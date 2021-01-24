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Пєсков не побачив багато людей на вчорашніх мітингах за Навального: Було мало, за Путіна голосують більше

Пєсков не побачив багато людей на вчорашніх мітингах за Навального: Було мало, за Путіна голосують більше

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що у протестних акціях на підтримку політика Олексія Навального взяла участь невелика кількість людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", таку точку зору він висловив в інтерв'ю для передачі "Москва. Кремль. Путін".

Це [мітинги] вигідно тим, хто хоче далі розхитувати ситуацію. Насправді не розхитується, тому що ви не забувайте, ось зараз будуть багато говорити, що на незаконні акції вийшло багато людей. Ні, вийшло мало людей. Багато людей голосують за Путіна.

Пєсков також зазначив, що з повагою ставиться до всіх політичних поглядів, але "категорично проти участі в незаконних акціях".

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На акціях на підтримку Навального в РФ 23 січня затримали понад 3 тисячі осіб, що стало рекордною кількістю за все правління Володимира Путіна.

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За оцінками журналістів і спостерігачів, у Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. Головне управління МВС по Москві повідомляло про чотири тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Автор: 

акція (1452) Пєсков Дмитро (1610) росія (65002) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+19
а на ********* есть голосование?!
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24.01.2021 14:07
+17
Песков не увидел много людей на вчерашних митингах за Навального: Было мало, за Путина голосуют больше - Цензор.НЕТ 1146
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24.01.2021 14:08
+16
Песков не увидел много людей на вчерашних митингах за Навального: Было мало, за Путина голосуют больше - Цензор.НЕТ 727
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24.01.2021 14:04
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А на Росії що взагалі є люди?!?!
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24.01.2021 14:02 Відповісти
а на ********* есть голосование?!
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24.01.2021 14:07 Відповісти
за неделю до побега Вите Даунецкий имел 89% поддержки так вещали ТВ ПРыгоаналов..а чего сбежал то при такой любофи??!!
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24.01.2021 14:32 Відповісти
у нас есть голосование,и ши с того? Если мудрый нарид в количестве 73% голосует за клоуна
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24.01.2021 14:35 Відповісти
Олег, у нас то выбора не было. Я,например,когда увидел финалистов -не голосовал вообще....а зря.
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24.01.2021 17:29 Відповісти
Напомним, что работа писюкова, говорить все на оборот
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24.01.2021 14:04 Відповісти
В этот раз оно (песков) правду сказало. Вчера смотрел стрим чат рулетки по паРаше. Мрак и дно. Подавляющее большинство кцапов или вообще не слышало о протестах, либо осуждают протестующих.
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24.01.2021 14:41 Відповісти
Песков не увидел много людей на вчерашних митингах за Навального: Было мало, за Путина голосуют больше - Цензор.НЕТ 727
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24.01.2021 14:04 Відповісти
Вон чего они с ершиками бегают)
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24.01.2021 14:13 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3243693/pojilaya_jenschina_kotoruyu_sotrudnik_omona_udaril_nogoyi_v_jivot_nahoditsya_v_reanimatsii_v_sanktpeterburge

ВИДЕО

https://censor.net/ru/video_news/3243641/protesty_v_rossii_v_sanktpeterburge_sotrudnik_omona_udaril_nogoyi_v_jivot_pojiluyu_jenschinu_video
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24.01.2021 14:05 Відповісти
І після цих кадрів ніхто не вийде на протести? Жах !! Це не люди і навіть не тварини!!!
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24.01.2021 14:21 Відповісти
Пєсков не побачив багато людей на вчорашніх мітингах за Навального: Було мало, за Путіна голосують більше - Цензор.НЕТ 9913
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24.01.2021 14:39 Відповісти
Якось "пофігу", так само як і з Тіхановською... Люди, що голосують не "ЗА" когось, а "ПРОТИ" когось, завжди у програші... А у випадках з Тіхановською, Навальним (та і з Зеленським, теж), саме ця ситуація...
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24.01.2021 14:06 Відповісти
а что, чтобы шли голосовать за Путина тоже так лупасят? или скоро будут лупасить
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24.01.2021 14:06 Відповісти
Перевожу - если Письков сказал, что на акциях протестов было 5 человек, то это означает 5 миллионов человек ! Писькову в школе по математике всегда ставили 0, с тех пор он эту цифру недолюбливает ! )
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24.01.2021 14:10 Відповісти
На расее любая Писька заканчивается на ,,ов,, !
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24.01.2021 14:06 Відповісти
Песков не увидел много людей на вчерашних митингах за Навального: Было мало, за Путина голосуют больше - Цензор.НЕТ 1146
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24.01.2021 14:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mRJ--7xkf9g
Наш Дурдом голосует за путина - YouTube
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25.01.2021 08:33 Відповісти
По итогам эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти была дисквалифицирована первая сборная России. Команда лишилась бронзовых медалей. Всё дело в том, что Александр Большунов на финише жёстко сбил с ног своего конкурента из Финляндии Йони Мяки.
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24.01.2021 14:09 Відповісти
Опух Песков к концу января-то.
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24.01.2021 14:11 Відповісти
Первая стадия, - "отрицание"
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24.01.2021 14:11 Відповісти
а якби побачив?
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24.01.2021 14:12 Відповісти
людей может и мало было,но у секты Соловьёва знатно подгорело,до 12 ночи вчера верещали на ютубе что нужно всех растрелять и посадить)) ну а для Украины вчерашний день был просто празник,кацапы получили ******** и за это на них еще наложат санкции,красотища))
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24.01.2021 14:12 Відповісти
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24.01.2021 14:48 Відповісти
Отказ Украины от получения российских кредитов стал огромной ошибкой, считает глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик.
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24.01.2021 14:14 Відповісти
Зачем цетировать этого недобитого дебила ?
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24.01.2021 14:18 Відповісти
Потому что такие дебилы сейчас чувствуют себя как дома.
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24.01.2021 14:20 Відповісти
Они и раньше были тут как дома .Но вдруг! с некоторых пор оказалось что такие живут среди нас совсем недавно , примерно с 2019 года .А вот раньше ! При Петре ! такого не было вовсе .Все было шито крыто и мы шли широко шагая в НАТО и ЕС .И при этом у нас была торговля с рф , дипломатические отношения , даже мать его безВиз с нею был ....Как такое могло быть вообще , да во время войны ?
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24.01.2021 16:48 Відповісти
А хіба цей ПЕС на жорсткому ошийнику має право рикнути щось не на догоду господарю?
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24.01.2021 14:14 Відповісти
первый страх прошел...думали будет хуже,шо бункер обложат
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24.01.2021 14:15 Відповісти
В Украине захотели срочно отключиться от российской энергетической системы и присоединиться к европейской.

Украина по-прежнему зависит от РФ в вопросах энергетики - эту проблему нужно решить путём присоединения к европейской системе.
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24.01.2021 14:16 Відповісти
Кто то думал, что этот вантуз скажет что то другое? ПФФФ....
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24.01.2021 14:24 Відповісти
Он их пытался разглядеть со своей яхты...
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24.01.2021 14:24 Відповісти
Тоже не видел, ну вышли какие то клоуны.
Чего хотят не знают, куда идут не знают.
стадо пригнаное сверху...
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24.01.2021 14:25 Відповісти
Сидя на бутылке, разве что нибудь увидишь, чмо лаптеногое
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24.01.2021 14:53 Відповісти
Зеленского тоже многие ругают. Однако забывают, что за него проголосовало большинство.
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24.01.2021 14:29 Відповісти
"большинство" из бюллетеней, а не большинство граждан
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24.01.2021 14:31 Відповісти
они проголосовали за Голобородько а президентом стал какой то Зеленский
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24.01.2021 14:47 Відповісти
Надо признать, петух галантерейный прав, на улицу вышли 0,3% смелых людей, все остальные еще не люди, а трусливые москали, то есть недочеловеки, рабы.
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24.01.2021 14:29 Відповісти
да,да,да... а у нас тупые хохло-малоросы зебилоиды,которые выбрали зебила президентом страны который уже второй год подряд издевается над памятью героев небесной сотни,погибшыми в войне воинами,заигрывает с кацапами,превратил страну в самую бедную в Европе,а наши "свободолюбивые не-рабы" стоят раком все проглатывают и хлопают в ладошы,никто ни на какие митинги не выходит ибо получается все всех устраивает,хуже кацапов одним словом
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24.01.2021 14:56 Відповісти
когда увидишь больше-говорить уже не сможешь...
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24.01.2021 14:30 Відповісти
Пєсков не побачив багато людей на вчорашніх мітингах за Навального: Було мало, за Путіна голосують більше - Цензор.НЕТ 1454
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24.01.2021 14:30 Відповісти
11.04.2016. Депардье - Россия это большой вонючий сарай.
На днях известный французский актер кино Жерар Депардье так прокомментировал свой отъезд из России Canal+: «Если я когда-нибудь соскучусь по такой жизни, я могу пару дней пожить в своем сарае».
По его словам он больше никогда не собирается возвращаться в Россию, где у него осталась мордовская прописка. Также он продал свои российские квартиры. В настоящий момент актер большее время проводит в Бельгии, а также ухаживает за своими виноградниками на юге Франции.
Жерар Депардье получил российский паспорт по личному распоряжению президента России Владимира Путина с формулировкой "за особый вклад в развитие кинематографа".
После этого актёру подарили две квартиры: в Саранске и Грозном. Стоимость последней оценили в 15 миллионов рублей.
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24.01.2021 15:13 Відповісти
Танок закоханих голубців ))
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24.01.2021 18:55 Відповісти
Пєсков не побачив багато людей на вчорашніх мітингах за Навального: Було мало, за Путіна голосують більше - Цензор.НЕТ 5160
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24.01.2021 21:53 Відповісти
Іх там не било як у криму)))
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24.01.2021 14:36 Відповісти
Дааа, он прав. Кхе,кхе...когда брали Смольный....это тоже была незаконная акция. Но мы до сих пор принимаем во внимание их мнения.
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24.01.2021 14:59 Відповісти
Зимний они брали...а в остальном все верно... а в смольном они потом брали благородных баб для утех...
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24.01.2021 15:39 Відповісти
Уважаю Пескова.
Войдет в историю как золотой ёршик в музее коррупции ***** в Геленджике)
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24.01.2021 15:00 Відповісти
это происки врагов и подлого запада рука -
рассказывает народу сцарь всея геленджика,
но, скоро сделают йоршик из усов писькова -

всё чаще мыслит геленджикский сцарь вова
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24.01.2021 15:13 Відповісти
Интересно вот... пескова повесят или подлое животное успеет куда-то съе-ся?
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24.01.2021 15:14 Відповісти
оно невъездное - удобрит мокшинские болота, на радость квакушкам.
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25.01.2021 08:12 Відповісти
А вы ноктюрн сыграть смогли бы… пенисом на рояле? А Зеленский смог!..
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24.01.2021 15:21 Відповісти
Окуляри треба носити.
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24.01.2021 15:40 Відповісти
Понятное дело
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24.01.2021 15:46 Відповісти
пескарь еще тот клоун
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24.01.2021 17:03 Відповісти
Но для порядка надо гасить всех. Вдруг и большинству захочется древней росийской забавы - стенка на стенку.
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24.01.2021 17:15 Відповісти
писькову надо молотком по глазах дать, а финально прямо кувалдой в лоб.. так будет лучше для всех!
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24.01.2021 17:23 Відповісти
Писькив: А в вооще у вас акции могут быть законные ,это допускается ты обезьяна Кремлядьская,
конь педальный...!!!
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24.01.2021 19:20 Відповісти
Пескоструй пёрнул в лужу.
Пескострую хватит и одного, который не промахнётся.
Брат Ахметова пошёл по назначению - сдохнет и ёршик, сдохнет и *******.
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24.01.2021 20:04 Відповісти
У луки больше!!!
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24.01.2021 20:34 Відповісти
Пєсков не побачив багато людей на вчорашніх мітингах за Навального: Було мало, за Путіна голосують більше - Цензор.НЕТ 3436
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24.01.2021 23:38 Відповісти
Бу-га-га-га... Да за хутина просто никого нет, иначе были бы антимайдановцы, щемили бы протестантов, ан нет... тАК ШО ТУАЛЕТНЫЙ йоршик , займи свое место согласно расписанию( у параши) и не вякай оттель... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ
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25.01.2021 08:11 Відповісти
 
 