісти
Какие дикие люди. Из-за всякой фигни сами уходят в отставку 😂😂😂
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24.01.2021 13:37 Відповісти
В Украине пошел бы на главнокомандующего ВС.
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24.01.2021 15:37 Відповісти
чем то похожий случай был со шкарлетом ))
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24.01.2021 13:45 Відповісти
- Изя, говорят вы машину в лотерею выиграли? ох и везунчик вы таки какой!
- та да! только не машину, а квартиру. и не в лотерею, а в покер. и не выиграл, а проиграл.
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24.01.2021 13:56 Відповісти
В Україні триває слідство...триває...триває...
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24.01.2021 13:46 Відповісти
После удара Трампа республиканская партия США еще не скоро отойдет...
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24.01.2021 13:48 Відповісти
Потом будет жалеть,что сделал себе укол зонтиком,тем более уже идет к закату.
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24.01.2021 13:54 Відповісти
Наші чиновники не знають що так можно
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24.01.2021 13:55 Відповісти
Чем отличался Твиттер Трампа от доктора Геббельса?Ничем... оба фашисты популисты
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24.01.2021 13:55 Відповісти
Просто в нормальном, цивилизованном обществе есть такое понятие - "репутация", а нашим чиновникам это понятие вообще "неведомо". 😞
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24.01.2021 13:56 Відповісти
Ценность репутации зависит от общества.
Для общества где играющая писюном по роялю обезьяна подходит на роль президента, слово репутация - пустой звук.
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24.01.2021 14:10 Відповісти
А наш головнокомандувач здав ворогу позиції - і похєр...
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24.01.2021 13:59 Відповісти
Голландского чиновника средней руки журналисты поймали на том,что он отвез сына в школу на служебной машине...Ушел сам в тот же день...
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24.01.2021 14:00 Відповісти
Зеленский возит же своё в школу на гос.авто, да еще и с охраной
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24.01.2021 14:45 Відповісти
Министр, не помню какой европейской страны, попил кофе и расплатился гос. деньгами.
Вечером ушел в отставку.
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24.01.2021 14:16 Відповісти
Вот как можно расплатиться гос деньгами за кофе, им что там карты, наличку дают с госденьгами?
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24.01.2021 14:24 Відповісти
З тими скандалами що в Україні у відставку мають піти майже усі.... то хто ж піде... для України це , нажаль, поки що фантастика щоб "зашкварений" йшов у відставку.
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24.01.2021 14:20 Відповісти
А тех кто вакцинировал чего не отправили в отставку))) они же видели что он без очереди
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24.01.2021 14:21 Відповісти
Таких не берут в космонавты
В Зе-билы таких не берут!!
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24.01.2021 14:21 Відповісти
"Начальник Генштаба ВС Испании ушел в отставку из-за скандала с вакцинацией вне очереди" - у нас ни одна сволочь в отставку не ушла по той же причине.
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24.01.2021 14:22 Відповісти
Именно потому, что у нас исключительно сволочи, а там - люди. Люди с честью, достоинством, совестью.
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24.01.2021 14:43 Відповісти
Эти розовые европейские ослы опять какое-то чудо демократии сотворили?)
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24.01.2021 14:36 Відповісти
А у нас тупицького прямим текстом гонять, а воно падло лізе як п'яний кацап
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24.01.2021 14:40 Відповісти
Це хто всі - зелені козлоколаборанти з Піночетом в їх дупі? Я нікого не виганяю якщо немає рішення суду.
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24.01.2021 16:38 Відповісти
Так понятное дело, он же не СЛУГА НАРОДА и не ОПЗЖ
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24.01.2021 14:43 Відповісти
А в нас Вова 06.01.2021
Начальник Генштабу ЗС Іспанії пішов у відставку через скандал з вакцинацією позачергово - Цензор.НЕТ 3146

сьогодні 24.01.2021 - пройшло 17 днів... результат - 0...
Вова знову збрехав.
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24.01.2021 15:11 Відповісти
Новости, подобные этой, вызывают локальные экологические катастрофы - в зданиях ОП, КабМина, ВР властьпридежащие настолько впадают в ржачку до всрачки, что из окон на улицу гавнище льётся.
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24.01.2021 15:20 Відповісти
підготуй сраку....вони вже відхворіли і вакцинації не підлягають, АПАСНО павторна.
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24.01.2021 20:58 Відповісти
Якщо твоя срака не завбільшки, як у Батьківщини-Матері, і з неї не сиплеться пісок, то підготую.
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24.01.2021 21:53 Відповісти
Начальник Генштаба ВС Испании ушел в отставку из-за скандала с вакцинацией вне очереди

Та да надо же создать рекламу для успешной продажи вакцины!
Буратино- пойдем в страну Дураков во всемирном масштабе!...
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24.01.2021 18:28 Відповісти
В нас ЗЕ півтора року бреше і хрен його вижинеш.
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24.01.2021 21:08 Відповісти
 
 