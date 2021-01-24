Пєсков не побачив багато людей на вчорашніх мітингах за Навального: Було мало, за Путіна голосують більше
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що у протестних акціях на підтримку політика Олексія Навального взяла участь невелика кількість людей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", таку точку зору він висловив в інтерв'ю для передачі "Москва. Кремль. Путін".
Це [мітинги] вигідно тим, хто хоче далі розхитувати ситуацію. Насправді не розхитується, тому що ви не забувайте, ось зараз будуть багато говорити, що на незаконні акції вийшло багато людей. Ні, вийшло мало людей. Багато людей голосують за Путіна.
Пєсков також зазначив, що з повагою ставиться до всіх політичних поглядів, але "категорично проти участі в незаконних акціях".
На акціях на підтримку Навального в РФ 23 січня затримали понад 3 тисячі осіб, що стало рекордною кількістю за все правління Володимира Путіна.
За оцінками журналістів і спостерігачів, у Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. Головне управління МВС по Москві повідомляло про чотири тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
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https://censor.net/ru/video_news/3243641/protesty_v_rossii_v_sanktpeterburge_sotrudnik_omona_udaril_nogoyi_v_jivot_pojiluyu_jenschinu_video
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Войдет в историю как золотой ёршик в музее коррупции ***** в Геленджике)
рассказывает народу сцарь всея геленджика,
но, скоро сделают йоршик из усов писькова -
всё чаще мыслит геленджикский сцарь вова
конь педальный...!!!
Пескострую хватит и одного, который не промахнётся.
Брат Ахметова пошёл по назначению - сдохнет и ёршик, сдохнет и *******.