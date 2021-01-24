Порошенко вшанував пам’ять жертв обстрілу Маріуполя: Злочин путінського режиму не має терміну давності

У шості роковини теракту в Маріуполі п'ятий президент України вшанував пам’ять безневинних жертв російської агресії.

Про це йдеться на сайті "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

Саме у цей день, 24 січня 2015 року проросійські бойовики обстріляли з систем залпового вогню житлові квартали мікрорайону "Східний", школи, дитячі садочки.

Це – черговий злочин путінського режиму, злочин проти людяності, і він не має терміну давності. А вбивцям не уникнути відповідальності, говориться в повідомленні.

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Нагадаємо, терористи завдали удару з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" і "Ураган" по Орджонікідзевському району Маріуполя (мікрорайон "Східний") і прилеглому до нього селищу Виноградне Волноваського району. Внаслідок цього злочину загинула 31 особа, із них 2 дітей, 117 - зазнали поранень, пошкоджено 30 житлових будинків, 7 навчальних закладів, об'єкти інфраструктури та лінію електропередач. Частково зупинив роботу металургійний комбінат "Азовсталь".

У зв'язку з трагедією в Маріуполі, Указом президента в Україні 25 січня 2015 року було оголошено днем ​​жалоби. У червні 2015 року в Маріуполі встановили пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний".