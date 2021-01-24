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Порошенко вшанував пам’ять жертв обстрілу Маріуполя: Злочин путінського режиму не має терміну давності

Порошенко вшанував пам’ять жертв обстрілу Маріуполя: Злочин путінського режиму не має терміну давності

У шості роковини теракту в Маріуполі п'ятий президент України вшанував пам’ять безневинних жертв російської агресії.

Про це йдеться на сайті "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

Саме у цей день, 24 січня 2015 року проросійські бойовики обстріляли з систем залпового вогню житлові квартали мікрорайону "Східний", школи, дитячі садочки. 

Це – черговий злочин путінського режиму, злочин проти людяності, і він не має терміну давності. А вбивцям не уникнути відповідальності, говориться в повідомленні.

Дивіться також: Шість років тому терористи РФ обстріляли з "Градів" Маріуполь: 31 особа загинула, 117 - зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, терористи завдали удару з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" і "Ураган" по Орджонікідзевському району Маріуполя (мікрорайон "Східний") і прилеглому до нього селищу Виноградне Волноваського району. Внаслідок цього злочину загинула 31 особа, із них 2 дітей, 117 - зазнали поранень, пошкоджено 30 житлових будинків, 7 навчальних закладів, об'єкти інфраструктури та лінію електропередач. Частково зупинив роботу металургійний комбінат "Азовсталь".

У зв'язку з трагедією в Маріуполі, Указом президента в Україні 25 січня 2015 року було оголошено днем ​​жалоби. У червні 2015 року в Маріуполі встановили пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний".

Автор: 

Маріуполь (3226) обстріл (28303) Порошенко Петро (15166)


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Топ коментарі
+34
Сьогодні свій день народження святкує Герой України, генерал-лейтенант Збройних Сил, депутат "Європейської Солідарності" - Михайло Забродський. Мої вітання!

Порошенко вшанував жертв обстрілу Маріуполя: Злочин путінського режиму не має терміну давності - Цензор.НЕТ 8519
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24.01.2021 14:55
+27
А где же Бубочка, еще с каматоза не вывели?)))
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24.01.2021 14:37
+26
Порошенко почтил жертв обстрела Мариуполя: Преступление путинского режима не имеет срока давности - Цензор.НЕТ 4413
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24.01.2021 14:25
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Порошенко почтил жертв обстрела Мариуполя: Преступление путинского режима не имеет срока давности - Цензор.НЕТ 4413
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24.01.2021 14:25 Відповісти
Це неправильно, не па-руцкі. Па-руцкі, це коли корона (хвуражка) більша, аніж пика.
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24.01.2021 14:45 Відповісти
Порошенко почтил жертв обстрела Мариуполя: Преступление путинского режима не имеет срока давности - Цензор.НЕТ 4659
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24.01.2021 14:25 Відповісти
А я не заметил - были протесты после єтого в московии.
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24.01.2021 14:27 Відповісти
Нет, зачем же, это же не в них стреляли.
В с инстаграмме не написали соседи тогда ничего, и в фейсбуке промолчали.
Такова была их гражданская соседская демократическая позиция.
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24.01.2021 14:32 Відповісти
для них Мариуполь - бутерброд, и "уронить"
можно🤔
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24.01.2021 14:48 Відповісти
Про москалів не цікаво, там все зрозуміло!

В політиці теж все зрозуміло! Піар, угпр...

Не зрозуміло, чому піаром та угаром з даної події користується Пе, ЗЕмлядь навіть відосіка не записав(
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24.01.2021 16:30 Відповісти
Шел б ты к своим, на русвесну.
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24.01.2021 14:31 Відповісти
А где же Бубочка, еще с каматоза не вывели?)))
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24.01.2021 14:37 Відповісти
А йому за що? За те, що робить те, що мав би робити Зєлєнскій?
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24.01.2021 14:45 Відповісти
думаю наоборот - є за що. "быдло73 устало от войны", ни разу не пожертвовав на армию, не кинув хоть копейку волонтерам, ни разу не зашло в госпиталь хоть посмотреть, молчу как оно пряталось от повесток на курортах, в клубах и ресторанах, как купило за 16-19 год 4 млн автомобилей.
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24.01.2021 15:02 Відповісти
вовке шмаркле некогда слушать мариупольцев - оно повторяет "дякую, дуже дякую" на подарки от зебилов и ждет когда из СЩА поздравят.. по крайней мере - 50 млн.грн выделило "советникам" - чтобы те выклянчили у Байдена поздравительную открытку.
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24.01.2021 15:07 Відповісти
Да чего уж там , Tempora Mutantur. Порошенко везде успевает: и авиакатастрофу и голодомор(см. заголовки выше перед комментариями) и вот теперь Мариуполь почтил. Уже становится похожим его заявления и появление на людях на дежурное мероприятие.
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24.01.2021 15:16 Відповісти
Спринт бувалого до корита, а корито то розбите, для лузера.
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24.01.2021 19:22 Відповісти
А самое неприятное, что в Мариуполе до сих пор находятся люди, которые верят, что это сделало не РФ.
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24.01.2021 14:31 Відповісти
Им бы в дурку.
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24.01.2021 14:33 Відповісти
Їм би в "дирку". Дирляндію. Без права повернення.
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24.01.2021 14:47 Відповісти
Гундявый как всегда забыл кто агрессор или знает но сказать боится
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24.01.2021 14:36 Відповісти
режим тарговых партнерофф на очереди.
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24.01.2021 14:37 Відповісти
По факту украинская армия освободила 2/3 Донбасса...,сегодня Дырляндию оскорбил даже Песков,назвал их ворами,проходимцами МММ...явный намек на Дениску чеПушилина...
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24.01.2021 14:37 Відповісти
Окупованих "настамнетами"
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24.01.2021 14:41 Відповісти
Дармоеды...покойный Борис Немцов сдал Украине все воинские части РАБссии участвовавшие в войне,места дислокаций,офицерский состав и прочую прочую инфу о быдле Путлера...,вы крысы позорные...
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24.01.2021 14:41 Відповісти
Ватники убили ватников !
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24.01.2021 14:42 Відповісти
У ***** спроси
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24.01.2021 14:50 Відповісти
Грамотно писать научись,"дярьмак".
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24.01.2021 14:56 Відповісти
Русня особенно удачно воюет с мирным населением, в этом они лучшие.
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24.01.2021 14:49 Відповісти
Захватив Белорусь,Путлер доказал,он братан Лукашеску па любасу...Белорусы массово отказываются от белорусской мовы... переходят на Феньку Путлера
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24.01.2021 14:52 Відповісти
Сьогодні свій день народження святкує Герой України, генерал-лейтенант Збройних Сил, депутат "Європейської Солідарності" - Михайло Забродський. Мої вітання!

Порошенко вшанував жертв обстрілу Маріуполя: Злочин путінського режиму не має терміну давності - Цензор.НЕТ 8519
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24.01.2021 14:55 Відповісти


Довгих літ Генерале!
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24.01.2021 15:40 Відповісти
Цілком очікувано в тему про маріупольську трагедію при згадуванні прізвища Порошенка налізли зебіли-************.На мівіну заробляєте,злидні?
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24.01.2021 14:59 Відповісти
ЛохДаун завтра заканчивается,у Зели денчик... бухать будуть что в Межигирье 2010 года на Дечике дважды не судимого 95 квартал отжимался нехило...
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24.01.2021 15:00 Відповісти
Любой Наезд на Байдена будет для Зелемойских катастрофой... Ростов не резиновый чуваки...
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24.01.2021 15:04 Відповісти
Только не говорите что я вас не предупреждал... Байден добрый дедуган
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24.01.2021 15:05 Відповісти
Да, хотелось бы, чтобы для украинской зелени и опэзэжопии Байден не пожалел отменных люлей
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24.01.2021 15:50 Відповісти
Рятує Україну! Весь час рятує. Тільки те й робить, що рятує. Сидячи в шафі під товстим шаром нафталіну "відставної кози барабанщик"© променистий світоч демократії Петро Олексійович Порошенко рятує Україну. Навіть з шафи рятує! Ось прямо з шафи бере і рятує. Ніхто не рятує, а він рятує. Причому, з шафи!
Ні, ну кому радісно, ​​той нехай радіє, а я - рясно блювати. Я ж не Макрон і не Галкін якийсь, у мене блювотний рефлекс на місці - стільки дохріна Нудотного Порош(ен)ка мені не знести. Тому - блювати, причому, рясно.
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24.01.2021 15:08 Відповісти
Эскадроны кремлевской тупости,при любой проблеме на РАБссии,вспоминайте про Украину и Дамбасс,станет легче
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24.01.2021 15:10 Відповісти
Новороссию от Харькова до Одессы вы уже сбудували, отвяньте и займитесь Арменией или братаном Лукашеску...строители дерьма...
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24.01.2021 15:12 Відповісти
Чомусь не повідомляється, як саме у шості роковини теракту Петро Порошенко вшанував жертв обстрілів Маріуполя
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24.01.2021 15:12 Відповісти
Лахтинцы Путлера построят ГУЛАГ в белоруском городе Слуцк.Крысы Чекистана,а зачем вам Освенцим на территории незалежной Белоруси?
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24.01.2021 15:19 Відповісти
Порох - справжній лідер нації та головнокомандувач
Респект Петру Олексійовичу!
Ганьба зеленій шмарклі
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24.01.2021 15:45 Відповісти
Порох - справжній лідер нації та головнокомандувач
Респект Петру Олексійовичу!

Мова, Віра, Армия і Томас!
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24.01.2021 18:35 Відповісти
Такі да, лідер нації, ізя сказав.
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24.01.2021 19:25 Відповісти
А что там Вялый сегодня делал? Айкосы курил? Читал сценарий 95 квартала?
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24.01.2021 15:49 Відповісти
Вялый это Гринпоц? Первый раз такую кликуху слышу.
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24.01.2021 17:02 Відповісти
Петрушка... а НЕ ответить адекватно на обстрел это как ? Это зрада ? Разгильдяйство ? Или НЕ злить и не провоцировать торговых партнеров ?
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24.01.2021 16:34 Відповісти
Вали нахер , ватник зашёренный !
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25.01.2021 00:02 Відповісти
Що, смердючий порохоботе, вже насмоктався льодяників "Рошен" з лайном? Дуже не напружуйся, а то ще перетвориш порохоботські шаровари на сцяне ганчір'я і діру в них пропердиш.
Ретельніше вилизуй сраку Порохатому Баризі, а то в нього на вгодованій дупі ще не розсомкталася вм'ятина від вихопленого на виборах-2019 грандіозного пенделя.
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25.01.2021 09:28 Відповісти
В Новом Году почитателям 5-го президента-реформатора Украины Петра Алексеевича Порошенко (порохоботам) на коммерческой основе предлагаются:
- катализатор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (высокоэффективный, гипоаллергенный, неканцерогенный);
- заклятия для камлания на рост электоральной поддержки Порошенко П.А. (среднеэффективные, экологически чистые);
- ингибитор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (блокирует излишний рост электоральной поддержки Порошенко П.А., вызванный передозировкой средствами из первых двух позиций, приводящей к избранию Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или коронации на царствие).
Предлагаемые продукты сертифицированы, возможна доставка.
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25.01.2021 09:42 Відповісти
Так по Марику и Сартане Украина глушила,очевидцев тогда СБУ забирало,по Авдеевке своей лупили тоже.Ну а за жесть 9 мая в Марике ответил кто?Помню Дзинзя с автоматом бегал,людей безоружных тупо валили.
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26.03.2021 05:56 Відповісти
 
 