Тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні підвищуватися не будуть. Триває підготовка Меморандуму з Асоціацією міст, - Шмигаль

На цьому тижні Кабінет міністрів провів широку дискусію з Асоціацією міст України щодо тарифів на тепло і гарячу воду.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Провели на цьому тижні широку дискусію з Асоціацією міст України, під час якої домовилися, що на місцях не підвищуватимуть тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні. Має бути підготовлено меморандум, в якому ці та інші домовленості будуть закріплені. Зокрема про те, що ТКЕ зможуть укласти з "Нафтогазом" річні контракти за вигідною ціною, а також, що буде проведена спільна робота щодо реструктуризації заборгованості перед "Нафтогазом", яка утворилася через так звану "різницю в тарифах", - зазначає Шмигаль.

Він також нагадав про розпорядження уряду, згідно з яким ціна на ринку газу з 1 лютого не може перевищувати 6,99 грн за кубічний метр, а НКРЕКП підтримав рішення про обмеження тарифу на розподіл газу за ціною не вище 1,79 грн за кубометр.

Читайте також: Монополісти в лютому добровільно знизять ціни на газ, - Вітренко

"Це дозволить захистити населення в період коронакризи від неконтрольованого зростання ціни на ринку газу. А навесні всі газопостачальні компанії повинні будуть представити свої річні продукти для населення за вигідною фіксованою ціною", - додав прем'єр.

Раніше повідомлялося, що Кабмін встановив граничну ціну на газ для населення.