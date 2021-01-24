Поліція на Луганщині викрила аферистів, які видурювали у людей похилого віку гроші за схемою "ваш родич у біді"

У Луганській області поліція встановила особи двох аферистів, які виманювали гроші у людей похилого віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

У поліцію м. Старобільськ 21 і 22 січня звернулися місцеві мешканки похилого віку з повідомленнями про те, що стали жертвами шахраїв, які під виглядом повідомлення їм про те, що їхні родичі потрапили в ДТП і негайно потрібні гроші на їхнє лікування, віддали шахраям усі свої гроші, які зберігали на "чорний" день.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів слідчі разом з оперативниками, проаналізувавши методи шахраїв і їхні прикмети, які надали постраждалі, використовуючи комплекс спеціальних можливостей поліції встановили особи злочинців і їх місцезнаходження.

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Ними виявилися 28 та 30-річні жителі м. Лисичанськ, які приїхавши в м. Старобільськ автомобілем марки Daewoo Nexia, користуючись віком, довірливістю й емоційним станом бабусь, шахрайським шляхом виманили у них останні гроші.

Зараз у рамках кримінального провадження проводиться досудове слідство. У підозрюваних вилучено автомобіль і гроші (понад 20 000 гривень), які вони не встигли витратити. Слідчі винесли клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу.