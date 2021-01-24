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Російська служба ВВС NEWS внесла Севастополь і Сімферополь у список міст РФ. Не просувайте неправдиві наративи, - речник МЗС Ніколенко

Російська служба ВВС NEWS внесла Севастополь і Сімферополь у список міст РФ. Не просувайте неправдиві наративи, - речник МЗС Ніколенко

Російська служба ВВС NEWS внесла українські міста Севастополь і Сімферополь у список російських в контексті проведення акцій протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомив у своєму Твіттері речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"BBC Russian, не просувайте неправдиві російські наративи. Севастополь і Сімферополь ніколи не були містами Росії. Крим не анексований, а окупований. Міжнародне право має значення", - написав він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство України в США закликало The New York Times виправити карту з "російським" Кримом

Російська служба ВВС NEWS внесла Севастополь і Сімферополь у список міст РФ. Не просувайте неправдиві наративи, - речник МЗС Ніколенко 01
Російська служба ВВС NEWS внесла Севастополь і Сімферополь у список міст РФ. Не просувайте неправдиві наративи, - речник МЗС Ніколенко 02

Раніше повідомлялося, що The New York Times опублікував карту, в якій зазначив кількість хворих на нову коронавірусну інфекцію в різних країнах. При цьому окупований Крим там позначили російською територією.

Автор: 

Крим (14135) окупація (6680) Севастополь (554) Сімферополь (219) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+23
BBC колись півляма євро виложили за фейк. Треба повторити
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24.01.2021 14:52
+16
Не твиты нужно писаиь,а обращаться в главный офис в Британии чтоб они разбирались с этими рашочертями.
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24.01.2021 14:53
+13
Твіттер це добре, а де офіційна заява МЗС? Де блазень-міністр Кулеба з відповідною заявою?
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24.01.2021 14:53
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ставлення до брітіш бродкаст компані .
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24.01.2021 14:53 Відповісти
BBC колись півляма євро виложили за фейк. Треба повторити
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24.01.2021 14:52 Відповісти
Гарна пропозиція, тільки так з ними і треба.
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24.01.2021 15:04 Відповісти
Твіттер це добре, а де офіційна заява МЗС? Де блазень-міністр Кулеба з відповідною заявою?
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24.01.2021 14:53 Відповісти
СЬОдня вихідний, шаурму їдять...
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24.01.2021 16:37 Відповісти
Не твиты нужно писаиь,а обращаться в главный офис в Британии чтоб они разбирались с этими рашочертями.
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24.01.2021 14:53 Відповісти
Ви хочете полаятися з Британією? Ви дурень?
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24.01.2021 15:03 Відповісти
мЗЄс це фейк.
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24.01.2021 15:01 Відповісти
ВВС вже давно, ще за Пороха, стало фейк-ньюс. Тому я не здивований.
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24.01.2021 15:01 Відповісти
Зебанутый ,каким боком Порошенко к этой новости ?
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24.01.2021 17:59 Відповісти
Пані десь черепушкою довбонулася?
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24.01.2021 18:10 Відповісти
Читайте внимательно- РУССКАЯ служба ВВС. А еще есть Русская служба Deutsche Welle (Германия) Просто эти твари кацапские, расплодились и пролезли во многие зарубежные СМИ и не только
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24.01.2021 15:02 Відповісти
на то она и РУССКАЯ служба)
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24.01.2021 15:02 Відповісти
"Крым - это украинская дача, захотевшая вдруг стать туалетом бензозаправки" (с)
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24.01.2021 15:03 Відповісти
"Все аналогии лживы".(С)
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24.01.2021 15:04 Відповісти
сто пудофф
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24.01.2021 15:13 Відповісти
Бред российской пропаганды
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24.01.2021 15:18 Відповісти
да?расейская пропагандв таки за то,шоб превратить крым в конуру с дыркой в полу?
так я ж об этом и говорю
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24.01.2021 15:26 Відповісти
Бред, то что Крым чего-то там захотел. Его аннексировали военной силой, а проведенный оккупантом «референдум» к волеизъявлению крымчан никакого отношения не имеет.
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24.01.2021 15:44 Відповісти
так то оно так...вот только ваты в нем в три раза больше,чем кърымлы.
и народные гуляния под лозунгом "хоть камни с неба"куда девать?
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24.01.2021 16:10 Відповісти
Гарно сказано!... Скопіював у папку "Анекдоти", файл - "Кримський бардак"...
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24.01.2021 15:27 Відповісти
а от ще про Львів

Крановщик

Туалет на залізничному вокзалі у Львові:
- У вас бумага є?
- Бумаги нема, є папір...
Оце так я лоханувсь. Добре шо не розстріляли - люблю Львів.)
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24.01.2021 15:30 Відповісти
Русская служба ВВС NEWS внесла Севастополь и Симферополь в список городов РФ. Не продвигайте ложные нарративы, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 2978
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24.01.2021 15:07 Відповісти
Коала-Лампур за Навального? Во дают. А они хоть знают хто это.
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24.01.2021 15:09 Відповісти
Мерзавцы
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24.01.2021 15:11 Відповісти
а шо пошел на больничный и нет бланкофф полтава ..это вообше не ссср
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24.01.2021 15:15 Відповісти
геополитики хреновы охренели чмошники чинушы не могут бумаги напечятать ..иуды твари ворьё
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24.01.2021 15:17 Відповісти
Як працює механіка розбрату

https://twitter.com/Olha_Rev

https://twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://twitter.com/Olha_Rev/status/1353300035702816768 2 ч

https://twitter.com/Olha_Rev https://twitter.com/Olha_Rev



У нас в усіх був час добре роздивитись, що трапилось в УкрТві.
Настав час лонгрідів.

Сага про УкрТві Частина І

І була інфовійна.
І не було в України інфоармії, та самоорганізувались люди й почали оборонятись.

З перемінним успіхом в різних мережах, і лише УкрТві впевнено тримав оборону. Бо в УкрТві створились правила, як от: не тягни ворога в підписниках, не ретвіть запроданців, не реагуй на емоцію, бо це може бути провокація, та багато інших корисних штук.

І своя піхота була в УкрТві, і развідоси,що ходили в групи противника, і безпека, що розкопувала історії про засланців, і своя важка арта. І все це було створено без участі політиків. І навіть півнячий куток Твіттера створився, де кучкуються вороги, запроданці й білопольтові разом.

І стали твітерські скалкою в п'ятій точці ворогів.
І травили твіттерських, називаючит ботами, бо не могли повірити, що це просто люди. Це як після того, як наша Армія десь добре наваляє мокшанам, ті запускали байки про американський спецназ, що нібито їх покришив...

Добряче потріпали армію Пригожина твітерські - прості сантехніки, викладачі, майстри з установки вікон, офісні працівники, медсестри, ювеліри, ФОПи та інший люд - отак просто, після роботи. Та особливо ненавиділи твіттерських запроданці й білопольтові. Бо довга пам'ять - наша зброя.

Щойно запроданець намагався перевзутись та натягнути овечу шкуру - твітерські приносили йому його ж скріни. І так невдобно ставало запроданцю. З тріском випилювались відомі білопольтові, як тільки пробували окопатись у Тві. Із криками "Хіба можна в живих людей скрінами тикати?!" тікали ганебно із Тві та в окупованому фейсбучіку розмазували шмарклі, причитаючи про агресивних порохоботів. А твітерські не зважали, натомість почали збиратись на саміти.
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24.01.2021 15:22 Відповісти
І потекло тоді щось у ворогів, білопольтовийх і запроданців. І об'єднались вони, і побачили, що байка про ботів уже не заходить навіть зєлібобам, і вирішили вони розділити УкрТві. Та почали розказувати про "притомних порохоботів" проти агресивних фанатиків. При цьому в ролі притомних порохоботів піплу підсовували вчорашніх зрадофілів, які добряче приклались до програшу проукраїнських сил на виборах, а тепер перевзулись. А тих, хто викривав перевзування, назвали агресивними фанатиками і придумали, що їхня агресія не через брехню білопольтову, а через бажання бути ближче до гетьмана. При тому, що твітерські ніколи й не намагались бігати на пакування гуманітарки чи інші заходи, де можна бути ближче до тіла, а робили свою справу. Відчуваєте фальш? Це хитро спланований удар. Ніхто не хоче, аби його вважали фанатиком на рівні зєлібоби.
З такою ж метою нашим воїнам на передовій росіяни розсилали смс-ки, де казали, що вони воюють за Ліпецьку фабрику Порошенка. І оті смс-ки вкупі з пісеньками про нетвоювійну, завтраками на граніце, обнімашками спортсменів та артистів, щедро присипані квартальщиною і привели до того, що чимало українських патріотів проголосували у 2019 році за підмосковську вражину, а тепер звинувачують Пороха, що він їх мало не сам заставив це зробити. Сором - сильне відчуття. Вони вправно на цьому грають. Не даймо себе розділити. Згадаймо, скільки зроблено, і як зроблено. Пам'ятаймо: притомний порохобот - те саме, що "нармальниє украінци" в для росіян. І так, чуєш щось про агресивних порохоботів і боротьбу за доступ до тіла - бий на звук. Бо це ворог і підспівувач ворога, що хоче зламати твітерську оборону, і виграш від цього матимуть лише пригожинські.
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24.01.2021 15:22 Відповісти
https://twitter.com/Olha_Rev

https://twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://twitter.com/Olha_Rev/status/1353314254506631168 1 ч

...Ми ніколи не атакували. Ми завжди тільки оборонялись. Ми ніколи не проводили атак. Тільки контратаки. Саме тому методичка про агресивних порохоботів викликає дисонанс. Бо наша агресія завжди була тількти у відповідь.
Просто нам пальця в рот не варто класти - відкусимо по саме плече. Це вже не вперше. І це гівнобурління ми теж переживемо. Головне - тримати стрій і не давати знищувати своїх.
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24.01.2021 15:28 Відповісти
Подавайте в суд, штрафуйте. Заплатят и не *********.
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24.01.2021 15:40 Відповісти
Президент США Байден назначил министром финансов крутую даму,которая ненавидит РАБссию..Пристегните ремни...это Джанет Елен...бедная РАБссия...
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24.01.2021 15:44 Відповісти
Еврейка
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24.01.2021 16:11 Відповісти
как она долги собирается отдавать или все же дефолт ?
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24.01.2021 16:14 Відповісти
Нормальна б, нехабадна влада посла Великобританіх вигнала б нах... до Лєри аблігації. І митто ввели б, нехай платять підвищені податки на їх товари.
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24.01.2021 16:34 Відповісти
палиться касапський бот https://censor.net/ru/user/413294, палиться...
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24.01.2021 19:15 Відповісти
 
 