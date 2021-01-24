Велика Британія ще дуже далека від зняття обмежувальних заходів, запроваджених через коронавірус, - глава МОЗ Генкок

Обмежувальні заходи, введені у Великій Британії через коронавірусну інфекцію Covid-19, починають давати результат, проте їхнього скасування доведеться чекати ще довго

Про це заявив у неділю глава британського МОЗ Метт Генкок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За попередніми даними, через локдаун кількість заражень почала зменшуватися, але ми ще дуже далеко від того, щоб їх стало доволі мало (для зняття обмежень – ред.)", – сказав Генкок телеканалу Sky news.

Водночас, за його словами, ще немає впевненості в тому, наскільки смертоносним є виявлений раніше у Великій Британії новий штам коронавірусної інфекції. Різні дослідження дають різну відповідь на це запитання, однак цей штам Covid-19 справді передається легше, сказав міністр.

Наразі 75% жителів Британії віком 80 років і старше отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, а вакцинація йде успішно, зазначив він.

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22 січня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив про вищу летальність від нового штаму коронавірусу, виявленого в країні.

"Є деякі дані, які вказують, що новий варіант може викликати вищу смертність", - сказав він на пресконференції. Радник при британському уряді Патрік Валланс зі свого боку зазначив, що у випадку з британським штамом цей показник може бути до 30% вищий, ніж у випадку з "класичним" COVID-19.

За даними сайту Worldometers, загалом у Великій Британії за час пандемії виявили понад 3,61 млн випадків зараження Covid-19, понад 97,3 тис. інфікованих померли.