УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5361 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 153 5

Велика Британія ще дуже далека від зняття обмежувальних заходів, запроваджених через коронавірус, - глава МОЗ Генкок

Велика Британія ще дуже далека від зняття обмежувальних заходів, запроваджених через коронавірус, - глава МОЗ Генкок

Обмежувальні заходи, введені у Великій Британії через коронавірусну інфекцію Covid-19, починають давати результат, проте їхнього скасування доведеться чекати ще довго

Про це заявив у неділю глава британського МОЗ Метт Генкок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За попередніми даними, через локдаун кількість заражень почала зменшуватися, але ми ще дуже далеко від того, щоб їх стало доволі мало (для зняття обмежень – ред.)", – сказав Генкок телеканалу Sky news.

Водночас, за його словами, ще немає впевненості в тому, наскільки смертоносним є виявлений раніше у Великій Британії новий штам коронавірусної інфекції. Різні дослідження дають різну відповідь на це запитання, однак цей штам Covid-19 справді передається легше, сказав міністр.

Наразі 75% жителів Британії віком 80 років і старше отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, а вакцинація йде успішно, зазначив він.

Читайте також: Британський штам COVID-19 не тільки заразніший, а й смертельніший за інші, - Джонсон

22 січня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив про вищу летальність від нового штаму коронавірусу, виявленого в країні.

"Є деякі дані, які вказують, що новий варіант може викликати вищу смертність", - сказав він на пресконференції. Радник при британському уряді Патрік Валланс зі свого боку зазначив, що у випадку з британським штамом цей показник може бути до 30% вищий, ніж у випадку з "класичним" COVID-19.

За даними сайту Worldometers, загалом у Великій Британії за час пандемії виявили понад 3,61 млн випадків зараження Covid-19, понад 97,3 тис. інфікованих померли.

Автор: 

Велика Британія (5563) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ще років зо два буде карантин.
показати весь коментар
24.01.2021 15:39 Відповісти
пришлют своих к степанову опыт по борьбе перенимать. без этого у них нет шансов )
показати весь коментар
24.01.2021 15:46 Відповісти
Лондонская резиденция Игоря Валерьевича надежно охраняется Потому что Коломойский это круто...,правда не в США
показати весь коментар
24.01.2021 15:47 Відповісти
Щоб розуміли, в ЮК при усіх їхніх ресурсах в сутки регіструється на цій неділі в середньому майже 40 000 випадків захворювання з смертністью в 1200-1500. в Україні рахунок півтори сотні смертей приписують на коронавірус. захворюванність на порядок нижча ніж в ЮК. дома усі родичі перехворіли, жоден з них не попав в офіційну статистику. отакі діла малята.
показати весь коментар
24.01.2021 15:51 Відповісти
Так-так, продовжуйте.
About 181 Canadian small and medium-sized business owners hit by the pandemic are considering closing permanently.
https://www.journaldemontreal.com/2021/01/23/covid-19-180-000-pme-au-pays-pourraient-fermer?fbclid=IwAR2qH8N2rnuNQ9OF_t8xMAQEPhZ6LeJEziO6y025e3MZHuYSnWacWHknDQI
La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) estime que ces fermetures causeraient la perte de 2,4 millions d'emplois d'un océan à l'autre.

Це спричинить втрату 2,4 млн робочих місць по країні.

"Боріться" далі.
Вірніше, вбивайте далі людей, економіку і країну.

Натомість Амазон створює нові центри сортування і набирає доставщиків без освіти і без досвіду роботи.
показати весь коментар
24.01.2021 20:39 Відповісти
 
 