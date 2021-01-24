Порошенко вшанував пам’ять жертв обстрілу Маріуполя: Злочин путінського режиму не має терміну давності
У шості роковини теракту в Маріуполі п'ятий президент України вшанував пам’ять безневинних жертв російської агресії.
Про це йдеться на сайті "ЄС", передає Цензор.НЕТ.
Саме у цей день, 24 січня 2015 року проросійські бойовики обстріляли з систем залпового вогню житлові квартали мікрорайону "Східний", школи, дитячі садочки.
Це – черговий злочин путінського режиму, злочин проти людяності, і він не має терміну давності. А вбивцям не уникнути відповідальності, говориться в повідомленні.
Нагадаємо, терористи завдали удару з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" і "Ураган" по Орджонікідзевському району Маріуполя (мікрорайон "Східний") і прилеглому до нього селищу Виноградне Волноваського району. Внаслідок цього злочину загинула 31 особа, із них 2 дітей, 117 - зазнали поранень, пошкоджено 30 житлових будинків, 7 навчальних закладів, об'єкти інфраструктури та лінію електропередач. Частково зупинив роботу металургійний комбінат "Азовсталь".
У зв'язку з трагедією в Маріуполі, Указом президента в Україні 25 січня 2015 року було оголошено днем жалоби. У червні 2015 року в Маріуполі встановили пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний".
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В с инстаграмме не написали соседи тогда ничего, и в фейсбуке промолчали.
Такова была их гражданская соседская демократическая позиция.
можно🤔
В політиці теж все зрозуміло! Піар, угпр...
Не зрозуміло, чому піаром та угаром з даної події користується Пе, ЗЕмлядь навіть відосіка не записав(
Довгих літ Генерале!
Ні, ну кому радісно, той нехай радіє, а я - рясно блювати. Я ж не Макрон і не Галкін якийсь, у мене блювотний рефлекс на місці - стільки дохріна Нудотного Порош(ен)ка мені не знести. Тому - блювати, причому, рясно.
Респект Петру Олексійовичу!
Ганьба зеленій шмарклі
Респект Петру Олексійовичу!
Мова, Віра, Армия і Томас!
Ретельніше вилизуй сраку Порохатому Баризі, а то в нього на вгодованій дупі ще не розсомкталася вм'ятина від вихопленого на виборах-2019 грандіозного пенделя.
- катализатор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (высокоэффективный, гипоаллергенный, неканцерогенный);
- заклятия для камлания на рост электоральной поддержки Порошенко П.А. (среднеэффективные, экологически чистые);
- ингибитор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (блокирует излишний рост электоральной поддержки Порошенко П.А., вызванный передозировкой средствами из первых двух позиций, приводящей к избранию Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или коронации на царствие).
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