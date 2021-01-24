Російська служба ВВС NEWS внесла Севастополь і Сімферополь у список міст РФ. Не просувайте неправдиві наративи, - речник МЗС Ніколенко

Російська служба ВВС NEWS внесла українські міста Севастополь і Сімферополь у список російських в контексті проведення акцій протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомив у своєму Твіттері речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"BBC Russian, не просувайте неправдиві російські наративи. Севастополь і Сімферополь ніколи не були містами Росії. Крим не анексований, а окупований. Міжнародне право має значення", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство України в США закликало The New York Times виправити карту з "російським" Кримом





Раніше повідомлялося, що The New York Times опублікував карту, в якій зазначив кількість хворих на нову коронавірусну інфекцію в різних країнах. При цьому окупований Крим там позначили російською територією.