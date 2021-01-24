Начальник Генштабу ЗС Іспанії пішов у відставку через скандал з вакцинацією позачергово

В Іспанії розгорівся скандал через вакцинацію проти COVID-19, у зв'язку з чим начальник Генерального штабу збройних сил Іспанії генерал Мігель Анхель Вільярроя пішов у відставку.

Про це повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Причиною скандалу є інформація, що іспанські військові і політичні чиновники вакцинувалися від COVID раніше, ніж медичні працівники і люди з будинків похилих людей.

"Щоб зберегти імідж збройних сил, генерал Вильярройя подав міністру оборони заяву про відставку", - йдеться в заяві Збройних сил Іспанії.

За словами 63-річного генерала, він "ніколи не мав намір скористатися невиправданими привілеями".

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Його відставку прийняла міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

За день до відставки Вілларроя Міністерство внутрішніх справ звільнило підполковника, який, за даними внутрішнього розслідування, вакцинувався позачергово.

Крім заявленого підполковника, у недотриманні порядку вакцинації підозрюються ще кілька військових чиновників. Не виключено, що серія відставок продовжиться.

Нагадаємо, 6 січня бізнесмен Михайло Бродський повідомив, що в Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинували нібито представників влади. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію Бродського.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України порушила справу за фактом ввезення в Україну ліків під виглядом вакцини від коронавірусу.