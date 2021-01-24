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Лікарі почали виводити з коми українського підлітка, побитого з особливою жорстокістю в центрі Парижа, - мати постраждалого

Лікарі почали виводити з коми українського підлітка, побитого з особливою жорстокістю в центрі Парижа, - мати постраждалого

Українського підлітка, який після нападу групи невідомих у Парижі перебував у штучній комі, почали повільно з неї виводити.

Про це його мати Наталія Крученик-Фаргат розповіла газеті Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За її словами, лікарі почали процес пробудження після тижневої коми і шестигодинної операції. Після побиття у хлопця виявили травму голови з кількома серйозними переломами, гематому між мозком і черепом, контузію головного мозку, а також перелом носа, пальця і ​​кілька синців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жорстоке побиття 14-річного українця в Парижі: посольство України звернулося до прокуратури, триває розслідування

Зараз підліток перебуває на інтубації (процедура для забезпечення прохідності дихальних шляхів) і поки не може говорити.

Його мати розповіла, що відразу після інциденту сім'я почала шукати свідків події і розклеїла плакати в районі, де стався інцидент. Отриману інформацію вона передає правоохоронцям.

Також вона поговорила з іншими жителями мікрорайону, де стався напад. Їй підтвердили, що туди часто приїжджають агресивні банди.

Раніше повідомлялося, що невідомі в центрі Парижа побили 14-річного українця, хлопець у комі.

Автор: 

побиття (930) Париж (214)


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Топ коментарі
+24
Найдивніше, що Франція в 60-х дала колоніям незалежність, але чомусь жителі цих колоній не насолоджуються свободою, а більше хочуть поїхати жити до колишніх "поневолювачів"...
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24.01.2021 15:20
+15
Всі ті арабські біженці, які осідають в країнах ЄС в основному не хочуть працювати, сидять на соціалці, якої їм не вистарчає, а їхні діти створюють етнічні банди, де є торгівля наркотиками, проституція, рекет і розбій...
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24.01.2021 15:31
+13
Ну так чому алжирці їдуть жити до ворогів????

І крім цих двох країн колоній було ще багато - Де Голь їм всім дав незалежність...
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24.01.2021 15:27
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Найдивніше, що Франція в 60-х дала колоніям незалежність, але чомусь жителі цих колоній не насолоджуються свободою, а більше хочуть поїхати жити до колишніх "поневолювачів"...
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24.01.2021 15:20 Відповісти
Ну так чому алжирці їдуть жити до ворогів????

І крім цих двох країн колоній було ще багато - Де Голь їм всім дав незалежність...
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24.01.2021 15:27 Відповісти
як воно тобі бути без макітри та клепки?
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24.01.2021 15:38 Відповісти
І у В'єтнамі все почали не французи, а комуняки Хо Ші Міна...
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24.01.2021 16:40 Відповісти
Ну наші малороси, які запраз їздять до кацапів на заробітки - НІЧИМ НЕ КРАЩІ!

Але різниця є - наші не надягають на себе пояси шахідів...
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24.01.2021 15:54 Відповісти
Ось, наприклад:
https://en.wikipedia.org/wiki/November_2015_Paris_attacks
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24.01.2021 16:57 Відповісти
Тоді мало б бути "на Вкраїні"...
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24.01.2021 17:56 Відповісти
І про Шарлі **** не забувайте...
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24.01.2021 16:58 Відповісти
Ты хоть понял что ты написал, переведу до хомячков, Украина как 30 лет освободилась от ссср, и шо?
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24.01.2021 17:13 Відповісти
Маячня.
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24.01.2021 15:22 Відповісти
Алексей, вы коммунист?
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24.01.2021 15:44 Відповісти
Нащо роздмухувати це побиття, я не розумію. Хтось може пояснити?
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24.01.2021 15:23 Відповісти
Так.Справді пересічна подія.Українець в комі після побиття банди арабів.Вбивали молотком і битою по голові.
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24.01.2021 15:38 Відповісти
коли тебе відкиздять - ми роздмухувати не будемо, не хвилюйся
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24.01.2021 15:40 Відповісти
Я ніколи не хвилююся за дурнів, Максе.
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24.01.2021 16:16 Відповісти
Щоб попередити побиття білого в пальто.
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24.01.2021 15:45 Відповісти
Щоби українці знали, до чого призводить national diversity & cultural enrichment А простими словами - наявність чужинців у нашій хаті.
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24.01.2021 17:42 Відповісти
9 на одного!

Видео, как избивали украинского подростка в Париже
https://internetua.com/v-seti-poyavilos-video-kak-izbivali-ukrainskogo-podrostka-v-parije
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24.01.2021 15:25 Відповісти
Це побиття що, якась посвята членів банди?
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24.01.2021 15:34 Відповісти
...это ужасно...главное, что видео успел кто то заснять... а бедная мама теперь бегает по тому району и ищет свидетелей...мама !!!. а не полиция...
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24.01.2021 15:43 Відповісти
Всі ті арабські біженці, які осідають в країнах ЄС в основному не хочуть працювати, сидять на соціалці, якої їм не вистарчає, а їхні діти створюють етнічні банди, де є торгівля наркотиками, проституція, рекет і розбій...
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24.01.2021 15:31 Відповісти
Не хило могут и избить в центре Парижа, а что по этому поводу думает Маккрон??
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24.01.2021 15:33 Відповісти
он сейчас вам расскажет, что в Париже орудуют укр. банды и создают преступность
Такое ляпнуть, и никто не устроил дип. разборки... Не МИД, а импотенты.
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24.01.2021 15:37 Відповісти
А макарон думає, як підсобити кремлівському пацюку з'їсти Україну.
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24.01.2021 15:48 Відповісти
І ЩО ЦЕ ЄВРОПА І ЗАКОН.
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24.01.2021 17:58 Відповісти
"Я предпочитаю легальных мигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара вместо нелегальных украинских или болгарских банд", -
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24.01.2021 19:29 Відповісти
В популяциях шимпанзе 30% молодняка (самцы) не доживают до взрослого возраста. Причина- драки, убийства, агрессия.
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24.01.2021 15:34 Відповісти
Шимпанзе это едиственный плотоядный тип человекообразных обезьян . Ни горилы , ни тем паче орангутанги не являются агрессивными видом . Шимпанзе нападают на людей достаточно часто и в Африке в парках туристов предупреждают, шо милые бегемотики и обезьянки опаснее для туристов , чем крокодилы (которых просто меньше) и львы , которые тупо побаиваются людей . А вот шимпанзе -- нихера не боятся , бо оне по одиночке не ходють .
Мало кто , кто когда-то имилялся и пускал розовые сопельки по поводу цирковых и экранных шимпанзе-добряков догадывался , что им показывали исключительно детёнышей , воспринимавший дрессировщика как мамку . Половозрелые шимпанзе не поддаются дрессировке в принципе . Шибко умные , хитрые и коварно-агрессивные .
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24.01.2021 16:18 Відповісти
Это я к тому, что на мальчика и его одноклассников налетела свора агрессивных шимпанзе с арматуринами. Неисчислимые стада их сидят во Франции на пособиях.
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24.01.2021 21:44 Відповісти
Хади такташ весь город наш.
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24.01.2021 15:41 Відповісти
Смотрел недавно французский фильм "13 район" о бандах во Франции,кажись Люк Бессон снял.
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24.01.2021 15:52 Відповісти
Є відео,як цього хлопця побили.Це зробили приїжджі дикуни.
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24.01.2021 15:59 Відповісти
Це було очевидно.
Але окремі альтернативно обдаровані писали свої версії.

Наскільки відомо, подібне - чистий почерк тих, перед ким на коліна примушують ставати. І інших не білих, які регулярно, як не теракти, то підпали влаштовують.
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24.01.2021 18:40 Відповісти
Ойц...
Лікарі почали виводити з коми українського підлітка, побитого з особливою жорстокістю в центрі Парижа, - мати постраждалого - Цензор.НЕТ 7908
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24.01.2021 16:07 Відповісти
...ой...так папа, похоже, у этого пострадавшего мальчика , совсем не похож на украинца...а детки красивые получились...
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24.01.2021 16:21 Відповісти
Это не папа.
Вернее папа младшей - она с двумя прицепами уже приехала.
По евроньюз про неё показывали сюжет.
Фарид или Фарух она теперь. В общем чистая парижанка.
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24.01.2021 16:33 Відповісти
Діти - не причепи.
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24.01.2021 18:41 Відповісти
...тогда , судя по фото и доп. информации, можно сказать... что бедный мальчик расплачивается за дурость своей мамы - очередной украинки, уехавшей искать счасТия за границей еще и с мусульманином...
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24.01.2021 19:19 Відповісти
Ну а все-таки, забили мальчишку кто - голубоглазые блондины нордического типа?
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24.01.2021 21:49 Відповісти
А во Франции есть такие?
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24.01.2021 22:17 Відповісти
Да. Когда по работе был во Франции в Лорьене и в Руане, то еще видел таких французов...
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25.01.2021 11:51 Відповісти
вам уже много лет по ходу))
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25.01.2021 23:32 Відповісти
чёрные его забили, такие же как его новый папаша...
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24.01.2021 22:34 Відповісти
Есть видео, как убивали мальчишку - https://korrespondent.net/world/4319533-zhestokoe-********-ukraynskoho-podrostka-v-paryzhe-popalo-na-vydeo
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24.01.2021 17:11 Відповісти
Жити то він буде, але чи його мозок буде нормально функціонувати...? Шкода хлопця..
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24.01.2021 17:50 Відповісти
Неонацики Франції...Кончені люмпени на фінансувані Кремля.
Лікарі почали виводити з коми українського підлітка, побитого з особливою жорстокістю в центрі Парижа, - мати постраждалого - Цензор.НЕТ 1070
Лікарі почали виводити з коми українського підлітка, побитого з особливою жорстокістю в центрі Парижа, - мати постраждалого - Цензор.НЕТ 1621
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24.01.2021 19:49 Відповісти
арабские банды кто финансирует во франции ?
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25.01.2021 02:39 Відповісти
дуже мало інфи !!так жорстоко , просто так не бють на мю думку !!! цікаво хто його батьки ? чим займаються ? чи часом його мама не відбила чоловіка з іншої сімї ? в Італії тоже є Арабські і Нігерійські банди але про такі жорстокі випадки не чув . хлопця жалко (((
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24.01.2021 22:34 Відповісти
Чи не зашкодить хлопцю публічне розголошення про подію? https://essay-ks.blogspot.com/
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25.01.2021 10:10 Відповісти
 
 