Глава Вільної демократичної партії Німеччини закликав запровадити мораторій на будівництво "Північного потоку-2": Ми не можемо співпрацювати з РФ як зазвичай
У Німеччині закликали уряд до оголошення мораторію на будівництво газопроводу "Північний потік-2". Роботи потрібно зупинити через ситуацію в Росії.
Про це заявив голова Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutche Welle.
Він вважає, що Німеччина не може наразі співпрацювати з Росією в колишньому ключі і має враховувати інтереси інших країн ЄС та України в питанні будівництва газопроводу.
"Поки в Росії порушуються основні людські та громадянські права, ми не можемо з нею співпрацювати як зазвичай. Це стосується і таких інфраструктурних проєктів, як "Північний потік-2". Зараз потрібно не принципово відмовлятися від цього проєкту, а оголосити мораторій", - сказав Лінднер.
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дело это на перспективу, а пока сжиженным поторгует.
он конечно дороже обойдется, ну тут уж сами сами.
а далі буде видно.
Можливо, це буде офомлено через продаж дуже здешевівшого газопроводу незалежним компаніям. Наприклад американським. Або і європейським.
Звісно, гроші не пахнуть.
З часом.
А довго газ буде в ціні ?
Щоби отримувати вигоду, потрібно робити кроки. Українська ГТС старіє. що зменшує ефективність її експлуатації. Тому інтерес Європи зрозумілий. А питання її модернізації - є політичним. Бо потребуватиме зміни статусу з державної на, принаймні, приватно-державну. Уявляєте, скільки бруду буде вилите на того, хто буде його ініцюювати.
Ще і свій видобували.
А назовні за нього завжди треба було розраховуватись. І грошима, і політичною залежністю одразу.
прилетело,откуда не ждали
хутін - пуйло !
Столько стоят все школы, больницы, садики все вместе взятые на РФ.
Да... Так вот: очень жаль что помер! (не сам гудок!).
до того й йде, не треба їм "мешать" .