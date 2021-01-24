Лікарі почали виводити з коми українського підлітка, побитого з особливою жорстокістю в центрі Парижа, - мати постраждалого
Українського підлітка, який після нападу групи невідомих у Парижі перебував у штучній комі, почали повільно з неї виводити.
Про це його мати Наталія Крученик-Фаргат розповіла газеті Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
За її словами, лікарі почали процес пробудження після тижневої коми і шестигодинної операції. Після побиття у хлопця виявили травму голови з кількома серйозними переломами, гематому між мозком і черепом, контузію головного мозку, а також перелом носа, пальця і кілька синців.
Зараз підліток перебуває на інтубації (процедура для забезпечення прохідності дихальних шляхів) і поки не може говорити.
Його мати розповіла, що відразу після інциденту сім'я почала шукати свідків події і розклеїла плакати в районі, де стався інцидент. Отриману інформацію вона передає правоохоронцям.
Також вона поговорила з іншими жителями мікрорайону, де стався напад. Їй підтвердили, що туди часто приїжджають агресивні банди.
Раніше повідомлялося, що невідомі в центрі Парижа побили 14-річного українця, хлопець у комі.
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І крім цих двох країн колоній було ще багато - Де Голь їм всім дав незалежність...
Але різниця є - наші не надягають на себе пояси шахідів...
https://en.wikipedia.org/wiki/November_2015_Paris_attacks
Видео, как избивали украинского подростка в Париже
https://internetua.com/v-seti-poyavilos-video-kak-izbivali-ukrainskogo-podrostka-v-parije
Такое ляпнуть, и никто не устроил дип. разборки... Не МИД, а импотенты.
Мало кто , кто когда-то имилялся и пускал розовые сопельки по поводу цирковых и экранных шимпанзе-добряков догадывался , что им показывали исключительно детёнышей , воспринимавший дрессировщика как мамку . Половозрелые шимпанзе не поддаются дрессировке в принципе . Шибко умные , хитрые и коварно-агрессивные .
Але окремі альтернативно обдаровані писали свої версії.
Наскільки відомо, подібне - чистий почерк тих, перед ким на коліна примушують ставати. І інших не білих, які регулярно, як не теракти, то підпали влаштовують.
Вернее папа младшей - она с двумя прицепами уже приехала.
По евроньюз про неё показывали сюжет.
Фарид или Фарух она теперь. В общем чистая парижанка.