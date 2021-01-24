Начальник Генштабу ЗС Іспанії пішов у відставку через скандал з вакцинацією позачергово
В Іспанії розгорівся скандал через вакцинацію проти COVID-19, у зв'язку з чим начальник Генерального штабу збройних сил Іспанії генерал Мігель Анхель Вільярроя пішов у відставку.
Про це повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Причиною скандалу є інформація, що іспанські військові і політичні чиновники вакцинувалися від COVID раніше, ніж медичні працівники і люди з будинків похилих людей.
"Щоб зберегти імідж збройних сил, генерал Вильярройя подав міністру оборони заяву про відставку", - йдеться в заяві Збройних сил Іспанії.
За словами 63-річного генерала, він "ніколи не мав намір скористатися невиправданими привілеями".
Його відставку прийняла міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.
За день до відставки Вілларроя Міністерство внутрішніх справ звільнило підполковника, який, за даними внутрішнього розслідування, вакцинувався позачергово.
Крім заявленого підполковника, у недотриманні порядку вакцинації підозрюються ще кілька військових чиновників. Не виключено, що серія відставок продовжиться.
Нагадаємо, 6 січня бізнесмен Михайло Бродський повідомив, що в Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинували нібито представників влади. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію Бродського.
Також повідомлялося, що Служба безпеки України порушила справу за фактом ввезення в Україну ліків під виглядом вакцини від коронавірусу.
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- та да! только не машину, а квартиру. и не в лотерею, а в покер. и не выиграл, а проиграл.
Для общества где играющая писюном по роялю обезьяна подходит на роль президента, слово репутация - пустой звук.
Вечером ушел в отставку.
В Зе-билы таких не берут!!
сьогодні 24.01.2021 - пройшло 17 днів... результат - 0...
Вова знову збрехав.
Та да надо же создать рекламу для успешной продажи вакцины!
Буратино- пойдем в страну Дураков во всемирном масштабе!...