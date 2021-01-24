Тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні підвищуватися не будуть. Триває підготовка Меморандуму з Асоціацією міст, - Шмигаль
На цьому тижні Кабінет міністрів провів широку дискусію з Асоціацією міст України щодо тарифів на тепло і гарячу воду.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Провели на цьому тижні широку дискусію з Асоціацією міст України, під час якої домовилися, що на місцях не підвищуватимуть тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні. Має бути підготовлено меморандум, в якому ці та інші домовленості будуть закріплені. Зокрема про те, що ТКЕ зможуть укласти з "Нафтогазом" річні контракти за вигідною ціною, а також, що буде проведена спільна робота щодо реструктуризації заборгованості перед "Нафтогазом", яка утворилася через так звану "різницю в тарифах", - зазначає Шмигаль.
Він також нагадав про розпорядження уряду, згідно з яким ціна на ринку газу з 1 лютого не може перевищувати 6,99 грн за кубічний метр, а НКРЕКП підтримав рішення про обмеження тарифу на розподіл газу за ціною не вище 1,79 грн за кубометр.
"Це дозволить захистити населення в період коронакризи від неконтрольованого зростання ціни на ринку газу. А навесні всі газопостачальні компанії повинні будуть представити свої річні продукти для населення за вигідною фіксованою ціною", - додав прем'єр.
Раніше повідомлялося, що Кабмін встановив граничну ціну на газ для населення.
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Хотели воздержаться от дополнительного выпуска ОВГЗ.
также, что будет проведена совместная работа по реструктуризации задолженности перед "Нафтогазом", которая образовалась из-за так называемой "разницы в тарифах", - отмечает Шмыгаль Источник: https://censor.net/ru/n3243695
Не получилось. Хотя на лярд дольше, на лярд меньше для моей страны УЖЕ нет никакой разницы (крылатые слова Президента)
Ага...
Ахметовский пос1пака Шмыга хвах1вець управленец оказывается.
Троллить, так троллить по ПОЛНОЙ!
Ну нет подходящих матерных слов,не придумали еще для этих ТВАРЕЙ, для того что бы высказаться.....Когда же в наконец
уйдетевас УЙДУТ. До конца вашей каденции Украину полностью добьете!
Скорее всего опять, автобус с "заложниками" "террористы захватят"! Студия "95" ...