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Новини
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Тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні підвищуватися не будуть. Триває підготовка Меморандуму з Асоціацією міст, - Шмигаль

Тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні підвищуватися не будуть. Триває підготовка Меморандуму з Асоціацією міст, - Шмигаль

На цьому тижні Кабінет міністрів провів широку дискусію з Асоціацією міст України щодо тарифів на тепло і гарячу воду.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Провели на цьому тижні широку дискусію з Асоціацією міст України, під час якої домовилися, що на місцях не підвищуватимуть тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні. Має бути підготовлено меморандум, в якому ці та інші домовленості будуть закріплені. Зокрема про те, що ТКЕ зможуть укласти з "Нафтогазом" річні контракти за вигідною ціною, а також, що буде проведена спільна робота щодо реструктуризації заборгованості перед "Нафтогазом", яка утворилася через так звану "різницю в тарифах", - зазначає Шмигаль.

Він також нагадав про розпорядження уряду, згідно з яким ціна на ринку газу з 1 лютого не може перевищувати 6,99 грн за кубічний метр, а НКРЕКП підтримав рішення про обмеження тарифу на розподіл газу за ціною не вище 1,79 грн за кубометр.

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"Це дозволить захистити населення в період коронакризи від неконтрольованого зростання ціни на ринку газу. А навесні всі газопостачальні компанії повинні будуть представити свої річні продукти для населення за вигідною фіксованою ціною", - додав прем'єр.

Раніше повідомлялося, що Кабмін встановив граничну ціну на газ для населення.

Автор: 

Тарифи на воду (397) опалення (912) Тарифи на газ (1055) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+16
а 1 января что было б...ь?
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24.01.2021 14:17
+15
а как же "интересное решение, позволящее снизить комуналку в 2 раза" - уже не работает? пиарчик от шмаркли закончился - кмуналку подняли и " до весны поднимать не будем.. наверное, но это не точно" )))
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24.01.2021 14:18
+11
Тарифы на тепло и горячую воду в текущем отопительном сезоне повышаться не будут. Готовится меморандум с Ассоциацией городов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4436
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24.01.2021 14:17
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Правила форума Рада форумчан
а 1 января что было б...ь?
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24.01.2021 14:17 Відповісти
Тарифы на тепло и горячую воду в текущем отопительном сезоне повышаться не будут. Готовится меморандум с Ассоциацией городов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8463
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24.01.2021 14:19 Відповісти
Это был наочный результат голосования в 2019 году.
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24.01.2021 14:48 Відповісти
https://censor.net/ru/user/174190 а 1 января что было б...ь?
Хотели воздержаться от дополнительного выпуска ОВГЗ.
также, что будет проведена совместная работа по реструктуризации задолженности перед "Нафтогазом", которая образовалась из-за так называемой "разницы в тарифах", - отмечает Шмыгаль Источник: https://censor.net/ru/n3243695
Не получилось. Хотя на лярд дольше, на лярд меньше для моей страны УЖЕ нет никакой разницы (крылатые слова Президента)
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24.01.2021 15:16 Відповісти
а що таке "ассоциация городов" ? хтось чув раніше про таке?
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24.01.2021 18:11 Відповісти
Ну вот после этого повышения повышаться не будут)))
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24.01.2021 18:38 Відповісти
Тарифы на тепло и горячую воду в текущем отопительном сезоне повышаться не будут. Готовится меморандум с Ассоциацией городов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4436
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24.01.2021 14:17 Відповісти
а как же "интересное решение, позволящее снизить комуналку в 2 раза" - уже не работает? пиарчик от шмаркли закончился - кмуналку подняли и " до весны поднимать не будем.. наверное, но это не точно" )))
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24.01.2021 14:18 Відповісти
Так вже. В мене за грудень, гігокалорія - плюс 100 грн.
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24.01.2021 14:19 Відповісти
Тарифы на тепло и горячую воду в текущем отопительном сезоне повышаться не будут. Готовится меморандум с Ассоциацией городов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9707
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24.01.2021 14:20 Відповісти
Тарифы на тепло и горячую воду в текущем отопительном сезоне повышаться не будут. Готовится меморандум с Ассоциацией городов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4761
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24.01.2021 14:22 Відповісти
від Києва 15 км. За тепло прийшов рахунок 3500 за 67 квадратів. Все разом - за 5000. Зарплатня 10000
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24.01.2021 14:23 Відповісти
ЯПлакалЪ
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24.01.2021 14:24 Відповісти
Да вы Крез!
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24.01.2021 15:04 Відповісти
Так голосував за бубачку, тримай покрашення
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24.01.2021 15:10 Відповісти
Кличко преседатель , Кличку верю
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24.01.2021 14:23 Відповісти
это типа, хорошая новость? сначала разрешить поднять, потом, ""А КТО ЭТО СДЕЛАЛ?"" и показать борьбу с монополистами, нихрена не меняя. ГЕННИАЛЬНО, СЕКТОР ПРИЗ!!!
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24.01.2021 14:24 Відповісти
за Январь газ по 10 , доставка 2,4 грн
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24.01.2021 14:25 Відповісти
На текущей неделе Кабинет министров провел широкую дискуссию с Ассоциацией городов Украины относительно тарифов на тепло и горячую воду.
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24.01.2021 14:27 Відповісти
один Удар в ухо заменит широкую дискуссию
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24.01.2021 14:28 Відповісти
Та да, твой любимый Кличко больше ничего и не умеет. Как у Высоцкого: "И кроме мордобития никаких чудес"
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24.01.2021 14:37 Відповісти
У Виталика высшее образование
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24.01.2021 14:38 Відповісти
Окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальную академию госуправления при Президенте Украины . Получил степень магистра по специальности «Управление общественным развитием».
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24.01.2021 14:39 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B Переяслав-Хмельницкий педагогический институт
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24.01.2021 14:40 Відповісти
Это в вашего любимца Зе, скверное среднее образование, а у Кличко высшее.
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24.01.2021 15:05 Відповісти
В 90х он свое высшее образования получал, на улице ...
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24.01.2021 15:09 Відповісти
Головне, що ти робиш, а не те, що ти вмієш. Так зрозуміло?
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24.01.2021 15:08 Відповісти
Ничего, в следующем отопительном сезоне отыграются.
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24.01.2021 14:29 Відповісти
не дотянут до следующего
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24.01.2021 14:30 Відповісти
Нет уж. Лучше пусть дотягивают. Свалить всё на условного Ветренко - что может быть лучше?
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24.01.2021 15:19 Відповісти
та ні.Вже в цьому сезоні на селі відіграються-----за транспортування вже в 2 раза більше,чим в тому році. Та й за газ також.
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25.01.2021 09:06 Відповісти
Ассоциа́ция городо́в Украи́ны - https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02LT7tGShsMEltvD7V5I30HmfrPmA:1611490983865&q=%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82&sa=X&ved=2ahUKEwjWhZvdx7TuAhXj_CoKHfYUDRgQ6BMoADAOegQIERAC Президент : https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02LT7tGShsMEltvD7V5I30HmfrPmA:1611490983865&q=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCrIyrNYxCp9YdKFHRebLmy4sPvCjgs7FS7MAjEutl_YdWEfAAclz1wrAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWhZvdx7TuAhXj_CoKHfYUDRgQmxMoATAOegQIERAD Виталий Кличко
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24.01.2021 14:29 Відповісти
виникає питання ,а цей Шмигаль надовго ? чи як самокат скоро поїде ?
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24.01.2021 14:31 Відповісти
Виталик дави гадов , пока тепленькие !
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24.01.2021 14:31 Відповісти
Сливки сняты и до конца сезона 2 месяца.
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24.01.2021 14:39 Відповісти
Не смішіть. Двокімнатна квартира, в старому будинку, Оболонь, 3200 грн.
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24.01.2021 15:03 Відповісти
Нічого собі. У мене за грудень місяць за опалення прийшла платіжка 1000грн (лічильник на будинок і регулювання прдачі тепла), а гаряча вода- газова колонка. Вигідніше, аніж бойлер та централізоване постачання.
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24.01.2021 15:26 Відповісти
Хай шмигаль прокомментирует, почему хвиртажи на его распоряжения болт забили
Тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні підвищуватися не будуть. Триває підготовка Меморандуму з Асоціацією міст, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3789
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24.01.2021 15:23 Відповісти
https://censor.net/ru/user/132765 В январе Шмыга позволил постричь терпил по полной, а вот за февраль и март уже низзя. Они заботятся за НОРОТ Украины.
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24.01.2021 15:27 Відповісти
Ніхто тарифи не підвищив - а в платіжках суми збільшились.
Ага...
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24.01.2021 15:23 Відповісти
Давай десять одинат насать мы терпилы усё вытрымаем..нажимай
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24.01.2021 15:24 Відповісти
А что так можно было ? Побазарить с мерами пяти крупных городов и в результате не повышать коммуналку ВСЕЙ Украине ?

Ахметовский пос1пака Шмыга хвах1вець управленец оказывается.
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24.01.2021 15:25 Відповісти
По Аристотелю восстания народа в олигархии неизбежны. потому что олигархи грабят народ и весь народ нищий, такая суть олигархической системы - олигархи богатеют за счет народа, который нищает. Потому восстание народа неизбежно! Когда оно произойдет, то народ должен быть готов уничтожить олигархов и забрать у них все гос предприятия потом и все ресурсы Украины - это все принадлежит народу, а не олигархам. Олигархи - это Кремлевские смотрящие за Украиной и которые ей не дают развиться и они ее тупо грабят, как колонисты. Олигархам должен быть положен конец - их несколько человек, а захватили они все в стране - все гос предприятия, все ресурсы, всю власть, все суды, ген прокурор их, СБУ на них работает - Баканов, МВД - Аваков, и так далее. Всю экономику на себя сделали работать. Этому колониальному рабскому отношению к народу Украины должен быть положен конец! Украинцы не рабы, а в крови воля казацкая. ******* головы с плеч снести олигархам!
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24.01.2021 15:29 Відповісти
Так шоб бобик видосю грамотную у уши нам мрссЦал
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24.01.2021 15:29 Відповісти
Черговий вкид медійного маніппулювання. Підвищили тарифи на електроенерію і газ, при цьому для віслюків заявили, що на тепло і гарячу вону не підвищать. А чим гріють бойлери воду, чи ба не струмом з напругою? І за електроенергію треба платити олігарху Ахметову вже за новими тарифам, и які розширять до 3.5 за КВт/год . Враховуючи наш прогрес в злиднях, куцих заплатах і безперспективність отримання нового житла, то в радянських квартирах , а в них живуть кілька сімей відразу з одним лічильником, норма понад 300 КВт всім забезпена! Висновок грошовитий хабад і його креатури доки не видушить тут автохтонів він не зупиниться ні перед чим.
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24.01.2021 15:48 Відповісти
Осмілююся запитати, а ціни на споживчі товари, інфляція, курси валют і т.п. рости не будуть? Хоча, кого я запитую і на яку відповідь очікую.
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24.01.2021 15:49 Відповісти
А грошей на популізм вистачить? Чи у ***** позичите?
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24.01.2021 15:53 Відповісти
Предлагаю Зе-нарику выпустить НОВЫЙ ролик про "снижение тарифов в 2 раза, в следующем сезоне".
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24.01.2021 16:02 Відповісти
По принципу:
Троллить, так троллить по ПОЛНОЙ!
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24.01.2021 16:04 Відповісти
а также, что будет проведена совместная работа по реструктуризации задолженности перед "Нафтогазом", которая образовалась из-за так называемой "разницы в тарифах", - отмечает Шмыгаль.(которая сама по себе не образовалась,а "разницу в тарифах" образовал "нафтогаз" для того,что бы покрыть собственные многолярдные борги за счет украинского народа
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24.01.2021 16:16 Відповісти
"во время которой договорились, что на местах не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне. "
Ну нет подходящих матерных слов,не придумали еще для этих ТВАРЕЙ, для того что бы высказаться.....Когда же в наконец уйдете вас УЙДУТ. До конца вашей каденции Украину полностью добьете!
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24.01.2021 16:17 Відповісти
А что в следующем отопительном сезоне, пенсии и зарплаты повысятся? ВВП на 40%?
Скорее всего опять, автобус с "заложниками" "террористы захватят"! Студия "95" ...
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24.01.2021 17:23 Відповісти
А электричество?
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24.01.2021 18:34 Відповісти
Про світло забувся? Не влада, а мародери!!! Який ринок, яке МВФ? Читай КОНСТИТУЦІЮ, діловар народний!
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24.01.2021 20:44 Відповісти
Тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні підвищуватися не будуть. Триває підготовка Меморандуму з Асоціацією міст, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5047
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25.01.2021 00:03 Відповісти
повышаться не будут? - зрада.
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25.01.2021 06:02 Відповісти
как этот ******* уже надоел - подняли уже тарифы и никто уменьшать не собирается. Х"й ложили мистечковые на кабинет министров
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25.01.2021 09:01 Відповісти
короче очередной пархатый разводняк от малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата и его хозяев бени и ахмета, газ и доставка подорожали, электричество то-же, а как не подорожает тепло и вода если у людей колонки и бойлеры, а если на прямую, то местные котельные будут съезжать на выше сказанное, а главное это для ЗЕбилов беня-главный аферист паразитирующий на Украинской земле его пархатая кодла и реальные, адекватные цены за все к чему касается эта Гнида понятия не совместимые.....
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25.01.2021 09:23 Відповісти
Уже платежки пришли))
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25.01.2021 09:53 Відповісти
 
 