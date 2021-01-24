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Глава Вільної демократичної партії Німеччини закликав запровадити мораторій на будівництво "Північного потоку-2": Ми не можемо співпрацювати з РФ як зазвичай

Глава Вільної демократичної партії Німеччини закликав запровадити мораторій на будівництво

У Німеччині закликали уряд до оголошення мораторію на будівництво газопроводу "Північний потік-2". Роботи потрібно зупинити через ситуацію в Росії.

Про це заявив голова Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutche Welle.

Він вважає, що Німеччина не може наразі співпрацювати з Росією в колишньому ключі і має враховувати інтереси інших країн ЄС та України в питанні будівництва газопроводу.

"Поки в Росії порушуються основні людські та громадянські права, ми не можемо з нею співпрацювати як зазвичай. Це стосується і таких інфраструктурних проєктів, як "Північний потік-2". Зараз потрібно не принципово відмовлятися від цього проєкту, а оголосити мораторій", - сказав Лінднер.

Читайте також: Через переслідування Навального Європарламент зажадав посилити санкції проти РФ і припинити будівництво "Північного потоку 2"

Автор: 

Німеччина (7335) росія (65002) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+16
ой чет мне кажется строительство СП2 будет остановлено на 100 м до окончания и похоронено, мне кажется, что это была многоходовочка Германии и СЩА, для выкачки финансов из карманов рассиян)))))
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24.01.2021 16:21
+9
заморозять, допоки фуйло президент.
а далі буде видно.
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24.01.2021 16:33
+9
скаже :
хутін - пуйло !
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24.01.2021 16:35
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24.01.2021 16:20 Відповісти
набирает от 5 до 10 % голосов Германии. так уж себе партия.
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24.01.2021 16:22 Відповісти
Більшовики мали 3%
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24.01.2021 16:47 Відповісти
Тільки от у неї золота акція в коаліції з ХДС Меркель!
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24.01.2021 16:52 Відповісти
Там не члєни рахують,а підтримку на виборах.
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24.01.2021 17:21 Відповісти
ой чет мне кажется строительство СП2 будет остановлено на 100 м до окончания и похоронено, мне кажется, что это была многоходовочка Германии и СЩА, для выкачки финансов из карманов рассиян)))))
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24.01.2021 16:21 Відповісти
да нет достроить достроят и заморозят до лучших времен.
дело это на перспективу, а пока сжиженным поторгует.
он конечно дороже обойдется, ну тут уж сами сами.
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24.01.2021 16:23 Відповісти
заморозять, допоки фуйло президент.
а далі буде видно.
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24.01.2021 16:33 Відповісти
Всё верно. Подождут пока у руля РФ встанет кто-то договороспособный.
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24.01.2021 16:52 Відповісти
Хоча це лише окрема політична заява, фактично, мова йде про реакцію на заклик адміністрації Байдена - Європа припиняє будівництво, - Штати знімають накладені санкції. Відповідно, компанії, які вийшли з проекту, можуть туди повернутись і без наслідків завершити підготовчу роботу. Що, з часом, дозволить завершити будівництво.
Можливо, це буде офомлено через продаж дуже здешевівшого газопроводу незалежним компаніям. Наприклад американським. Або і європейським.
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24.01.2021 17:30 Відповісти
Тобто, це фактично омана ?
Звісно, гроші не пахнуть.
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24.01.2021 17:33 Відповісти
Це фінансова оборудка. Через яку більше сторін отримують свій зиск, а не лише одна. Чи дві.
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24.01.2021 17:37 Відповісти
Тобто , фактично дають хабар.
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24.01.2021 17:52 Відповісти
Ні. Вигоду від потоку, перш за все, отримували Ротенберги, які будували його за державні кошти, а відповідно, сам путін. І германські фірми, які не вважались незалежними, але ставали великими операторами газу в Європі. Також і сама Германія, яка ставала транзитером газу, й, відповідно, отримувала частку податків за транзит, яку, наразі отримує Україна. Через політичні процеси, у американських компаній виникли можливості прийняти участь у європейському пирозі. В кінцевому випадку прибутки будуть розподілені так, щоби усі сторони отримали якусь частку. Україна збереже частину податків і інфраструктуру. Але вона буде і надалі зменшуватись, якщо європейські оператори не отримають можливості купляти газ на кордоні з Москвою. Американці отримають можливість зайняти частину Європейського ринку. Єропейські і американські компанії зможуть придбати і добудувати газопровід вже як європейський ресурс і за європейськими правилами. Росія отримає можливість збільшити свій продаж і диверсифікувати його поставки.
З часом.
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24.01.2021 18:07 Відповісти
Вигода є для всіх, окрім нас.
А довго газ буде в ціні ?
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24.01.2021 18:12 Відповісти
Років 20 ще буде точно. Поза тим, кількість альтернативниї джерел буде поступово зменшувати його значення.
Щоби отримувати вигоду, потрібно робити кроки. Українська ГТС старіє. що зменшує ефективність її експлуатації. Тому інтерес Європи зрозумілий. А питання її модернізації - є політичним. Бо потребуватиме зміни статусу з державної на, принаймні, приватно-державну. Уявляєте, скільки бруду буде вилите на того, хто буде його ініцюювати.
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24.01.2021 18:44 Відповісти
А як так сталось, що прокачуючи москальський газ, ми мали шалені борги ?
Ще і свій видобували.
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24.01.2021 19:08 Відповісти
Бо в країні діяв не продаж газу, а його розподіл. І і усі сплачували, не за ціною, а за домовленістю. Соціальною, чи політичною.
А назовні за нього завжди треба було розраховуватись. І грошима, і політичною залежністю одразу.
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24.01.2021 19:30 Відповісти
Та звісно засунути пару тисяч км труб в море, а потім викопати їх завжди дешевше.
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24.01.2021 16:48 Відповісти
Глава Свободной демократической партии Германии призвал ввести мораторий на строительство "Северного потока-2": Мы не можем вести с РФ дела, как обычно - Цензор.НЕТ 3567
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24.01.2021 16:21 Відповісти
Нормальный ёршик стоит 300-400 руб. а не 62 000 руб, это люди уже от жиру бесятся.
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24.01.2021 16:41 Відповісти
Голубая мечта бубочки оманского
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24.01.2021 16:48 Відповісти
Красивый .
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24.01.2021 16:52 Відповісти
Там настоящий Песков на палочке.
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24.01.2021 17:41 Відповісти
упс)))
прилетело,откуда не ждали
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24.01.2021 16:22 Відповісти
Саша 0% теперь будет делится своим рейтингом с хйлом.
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24.01.2021 17:02 Відповісти
В СССре шли на дно,но Перестройка задержала процесс распада...с РАБссией будет тоже самое...
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24.01.2021 16:25 Відповісти
Упсссс)))
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24.01.2021 16:27 Відповісти
скаже :
хутін - пуйло !
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24.01.2021 16:35 Відповісти
как вы умудряетесь все время рядом быть в таких интимных вопросах?или это отношения "на троих"?насколько я помню,кацапня только бутылку на троих могла сообразить.
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24.01.2021 16:47 Відповісти
128 км и в самой Германии недостроено 2 участка длиной 6 км и 8 км...,31 миллиард долларов коту под хвост слава РАБссии...
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24.01.2021 16:30 Відповісти
Походу там по ходу в пустую потрачено 11-12 млрд дол.
Столько стоят все школы, больницы, садики все вместе взятые на РФ.
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24.01.2021 16:39 Відповісти
правильно писать не "в России" а "на росии"
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24.01.2021 16:34 Відповісти
тогда вам сюда : https://censor.net/ua/n3243707
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24.01.2021 16:35 Відповісти
на роісі
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25.01.2021 01:39 Відповісти
Замусорили море, теперь кто эти трубы разбирать будет?
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24.01.2021 16:36 Відповісти
будут шпионов кгбешников из срашки в Германию по трубам запускать сжатым воздухом.... или из мацквы всю канализацию к фрицам подзапустить.....или продолжат трубы до крыма и из Балтики крысчанам воду будут качать соленую но холодную б л я..... или ..... да мало ли можно проектов замайстрячить!!!!!
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24.01.2021 16:50 Відповісти
Лошарик подремонтирут и - на сбор металлолома! На России каперангов еще дофига.
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24.01.2021 17:48 Відповісти
_Цензор - админ мерзавец! - заблокировал народу комментировать под "помер брат охметова". Рот затыкает, пся крев.

Да... Так вот: очень жаль что помер! (не сам гудок!).
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24.01.2021 16:46 Відповісти
И что бы изменилось для страны в лучшую сторону? Досталась бы его империя на данный момент Бене.
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24.01.2021 16:52 Відповісти
честно говоря, вообще пох на эту новость. если бы помер сам рыжий - другой дело.
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24.01.2021 16:53 Відповісти
москва паде під "натиском" кацапів,
до того й йде, не треба їм "мешать" .
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24.01.2021 16:47 Відповісти
неправдв...коренные москвичи-кадыряне быстро ту кацапню по бутылкам рассодють
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24.01.2021 16:49 Відповісти
Глава Вільної демократичної партії Німеччини закликав запровадити мораторій на будівництво "Північного потоку-2": Ми не можемо співпрацювати з РФ, як зазвичай - Цензор.НЕТ 8999
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24.01.2021 16:53 Відповісти
Буду голосовать за FDP. Основные партии спаскудились. С одной стороны верные шредеревцы, с *йлофил лафонтен
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24.01.2021 16:53 Відповісти
Sehr gut !!!
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24.01.2021 17:03 Відповісти
Возможно... Но, Свободная демократическая партия Германии - маловлятельная партия в Германии... Шредера-Меркель... Все же будем надеяться что лед ... поскрипывает и кое где трещит, что, возможно, насторожит...
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24.01.2021 17:04 Відповісти
Проросійський популіст вирішив хайпонути на заблокованому конгресом США ПП2. Що ж.Лохи й в Німеччині є.
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24.01.2021 17:20 Відповісти
Тоже бабок от путина захотела))))
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24.01.2021 17:24 Відповісти
Розумна пропозиція!!!- душіть гадів!!!
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25.01.2021 08:10 Відповісти
 
 