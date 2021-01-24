Глава Вільної демократичної партії Німеччини закликав запровадити мораторій на будівництво "Північного потоку-2": Ми не можемо співпрацювати з РФ як зазвичай

У Німеччині закликали уряд до оголошення мораторію на будівництво газопроводу "Північний потік-2". Роботи потрібно зупинити через ситуацію в Росії.

Про це заявив голова Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutche Welle.

Він вважає, що Німеччина не може наразі співпрацювати з Росією в колишньому ключі і має враховувати інтереси інших країн ЄС та України в питанні будівництва газопроводу.

"Поки в Росії порушуються основні людські та громадянські права, ми не можемо з нею співпрацювати як зазвичай. Це стосується і таких інфраструктурних проєктів, як "Північний потік-2". Зараз потрібно не принципово відмовлятися від цього проєкту, а оголосити мораторій", - сказав Лінднер.

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