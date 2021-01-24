Лікарі почали виводити з коми українського підлітка, побитого з особливою жорстокістю в центрі Парижа, - мати постраждалого

Українського підлітка, який після нападу групи невідомих у Парижі перебував у штучній комі, почали повільно з неї виводити.

Про це його мати Наталія Крученик-Фаргат розповіла газеті Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За її словами, лікарі почали процес пробудження після тижневої коми і шестигодинної операції. Після побиття у хлопця виявили травму голови з кількома серйозними переломами, гематому між мозком і черепом, контузію головного мозку, а також перелом носа, пальця і ​​кілька синців.

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Зараз підліток перебуває на інтубації (процедура для забезпечення прохідності дихальних шляхів) і поки не може говорити.

Його мати розповіла, що відразу після інциденту сім'я почала шукати свідків події і розклеїла плакати в районі, де стався інцидент. Отриману інформацію вона передає правоохоронцям.

Також вона поговорила з іншими жителями мікрорайону, де стався напад. Їй підтвердили, що туди часто приїжджають агресивні банди.

Раніше повідомлялося, що невідомі в центрі Парижа побили 14-річного українця, хлопець у комі.