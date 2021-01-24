Літня жінка, яку співробітник ОМОНу вдарив ногою в живіт, перебуває в реанімації в Санкт-Петербурзі. Стан важкий
Постраждала під час акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального жінка, яку вдарив співробітник ОМОНу, перебуває в реанімаційному відділенні в НДІ швидкої допомоги імені Джанелідзе.
Про це повідомили в установі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
"Вона перебуває в кардіо-хірургічній реанімації. Стан важкий. Переведення на терапію не було", - повідомили в НДІ швидкої допомоги. Директор НДІ швидкої допомоги ім. Джанелідзе Вадим Мануковський порадив РБК звернутися по коментар до комітету охорони здоров'я Санкт-Петербурга.
Момент, коли один із поліцейських вдарив жінку ногою в живіт, потрапив на відео, його опублікувала "Фонтанка". На ролику видно, як жінка підійшла до силовиків, які вели затриманого, і запитала, за що його затримали. У цей момент один із співробітників вдарив жінку ногою, вона впала на землю. За даними Telegram-каналу Baza, йдеться про 54-річну жительку Санкт-Петербурга Маргариту Юдіну. Жінка вдарилася головою об асфальт, лікарі діагностували у неї струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму і гематому потилиці.
Вранці в неділю Baza повідомила, що Юдіна непритомна у реанімації і за ніч їй стало гірше. При цьому директор НДІ швидкої допомоги імені Джанелідзе Вадим Мануковський заявив виданню "Підйом", що стан здоров'я жінки не викликає побоювань і вона "почувається чудово".
Раніше Цензор.НЕТ опублікував відео, на якому видно, як співробітник ОМОНу вдарив ногою в живіт літню жінку в Санкт-Петербурзі.
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