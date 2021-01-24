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Літня жінка, яку співробітник ОМОНу вдарив ногою в живіт, перебуває в реанімації в Санкт-Петербурзі. Стан важкий

Літня жінка, яку співробітник ОМОНу вдарив ногою в живіт, перебуває в реанімації в Санкт-Петербурзі. Стан важкий

Постраждала під час акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального жінка, яку вдарив співробітник ОМОНу, перебуває в реанімаційному відділенні в НДІ швидкої допомоги імені Джанелідзе.

Про це повідомили в установі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Вона перебуває в кардіо-хірургічній реанімації. Стан важкий. Переведення на терапію не було", - повідомили в НДІ швидкої допомоги. Директор НДІ швидкої допомоги ім. Джанелідзе Вадим Мануковський порадив РБК звернутися по коментар до комітету охорони здоров'я Санкт-Петербурга.

Момент, коли один із поліцейських вдарив жінку ногою в живіт, потрапив на відео, його опублікувала "Фонтанка". На ролику видно, як жінка підійшла до силовиків, які вели затриманого, і запитала, за що його затримали. У цей момент один із співробітників вдарив жінку ногою, вона впала на землю. За даними Telegram-каналу Baza, йдеться про 54-річну жительку Санкт-Петербурга Маргариту Юдіну. Жінка вдарилася головою об асфальт, лікарі діагностували у неї струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму і гематому потилиці.

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Вранці в неділю Baza повідомила, що Юдіна непритомна у реанімації і за ніч їй стало гірше. При цьому директор НДІ швидкої допомоги імені Джанелідзе Вадим Мануковський заявив виданню "Підйом", що стан здоров'я жінки не викликає побоювань і вона "почувається чудово".

Раніше Цензор.НЕТ опублікував відео, на якому видно, як співробітник ОМОНу вдарив ногою в живіт літню жінку в Санкт-Петербурзі.

Автор: 

протест (2397) Санкт-Петербург (277) ОМОН (66) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+51
...как очухается - чтобы немедленно извинилась перед мусором
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24.01.2021 13:58
+50
Про скрепы головного мозга.
​​Любая ватно-совкодрочерская шутка про "30 миллионов, расстрелянных лично Сталиным" очень смешная, потому что при Сталине же никого не расстреливали. Точнее, расстреливали, но только за дело. И мало. Ну как мало - 800 000 только по официальной справке НКВД, но ведь за дело же! И не 30 миллионов, а 800 000, это же сильно меньше! Поэтому шутка все равно смешная. Очень. Очень смешная.
Еще касательно 800 000, можно узнать от совколюбов что-нибудь вроде "Зато при демократах по миллиону в год вымирает!", как бы забыв, что 800 000 - это только расстрелянные, без умерших в лагерях, без умерших от голодоморов, без умерших от вспышек эпидемий, без умерших от нелегальных абортов, без умерших от пьянства, без убитых на войне, без убитых на улицах от разгула преступности, без умерших в больницах от недостатка лекарств и персонала, без погибших в тылу от чудовищного военного голода, без погибших на стройках, без погибших от депортаций и этнических чисток (так называемых "национальных операций"), без погибших в Сибири, без погибших в Казахстане, без погибших на Кавказе, без умерших на Дальнем Востоке в принудительных красноармейских колхозах и в окрестностях Магадана в поселках безумного корпоративного Дальстроя.
800 000 - это только расстрелянные, только по официальной справке. Реально их было больше. Реально людей убивали на допросах - и это не шло в 800 000. Реально людей убивали в лагерях - и это не шло в 800 000. Реально людей привязывали голыми к бревнам на лесоповалах и оставляли на ночь на мошкару - и это не шло в 800 000. У многих от пыток отказывало сердце - это не шло в 800 000. Многих замерзали насмерть на стройках посреди тундры или степи - и это тоже не шло в 800 000. 800 000 - это только те, кого только расстреляли, только по приговору суда. Советского суда. И над которыми так смешно и весело издеваться, потому что понятно же, что не могут убить почти миллион человек просто так, и этому должны быть какие-то разумные объяснения, а никаких разумных объяснений нет.
Но идиотам объяснения не нужны. Рациональное, осмысленное восприятие мира не нужно. Идиотам весело. Идиоты хотят повторить.
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24.01.2021 14:23
+47
Ногу хоть не повредил ?
А то бабулю посадят ещё
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24.01.2021 14:02
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Літня жінка, яку співробітник ОМОНу вдарив ногою в живіт, перебуває в реанімації в Санкт-Петербурзі. Стан важкий - Цензор.НЕТ 8108
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24.01.2021 23:44 Відповісти
54 года - пожилая???
Существует официальное определение пожилого возраста: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он наступает в 60 и продолжается до 74 лет.
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25.01.2021 05:35 Відповісти
А після 74?
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25.01.2021 12:53 Відповісти
Старість.
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26.01.2021 03:49 Відповісти
Визначення ВОЗ, це безперечно, офіційне визначення. Та може трохи не по темі. У росіян - "пожилой" до 74 років. Пожив до 74, та й досить 😭, якось так, вже не пожилой, а старий. А в нас до 74 років - літній, той що набрався літ, набрався мудрості, визрів, тобто зрілого віку! Хоча, все відносно. Академічний тлумачний словник Української мови визначає: "Молодість, це період життя від отроцтва до зрілого віку; чиї-небудь молоді роки; протилежне старість". То виходить, доти, доки не дозрів, ще молодий... 😀 /Це мої жарти з претензією на долю істини/.
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26.01.2021 07:43 Відповісти
Панеслась писта по кочкам...
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21.02.2021 21:59 Відповісти
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